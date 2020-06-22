Радио НОД 19.06.2020

Здравствуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Добрый вечер. Мы рады вас видеть в добром здравии. Сегодня у нас передачу ведёт Борис Южанин. Режиссёром является Владимир Городничев. И я Кобзев Егор на подхвате. Борис тебе слово. Веди передачу.

Здравствуйте товарищи. Здравствуйте Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Хотелось бы поговорить об Украине. Об украинской управленческой школе. На ваш взгляд, можно ли называть Зеленского апофеозом украинской управленческой школы? Ведь Хрущёв и Брежнев по сути то были причастны к развалу Советского союза. Как вы это прокомментируете?

Ну насколько я могу судить, в советское время украинской управленческой школы в чистом виде вроде бы не было. То есть были конечно всякие местные заморочки, но далеко не такой степени странности, как сейчас. И мне представляется, что даже сам Хрущёв – это всё такие в большей степени порождение советской партийной бюрократии, а не какой-то специфической местной школы. Другое дело, что он её довёл до абсурда. Но в нынешних украинских условиях по моему доведен до предельной степени нелепости то, что у нас называют “лихими девяностыми”. Когда с одной стороны любая государственная должность рассматривается исключительно, как источник личного обогащения. С другой стороны, человек совершенно никаким образом не отвечает за результаты своих действий, а отвечает по сути только за свою лояльность тем кто его поставил на это место. И соответственно результаты его деятельности могут быть сколь угодно кошмарными. У нас сейчас лихие девяностые вспоминают по большей части с ужасом. Ну, то есть конечно, те кто тогда всяческими способами лихоимствовал или обслуживал лихоимцев по сей день называют девяностые святыми. Но вот на мой взгляд то, что сейчас творится на Украине это именно крайнее выражение этих самых лихих девяностых. И естественно любой вменяемый человек смотрит на Украину с ужасом. А те, кого нынче велено именовать борцами за свободу, за права человека и за прочие эффектные прелести, они конечно выступают за продолжение лихих девяностых и поэтому для них Украина это главный свет в окошке…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-19-06-2020/