Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
В частности, эксперты рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».
Они отмечают, что Россия является членом СЕ и участником европейской Конвенции о правах человека, которая обязывает её исполнять решения ЕСПЧ.
Кроме того, комиссия выразила обеспокоенность нормой о возможности увольнения Советом Федерации судей Конституционного суда по представлению президента.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что приоритет национальной Конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих западных странах.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что ЕСПЧ принимает иногда «явно неправовые решения», что «неприемлемо».
Источник: https://russian.rt.com/world/news/756616-venecianskaya-komissiya-popravki-konstituciya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews
Комиссия России оценила оценку Венецианской комиссии.
Что за комиссия, Создатель… (А.С.Грибоедов)
Бред голосовать за все поправки сразу.
Списком.
Но за каждую поправку.
Один фиг конституцию игнорируют и отменяют любые статьи через конституционный суд.