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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

10:07. 19 июня 2020 214 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

 

К
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
  • РИА Новости 
  • © Кирилл Каллиников

В частности, эксперты рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». 

Они отмечают, что Россия является членом СЕ и участником европейской Конвенции о правах человека, которая обязывает её исполнять решения ЕСПЧ.

Кроме того, комиссия выразила обеспокоенность нормой о возможности увольнения Советом Федерации судей Конституционного суда по представлению президента. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что приоритет национальной Конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих западных странах.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что ЕСПЧ принимает иногда «явно неправовые решения», что «неприемлемо».

 

Источник: https://russian.rt.com/world/news/756616-venecianskaya-komissiya-popravki-konstituciya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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