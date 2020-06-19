Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Заключение опубликовано на её сайте.

В частности, эксперты рекомендовали изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в ст. 79, согласно которым «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Они отмечают, что Россия является членом СЕ и участником европейской Конвенции о правах человека, которая обязывает её исполнять решения ЕСПЧ.

Кроме того, комиссия выразила обеспокоенность нормой о возможности увольнения Советом Федерации судей Конституционного суда по представлению президента.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что приоритет национальной Конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих западных странах.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что ЕСПЧ принимает иногда «явно неправовые решения», что «неприемлемо».