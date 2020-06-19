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«Рабы восстали в США»: полицейским грозит казнь, крупнейшие корпорации сдаются погромщикам

04:30. 19 июня 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
«Рабы восстали в США»: полицейским грозит казнь, крупнейшие корпорации сдаются погромщикам | Русская весна

Американские компании ворвались в пучину антирасизма и решили под это дело, что называется, апгрейдиться. Uncle Ben’s и Aunt Jemima уже заявили об изменении логотипов. Что ж, как пел великий, шоу должно продолжаться, и оно продолжается.

Под американскую толерантность, по сути, можно подтянуть что угодно. Жертвами могут быть все — тут все зависит от того, как перекрутить ситуацию. Поэтому теперь в США митингуют не только афроамериканцы, но и полицейские.

Например, в Атланте, где убивший сопротивлявшегося чернокожего Рэйшарда Брукса офицер Гаррет Рольф может пойти за содеянное на смертную казнь — первую за последние 17 лет. Жестко, ничего не скажешь, к тому же он стрелял в чёрного мужчину, выхватившего шокер и пытавшегося из него стрелять в полицейских.

Тем временем президент даже до мэров не может достучаться. И в итоге в Сиэтле уже образовалась так называемая «Автономная зона Капитолийского холма».

Причем мэр города Дженни Дюрере заявляет, что «Трамп не понимает, что происходит, а Капитолийский холм десятилетиями был местом свободы слова». Поэтому митингующих, которые изгнали оттуда всех полицейских, даже не пытаются препроводить по домам.

Уже только ленивая голливудская знаменитость не отписалась по этому поводу и не поставила в Инстаграме хэштег black lives matter. Ну оно и понятно — резонансная тема, можно знатно хайпануть.

Ну, а американские компании чем хуже? Экономические мастодонты никогда не чурались запретных приемов, добавляли в свою продукцию вредные вещества, умалчивали реальные составы. А тут, можно сказать, благое дело.

«Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость», — подчеркнули в Mars.

И теперь соусы Uncle Ben’s уже не будут прежними — фото чернокожего мужчины Фрэнка Брауна больше не украсит логотип продукции. А тем временем этот логотип действовал с 1946-го года, пройдя тем самым даже страшные времена сегрегации. А сам Браун был реальным человеком — работал метрдотелем дорогого чикагского ресторана.

Uncle Ben’s, скорее, увековечили этого мужчину, а не унизили его, ведь именно он стал лицом того самого дядюшки Бена.

Чем это плохо, непонятно. Впрочем, все понимают, что ничего криминального в этом логотипе не было и нет. Но надо же устроить драму, напомнить о себе.

По тому же пути пошла и компания Quaker Oats, владельцем которой является PepsiCo. Логотипом сиропа от Quaker Oats была чернокожая женщина — рабыня по имени Нэнси Грин.

В компании заявили, что оформление бутыльков «основано на расистском стереотипе».

«Годами шла работа над обновлением этого бренда с тем, чтобы его воспринимали более подходящим и уважительным. Однако мы осознали теперь, что этого будет недостаточно», — заявила вице-президент и директор маркетинга Quaker Oats в Северной Америке Кристин Кропфл.

Название сиропа «тетушка Джемима» создано на основе песни «Старая тетушка Джемима», которую пели рабы.

И тут опять возникает вопрос — чем изображение Нэнси Грин на упаковке соуса оскорбляет чернокожих? Тут же, смотря с какой стороны посмотреть. Это, возможно, дань памяти и уважения. А если бы там было фото белокожей женщины — негры обиделись бы?

Но все эти вопросы, скорее, риторические, ибо США живут, пока идет шоу, каким бы оно не было. Но в итоге оно же и погубит эту страну. Да, полицейский беспредел в Штатах существует, но он касается и, так сказать, белокожего населения.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1592506645

Метки: Новости

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