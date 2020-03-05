Новости Украины и Новороссии 05 марта 2020

4 марта на Украине сменился глава правительства: Алексея Гончарука, очевидно провалившегося на посту премьера, сменил 44-летний Денис Шмыгаль, перешедший на госслужбу из энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Шмыгаль — настоящий карьерист, говорят о нём собеседники одного из украинских изданий. Среди его положительных качеств в президентской фракции называют коммуникабельность и «предсказуемость».

Кто такой Денис Шмыгаль, чем он лучше Гончарука и в чём секрет его успеха?

Кто такой Денис Шмыгаль?

Новый премьер Шмыгаль родился во Львове в 1975 году. Ему 44 года.

В 1997 году окончил экономический факультет университета «Львовская политехника», специальность «менеджмент в производственной сфере». Далее — степень кандидата наук в сфере экономики, в 2003-м он защитил диссертацию на тему «Региональная экономика и размещение продуктивных сил».

Шмыгаль учился и стажировался в Бельгии, Канаде, Грузии и Финляндии, участвовал в программе подготовки менеджеров Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Карьеру начал еще в середине 1990-х. Первым местом стала должность менеджера в компании ООО «О’Кей», затем — бухгалтера в «Электронбанке». После этого он еще несколько раз менял работу, пока не устроился в конце 90-х финансовым директором в ООО «Ла Дис».

С ноября 2003 года Шмыгаль — начальник финансового отдела, а затем — директор по экономико-стратегическому развитию Львовского автобусного завода. На предприятии он проработал два года и с тех пор не задерживался на одном месте работы больше двух лет. Он то возвращался в «Ла Дис» на должность заместителя гендиректора, то уходил топ-менеджером в инвесткомпании «Комфорт-Инвест» и ООО «Росанивинвест».

2009-й оказался поворотным. Шмыгаль перешел на государственную службу, став помощником председателя Львовской ОГА Николая Кмытя и возглавив департамент экономики и промышленной политики.

Далее — неудачная попытка пройти в Верховную Раду в качестве самовыдвиженца в 121 избирательном округе (Львовская область) в мае 2014 года. Горечь поражения подсластило кресло замначальника главного управления фискальной службы во Львовской области, которое он получил в том же мае.

В 2015 году Шмыгаль баллотировался во Львовский облсовет от партии «Народный контроль», но после очередной неудачи ушел в частный сектор, заняв должность гендиректора компании «Львовхолод» (ей принадлежит сеть магазинов «Рукавичка»).

В 2017–2019 годах будущий премьер работал в структурах бизнес-империи Рината Ахметова.

Он занимал должности заместителя гендиректора компании ДТЭК «Западэнерго», был директором Бурштынской ТЭС (входит в структуру энергохолдинга ДТЭК) и консультантом в ДТЭК «Востокэнерго».

Что он сам говорит об Ахметове? «Я с Ринатом Леонидовичем не знаком лично. В компании ДТЭК и, в частности в Бурштынскую ТЭС, руководителем которой я был два последних года, я попал по открытому конкурсу. Акционера ДТЭК я видел только по телевизору», — заявил он в интервью одному из украинских СМИ.

Как он попал в «большую политику»?

В июле 2019 года Денис Шмыгаль был одним из трех кандидатов на должность главы Львовской ОГА, но вместо этого 2 августа возглавил Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.

Собеседник в руководстве фракции «Слуга народа» рассказал, что Шмыгаля предложили в качестве кандидата HR-агентства, которые помогали в начале каденции Зеленского с отбором руководящего персонала. Тогда Зеленский лично собеседовал всех потенциальных глав ОГА, в том числе и Шмыгаля.

«Мы думали его изначально на Львов ставить, но местные элиты сильно были против, поэтому отправили в соседнюю область», — объяснил один из руководителей партии Зеленского, добавив, что Шмыгаль в роли губернатора показал себя эффективным менеджером.

В Ивано-Франковской ОГА Шмыгаль проработал до февраля — пока не стал вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий.

Депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, комментируя назначение Шмыгаля в Кабмин, написала в Facebook, что тот за короткий срок стал «любимчиком Зеленского» и «имеет давние системные контакты со всеми большими финансовыми группами».

Она также спрогнозировала возможное назначение Шмыгаля на место Гончарука, правда ближе к лету.



Андрей Богдан, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский и Сергей Трофимов

В команде Зеленского не комментируют информацию о возможных связях Шмыгаля, однако отмечают, что он отличный коммуникатор и умеет налаживать контакт с нужными людьми. «На должности вице-премьера он прекрасно ладил с мэрами и местными властями», — заявил один из руководителей «Слуги народа».

«В отличие от Гончарука, Шмыгаль нам полностью понятен и предсказуем. А не этот свистун со слайдами», — добавляет еще один собеседник из руководства президентской фракции.

Отказ Шмыгаля от высокоприбыльной работы в ДТЭК в «Слуге народа» объясняют его личными амбициями. «Он карьерист. И когда у него возникла возможность перейти с региональной ТЭС на главу области — он решил не упускать шанс», — объясняет член команды президента, ответственный за региональную политику.

Более того, во время представления губернатором Зеленский назвал Шмыгаля «политическим волонтером».

Как показывают последние события, Шмыгаль точно не прогадал.

Семья и деньги

Денис Шмыгаль женат, его супруга Екатерина ранее вела небольшой бизнес во Львове. Она была совладелицей львовской «Камянецкой пекарни» и местного велопроката NextBike, долю в котором делила с бизнесменом Зиновьем Козицким и Остапом Буденкевичем.

В феврале 2019 года пекарня закрылась, свидетельствуют данные с госреестра юридических лиц, а ее доля в NextBike частично перешла Козицкому.

В 2018 году, работая в ДТЭК, Денис Шмыгаль заработал 3,5 млн грн, как указано в его декларации. Еще 200 000 грн он задекларировал как зарплату жены. Наличными супруги хранят $115 000 и 12 324 грн.

Семье премьера принадлежит жилой дом во Львове на 215,9 квадратных метров, стоимостью 1,06 млн грн. Еще один его актив — земля. Шмыгаль задекларировал по два земельных участка во Львове (на 151 и 458 квадратных метров) и Львовской области (оба по 2200 квадратов), а также гараж и нежилой дом, стоимостью 4,94 млн грн.

Автопарк Шмыгаля состоит из автомобиля Land Rover 2016 года выпуска. Оценочная стоимость авто — 831 900 грн. Супруги воспитывают двух дочерей — Анну и Софию.

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Богдан Заика, Юрий Смирнов, Украина