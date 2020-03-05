Новости Украины и Новороссии 05 марта 2020
- 10:24 «Любимчик Зеленского»: что известно о новом премьере Украины (ФОТО).
- 08:15 “Не переходите на личности”: Зеленский отказался пожать руку депутату.
- 08:02 Оккупационные власти Донбасса заявили, что диагностировать коронавирус могут только в Донецке.
- 07:47 “Хрен редьки не слаще”: экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины.
- 07:40 Рада приняла закон о допуске на Украину иностранных военных на учения.
- 05:00 Своих не бросают? Украинка с собачкой в Ухане пожаловалась, что про неё забыли.
- 04:00 Это не троллинг — Порошенко прокомментировал события в Раде.
- 01:00 Аваков попросил депутатов помочь реализовать тонны наркотиков.
- Вчера 22:50 Генпрокурора Украины обвинили в блокировании более чем тысячи дел.
- Вчера 22:49 Новое украинское правительство.
- Вчера 22:22 Опять люди Порошенко в Кабмине.
- Вчера 20:58 Зеленский выступает и Гончаренко сказал лишнего.
«Любимчик Зеленского»: что известно о новом премьере Украины (ФОТО)
4 марта на Украине сменился глава правительства: Алексея Гончарука, очевидно провалившегося на посту премьера, сменил 44-летний Денис Шмыгаль, перешедший на госслужбу из энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.
Шмыгаль — настоящий карьерист, говорят о нём собеседники одного из украинских изданий. Среди его положительных качеств в президентской фракции называют коммуникабельность и «предсказуемость».
Кто такой Денис Шмыгаль, чем он лучше Гончарука и в чём секрет его успеха?
Кто такой Денис Шмыгаль?
Новый премьер Шмыгаль родился во Львове в 1975 году. Ему 44 года.
В 1997 году окончил экономический факультет университета «Львовская политехника», специальность «менеджмент в производственной сфере». Далее — степень кандидата наук в сфере экономики, в 2003-м он защитил диссертацию на тему «Региональная экономика и размещение продуктивных сил».
Шмыгаль учился и стажировался в Бельгии, Канаде, Грузии и Финляндии, участвовал в программе подготовки менеджеров Федерального министерства экономики и энергетики Германии.
Карьеру начал еще в середине 1990-х. Первым местом стала должность менеджера в компании ООО «О’Кей», затем — бухгалтера в «Электронбанке». После этого он еще несколько раз менял работу, пока не устроился в конце 90-х финансовым директором в ООО «Ла Дис».
С ноября 2003 года Шмыгаль — начальник финансового отдела, а затем — директор по экономико-стратегическому развитию Львовского автобусного завода. На предприятии он проработал два года и с тех пор не задерживался на одном месте работы больше двух лет. Он то возвращался в «Ла Дис» на должность заместителя гендиректора, то уходил топ-менеджером в инвесткомпании «Комфорт-Инвест» и ООО «Росанивинвест».
2009-й оказался поворотным. Шмыгаль перешел на государственную службу, став помощником председателя Львовской ОГА Николая Кмытя и возглавив департамент экономики и промышленной политики.
Далее — неудачная попытка пройти в Верховную Раду в качестве самовыдвиженца в 121 избирательном округе (Львовская область) в мае 2014 года. Горечь поражения подсластило кресло замначальника главного управления фискальной службы во Львовской области, которое он получил в том же мае.
В 2015 году Шмыгаль баллотировался во Львовский облсовет от партии «Народный контроль», но после очередной неудачи ушел в частный сектор, заняв должность гендиректора компании «Львовхолод» (ей принадлежит сеть магазинов «Рукавичка»).
В 2017–2019 годах будущий премьер работал в структурах бизнес-империи Рината Ахметова.
Он занимал должности заместителя гендиректора компании ДТЭК «Западэнерго», был директором Бурштынской ТЭС (входит в структуру энергохолдинга ДТЭК) и консультантом в ДТЭК «Востокэнерго».
Что он сам говорит об Ахметове? «Я с Ринатом Леонидовичем не знаком лично. В компании ДТЭК и, в частности в Бурштынскую ТЭС, руководителем которой я был два последних года, я попал по открытому конкурсу. Акционера ДТЭК я видел только по телевизору», — заявил он в интервью одному из украинских СМИ.
Как он попал в «большую политику»?
В июле 2019 года Денис Шмыгаль был одним из трех кандидатов на должность главы Львовской ОГА, но вместо этого 2 августа возглавил Ивано-Франковскую облгосадминистрацию.
Собеседник в руководстве фракции «Слуга народа» рассказал, что Шмыгаля предложили в качестве кандидата HR-агентства, которые помогали в начале каденции Зеленского с отбором руководящего персонала. Тогда Зеленский лично собеседовал всех потенциальных глав ОГА, в том числе и Шмыгаля.
«Мы думали его изначально на Львов ставить, но местные элиты сильно были против, поэтому отправили в соседнюю область», — объяснил один из руководителей партии Зеленского, добавив, что Шмыгаль в роли губернатора показал себя эффективным менеджером.
В Ивано-Франковской ОГА Шмыгаль проработал до февраля — пока не стал вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий.
Депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, комментируя назначение Шмыгаля в Кабмин, написала в Facebook, что тот за короткий срок стал «любимчиком Зеленского» и «имеет давние системные контакты со всеми большими финансовыми группами».
Она также спрогнозировала возможное назначение Шмыгаля на место Гончарука, правда ближе к лету.
Андрей Богдан, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский и Сергей Трофимов
В команде Зеленского не комментируют информацию о возможных связях Шмыгаля, однако отмечают, что он отличный коммуникатор и умеет налаживать контакт с нужными людьми. «На должности вице-премьера он прекрасно ладил с мэрами и местными властями», — заявил один из руководителей «Слуги народа».
«В отличие от Гончарука, Шмыгаль нам полностью понятен и предсказуем. А не этот свистун со слайдами», — добавляет еще один собеседник из руководства президентской фракции.
Отказ Шмыгаля от высокоприбыльной работы в ДТЭК в «Слуге народа» объясняют его личными амбициями. «Он карьерист. И когда у него возникла возможность перейти с региональной ТЭС на главу области — он решил не упускать шанс», — объясняет член команды президента, ответственный за региональную политику.
Более того, во время представления губернатором Зеленский назвал Шмыгаля «политическим волонтером».
Как показывают последние события, Шмыгаль точно не прогадал.
Семья и деньги
Денис Шмыгаль женат, его супруга Екатерина ранее вела небольшой бизнес во Львове. Она была совладелицей львовской «Камянецкой пекарни» и местного велопроката NextBike, долю в котором делила с бизнесменом Зиновьем Козицким и Остапом Буденкевичем.
В феврале 2019 года пекарня закрылась, свидетельствуют данные с госреестра юридических лиц, а ее доля в NextBike частично перешла Козицкому.
В 2018 году, работая в ДТЭК, Денис Шмыгаль заработал 3,5 млн грн, как указано в его декларации. Еще 200 000 грн он задекларировал как зарплату жены. Наличными супруги хранят $115 000 и 12 324 грн.
Семье премьера принадлежит жилой дом во Львове на 215,9 квадратных метров, стоимостью 1,06 млн грн. Еще один его актив — земля. Шмыгаль задекларировал по два земельных участка во Львове (на 151 и 458 квадратных метров) и Львовской области (оба по 2200 квадратов), а также гараж и нежилой дом, стоимостью 4,94 млн грн.
Автопарк Шмыгаля состоит из автомобиля Land Rover 2016 года выпуска. Оценочная стоимость авто — 831 900 грн. Супруги воспитывают двух дочерей — Анну и Софию.
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Богдан Заика, Юрий Смирнов, Украина
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“Не переходите на личности”: Зеленский отказался пожать руку депутату
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Оккупационные власти Донбасса заявили, что диагностировать коронавирус могут только в Донецке
На фоне сообщений о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом на Украине, оккупационная «Донецкая областная государственная администрация» заявила об отсутствии в регионе лаборатории с оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения «обладминистрации» Владимир Колесник.
По его словам, лаборатория с подходящим оборудованием и специалисты есть только в Донецке и в случае выявления зараженных на Донбассе, придётся направлять биоматериал в Киев.
Колесник сообщил, что на подконтрольной Киеву территории бывшей Донецкой области имеется лаборатория в центре СПИДа, но она нуждается в доукомплектации необходимым оборудованием.
«Для того чтобы аппарат мог диагностировать коронавирус, нужно докупить приставку к нему за 1 миллион гривен», — сказал он.
Напомним, мэр Львова Садовой заявил об отсутствии в городе тестов и необходимого оборудования для диагностирования COVID-19.
«Русская Весна» вчера показывала, в каких условиях находится заболевший в Черновцах.
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“Хрен редьки не слаще”: экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
Новый премьер
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Рада приняла закон о допуске на Украину иностранных военных на учения
Как отмечается, в пользу документа высказались 289 парламентария.
Речь идёт о допуске подразделений вооружённых сил других государств на Украину в 2020 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооружённых сил, украинско-американских учениях Rapid Trident 2020, украинско-молдавских учениях «Юг 2020», украинско-американских учениях Sea Breeze 2020, украинско-румынских учениях Riverain 2020 и украинско-британских учениях Warrior Watcher 2020.
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Своих не бросают? Украинка с собачкой в Ухане пожаловалась, что про неё забыли
Как сообщала «Русская Весна», из Китая эвакуировали не всех украинцев: Анастасия Зинченко так и не смогла попасть на борт украинского самолета из-за проблем с китайскими пограничниками, которые не захотели выпускать Настину собаку.
Бросить своего четвероного друга украинка не смогла, и поэтому осталась в Ухани. В тот же день с ней связался президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал девушке: Украина своих не бросает, и ее в Китае не оставят.
Это произошло уже больше двух недель назад. До сих пор об эвакуации Насти из Китая нет речи. Уже неделю девушке никто не звонил, жалуется Анастасия. А тем временем, на Украине запретили ввозить животных из Китая. Иначе говоря, теперь уже Украина ставит препятствие для возвращения своей гражданки на родину.
«И почему-то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь сначала была громкой, и потом утихла.
Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда появляются новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы, и я вскоре была бы дома», — рассказывает Настя.
По ее словам, ей неизвестно, что будет дальше. «Сколько продлиться карантин в Китае, как я попаду домой — неизвестно. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае)», — говорит Зинченко.
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Это не троллинг — Порошенко прокомментировал события в Раде
Глава парламентской фракции «Европейская солидарность», экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал речь Владимира Зеленского в Верховной Раде и кадровые изменения в Кабинете министров.
«Я хотел бы согласиться с 50% оценок, которые дал президент Зеленский первому году своей власти. Я не буду перечислять просчетов в сфере безопасности (разведение, развал международной коалиции), в социальной сфере (индексация пенсий, замедление роста зарплат, проблемы с субсидиями, импорт электроэнергии). Почти не нашлось слов позитива», — перечислил все-таки некоторые просчеты экс-гарант.
Порошенко подчеркнул, что как ушедший в отставку Кабмин, так и новый его состав являются «правительствами Зеленского».
«Я искренне желаю новому правительству и премьер-министру Шмыгелю успеха. Это успех всей Украины, которого мы так ждали в течение года. Это искренне, это никакой не троллинг. Но убеждены ли мы в этом? Нет», — сказал глава «Европейской солидарности».
Порошенко добавил, что все предвыборные обещания Владимира Зеленского оказались обманом и отметил, что его сегодняшняя речь была больше похожа на речь кандидата в президенты.
«А стоило бы послушать отчет президента за год пребывания у власти. Выборы были в марте прошлого года — надо давать отчет», — заявил он.
На вопрос, не является ли смена правительства попыткой повлиять на падающий рейтинг, Порошенко отметил, что проблема не в рейтинге.
«Если бы это было так, то можно было бы сделать то, что очень хорошо умеет делать новая власть — снять клип, произнести громкую речь с написанного текста. Но этим ситуацию не спасешь. Как бы это странно не звучало — мы должны объединиться против внешнего агрессора и остановить наращивание мускулов пятой колонны внутри страны. Мы готовы к сотрудничеству, мы государственники — это позиция «Европейской солидарности», — акцентировал Петр Порошенко.
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Аваков попросил депутатов помочь реализовать тонны наркотиков
На внеочередном заседании Верховной Рады выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он рассказал о работе ведомства и сообщил, что полиция — самый крупный хранитель наркотиков в стране.
«Вообще полиция является самым большим хранителем наркотических препаратов. У нас хранятся: каннабис — 2 тонны, героин — 1100 кг, кокаин — 1000 кг, амфетамин — 400 кг, гашиш — 300 и т. д. У меня есть просьба к народным депутатам: определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины», — сказал министр.
Затем Аваков рассказал, что на днях полиция пресекла деятельность огромной сети распространения наркотиков и изъяла наркотических веществ на 110 млн грн. Правоохранители раскрыли всю цепочку — от лабораторий, изготовлявших до 100 кг наркотиков в день, до тех, кто делает закладки.
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Генпрокурора Украины обвинили в блокировании более чем тысячи дел
Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не назначает процессуальных руководителей на уголовные дела.
Об этом она сообщила во время выступления на заседании Верховной рады Украины в среду, 4 марта.
По словам Венедиктовой, правосудие на Украине хромает из-за отсутствия процедуры заочного осуждения и блокирования расследований производств вследствие недостатка процессуальных руководителей.
«Отсутствие процедуры заочного осуждения лиц усложняет привлечение к ответственности лиц, которые скрываются за пределами государства или на оккупированных территориях», — сказала директор ГБР.
Она также обратила внимание на проблему чрезмерной бюрократизации процедуры досудебного расследования. Последняя требует от следователей согласований почти любых своих действий с прокурорами, из-за чего тратится впустую время и теряются доказательства.
«Организация работы Офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более чем в тысячах производств ГБР не назначены процессуальные руководители и соответственно расследование заблокировано. Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт», — отметила Венедиктова.
Она уточнила, что таких дел насчитывается 1272.
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Новое украинское правительство
На Украине частично утвержден новый кабинет министров.
Премьер-министр – Денис Шмыгаль
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации – Михаил Федоров
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко
Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Алексей Резников
Министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов
Министр финансов – Игорь Уманский
Министр инфраструктуры – Владислав Криклий
Министр здравоохранения – Илья Емец
Министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт
Министр социальной политики – Марина Лазебная
Министр по делам ветеранов – Сергей Бесараб
Министр юстиции – Денис Малюська
Министр Кабинета министров – Олег Немчинов
Министр внутренних дел – Арсен Аваков
Министр обороны – Андрей Таран
Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба
PS. Новый премьер из Львова. Активно работал в структурах Ахметова https://glavk.net/articles/107178-poluchal_u_ahmetova_300_tysjach_v_mesjats._kto_takoj_denis_shmygalj_-_pervyj_galichanin_stavshij_premjer-ministrom_ukrainy.
Как представляется, человек связанный с Ахметовым появился для того, чтобы уравновесить влияние Коломойского. В целом, особых изменений в его политике не ожидается, просто поменялся баланс влияния олигархических групп в окружении Зеленского. Ну а как мы знаем, "Майдан стоял за власть без олигархов".
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Опять люди Порошенко в Кабмине
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Зеленский выступает и Гончаренко сказал лишнего
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