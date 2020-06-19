8 лет проекту «Время – вперёд!». Что сделано

Дорогие друзья, ровно 8 лет назад на Ютубе вышел первый выпуск программы «Время – вперёд!» и с тех пор нами издано более 400 серий. Это один из самых взрослых проектов российского сектора Ютуба и самый долгоживущий проект среди патриотических. За это время мы превратились из просто информационного блога, который рассказывает о хороших новостях, в проект, который сам их генерирует, помогает другим людям и несёт позитив о России на международном уровне на четырёх языках. О нас рассказывают федеральные СМИ, наши выпуски смотрят на проходных российских предприятий, на политзанятиях в военных частях, в университетах и школах.

Сегодня я отвечу на самые частые вопросы – как родился проект, как развивался, кто за ним стоит, кто финансирует и о другом.



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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер



00:00 Вступление

00:49 Первый выпуск

02:32 Идея проекта

04:18 Кто финансирует

05:32 Клуб «Время – вперёд!»

06:46 Иностранные проекты

08:47 Прорыв на ТВ

10:26 Сообщество

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=utLGNhDtn88