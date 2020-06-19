8 лет проекту «Время – вперёд!». Что сделано
Дорогие друзья, ровно 8 лет назад на Ютубе вышел первый выпуск программы «Время – вперёд!» и с тех пор нами издано более 400 серий. Это один из самых взрослых проектов российского сектора Ютуба и самый долгоживущий проект среди патриотических. За это время мы превратились из просто информационного блога, который рассказывает о хороших новостях, в проект, который сам их генерирует, помогает другим людям и несёт позитив о России на международном уровне на четырёх языках. О нас рассказывают федеральные СМИ, наши выпуски смотрят на проходных российских предприятий, на политзанятиях в военных частях, в университетах и школах.
Сегодня я отвечу на самые частые вопросы – как родился проект, как развивался, кто за ним стоит, кто финансирует и о другом.
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
00:00 Вступление
00:49 Первый выпуск
02:32 Идея проекта
04:18 Кто финансирует
05:32 Клуб «Время – вперёд!»
06:46 Иностранные проекты
08:47 Прорыв на ТВ
10:26 Сообщество
Молодцы!
Кстати единственный проект который хоть как-то освещает ЧТО ДЕЛАЕТСЯ.
В зомобоящике то про ХОХЛОВ то про Джигурду или Волчкову и проч.гадости.
У нас есть нормальные кадры, но им не дают работать. Не выгодно делать хорошее – проще же купить у других. А чтобы делать – надо вначале хорошенько вложиться в производство, обучить технологов и прочее…
Это как не дают?
Бери строй завод и делай вообще почти что хош…..
Или кадры нормальные но вложиться в производство они нормальные не хотят?
Так я и пишу: – Нужны инвестиции. Ведь предпринимательская жилка есть не у каждого хорошего кадра. А точнее ни у одного – не так заточены. Ведь основные составляющие успеха настоящего предпринимателя – это желание делать деньги из воздуха, гибкая система принципов и стандартов качества и др., что для нормального человека кажется недопустимым.
А как вам обьявленная ставка -4,5% от ЦБ.Прямо щедрость великая и все-таки наверное ,как и Китай ,сами в себя будут инвестировать в России .Есть куда расти ,за май ВВП упало на 11%.Инвестиции не оправдывают себя ,технологии старые отдают ,лучше своими работать,скоро к нам поедут отовсюду,специально подпалили Запад и опустили в прямом и переносном.