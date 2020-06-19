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8 лет проекту «Время – вперёд!». Что сделано

19:30. 19 июня 2020 84 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

Дорогие друзья, ровно 8 лет назад на Ютубе вышел первый выпуск программы «Время – вперёд!» и с тех пор нами издано более 400 серий. Это один из самых взрослых проектов российского сектора Ютуба и самый долгоживущий проект среди патриотических. За это время мы превратились из просто информационного блога, который рассказывает о хороших новостях, в проект, который сам их генерирует, помогает другим людям и несёт позитив о России на международном уровне на четырёх языках. О нас рассказывают федеральные СМИ, наши выпуски смотрят на проходных российских предприятий, на политзанятиях в военных частях, в университетах и школах.
Сегодня я отвечу на самые частые вопросы – как родился проект, как развивался, кто за ним стоит, кто финансирует и о другом.

***

О Клубе «Время – вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/klub-vv

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

00:00 Вступление
00:49 Первый выпуск
02:32 Идея проекта
04:18 Кто финансирует
05:32 Клуб «Время – вперёд!»
06:46 Иностранные проекты
08:47 Прорыв на ТВ
10:26 Сообщество

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=utLGNhDtn88

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9729 7749
    Айва 19 июня 2020 в 19:52

    Молодцы!

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    1
    • 19414 1864
      РусофилАйва 19 июня 2020 в 19:55

      Кстати единственный проект который хоть как-то освещает ЧТО ДЕЛАЕТСЯ.
      В зомобоящике то про ХОХЛОВ то про Джигурду или Волчкову и проч.гадости.

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      1
  • 5280 4324
    Женечка 19 июня 2020 в 20:14

    У нас есть нормальные кадры, но им не дают работать. Не выгодно делать хорошее – проще же купить у других. А чтобы делать – надо вначале хорошенько вложиться в производство, обучить технологов и прочее…

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    • 19414 1864
      РусофилЖенечка 19 июня 2020 в 20:20

      Это как не дают?
      Бери строй завод и делай вообще почти что хош…..
      Или кадры нормальные но вложиться в производство они нормальные не хотят?

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      • 5280 4324
        ЖенечкаРусофил 19 июня 2020 в 20:32

        Так я и пишу: – Нужны инвестиции. Ведь предпринимательская жилка есть не у каждого хорошего кадра. А точнее ни у одного – не так заточены. Ведь основные составляющие успеха настоящего предпринимателя – это желание делать деньги из воздуха, гибкая система принципов и стандартов качества и др., что для нормального человека кажется недопустимым.

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      • 9730 7976
        маринаРусофил 19 июня 2020 в 20:44

        А как вам обьявленная ставка -4,5% от ЦБ.Прямо щедрость великая и все-таки наверное ,как и Китай ,сами в себя будут инвестировать в России .Есть куда расти ,за май ВВП упало на 11%.Инвестиции не оправдывают себя ,технологии старые отдают ,лучше своими работать,скоро к нам поедут отовсюду,специально подпалили Запад и опустили в прямом и переносном.

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