Письмо в редакцию от победителя

Бойня с самим собой

Школа

Борьба с болезнью

Мотивация

Жестокие отказы

Президентские гранты

Правительство Москвы

Ректора и проректора

Государственные органы

Вывод

"Уважаемая команда и клуб "Время-Вперед"!Я еще раз хочу всех вас поблагодарить. В моей команде больше половины сотрудников – инвалиды, для них это особенно важно. Вчера они получили небольшие премии и от меня лично на конфеты )) Мы все просим вас продолжать вашу замечательную деятельность, она нас мотивирует, и без вас нам будет совсем тяжело. Дальше я кратко попытаюсь рассказать вам свою историю, кратко пересказать испытания, через которые мне пришлось пройти, и почему стоит надеяться только на себя и на общественные проекты, как у вас. Вы – лучшие!В 1,5 года из-за болезни я практически лишился 11 грудного позвонка, мои кости начали гнить, позвонок разрушился на 82 %, был задет спинной мозг, что привело к полной парализации, состояние ухудшалось каждый день, шансов было мало, что я выживу. Более 5 лет меня то ввозили в реанимационное отделение, то вывозили. Долгое время я был в коме. Пять лет я пролежал в гипсовой лангетке с привязанным телом, руками и ногами. Пять лет я каждый день боролся за свою жизнь. Пять лет меня кололи различными препаратами, чтобы мои боли и страдания были хотя бы немного меньше. Ситуация ухудшалась еще и тем, что из-за болезни мои органы и конечности развивались не совсем равномерно. Врачи практически каждый месяц собирали консилиумы и принимали судьбоносные для моей жизни решения. Я благодарен врачам и всему медицинскому персоналу, который каждый день боролся за мою жизнь.В определенный момент врачи смогли переломить ситуацию, локализовали болезнь, организм начал бороться с болезнью, болезнь начала отступать, постепенно состояние стало улучшатся, и в семь лет я впервые почувствовал свои ноги. Позже я встал на ноги. Ноги еще два года не слушались меня, были боли, я носил корсет, который уменьшал мои страдания и в тоже время укреплял мой позвоночник.Время шло, реабилитационный центр для инвалидов "Надежда", где я часто проходил реабилитацию выйдя из больницы, делал невозможное. Ноги крепли, организм через мои слезы укреплялся, каждый день была борьба, бойня с самим собой. Я думаю, никто не верил в тот момент, что я буду полноценным человеком, кроме меня и моих любимых родителей. Тогда я каждое утро снимал корсет и старался сделать хотя бы один шаг без него. В первое время не получалось, но дело в том, что я не сдался. Я не сделал ни шага назад. Я вставал и со слезами на глазах делал шаг за шагом, следующий шаг, и следующий, и следующий. В тот момент это была самая жёсткая схватка. Тогда решалось все: или я полностью восстановлюсь, или сломаюсь. Я решил: я буду драться за каждый свой шаг, я не буду жалеть себя, я вцеплюсь за этот шаг зубами и буду драться до конца. Сумма моих шагов – и есть разница между победой и поражением, между жизнью и смертью. Если есть мечта, нужно оберегать ее, моя мечта в тот момент была – просто начать ходить.Пришло время идти в школу, я пошел в самую обычную школу, в классе инвалидность была только у меня. Вырвавшись из из одной тюрьмы (под тюрьмой я подразумеваю гипсовую лангетку, в которой мне пришлось провести более 5 лет), я попал в другую тюрьму, где были надзиратели – надзирателями выступали мои одноклассники. В школе я столкнулся с жестокостью одноклассников. Жестокость ребят не видела границ. Меня каждый день унижали. Слова "КАЛЕКА, ИНВАЛИД" я слышал каждый день, но это были цветочки. Ягодки были в том, что я регулярно получал "людей" от одноклассников, и вы спросите: "почему?") Ответ будет простым: "Просто так". Я не мог дать сдачу, ноги и руки не слушались меня, и я мог передвигаться, только опираясь о стену. Я часто приходил домой заплеванный, в меня сморкались, мной вытирали пол. Пинки, пощечины становились чем-то обыденным. Часто я ходил с синяками. Дошло до того, что от удара одноклассника, упав, я ударился об пол головой, разбил голову, врачам пришлось наложить несколько швов. Я плохо говорил, не мог читать, не мог писать. Пока мои одноклассники ходили в детский сад, я боролся со своей болезнью. Мой организм был слаб. Психологически мне было тяжело. Все это отражалось на моей успеваемости. Учителя характеризовали меня как умственно отсталого ребенка. До пятого класса я единственный в классе не мог читать и писать, по многим предметам у меня были тройки. Более 7 раз учителя, а позже и директор просил моих родителей оформить документы для перевода на домашнее обучение. Я благодарен своим родителям, что они не пошли на этот шаг.Сражение я практически выиграл, но выиграл ли я войну, мне до сих пор не совсем понятно. У меня до сих пор изредка бывают приступы: немеет часть тела. В основном это ноги и руки. Вот уже более 10 лет я не сломал ни одной кости. Хрупкость костей перестала меня тревожить. До 18 лет я сломал 16 костей на своем теле. В основном это были переломы ребер, рук и ног.На частичное восстановление у меня ушло более 14 лет. В тот момент моими друзьями были ребята с ограниченными возможностями. Смотря на них, я постоянно задумывался, что их ждет в жизни, как они смогут обеспечить себя, свою семью, как они смогут работать, смогут ли они получить образование и т.д. Я шел на поправку, а их состояние зачастую только ухудшалось, их страдания и боли оставили след на всей моей последующей деятельности. Именно тогда я стал фанатиком своей цели и мечты.Много воды утекло, друзья остались в детстве, их проблемы меня стали меньше беспокоить, переживания ушли…… ровно до того момента, пока я не встретил Варвару, девушку из соседнего подъезда. Варвара учится в школе, она парализована и уже никогда не сможет ходить. Именно она стала тем спусковым механизмом, который подтолкнул меня к действиям. Именно поэтому первая академия, которую мы открыли, была для молодежи с ограниченными возможностями. У нас небольшая команда (штат). Больше половины ребят – инвалиды.Первое и самое важное, что мне бы хотелось подчеркнуть, – во всех проблемах и отказах я виню только себя, и не о чем не жалею! Деньги в проект вкладываю только свои, распродав все имущество, которое смог заработать, работая с 18 лет )Мной было подано более 120 заявок и 12 000 листов. По всем проектам мне было отказано. Зачастую мне не хватало несколько баллов. По моим оценкам я являюсь единственным заявителем, которому столько раз отказали, и кто реализовал практически все проекты, которые были описаны в заявках.Я долгое время вел переговоры, две составляющие наших переговоров меня беспокоили, не давали покоя:Их смущало, что проект бесплатный. Как мне потом стало известно, у них была стратегия – сделать академии платными для устойчивого финансового развития.Проект должен быть реализован только в Москве и для москвичей. В тот момент я подумал, что инвалиды и сироты проживают не только в Москве. Я принял решение отказаться от сотрудничества после 6 месяцев переговоров.При реализации всех моих проектов для конкретного учебного заведения (те проекты, которые уже реализованы и будут реализованы до конца года) любое учебное заведение России при сотрудничестве со мной могло бы стать лучшим в мире с точки зрения IT-инфраструктуры. Тем не менее, ответ от 48 ректоров и более 100 проректоров я получил ответ: "Нет". Самая комичная ситуация произошла с проректором РАНХиГС при Президенте РФ. Являясь магистрантом данного учебного заведения я рассказал о проекте проректору. Проект его заинтересовал, меня попросили перезвонить в ближайший понедельник. В течении одного года я звонил…..) и слышал в трубке один ответ: "руководство еще думает". Став выпускником, через год, я перестал их беспокоить.Я уверен: если хотя бы одно министерство или ведомство возьмется за проект как нужно, практически любой проект в России может взлететь. К примеру, если бы специалист, которого я хорошо знаю, тогда не взялся за проект, который вы часто упоминаете в роликах, – "WorldSkills", – о проекте может не узнал бы Президент РФ и т.д. Именно данный специалист попросил первые деньги в размере 10 миллионов рублей у Газпромбанка для данного проекта. Именно данный специалист просил другие Министерства и ведомства поддержать данный проект, большинство из гос. органов тогда ответили отказом. К огромному сожалению, пока мне не удалось найти такого специалиста в Министерствах и ведомствах.Я приведу другой пример. Буквально несколько недель назад я смог переговорить совсем коротко с Федеральным Министром. Ему понравился проект. Я попросил только одного – стать моим наставником. Он громко засмеялся и дал положительный ответ. Попросил связаться с помощником. Мной была отправлена информация по проекту, схожая с той, что была отправлена на конкурс. Помощник ответил, что отправил всю информацию Министру, но он ответил отказом. Получается, Министр сегодня слово дал, завтра взял )) Мне не нужны были деньги от него, и я это при встрече подчеркнул, я не собирался быть назойливым и искать встреч и т.д., и т.п. Если бы ректора просто знали, что он стоит за моей спиной, и меня нельзя просто взять и послать, мои проекты могли бы многое изменить в образовательной системе. Приведу один пример: Герман Греф и руководитель кадрового департамента Сбера не раз говорили, что они редактируют свои образовательные программы в РАНХиГС при Президенте РФ шесть, семь раз в учебном году. Ректор РАНХиГС друг Германа Грефа, поэтому им удается так быстро редактировать программы. Конечно, есть и заинтересованность руководства Сбера. При этом руководство банка подчеркивает, что и данных срок они считают болезненным для себя. Образовательные программы должны меняться намного быстрее. Если мы говорим про другие учебные заведения России, программы в среднем меняются от года до двух. У нас работодатель может все поменять за один день. Только этот пример может существенно помочь экономике России. Таких примеров по моим проектам я могу привести более сотни. И, что самое интересное, Министерства пытаются решить данные проблемы сегодня, но…Нужно надеяться только на себя, винить только себя, заряжаться энергией от просмотра ваших роликов и бежать к своим целям. Я даю вам слово, что рано или поздно я приду к тем целям, которые были описаны в проекте. Еще раз спасибо и простите за слишком длинное письмо. Вы лучшие".s-education@bk.ru

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9000013.html