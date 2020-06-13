Главная » Невероятное в мире, Политика

Протесты в Париже. 13.06.2020

20:28. 13 июня 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Париже протесты против расизма и полицейской жестокости вылились в столкновения с полицией.













































































Трансляция происходящего здесь



Считаю, что протестующие должны объединиться с "Желтыми жилетами" и наконец то превозмочь преступную диктатуру Макрона!


Кстати, Де Голлю припомнили Алжир.


Бойня 1961 года, когда полиция убила более 200 граждан алжирского происхождения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5945736.html

Метки: Видео, Европа, Париж, полиция, протесты, расизм, Франция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Хотим, как в Париже! »
... права человека, демократия, мирный протест… Но когда президент Владимир Путин...нас были события, похожие на Париж: разбирают брусчатку, жгут всё... «разобрать брусчатку», как в Париже. Но сама-то она, .... Но постойте! Ведь в Париже тех, кто разбирает брусчатку, ...
Звезда киевского Майдана ввязалась в побоища в Париже
...во Франции вспыхивают серьезные столкновения протестующих «желтых жилетов» с полицией... России Мария Захарова призвала Париж «воздержаться от чрезмерного употребления...где-нибудь в центре Парижа. Леви и иже с...фашистов не было, а в Париже Леви их заметил. — Прим...
Пламя Парижа озаряет Францию
... газ, коктейли Молотова в Париже. Однако до минувшего понедельника глава..., что, помимо экономических требований, протестующие все чаще выдвигают политические – в...определенные (достаточно серьезные) уступки протестующим, Макрон в определенном смысле признал...
Волнения в Париже. Мнение диванного "аналитика".
...минут о волнениях в Париже от федерального канала… ...и что США подогревает протесты против предложения президента Франции... , погуглите сами о протестах в Париже. Ведь лучше один раз...Проходя мимо цветочного ларька, протестующие вежливо просят швабру, бьют ...
Рука Кремля в Париже
...российского российского влияния на протесты, то флаги Каталонии на... тех же протестах тогда является доказательством происков...получается, что Трамп поддержал протесты организованные Кремлем.Что же ... - уходи! Донецк и Париж - города-побратимы!
Армия движется на Париж
... на Париж дополнительные силы полиции и армии (!), которые должны помешать масштабному протесту..., что протестующие снова захватят Елисейские поля и будут буянить в центре Парижа...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)