Протесты в Париже. 13.06.2020

В Париже протесты против расизма и полицейской жестокости вылились в столкновения с полицией.Трансляция происходящего здесьСчитаю, что протестующие должны объединиться с "Желтыми жилетами" и наконец то превозмочь преступную диктатуру Макрона!Кстати, Де Голлю припомнили Алжир.Бойня 1961 года, когда полиция убила более 200 граждан алжирского происхождения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5945736.html