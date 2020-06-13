Протесты в Париже. 13.06.2020
20:28. 13 июня 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Париже протесты против расизма и полицейской жестокости вылились в столкновения с полицией.
Трансляция происходящего здесь
Считаю, что протестующие должны объединиться с "Желтыми жилетами" и наконец то превозмочь преступную диктатуру Макрона!
Кстати, Де Голлю припомнили Алжир.
Бойня 1961 года, когда полиция убила более 200 граждан алжирского происхождения.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5945736.html