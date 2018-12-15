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«Хотим, как в Париже! »

15:48. 15 декабря 2018 Просмотров - 209 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.stoletie.ru

Российские либералы – о беспорядках и погромах во Франции.

Вот они и проговорились! А то всё: права человека, демократия, мирный протест… Но когда президент Владимир Путин на встрече с правозащитниками, отвечая на вопрос, сказал: «Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж: разбирают брусчатку, жгут всё подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение», то либералы стали открыто возражать. Нет, не на самой встрече, конечно, а как всегда, на своих площадках.

Как, например, главный редактор газеты «Нью-Таймс» Евгения Альбац, которая на «Эхе Москвы» заявила буквально следующее: «Вот я не согласна с Путиным Владимиром Владимировичем… Выход на демонстрацию, в том числе иногда и разобрать брусчатку — это абсолютное право людей. Я как раз хочу, чтобы было так, как в Париже, я хочу, чтобы было так, как во Франции».

Хочет «как во Франции»? Это когда беснующаяся толпа громит магазины, поджигает автомобили, бросает камни в полицейских? Когда в стране вводится чрезвычайное положение? Этого жаждет наша насквозь демократическая и либеральная Евгения Марковна?

Получается, что да, она хочет именно этого, и решительно возражает, когда президент говорит, что действовать надо в рамках законов, ни в коем случае не допускать насилия и погромов. Мол, и у нас, либералов, есть право «разобрать брусчатку», как в Париже.

Но сама-то она, конечно, на улицу не выйдет, и разбирать мостовую, чтобы кидать булыжники в головы стражам порядка, не будет. Но Альбац, наконец, четко и ясно озвучила позицию своих единомышленников: мы хотим майдана, хотим погромов и стрельбы, как в Париже!

«Ещё вчера нас пугали: «Хотите, чтобы было, как на Украине?» – и мы дружно отвечали: «Не дай бог!». Потом нас пугали прыгающим по площадям Саакашвили, и мы дружно зажмуривали глаза от отвращения! А теперь нас спрашивают, хотим ли мы, как в Париже?», – поддакивает ей на «Эхе» его штатный журналист Илья Варламов. И тут же начинает уверять, что в погромах ничего страшного нет.

«Давайте, – деловито предлагает он, – посмотрим на протесты во Франции не с точки зрения погромов, сожжённых машин и нескольких разграбленных магазинов, а с точки зрения достижения протестующими своих целей». Мол, вот поднажали на власти, как следует, те и пошли на уступки, намекает он, что точно так же следует действовать и в России.

Но постойте! Ведь в Париже тех, кто разбирает брусчатку, власти арестовывают сотнями, травят их газом, сажают за решетку, пускают против них броневики. Причем делает все это самое что ни на есть «демократическое правительство», президент Франции Эммануэль Макрон, а не какой-то там «диктатор Путин»!

А Макрон, вообще, как известно, прямой ставленник банкиров Ротшильдов и заокеанских хозяев Европы. И тогда получается, что обер-либеральная госпожа Альбац – о, ужас! – против них?! В него и его правительство либералы призывают бросать камни? Нет, конечно!

Все дело тут в двойных стандартах. Во Франции демонстрантов сажать и травить людей газом «демократическому» Макрону можно, а вот в России трогать либералов, когда они нарушают закон – ни-ни!

Мол, вот Путин, злодей, бросил за решетку правозащитника Пономарева! Но у нас наказывают в рамках закона за призывы к несанкционированным митингам как раз для того, чтобы дело не дошло до стрельбы и броневиков против демонстрантов, как в Париже. Не дошло до крови и убитых, как в Страсбурге.

Нет, никак не может, конечно, Альбац и «вся либеральная рать» против ставленников Вашингтона и того, что они делают, протестовать. А аплодируют они каждой выходке Запада, даже самой русофобской. Вот американский журнал «Тайм» назвал в среду «Человеком года» сразу целую группу журналистов, в числе которых оказались и отечественные «бойцы либерального информационного фронта», в том числе и самые завзятые русофобы. И наши либералы в восторге!

«Прежде всего, – заявила Альбац, имея в виду оказавшуюся в похвальном списке США журналистку «Эха», – я хочу поздравить нашу Таню, Татьяну Фельгенгауэр… Я ужасно счастлива и за Таню, и за ее маму. Это очень важная история. Поэтому я ее поздравляю, и я счастлива, что Татьяна стала человеком года. Я думаю, это абсолютно заслуженная история. Так же, как и «Новая газета» — абсолютно заслуженная история. Вы просто подумайте, что журнал, который находится на другом конце света, на другой стороне океана, он признает наших журналистов Татьяну Фельгенгауэр, «Новую газету», Аркадия Бабченко — в качестве охранителей правды, the guards…».

Бабченко – «охранитель правды»? «Человек года»? Вы можете себе это представить!? Подонок, который участвовал в позорной инсценировке с «покушением», лежал в луже свиной крови, притворившись мертвым, обманывая весь мир? Да, для США и для наших либералов – именно он и «герой»…

– Это очень красиво – стражи! – восторженно поддакнул Альбац её собеседник на «Эхе», заместитель его главного редактора Сергей Бунтман.

Конечно, они все и в самом деле – «стражи», но только не «свободы и демократии», а интересов США. Ведь чуть ли не все фигуранты списка «Тайм» так или иначе участвовали в информационных войнах против политиков и стран, которые вели себя или слишком независимо от США, или пытались переориентировать свой геополитический вектор на Китай и Россию. И не только клоун Бабченко. Есть, например, владелица филиппинского сайта, которая, по мнению критиков, отстаивает интересы наркоторговцев, с которыми пытается решительно бороться президент Родриго Дутерте.

Но при этом, как отмечают СМИ, в списке не нашлось места для четырех мексиканских журналистов и десятка блогеров, которые были убиты мексиканскими наркокартелями в 2018 году. Не говоря уже о том, что там, конечно, нет упоминаний о журналистах, которые с риском для жизни работают в Сирии, или в Донбассе, рассказывая миру правду о преступлениях профашистского киевского режима.

Так что и тут наши либералы, а заодно, их американские покровители, снова прокололись. Снова публично показали, какие у них на самом деле «герои». А цели у этих «героев» такие, например, как у того же Бабченко, который недавно заявил: «Я обязательно вернусь в Москву. На первом же «Абрамсе» на Тверской, в люке, под флагом НАТО буду торчать я!». Ну а на тротуаре, как можно предположить, будет тогда стоять с букетом цветов госпожа Альбац…

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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Один комментарий»

  • 5195 4424
    Леонид Петрович Плотников 15 декабря 2018 в 16:05 Ссылка Пометить
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    Очень существенный момент! Считаю, что выходить на улицу с протестом имеет право каждый. Вопрос только в сущности протеста. Если люди вышли, чтобы свергать правителей и бить витрины, то это протест ПРОТИВ. Такой протест ведет в тупик. Иное дело, когда люди вышли под знамя Справедливости или равных прав на природные ресурсы. Это уже не ПРОТИВ, а ЗА. Ведь большевики победили в 1917 не потому, что были уперты в “Долой Самодержавия”. Победу принес лозунг “ЗА Советскую власть”. Историю нужно помнить!

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