Пламя Парижа озаряет Францию

Почти месяц во Франции не прекращаются общенациональные протесты. Сотни тысяч человек выходят на улицы городов, требуя коренных социально-экономических изменений. Размах выступлений огромен, «желтый жилет» - уже не только во Франции стал знаком борьбы граждан за свои права. Сотни раненых, более четырех тысяч арестованных, баррикады, слезоточивый газ, коктейли Молотова в Париже.

Однако до минувшего понедельника глава Пятой республики практически никак не реагировал на происходящие события, которые называют историческими и сравнивают с выступлениями 1968 года. Неудивительно, что, помимо экономических требований, протестующие все чаще выдвигают политические – в том числе, об отставке Макрона. Ведь именно проводимый президентом Макроном и правительством Эдуара Филиппа курс вызвал столь серьезный кризис.

Поводом для выступлений, как известно, стало намерение повысить со следующего года налоги на дизельное топливо и бензин, что неизбежно привело бы к росту цен на топливо и другую продукцию. Решительные действия протестующих вынудили на прошлой неделе правительство отказаться от данных намерений. Не будет в 2019 году повышаться и стоимость электроэнергии. Но активисты движения «желтых жилетов» уже требовали не только этого. В частности, они настаивают на необходимости увеличения минимальных зарплат и пенсий.

Кроме того, если премьер Эдуар Филипп встречался с протестующими, то Макрон, повторимся, хранил молчание. Вот почему вся Франция ждала анонсированного накануне обращения президента. Причем, по словам экспертов, важно было не только, что именно Макрон предложит, но и как он об этом скажет французам.

«Я прошу правительство и парламент сделать необходимое для того, чтобы мы могли жить лучше, благодаря своей работе, уже с начала следующего года. Минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 100 евро в месяц с 2019 года», заявил Макрон. Среди других мер, им предложенных: выплата предприятиями годового бонуса своим сотрудникам, отмена повышения отчислений на обязательное социальное страхование пенсионеров, получающих меньше двух тысяч евро. Работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Так или иначе, но эти обещания – позитивная реакция на социальные требования «желтых жилетов», серьезная уступка им, поскольку ранее Макрон категорически отказывался от принятия подобных мер.

Высказался французский президент и по поводу самих протестов: «Никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушений торговых точек и зданий. Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия».

Ни о каких возможных отставках он не объявлял (в том числе, и о собственной), но впервые признал собственные ошибки. Правда, не преминул добавить, что многие проблемы, с которыми ныне сталкивается Франция, - результат решений, которые власти принимали предыдущие 40 лет.

Какова же реакция французского общества на обращение Эммануэля Макрона? Судя по первым данным, французы в своих оценках разделились, примерно, пополам. По данным опроса компании OpinionWay, 50% респондентов посчитали выступление неубедительным, а 49% восприняли его положительно. Более 60% посчитали предложенные Макроном антикризисные меры хорошим ответом на протесты. 54% согласились с тем, что протесты достигли результатов, их можно прекращать. Однако 45% полагают, что выступления должны быть продолжены. При этом более двух третей французов поддерживают митингующих.

«Эммануэль Макрон хорошо говорил после того, как плохо действовал. По тону и по глубине выступления, можно сказать, что это первая, историческая, победа рабочих и среднего класса Франции», цитирует газета Parisien вице-президента партии «Республиканцы» Гийома Пелтье. («Республиканцы» - вторая по величине парламентская партия Франции после партии «Вперед, Республика» Макрона.).

По мнению Пелтье, Макрон выступил как анти-Макрон, перевернув политику последних 18 месяцев, а его нынешние намерения – «беспрецедентное дезавуирование курса его правительства и его парламентского большинства». Между тем, непонятно, откуда президент и правительство намерены взять средства, необходимые на реализацию предложенных мер. Об этом не было сказано ни слова.

А средства нужны немалые. Как полагает госсекретарь Франции Оливье Дюссо, курирующий бюджетную политику, реализация антикризисных мер обойдется в сумму от 8 до 10 млрд евро.

О неясности источников финансирования говорят и другие политики. "Как он собирается финансировать увеличение smic (МРОТ)? За счет роста налогов? За счет урезания государственных услуг? Очень большая неясность", говорит глава фракции социалистов в Национальном собрании Валери Рабо. Выступление Макрона она назвала «запоздалым ответом, обманом зрения».

Наиболее жесткие оценки выступлению президента Макрона дал глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. «Макрон ошибся эпохой. Он начал браниться на народ и ни слова не сказал о раненых», - приводит сайт газеты Libération слова Меланшона. Таким образом он оценивает заявления Макрона о протестах. Кроме того, как полагает Меланшон, президент вообще забыл о безработных, частично заняты, студентах и лицеистах, проигнорировав их требования. А потому борьба и протесты должны быть продолжены уже в ближайшие дни. «Гражданская революция будет великой», - убежден Меланшон.

Французские профсоюзы считают, что предложения Макрона недостаточны и не решают проблем трудящихся. Глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез в эфире радиостанции France Info призвал с 14 декабря проводить демонстрации совместно с «желтыми жилетами».

Пойдя на определенные (достаточно серьезные) уступки протестующим, Макрон в определенном смысле признал повальность своей политики. Однако эти уступки остаются частностями, очевидно, менять социально-экономический курс, президент богачей, как его называют во Франции, не намерен. Он вовсе не заботится о трудящихся Франции, но пытается сохранить собственную власть. Власть, основанную на классовых интересах буржуазии.

А для сохранения власти, как известно, принято «переводить стрелки» на предшественников. Макрон также уподобляется политикам, стремящимся унять протесты не только с помощью полицейского насилия, но и путем раскола и противопоставления разных групп трудящихся. Легче всего это делается с помощью денег: кому-то что-то пообещать, кому-то что-то даже заплатить. И вот уже часть протестующих удовлетворены: мол, получили хоть что-то. Но только не за счет богатых! Недаром Макрон не ввел вновь отмененный им же налог на роскошь.

Президент Франции стоит сейчас у дорожного столба, на распутье. Что-либо менять всерьез он не хочет, (потому и об отставках министров, не говоря о премьере, пока и речи нет). Но никакого «распутья» не было бы вообще, если бы не миллионы французов, проявивших свою социальную и гражданскую активность, способность к борьбе и солидарности.

Очевидно, протесты продолжатся, насколько они будут масштабными, покажет уже ближайшее время. Как бы то ни было, ход истории не остановить. И независимо от сиюминутной судьбы нынешнего президента Франции (удержится ли он на своем посту или потеряет его), думается, прав Меланшон, предрекающий гражданскую революцию.

Вполне вероятно, что за событиями во Франции, как это стало привычным для стран Запада, обнаружат «руку Москвы». Впрочем, в самой России, где власти также проводят антисоциальные реформы, любые протесты, стремятся выдать за происки Вашингтона. Мол, Макрон был недостаточно послушным, посмел заговорить о создании европейской армии – вот и получил «майдан». При этом интересы и чаяния выходящих на улицы граждан во внимание не принимаются. Такие рассуждения российских охранителей (якобы патриотов) – неприкрытое послание россиянам. Мол, как бы вас ни облапошивали власти, сколько бы ни повышали цены, тарифы, пенсионный возраст – сидите тихо , это вам во благо,

А не то – «майдан», смута, развал . Всё на руку Госдепу .

Между тем «желтые жилеты» продемонстрировали в общем-то очевидную истину: только благодаря решительным и смелым выступлениям можно добиться от капиталистических властей каких-либо уступок.