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Протесты против авторитаризма во Франции. 30.01.2021

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Во Франции продолжаются массовые протесты против "Закона о защите личности", который запрещает снимать полицейских разгоняющих митинги против Макрона и его политики, а также разрешает использовать БПЛА для съемок протестующих во время протестов.
Протесты поддерживаются профсоюзами, различные общественными и журналистскими организациями, а также "Желтыми жилетами".
Сегодняшние выступления недовольных граждан в Париже  жестко разгоняли дубинками, слезоточивым газом, водометами и прочими спецсредствами. В ответ полицию закидывали булыжниками, дымовыми шашками и пустыми бутылками. В некоторых районах города пытались сооружать баррикады, но дальше разгрома мусорок дело не пошло.

Как выглядит теперь французская демократия, более чем наглядно живописуют видео подавления протестов в Париже.















Еще

https://twitter.com/Ab7Media/status/1355580746489073665 (вот это особенно прекрасно)
https://twitter.com/TataSuzanne0/status/1355590386568355842
https://twitter.com/RemyBuisine/status/1355558649415032839
https://twitter.com/malikabarbot/status/1355523843629191169
https://twitter.com/sagduyuluerkan/status/1355530904882601990
https://twitter.com/laurentbigfr/status/1355522222543220736
https://twitter.com/Callystor/status/1355590820246728706
https://twitter.com/Ab7Media/status/1355590189549318144





























Преступный режим Макрона должен уйти!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6516301.html
Метки: Видео, Европа, ес, макрон, Париж, протесты, тирания, Франция
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