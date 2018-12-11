Звезда киевского Майдана ввязалась в побоища в Париже

Источник: ria.ru

Западные СМИ очень любят редкие и куцые акции протеста российских оппозиционеров. Обеспечены фото радостных студентов, делающих селфи в автозаке, или полицейского, уводящего веселую девочку с митинга и аккуратно поддерживающего её за рюкзак, и огромные статьи о репрессиях тоталитарного режима в России. А затем следуют гневные призывы от различных европейских деятелей с требованиями обеспечить «право граждан на протест».



Вот уже несколько недель во Франции вспыхивают серьезные столкновения протестующих «желтых жилетов» с полицией. Тут тебе и слезоточивый газ, и дубинки, и резиновые пули, и массовые задержания, и водометы, и серьезные травмы среди митингующих. И ни одного селфи из полицейской машины, и ни одного призыва к властям Франции от зарубежных лидеров с требованием осадить полицию. Только представитель МИД России Мария Захарова призвала Париж «воздержаться от чрезмерного употребления силы».

А что же молчат все те правозащитники, которые так яростно отстаивают «право людей на протест» в России или в тех странах, где Запад затевает «цветные революции»?

какую-нибудь бойню. Как только где-то происходит очередная «цветная революция», Леви тут как тут. Он отметился поддержкой вторжения в Афганистан, гражданской войны в Югославии, вторжения Грузии в Южную Осетию, «арабской весны». Был очень активен в подталкивании Запада к «гуманитарным бомбежкам» Ливии, после чего радостно расхаживал по разрушенному Бенгази, Отвечаем на примере. Показательным образцом тут выступает французский медиадеятель Бернар-Анри Леви, называющий себя философом. Его имя хорошо известно гражданам тех стран, в которых Западу удалось свергнуть правительство и организоватьбойню. Как толькопроисходит очередная «цветная революция», Леви тут как тут. Он отметился поддержкой вторжения в Афганистан, гражданской войны в Югославии, вторжения Грузии в Южную Осетию, «арабской весны». Был очень активен в подталкивании Запада к «гуманитарным бомбежкам» Ливии, после чего радостно расхаживал по разрушенному Бенгази, обещая : «Мы принесем ливийцам гражданское общество и демократию». Результат всем известен: Ливия ввергнута в гражданскую войну, масса жертв и руин.

А что же Леви? После того как уже разрушенная при его содействии «демократическая» Ливия запретила ему въезд, он резко потерял к этой теме интерес и переключился на Украину. Трудно найти западного деятеля, который был бы столь активен в поддержке киевского Майдана 2014-го и режима Порошенко. Выступая на площади, увешанной бандеровскими стягами и разукрашенной свастиками, «волчьими крюками» и портретами Бандеры, «философ» в упор не заметил там ни одного нациста, но при этом разродился статьей «Мы все — украинцы» . В 2015-м он стал соучредителем международного Агентства по модернизации Украины. Правда, с тех пор об этом Агентстве никто ничего не слышал. Вполне в духе Бармалея из старого советского фильма: «Дальше без меня, дальше неинтересно». Когда речь шла о свержении «неправильных руководств» Ливии и Украины, Леви отстаивал право на мятеж, с пафосом заявляя : «У прав человека нет никаких границ: любой человек — мой ближний, пусть даже он живет на Тиморе, в Дарфуре или Ливии». Но вот пришло время бунтов в родной для него Франции, под его окнами — и человека как подменили. где-нибудь в центре Парижа. Леви активно поддержал применение слезоточивого газа против «желтых жилетов». А тех, кто стал его за это критиковать, назвал лицемерами.(Характерно, что при этом настоящим отравлением газом он посчитал случай в сирийской Гуте — провокационный фейк, устроенный «Белыми касками». То есть для истинного европейского либерала и друга Джорджа Сороса постановка в далекой Сирии — это истинное преступление на фоне реального запаха газа у него в прихожейв центре Парижа.

Леви и иже с ним сделали вид, что не заметили массовых арестов школьников и студентов в различных городах Франции в минувший четверг. Они просто проигнорировали кадры, на которых полицейские поставили на колени юных лицеистов в городке Мант-ла-Жоли, надев на них наручники или заставив держать руки за головой. В тот день Анри-Леви ограничился твитом : «Что бы Макрон ни говорил, согласны мы с ним или нет, поддерживаем мы его реформы или выступаем против, — это не важно в данный момент. При столкновении с ростом фашиков (на Майдане, как мы помним, фашистов не было, а в Париже Леви их заметил. — Прим. ред.), фанатиков и врагов государства у нас есть только один выход: поддержать президента Макрона». В общем-то нормальное поведение типичного представителя либерального истеблишмента Запада. Если надо поддержать «правильный» мятеж, он будет твердить о слезинке ребенка, требовать убрать силовиков с улиц и сочувствовать беснующейся толпе. Но когда у власти находится ставленник этого истеблишмента — любой мятеж становится априори «неправильным» и подлежит жесточайшему преследованию.

Источник: nstarikov.ru