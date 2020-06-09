Открытым текстом 29.05.2020

Кому наша победа — поражение

Параду Победы быть. Мало кто сомневался, что его проведение перенесут. И дату предсказывали заранее — именно 24 июня. День 75-летия того самого парада победителей — тех, кто привезли и повергли под ноги знамёна врагов.

Министру обороны РФ дан приказ готовить парад Победы 24 июня — в сорок пятом году он проведен того же числа. “Бессмертный полк” пройдёт по стране 26 июля — в последнее воскресенье этого месяца, когда отмечается День Военно-морского флота.

Открытым текстом объясняю: пока мы выбираем новый путь с учётом проделанных проб и болезненных ошибок, нашу страну и наш народ скрепляет воедино наша общая — от Мурманска до Кушки, от Владивостока до Вильнюса — победа. Она — главная защита единства Российской Федерации, главная опора грядущего воссоединения всей России.

Бессмертный полк наших давних защитников указывает нам путь в будущее. За сокрушение тогдашних убийц — и на наших просторах, и в их логове — мы платили дорого: на каждых троих уничтоженных нами вражьих воинов пришлось четверо наших, а уничтоженные врагами (хоть прямо, хоть голодом и непосильным трудом) полтора десятка миллионов мирных жителей так и остались неотомщёнными — мы же не фашисты, чтобы истреблять безоружных!

И бессмертная память о наших павших говорит кандидатам в очередные нападающие: в случае чего ударим так, чтобы больше никому не хотелось проверять нашу прочность.

Как только Владимир Владимирович Путин указал дату юбилейного парада Победы, наши любимые либероиды с цепи сорвались. Сначала вразнобой закричали о неуместности даты, о цене парада в дни кризиса — мол, эти деньги лучше людям раздать. Притом что затраты на парад — неощутимая доля триллионной помощи, уже выделенной людям и предприятиям.

Чуть позже, похоже, получена методичка — и либероиды уже хором запели одно и то же: мол, нельзя переносить памятную дату — да ещё и собираться больше трёх опасно!

Открытым текстом напомню: те же самые рты каждый год в святой для каждого русского сердца день одностайно кричат про победобесие. И те же туши более десятилетия пытаются учинить массовые сходняки именно в запрещённых местах и в запрещённое время. А плоды их ненависти к Победе уже гниют.

В Кронштадте ночью 24 мая две женщины и мужчина в возрасте от двадцати трёх до тридцати шести лет решили использовать Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов как мангал. Хулиганы преодолели ограждение вокруг памятника и поджарили еду прямо на месте памяти погибшим.

Открытым текстом сообщаю: судя по реакции уже задержанных шашлычников, Вечный огонь для них не вечная память — ничто не дрогнуло в их сердцах. Как и в сердцах птенцов гнезда Навального, мусоривших фотографиями нацистов и власовцев, перерисованных в красноармейскую форму, на сайте “Бессмертного полка”.

Вышучивание святого — нечто большее, чем просто злостное хулиганство. Так же перед революцией смеялись над верой и её служителями — в тот момент последней скрепой, державшей страну единой. Разрушили её — и началось… Сегодня победа в страшнейшей войне объединяет и Российскую Федерацию, и всю Россию. Не случайно бесы выбрали главной мишенью именно победу.

Открытым текстом призываю защитить нашу историческую целостность не менее строгим законом, чем территориальную. Чтобы за поругание памяти воевавших давали не меньше, чем в Германии за отрицание нацистских массовых убийств. Лет пять-шесть. Это вопрос выживания страны как таковой! Тех, кто пытается нас духовно разваливать, надо карать!

Киев намерен душить и стрелять

Киевские террористы планируют агрессию, доходящую до явного геноцида.

В прошлую субботу создатель и фюрер нескольких фашистских и расистских структур и террористических батальонов Андрей Евгеньевич Билецкий заявил — перевожу: “Может, мы устроим адекватную — не клоунскую, а адекватную, реальную — блокаду, остановив абсолютно поставку электроэнергии, воды и всего, что поставляет на эту территорию Украина. Потому что так мы быстрее остановим это безумие, этот день сурка, так мы вернём этих людей и, выстроив сейчас стену, значительно быстрее прекратим страдания с этой и с этой стороны фронта”.

Будда открытым текстом учил: жизнь — всегда страдание. Если бы Билецкому и его более официальным подельникам и впрямь удалось выморить жаждой и голодом жителей Донбасса, их страдания, увы, прекратились бы. Вдобавок прекратилась бы унаследованная с имперских и советских времён промышленность, всё ещё способная конкурировать с Европейским Союзом, и западные кураторы погладили бы Билецкого по тому, что он считает головой: “Гут, кароши малчик”. Впрочем, они уже гладят Зеленского: у него-то на уме то, что у билецких на языке.

Вооружённые формирования, подчинённые Киеву, рапортуют о завершении всё новых этапов боевой подготовки. Их вожаки обещают выполнить приказ об очередном нападении на Донбасс, как только тот будет отдан.

Ополчение народных республик также приведено в полную боевую готовность. Идёт мобилизация резервистов — в основном имеющих серьёзный боевой опыт. Танковые соединения народных республик пока находятся за пределами зоны, установленной минскими соглашениями, но в тех местах, откуда могут выйти на линию фронта менее чем за час.

Открытым текстом уверяю: даже без помощи добровольцев из Российской Федерации ополченцы Донбасса могут в очередной раз побить киевских агрессоров. Просто потому, что сражаются за родных и близких, а не за польскую фальшивку “Украина — не Россия”. Но ведь и мы их в беде не оставим! Кто за помощь русским против антирусских — поднимите руку!

Главное не суетиться как Горбачев

Европейский газовый рынок затрясло. С 20 мая немедленная поставка газа начала дешеветь.

В пятницу на нидерландской бирже за тысячу кубометров всего 34 доллара. Затем в разных точках Европы поднялась до 50-60. По расчётам, тысяча кубометров должна быть дороже сотни долларов, чтобы поставка была выгодна хотя бы самому дешёвому поставщику — российскому “Газпрому”.

В начале падения многие открытым текстом предрекали отрицательные цены, как недавно на нефтяном рынке. При переполнении хранилищ поставщики вынуждены ещё и приплачивать потребителям, лишь бы не останавливать скважины.

У “Газпрома” хранилищ хватает, да скважины современные. Но по серьёзнейшему потребителю газа — энергетике — бьёт со страшной силой карантин, вызванный пандемией коронавируса.

Катар, построивший когда-то станции сжижения газа в расчёте на поставку в Соединённые Государства Америки, сейчас не может продать весь свой сжиженный газ даже в Европу. А ведь даже самые современные газовозы расходуют еженедельно не менее одного процента своей грузоподъёмности на поддержание груза жидким — удовольствие не дешёвое.

Открытым текстом спрашиваю: зачем Катар продаёт газ по совсем уж мусорным ценам — себе в убыток?

В начале 1980-х годов Соединённые Государства Америки уговорили Саудовскую Аравию резко нарастить экспорт нефти, чтобы ускорить уже начавшееся падение рынка, ранее задранного арабо-израильской и ирано-иракской войнами. СССР, ранее вовлечённый в очередной виток гонки вооружений, да ещё и заметно ослабленный санкциями СГА, лишился возможности затыкать нефтедолларами щели в экономике.

Тогда под ценовым ударом хрустнуло наше хозяйство. Во власть пролезли одобренные Западом бесплановики — и доломали страну так, что до сих пор выбираемся.

Сегодня успешный опыт по развалу повторяют. Открытым текстом напомню: за битого двух небитых дают. Ваши санкции мы превратили в большую программу нового развития. Вооружение у нас любую гонку перекроет. А экономика нефтешейхов на волоске: долго подыгрывать Вашингтону там не смогут. Переживём. Главное — не суетиться как Горбачёв.

Трамп задирает ставки до предела

Соединённые Государства Америки в прошлом тысячелетии заключили множество договоров для своей безопасности — а заодно и безопасности многих других стран. В нынешнем тысячелетии они решили, что им уже ничто не угрожает — значит, можно самим вернуться в состояние угрозы всему остальному миру.

Ещё младший Буш отменил договор об ограничении нашей и американской противоракетной обороны. Трамп уже вышел из договора с нами о запрете ракет средней и меньшей дальности.

СГА сообщили, что через полгода, как положено по тексту, выходят из придуманного ещё президентом Эйзенхауэром договора об открытом небе, позволяющего всем его участникам — сейчас тридцати четырём — гонять разведывательные самолёты едва ли не повсюду. Поводом для выхода названы нарушения правил Российской Федерацией, хотя перечисленные СГА сложности либо не относятся к договору, либо начаты самими же СГА.

Прочие участники договора открытым текстом сообщили, что выходить из него не намерены и очень жалеют о решении СГА. Ведь сейчас данные, отснятые или замеренные самолётами любого члена НАТО, передаются союзникам, а теперь СГА не будут снабжать остальных такими сведениями. Да и сами СГА немало теряют: в их самолётах куда лучше, чем в остальной НАТО, система радиоэлектронного наблюдения, так что сообщения от партнёров не заменят собственные полёты. Но им важнее сам принцип: не ограничивать себя ничем.

В следующем году кончается действующее — уже третье — соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений. Оно отводит год на предварительные переговоры о его сохранении либо изменениях. СГА пока не выказали намерения вести такие переговоры.

Открытым текстом объясняю: это соглашение гарантирует, что агрессору будет причинён ответный неприемлемый для него ущерб. СГА хотят накопить столько боеголовок, что смогут сдуру понадеяться на безнаказанность. Трамп снова задирает ставки, причём уже до предела — реального начала войны. Вторая Великая Депрессия подталкивает к ней с непривычной скоростью.

Значит, мы должны быть готовы. К любому развитию событий. От очередных гибридных войн по периметру до крупного противостояния СГА и Китая. Такие вот грустные прогнозы…

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-29-05-2020/