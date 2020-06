Билл Гейтс о чипировании, вакцине от коронавируса и заговорах

В последнее время имя основателя и экс-главы Microsoft Билла Гейтса зазвучало в новостных лентах вовсе не так, как ему бы самому захотелось. В период объявленной пандемии коронавируса появилась масса публикаций. Виной тому не только высказывания Билла Гейтса, но и деятельность Фонда, который он основал со своей супругой в 2000 году.

Чтобы понять масштаб работы Bill & Melinda Gates Foundation на ниве международного здравоохранения, скажем, что он дает целых 12.12% финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для сравнения: США оплачивали 15.18% бюджетных расходов этой организации. То есть вклад Билла Гейтса сопоставим с вкладом целого государства, с Соединенными Штатами!

Нет, Гейтс тратит даже больше, чем Штаты. Дело в том, что на третьем месте спонсоров ВОЗ: «третий – снова Билл Гейтс. Почти. На этот раз – основанный им Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), объединяющий различные частные и правительственные организации. GAVI Alliance дает Всемирной организации здравоохранения 8,18% её бюджета.

«Со старта пандемии коронавируса в зарубежной прессе на постоянной основе мелькает имя миллиардера и филантропа Билла Гейтса. Одной из причин этому стала его речь в 2015 году в рамках конференции TED в Ванкувере, где он сделал зловещее предсказание: «Если что-то и убьет свыше 10 млн человек в следующие пару десятилетий, то это скорее будет заразный вирус, чем война». Газета.RU

Согласно исследованиям в период с февраля по апрель 2020 года «теории, связывающие Билла Гейтса с коронавирусом, упоминались на телевидении и в социальных сетях около 1,2 млн раз». При этом речь идет в первую очередь вовсе не об русскоязычном сегменте прессы и интернета!

В результате Билл Гейтс был вынужден… ответить. Некоторое время назад он дал интервью Би-Би-Си, после чего либеральная пресса всего мира начала активную кампанию по «отбеливанию» Билла Гейтса и очернению тех, кто сомневается в благородстве его устремлений (наглядным образцом такого «отбеливания» является статья в издании «Газета.ру»).

Как обычно, главным инструментом получения нужного информационного эффекта была сделана пресловутая «теория заговора». Схема проста, как мир – если кто-то пишет или говорит нечто плохое о деятельности благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс – это «теория заговора».

Давайте разбираться. С одной стороны у нас интервью, то есть слова Билла Гейтса, с другой его дела.

Начнем с фактов.

В 2010 году Гейтс сказал, что если хорошо поработать над вакцинами, то можно СНИЗИТЬ население планеты на 10-15%. («First, we’ve got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent but there we see an increase of about 1.3.» — источник).

Логика филантропа Гейтса такова – бедные страны дают наибольший прирост населения. При этом родители заводят детей якобы потому в таком количестве, что часть их умрет. А раз так, то вакцины сохранят жизнь и новых детей родители якобы не заведут.

Логика лукавая – но конечная цель открыто обозначена. И она – вовсе не борьба с «заразой», а борьба за сокращение населения планеты. А теперь вам вопрос: так если конечная цель сделать РОЖДАЕМОСТЬ МЕНЬШЕ, можно ли предположить, что эту ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ Билл Гейтс будет достигать не только косвенно, но и прямо? Такой вывод напрашивается сам собой, отбрасывая в сторону «шелуху» информационного шума.

Ведь правильная логика, настоящая, деятельности Фонда Билла Гейтса выглядит так:

Разработка вакцины (от чего не так уже важно) = сокращение населения Земли

Все остальное — лишь промежуточные пункты его деятельности.

Вот лишь один факт: в 2017 году правительство Индии отменило программу вакцинации от полиомеолита, которую оплачивал Билл Гейтс, по причине массового количества осложнений. Когда в Индии отменили режим вакцинации Гейтса, смертность детей резко сократилась.

Применение этой вакцины продолжилось в Африке. Итоги поразительны: от «дикого вируса» полимелиолитом заболело 113 человек, а от вакцины — 195!

Фонд Гейтса профинансировал применение экспериментальной вакцины против папилломы человека. Привили 23.000 девушек в провинции Индии – 1.200 из них стали… бесплодными. Досадная ошибка, случайность? Но уж больно она хорошо вписывается в ту схему сокращения населения мира, которую озвучивал господин Гейтс ранее.

При этом руководство Индии имеет с фондом Гейтса «особые отношения» (25 сентября 2019-го.):

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду получил награду, учрежденную Фондом Билла и Мелинды Гейтс за организацию кампании «Чистая Индия». Как сообщает Фонд на своей странице в Twitter, Моди получил награду Global Goalkeeper Award за прогресс Индии под его руководством в обеспечении санитарии. Основатель Microsoft Билл Гейтс вручил премьеру Индии эту награду на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке». ТАСС

В 2010 году экспериментальная вакцина от малярии «от Гейтса» привела к серьезным осложнениям у 1.048 из 5.949 детей. 151 ребенок погиб. И это данные, которые публично озвучила программа «Первого канала» «Человек и закон», использовав информацию американского деятеля Роберта Кеннеди (младшего), племянника убитого президента США Джона Кеннеди.

Таковы факты. Что же ответил на все это Билл Гейтс? В его интервью Би-Би-Си под названием «Существование сумасшедших идей беспокоит», увы, мы не получим исчерпывающего ответа. Но найдем много пищи для размышлений.

Журналисты Би-Би-Си сразу заходят с козырей.

«Фонд финансирует различные медицинские проекты, и в том числе разработку вакцины против Covid-19. После начала пандемии коронавируса Гейтс стал героем теорий заговора. Во всем мире есть сторонники идеи о том, что болезнь появилась и распространилась благодаря ему». BBC

Далее слово дают Гейтсу. И отвечает он, мягко говоря, странно.

«Важность вакцин сегодня очевидна как никогда. Но нам нужны вакцины не только для таких болезней, как корь, диарея и пневмония. Необходимо также, чтобы GAVI [Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс] занялся доставкой вакцины от коронавируса в развивающиеся страны».

Подождите, вакцины от коронавируса ещё нет, а Гейтс готовится её доставлять именно в «развивающиеся страны». То есть в Индию, Африку – туда, где высокая рождаемость, где надо сокращать население, согласно мыслям и заявлениям Билла Гейтса.

И ещё – что это за вакцина от заболевания под названием «диарея»? Неверный перевод, неграмотность самого Гейтса, который «совсем не доктор»? А что за «вакцина от пневмонии»?

Планов у Гейтса много, он глобальны. Говоря о вакцинировании развивающихся стран, он говорит следующее:

«Это нужно делать в мировом масштабе. К счастью, мы собираемся параллельно построить несколько заводов, и мы надеемся, что объемы производства будут высокими. Но распределение вакцин станет интересной задачей».

К счастью, он, Гейтс, строит несколько заводов. Вы, зная факты о результатах вакцинирования людей по программам Bill & Melinda Gates Foundation, об их печальных последствиях, счастливы от того, что он строит несколько новых предприятий?

Наконец, финансируемая британским правительством, но считающаяся почему-то «независимой» Би-Би-Си переходит к главному. К тому, ради чего Гейтса и позвали в студию.

«Би-би-си : Давайте поговорим про конспирологические теории, заполонившие интернет. Некоторые из них упоминают и вас, предполагая, что, якобы, вы хотите захватить мир через компьютерные чипы, которые люди получат через вакцинирование. Как вы считаете, может ли это все нанести вред? Б.Г. : Если посмотреть на все эти сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют, то да — это приводит к разжиганию вражды между людьми. Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий — обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода».

Вот, собственно говоря и все, что сказал нам Билл Гейтс. Он сообщил, что:

«К счастью» уже строит заводы для производства вакцины от коронавируса;

Что эту вакцину он срочно повезет в «развивающиеся страны. Кстати, а Россию Гейтс к каким относит?;

Что публикации и ролики с фактами о работе своего Фонда он оценивает, как «сплетни и антинаучные высказывания, которые существуют» и это «приводит к разжиганию вражды между людьми»;

Что «так получилось», случайно, видимо, что в его Фонде «есть много специалистов в области фармакологии»;

Что Фонд Гейтса является «честным посредником между правительством и фармкомпаниями».

А теперь спросите себя: вам стало спокойнее от подобных «объяснений»?

P.S. Программа «Человек и закон»:

Источник: https://nstarikov.ru/bill-gejts-o-chipirovanii-vakcine-ot-koronavirusa-i-zagovorah-116055