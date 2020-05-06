Штрафы за чипирование
12:09. 6 мая 2020 137 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
И еще о коронавирусе.
Генпрокуратура РФ заявила, что сообщения о том, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием для уничтожения людей с помощью чипирования под видом вакцинации и т.д. и т.п. – признаны фейком.
Соответственно, данные опусы попадают под закон о распространении фейков о коронавирусе и за это потенциально могут штрафовать, а сайты, где это размещают, блокировать через РКН.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрены материалы прокуратур ряда субъектов Российской Федерации о размещении в сети «Интернет» недостоверной общественно значимой информации.
Так, прокуратурой Московской области обнаружена информация о продаже средств от коронавируса. В описании к товарам сообщается, что «в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него».Эта информация носит недостоверный характер, т.к. в настоящее время отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса.
Прокуратурой г. Москвы в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube найдены видеоролики под названием «Коронавирус. Разоблачение», «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3».В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов. Вместе с тем, ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.
Прокуратурой Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube обнаружена видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, предназначенным для передачи продуктов питания. При этом он указывает, что данные меры приняты в связи с обнаружением у одного из жителей коронавируса.
Между тем, по информации и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликованный материал не соответствует действительности.
Таким образом, в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
С учетом изложенного Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1836600/ – цинк
Ждем обжигающих расследований о том, что Билл Гейтс захватил Генпрокуратуру РФ и чипировал Генпрокурора Краснова.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5844786.html
Наверное, это относится не только к публикациям, но и к комментариям.
Правильно, не надо пугать народ, уже итак напуганный и в квартиры загнанный, а то потом кто на работу выйдет??? Экономику же надо кому-то ещё восстанавливать.
испуганный ,оцифрованный ,лишенный кэша,лишенный образования (дистанционно отформатированный ),ограниченный где-то что-то вякнуть не то, из-за страха наказания-выйдет и будет проситься на любую работу -если нет нигде счетов в несколько десятков млн.Касты -мечта здешних мечтателей о прекрасном далеко.Вместе с подпиндосчниками и большевиками исчезнут все ,зарабатывающие меньше млн в год.И Башню с 5G над Москвой ,как у Стругацких.Добро пожаловать на Скотный Двор.