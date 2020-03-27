Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, События прошлого

За СOVID-19 маячит тень Билла Гейтса

14:31. 27 марта 2020 389 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

На борьбу с коронавирусом должен выйти троянский конь «хозяев денег» под названием «нано-вакцина»

i?id=33da451774741a103a8aa12f40c7c2bc-l&

Слишком много признаков того, что «хозяева денег» (главные акционеры Федеральной резервной системы США) добиваются установления полной власти над миром. Короче говоря, из «хозяев денег» они хотят превратиться в «хозяев мира». Все свои действия, направленные на строительство нового мирового порядка, они прикрывают «красивыми» словами о том, что все это делается ради «благополучия человечества».

Примерами такой «заботы» о человечестве являются, например, инициируемые «хозяевами денег» международные программы по борьбе с «потеплением климата», по контролю над рождаемостью, по борьбе с международным терроризмом и т. п. Еще одним направлением «благородной» деятельности, всячески педалируемой мировой элитой, является цифровизация всех сторон жизни общества (финансы, экономика, образование, здравоохранение, культура и др.). Об этой цифровизации я уже писал много. В частности, можно упомянуть мою книгу: «Мир под гипнозом цифры, или Дорога в электронный концлагерь» (М.: Библиотека РЭО им. С.Ф. Шарапова, 2018).

Как можно догадаться по самому названию книги, в ней я прихожу к выводу: лукавые увещевания мировой элиты об удобствах и выгодах цифровизации призваны, в конечном счете, заманить отдельные народы и все человечество в «цифровую мышеловку», или «мировой электронный концлагерь». С помощью «цифры» мировая элита планирует, прежде всего, установить контроль над поведением и жизнью человека.

Сегодня разработки в области цифровых (информационно-компьютерных) технологий продвинулись так далеко, что можно уже контролировать не только действия человека, но даже его мысли. По крайней мере, в Китае уже имеются такие технологии, которые можно назвать «детекторами лжи», но для проверки человека не нужно датчиков и проводов. Да и сам человек может даже не подозревать, что он подвергается «тестированию».

Во всех вариантах построения мирового электронного концлагеря непременным условием является цифровая идентификация человека. Последние 20−30 лет (особенно после событий 11 сентября 2001 года) активно обсуждается такой способ цифровой идентификации людей, как вживление в тело человека электронного микрочипа. Такое чипирование позволит Большому Брату не только видеть всех людей, но даже при необходимости управлять ими.

С помощью посылаемых на электронный микрочип сигналов можно вызывать чувство боли, помутнение рассудка, вызывать слепоту, глухоту и т. д. Сегодняшние технологии позволяют не только «блокировать» человека, но заставлять его действовать в нужном Большому Брату направлении. Т.е. из человека можно сделать биоробота, или киборга. Еще одним шагом к тому, чтобы обеспечить эффективное управление людьми, должен стать отказ от наличных денег. Оцифрованный человек будет привязан к банковскому счету, в случае необходимости Большой Брат может заблокировать человеку его счет и обречь его на голодную смерть.

Технически все уже давно проработано. Самое узкое место в проекте построения электронного концлагеря — индивидуальные микрочипы. Но тотального охвата населения такими микрочипами достичь пока не удается. Народ интуитивно чувствует, ради чего все это делается, и всячески сопротивляется. Есть, конечно, добровольцы. К ним можно добавить заключенных, умственно больных, военнослужащих и еще некоторые категории людей, которым чипизацию делают в обязательном порядке, т.е. принудительно. Но, даже в США, где власти уже с конца прошлого века «продавливают» массовую чипизацию и грозят людям уголовной ответственностью и тюрьмой, эффективность усилий крайне невысока.

Новый натиск на народ со стороны власть предержащих (особенно в США и Западной Европе) начался с первых чисел нового, 2020 года. Как вы догадываетесь, этому способствовала истерия с коронавирусом. Появился ряд дополнительных сильнодействующих аргументов в пользу массовой чипизации.

Во-первых, в условиях пандемии (а нынешняя пандемия, надо полагать не последняя) власти должны иметь полную информацию о состоянии здоровья каждого человека, включая информацию о том, какие прививки у него были сделаны. И получить такую информацию любой проверяющий сможет одним нажатием клавиши компьютера, если, конечно, у человека будет микрочип, связывающий его с централизованной базой данных.

Во-вторых, такой микрочип позволит Большому Брату отслеживать перемещение человека, его контакты с другими людьми, а также идентифицировать местонахождение в каждый данный момент времени (на случай, если человека потребуется срочно изолировать, вакцинировать и т. п.).

В-третьих, микрочип будет действовать как передатчик, пересылающий в централизованную базу данных сведения о физическом состоянии человека (в первую очередь, о температуре тела).

Таким образом, чипизация и вакцинация — тесно между собой связанные темы. Но до недавнего времени многие воспринимали эту связь следующим образом: чипизация нужна для вакцинации. А нынешняя пандемия все меняет местами: вакцинация становится средством чипизации. На первое место выходит вакцинация. О чипизации власти неожиданно стали помалкивать.

С начала года в СМИ появилось бесчисленное количество материалов (статей и выступлений) на тему вакцинации. К официальным заявлениям чиновников отдельных государств и международных организаций (особенно ВОЗ) о том, что человечество от чумы коронавируса спасут вакцины (которые, вот-вот будут разработаны и будут брошены на спасение людей), с доверием относятся далеко не все. Многие честные и смелые эксперты справедливо отмечают, что у тех, кто занимается продвижением вакцин и прививок по миру, истинные цели совершенно иные, чем декларируемые. Таких целей две.

Во-первых, обогащение. Фармацевтические компании рассчитывают на вакцинах заработать миллиарды. Долларов, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и т. д.

Во-вторых, убийство. «Хозяева денег» стремятся отправить на тот свет миллиарды. Людей. Граждан всех стран мира, включая даже те, которые принято относить к «золотому миллиарду». В конечном счете, на планете должен остаться всего один миллиард человек. Таковы «рекомендации» Римского клуба. И вряд ли этот миллиард можно будет назвать «золотым». «Золотым» в нем будет лишь один миллион, вчерашние «хозяева денег», а отныне «хозяева мира». А на них будут работать остальные 999 миллионов.

Но, оказывается, имеется еще одна цель вакцинации, о которой знают только узкие специалисты. Несколько лет назад для борьбы с онкологическими заболеваниями были разработаны вакцины с использованием достижений нанотехнологий. Появилось новое поколение препаратов, получивших название нано-вакцины. Приставка «нано» означает мельчайшую величину — одну миллиардную часть (10 в минус девятой степени). В нано-вакцинах используются мельчайшие частицы, которые и создают необходимый лечебный эффект (впрочем, имеется достаточно большое количество оппонентов, считающих, что долгосрочные последствия нано-вакцин на здоровье человека еще не исследованы).

Но нас интересует сейчас не медицинская сторона вопроса. Дело в том, что нано-прививку можно использовать в качестве своеобразного троянского коня. Вместе с нано-вакциной в тело человека можно запустить сверхминиатюрный микрочип, который является нано-веществом. Человек, согласившийся на прививку, даже не будет знать, что в него одновременно внедрили нано-чип. Оказывается, разработка таких троянских коней началась еще в нулевые годы, причем главным в создаваемом продукте был нано-чип, а нано-вакцина должны была выполнять роль своеобразного прикрытия.

В одном электронном издании США, специализирующемся на разоблачении планов американской и международной «медицинской мафии» («Prevent Disease.Com»), еще в 2009 году появилась статья: «Are Populations Being Primed For Nano-Microchips Inside Vaccines?» («Подталкивается ли население к принятию нано-микрочипов, упрятанных в вакцины?»). Как отмечается в указанной статье, еще в последние годы ХХ века удалось разработать микрочипы нового поколения, основанные на использовании нанотехнологий. Сверхкомпактные (не больше пылинки, радиус порядка 5 микромиллиметра, что примерно в 10 раз меньше радиуса волоса) и недорогие.

В этой связи родилась идея такие микрочипы внедрять в тело человека посредством уколов, капельниц, прививок. И лучше всего это делать либо в момент появления ребенка на свет в роддоме. А для тех, кто сумел уже проскочить рубеж роддома, вполне сгодятся пандемии. А создавать искусственные пандемии может Всемирная организация здравоохранения, которая уже дано была замечена в обслуживании интересов международной «медицинской мафии» и контролировалась «хозяевами денег». Вот что, в частности, говорилось в указанной выше статье: «Запущенный Всемирной организацией здравоохранения сценарий с пандемией свиного гриппа как нельзя лучше подходит для пропаганды и принуждения населения добровольно согласиться на введение микрочипов через нано-вакцины. Все это будет сделано под лозунгом „высшего блага“ для человечества».

В Устав ВОЗ в нулевые годы были внесены некоторые любопытные изменения. ВОЗ изначально могла лишь выдавать международному сообществу «рекомендации». Поправка 2005 года позволяет ВОЗ в чрезвычайных ситуациях (при тех же пандемиях) издавать не «рекомендации», а «приказы», обязательные к исполнению всеми странами. Недаром сегодня ВОЗ называют частью мирового правительства. Также сняты существовавшие ранее в документах ВОЗ критерии (например, такой, как процент смертности среди инфицированных), позволяющие объявлять появление и распространение вируса «пандемия». Теперь ВОЗ сама решает, что есть пандемия, а что нет. И объяснять общественности свои решения она не обязана.

Приведу в этой связи мнение по поводу последнего решения ВОЗ Питера Кёнига (Peter Koenig), научного сотрудника Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization — CRG, Канада), экономиста и геополитического аналитика, ранее работавшего во Всемирном банке: «ВОЗ объявила коронавирус COVID-19 „пандемией“ — при том, что нет ни малейшего следа пандемии. При пандемии смертность от заражения достигает более 12%. В Европе уровень смертности составляет около 0,4% или менее — за исключением Италии, которая представляет собой особый случай, когда пик смертности составил 6%… Скорее всего, ВОЗ получила приказы „сверху“ — от тех людей, которые также управляют Трампом и „лидерами“ Европейского союза и его стран-членов, от тех, кто стремится управлять миром с помощью силы Единого мирового порядка».

В 2010 году Татьяна Грачева в своей известной книге «Когда власть не от Бога. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы» посвятила большую главу вакцинам как оружию массового поражения. И уже тогда она писала: «Внедрение нано-микрочипов в вакцины — вопрос ближайшего будущего».

Сегодня это будущее уже наступило. Опуская детали, скажу, что тогда пандемию свиного гриппа A/H1N1, начавшуюся ровно 11 лет назад в Мексике, не удалось раздуть до вселенских масштабов (она немного задела США, но к лету того же года полностью «выдохлась»). И разработки нано-вакцин с нано-микрочипами тогда еще не вышли за пределы лабораторий. Другое дело — сейчас. Весь мир охвачен пандемией коронавируса. И троянские кони, судя по многим признакам, уже готовы для того, чтобы поразить миллионы и миллионы людей на планете.

Сегодня мы видим, как под флагом борьбы с коронавирусом происходит соединение двух казавшихся ранее автономными глобальных проектов — проекта «спасения» человечества с помощью вакцин и проекта «цифровизации» человечества. Олицетворением этого «синтеза» стал известный всем миллиардер Билл Гейтс, устойчиво входящий в первую тройку самых богатых людей Америки.

До конца прошлого века имя Гейтса ассоциировалось прежде всего с компьютерами и «цифровыми» технологиями. Ведь он — основатель и владелец и руководитель знаменитой корпорации «Microsoft». Но незаметно Билл Гейтс стал отходить от своего «цифрового» бизнеса, создав благотворительный фонд (Фонд Билла и Мелинды Гейтс). Основное направление деятельности Фонда — разработка вакцин и распространение вакцин по всему миру.

Деятельность Фонда сопровождается мощной PR-поддержкой. Миллиардер представляется как «спаситель» мира от пандемий и всяческих зараз. Билл настолько озабочен судьбами человечества, что, как сообщили, СМИ, недавно полностью вышел из капитала своего детища Microsoft. Но как человек, хорошо разбирающийся в электронике и компьютерах, он призван обеспечить «органический синтез» «цифры» и «медицины».

Мало кто обратил внимание на мероприятие, которое было проведено по инициативе и при активнейшем участии Билла Гейтса в конце прошлого года. 18 октября 2019 года в Медицинском центре Джонса Гопкинса в Балтиморе, спонсором которого выступили Всемирный Экономический Форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В мероприятии приняла участие структура с не очень знакомым широкой публике (пока еще) названием ID2020.

Оказывается, что это программа, базирующаяся на государственно-частном партнерстве, в ней также участвует ООН и ее специализированные органы, неправительственные организации. Из бизнес-структур следует особо упомянуть компании Microsoft, Accenture, Cisco Systems, Pricewaterhouse Coopers (PwC). Это программа, призванная провести цифровую идентификацию в мире, полностью оцифровав планету к 2030 году. Из документов ID2020 узнаешь, что особую ставку программа делает на цифровую фиксацию человека в момент рождения (т.е. в роддомах) и при проведении массовых вакцинаций во время пандемий.

Альянс ID2020 к встрече в Балтиморе очень неплохо подготовился. Накануне в сентябре в Нью-Йорке он организовал встречу на высшем уровне под названием «Переход к хорошей идентификации» («Rising to the Good ID Challenge»). Под «хорошей» имеется в виду «идентификация», происходящая в моменты рождения человека и в моменты пандемий.

На встрече в Нью-Йорке было оглашено, что пилотный проект цифровой идентификации в 2020 году будет реализовываться в Бангладеш, в нем будут участвовать многие партнеры. Но, наверное, главным партнером будет ГАВИ — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI — Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Это, как и ID2020, альянс, базирующийся на государственно-частном партнерстве, занимающимися вопросами «иммунизации для всех». Среди главных партнеров ГАВИ — ВОЗ и фармацевтические корпорации.

На встрече в Балтиморе ее участники, включая Билла Гейтса, горячо поддержали идею «хорошей идентификации». Кстати, были высказаны пожелания, чтобы не ограничиваться одним государством Бангладеш. Начинать надо с самых бедных, а это десятки стран Азии, Африки и Латинской Америки. Плюс миллионы малообеспеченных и даже бездомных в США и Европе. Они — социальная группа повышенного риска, поэтому уже в нынешнем году надо приступить к цифровой идентификации «низов» в странах «золотого миллиарда».

Кстати, на встрече в Балтиморе ключевым мероприятием стало компьютерное моделирование в Медицинском центре Джонса Гопкинса глобальной пандемии. Результаты моделирования — 65 миллионов смертей. В январе 2020 г. на ежегодном саммите в Давосе МЭФ поддержал программу ID2020, а его участники при закрытых дверях ознакомились с результатами «моделирования» в Медицинском центре Джона Гопкинса. Как удивительно все сошлось в одной временной точке! Трудно поверить в такие случайные совпадения. В то время, когда в Давосе проходил саммит, в китайском городе Ухань начало разгораться пламя пожара пандемии вируса COVID-19.

Теперь будем ждать следующего акта драматического спектакля под названием «Пандемия коронавируса». Акта, когда на сцене появятся «спасители» человечества с вакциной. Я уверен, что такая вакцина уже есть и она ждет своего выхода на сцену. Впрочем, правильнее было бы назвать эту вакцину «троянским конем» «хозяев денег».

P.S. Волнения американцев (особенно тех, кто считает себя христианами и мусульманами) в связи в планами ID2020 и GAVI проводить массовую вакцинацию и идентификацию населения США вызывает все большие протесты. На днях (19 марта) Билл Гейтс выступил с объяснениями (через информационный ресурс Biohackinfo News). Пытаясь успокоить публику, он сказал, что вводимый в человека нано-микрочип, мол, будет иметь ограниченное назначение и будет позволять лишь ответить на вопросы: проходил ли данный человек тестирование на предмет вируса и была ли ему введена вакцина. Однако, как отмечают в социальных сетях противники вакцинации и чипизации, заявлению миллиардера доверять нельзя.

 

Источник: https://ruskline.ru/opp/2020/03/25/za_s_mayachit_ten_billa_geitsa

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лжепророчества или NASA предупреждает
Кирилл Наумов, 23 февраля 2011 Настойчивое приучение публики к тому, что 2012 год нам никак не пережить, может иметь под собой вполне реальные основания. Только эти основания связаны не с природными катаклизмами, а с деятельностью сумасшедших правителей...
Кедрозвоны
Слепо-Глухо-Тупые Кедрозвоны.mp3 Источник
Как внедряется ГМО в Беларуси
Скачать аудио (6.51 МБ) Что такое пресловутые ГМО – генетически модифицированные организмы? Почему их все боятся? Чем генетика отличается от селекции? В каких импортных продуктах можно встретить ГМО? Как у нас контролируется импорт на предмет содержания ...
Компьютер изобрел руский учёный Арсений Анатольевич Горохов
Омский учёный Арсений Анатольевич Горохов, изобретатель персонального компьютера Горохов Арсений Анатольевич — советский инженер, электромеханик, конструктор, изобретатель, член Российской инженерной академии, президент Клуба инженерной общественности ...
Дошколят захватил мир смартфонов: стоит ли говорить им «нет»?
Андрей Фурсов, историк, социолог: — Гаджеты приносят молодому поколению девяносто процентов плохого и десять хорошего. Дети, проводящие время с клавиатурой или даже планшетами, совсем не работают ручкой, что особенно важно в возрасте до 10 лет. Потому что...
Антипрививочные воззрения Ганди оказались верными сто лет спустя
Почти сто лет назад Ганди опубликовал книгу, в которой он раскрыл опасность и неэффективность вакцин и связанные с последними проблемы. Его голос звучит сегодня мощнее, чем когда бы то ни было.В Интернете не прекращаются споры вокруг прививок. Некоторые ...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 9518 8784
    жора шапов 27 марта 2020 в 16:35

    Гаражные умельцы придумают, как “сжечь” этот нано-чип. Если чё.

    Ответить
       
  • 2082 1516
    Игорь 27 марта 2020 в 16:55

    Вакцина ждёт за углом с пыльным мешком. Чипизацией с герпесом бороться также эффективно как ногой Макгрегора он недавно к голове своего друга приложился, подписал что борется с вирусом, и выложил в сеть. В общем каждый как может да вот уже прикол дай пять поборись с микробом люди гипнабельны вот и всё.

    Ответить
       
  • 12342 5934
    BlackCat 27 марта 2020 в 17:48

    Угу, а появится вакцина в России.
    И потом про мои слова забудут, но придется напомнить.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)