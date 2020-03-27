За СOVID-19 маячит тень Билла Гейтса

На борьбу с коронавирусом должен выйти троянский конь «хозяев денег» под названием «нано-вакцина»

Слишком много признаков того, что «хозяева денег» (главные акционеры Федеральной резервной системы США) добиваются установления полной власти над миром. Короче говоря, из «хозяев денег» они хотят превратиться в «хозяев мира». Все свои действия, направленные на строительство нового мирового порядка, они прикрывают «красивыми» словами о том, что все это делается ради «благополучия человечества».

Примерами такой «заботы» о человечестве являются, например, инициируемые «хозяевами денег» международные программы по борьбе с «потеплением климата», по контролю над рождаемостью, по борьбе с международным терроризмом и т. п. Еще одним направлением «благородной» деятельности, всячески педалируемой мировой элитой, является цифровизация всех сторон жизни общества (финансы, экономика, образование, здравоохранение, культура и др.). Об этой цифровизации я уже писал много. В частности, можно упомянуть мою книгу: «Мир под гипнозом цифры, или Дорога в электронный концлагерь» (М.: Библиотека РЭО им. С.Ф. Шарапова, 2018).

Как можно догадаться по самому названию книги, в ней я прихожу к выводу: лукавые увещевания мировой элиты об удобствах и выгодах цифровизации призваны, в конечном счете, заманить отдельные народы и все человечество в «цифровую мышеловку», или «мировой электронный концлагерь». С помощью «цифры» мировая элита планирует, прежде всего, установить контроль над поведением и жизнью человека.

Сегодня разработки в области цифровых (информационно-компьютерных) технологий продвинулись так далеко, что можно уже контролировать не только действия человека, но даже его мысли. По крайней мере, в Китае уже имеются такие технологии, которые можно назвать «детекторами лжи», но для проверки человека не нужно датчиков и проводов. Да и сам человек может даже не подозревать, что он подвергается «тестированию».

Во всех вариантах построения мирового электронного концлагеря непременным условием является цифровая идентификация человека. Последние 20−30 лет (особенно после событий 11 сентября 2001 года) активно обсуждается такой способ цифровой идентификации людей, как вживление в тело человека электронного микрочипа. Такое чипирование позволит Большому Брату не только видеть всех людей, но даже при необходимости управлять ими.

С помощью посылаемых на электронный микрочип сигналов можно вызывать чувство боли, помутнение рассудка, вызывать слепоту, глухоту и т. д. Сегодняшние технологии позволяют не только «блокировать» человека, но заставлять его действовать в нужном Большому Брату направлении. Т.е. из человека можно сделать биоробота, или киборга. Еще одним шагом к тому, чтобы обеспечить эффективное управление людьми, должен стать отказ от наличных денег. Оцифрованный человек будет привязан к банковскому счету, в случае необходимости Большой Брат может заблокировать человеку его счет и обречь его на голодную смерть.

Технически все уже давно проработано. Самое узкое место в проекте построения электронного концлагеря — индивидуальные микрочипы. Но тотального охвата населения такими микрочипами достичь пока не удается. Народ интуитивно чувствует, ради чего все это делается, и всячески сопротивляется. Есть, конечно, добровольцы. К ним можно добавить заключенных, умственно больных, военнослужащих и еще некоторые категории людей, которым чипизацию делают в обязательном порядке, т.е. принудительно. Но, даже в США, где власти уже с конца прошлого века «продавливают» массовую чипизацию и грозят людям уголовной ответственностью и тюрьмой, эффективность усилий крайне невысока.

Новый натиск на народ со стороны власть предержащих (особенно в США и Западной Европе) начался с первых чисел нового, 2020 года. Как вы догадываетесь, этому способствовала истерия с коронавирусом. Появился ряд дополнительных сильнодействующих аргументов в пользу массовой чипизации.

Во-первых, в условиях пандемии (а нынешняя пандемия, надо полагать не последняя) власти должны иметь полную информацию о состоянии здоровья каждого человека, включая информацию о том, какие прививки у него были сделаны. И получить такую информацию любой проверяющий сможет одним нажатием клавиши компьютера, если, конечно, у человека будет микрочип, связывающий его с централизованной базой данных.

Во-вторых, такой микрочип позволит Большому Брату отслеживать перемещение человека, его контакты с другими людьми, а также идентифицировать местонахождение в каждый данный момент времени (на случай, если человека потребуется срочно изолировать, вакцинировать и т. п.).

В-третьих, микрочип будет действовать как передатчик, пересылающий в централизованную базу данных сведения о физическом состоянии человека (в первую очередь, о температуре тела).

Таким образом, чипизация и вакцинация — тесно между собой связанные темы. Но до недавнего времени многие воспринимали эту связь следующим образом: чипизация нужна для вакцинации. А нынешняя пандемия все меняет местами: вакцинация становится средством чипизации. На первое место выходит вакцинация. О чипизации власти неожиданно стали помалкивать.

С начала года в СМИ появилось бесчисленное количество материалов (статей и выступлений) на тему вакцинации. К официальным заявлениям чиновников отдельных государств и международных организаций (особенно ВОЗ) о том, что человечество от чумы коронавируса спасут вакцины (которые, вот-вот будут разработаны и будут брошены на спасение людей), с доверием относятся далеко не все. Многие честные и смелые эксперты справедливо отмечают, что у тех, кто занимается продвижением вакцин и прививок по миру, истинные цели совершенно иные, чем декларируемые. Таких целей две.

Во-первых, обогащение. Фармацевтические компании рассчитывают на вакцинах заработать миллиарды. Долларов, евро, фунтов стерлингов, швейцарских франков и т. д.

Во-вторых, убийство. «Хозяева денег» стремятся отправить на тот свет миллиарды. Людей. Граждан всех стран мира, включая даже те, которые принято относить к «золотому миллиарду». В конечном счете, на планете должен остаться всего один миллиард человек. Таковы «рекомендации» Римского клуба. И вряд ли этот миллиард можно будет назвать «золотым». «Золотым» в нем будет лишь один миллион, вчерашние «хозяева денег», а отныне «хозяева мира». А на них будут работать остальные 999 миллионов.

Но, оказывается, имеется еще одна цель вакцинации, о которой знают только узкие специалисты. Несколько лет назад для борьбы с онкологическими заболеваниями были разработаны вакцины с использованием достижений нанотехнологий. Появилось новое поколение препаратов, получивших название нано-вакцины. Приставка «нано» означает мельчайшую величину — одну миллиардную часть (10 в минус девятой степени). В нано-вакцинах используются мельчайшие частицы, которые и создают необходимый лечебный эффект (впрочем, имеется достаточно большое количество оппонентов, считающих, что долгосрочные последствия нано-вакцин на здоровье человека еще не исследованы).

Но нас интересует сейчас не медицинская сторона вопроса. Дело в том, что нано-прививку можно использовать в качестве своеобразного троянского коня. Вместе с нано-вакциной в тело человека можно запустить сверхминиатюрный микрочип, который является нано-веществом. Человек, согласившийся на прививку, даже не будет знать, что в него одновременно внедрили нано-чип. Оказывается, разработка таких троянских коней началась еще в нулевые годы, причем главным в создаваемом продукте был нано-чип, а нано-вакцина должны была выполнять роль своеобразного прикрытия.

В одном электронном издании США, специализирующемся на разоблачении планов американской и международной «медицинской мафии» («Prevent Disease.Com»), еще в 2009 году появилась статья: «Are Populations Being Primed For Nano-Microchips Inside Vaccines?» («Подталкивается ли население к принятию нано-микрочипов, упрятанных в вакцины?»). Как отмечается в указанной статье, еще в последние годы ХХ века удалось разработать микрочипы нового поколения, основанные на использовании нанотехнологий. Сверхкомпактные (не больше пылинки, радиус порядка 5 микромиллиметра, что примерно в 10 раз меньше радиуса волоса) и недорогие.

В этой связи родилась идея такие микрочипы внедрять в тело человека посредством уколов, капельниц, прививок. И лучше всего это делать либо в момент появления ребенка на свет в роддоме. А для тех, кто сумел уже проскочить рубеж роддома, вполне сгодятся пандемии. А создавать искусственные пандемии может Всемирная организация здравоохранения, которая уже дано была замечена в обслуживании интересов международной «медицинской мафии» и контролировалась «хозяевами денег». Вот что, в частности, говорилось в указанной выше статье: «Запущенный Всемирной организацией здравоохранения сценарий с пандемией свиного гриппа как нельзя лучше подходит для пропаганды и принуждения населения добровольно согласиться на введение микрочипов через нано-вакцины. Все это будет сделано под лозунгом „высшего блага“ для человечества».

В Устав ВОЗ в нулевые годы были внесены некоторые любопытные изменения. ВОЗ изначально могла лишь выдавать международному сообществу «рекомендации». Поправка 2005 года позволяет ВОЗ в чрезвычайных ситуациях (при тех же пандемиях) издавать не «рекомендации», а «приказы», обязательные к исполнению всеми странами. Недаром сегодня ВОЗ называют частью мирового правительства. Также сняты существовавшие ранее в документах ВОЗ критерии (например, такой, как процент смертности среди инфицированных), позволяющие объявлять появление и распространение вируса «пандемия». Теперь ВОЗ сама решает, что есть пандемия, а что нет. И объяснять общественности свои решения она не обязана.

Приведу в этой связи мнение по поводу последнего решения ВОЗ Питера Кёнига (Peter Koenig), научного сотрудника Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization — CRG, Канада), экономиста и геополитического аналитика, ранее работавшего во Всемирном банке: «ВОЗ объявила коронавирус COVID-19 „пандемией“ — при том, что нет ни малейшего следа пандемии. При пандемии смертность от заражения достигает более 12%. В Европе уровень смертности составляет около 0,4% или менее — за исключением Италии, которая представляет собой особый случай, когда пик смертности составил 6%… Скорее всего, ВОЗ получила приказы „сверху“ — от тех людей, которые также управляют Трампом и „лидерами“ Европейского союза и его стран-членов, от тех, кто стремится управлять миром с помощью силы Единого мирового порядка».

В 2010 году Татьяна Грачева в своей известной книге «Когда власть не от Бога. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы» посвятила большую главу вакцинам как оружию массового поражения. И уже тогда она писала: «Внедрение нано-микрочипов в вакцины — вопрос ближайшего будущего».

Сегодня это будущее уже наступило. Опуская детали, скажу, что тогда пандемию свиного гриппа A/H1N1, начавшуюся ровно 11 лет назад в Мексике, не удалось раздуть до вселенских масштабов (она немного задела США, но к лету того же года полностью «выдохлась»). И разработки нано-вакцин с нано-микрочипами тогда еще не вышли за пределы лабораторий. Другое дело — сейчас. Весь мир охвачен пандемией коронавируса. И троянские кони, судя по многим признакам, уже готовы для того, чтобы поразить миллионы и миллионы людей на планете.

Сегодня мы видим, как под флагом борьбы с коронавирусом происходит соединение двух казавшихся ранее автономными глобальных проектов — проекта «спасения» человечества с помощью вакцин и проекта «цифровизации» человечества. Олицетворением этого «синтеза» стал известный всем миллиардер Билл Гейтс, устойчиво входящий в первую тройку самых богатых людей Америки.

До конца прошлого века имя Гейтса ассоциировалось прежде всего с компьютерами и «цифровыми» технологиями. Ведь он — основатель и владелец и руководитель знаменитой корпорации «Microsoft». Но незаметно Билл Гейтс стал отходить от своего «цифрового» бизнеса, создав благотворительный фонд (Фонд Билла и Мелинды Гейтс). Основное направление деятельности Фонда — разработка вакцин и распространение вакцин по всему миру.

Деятельность Фонда сопровождается мощной PR-поддержкой. Миллиардер представляется как «спаситель» мира от пандемий и всяческих зараз. Билл настолько озабочен судьбами человечества, что, как сообщили, СМИ, недавно полностью вышел из капитала своего детища Microsoft. Но как человек, хорошо разбирающийся в электронике и компьютерах, он призван обеспечить «органический синтез» «цифры» и «медицины».

Мало кто обратил внимание на мероприятие, которое было проведено по инициативе и при активнейшем участии Билла Гейтса в конце прошлого года. 18 октября 2019 года в Медицинском центре Джонса Гопкинса в Балтиморе, спонсором которого выступили Всемирный Экономический Форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В мероприятии приняла участие структура с не очень знакомым широкой публике (пока еще) названием ID2020.

Оказывается, что это программа, базирующаяся на государственно-частном партнерстве, в ней также участвует ООН и ее специализированные органы, неправительственные организации. Из бизнес-структур следует особо упомянуть компании Microsoft, Accenture, Cisco Systems, Pricewaterhouse Coopers (PwC). Это программа, призванная провести цифровую идентификацию в мире, полностью оцифровав планету к 2030 году. Из документов ID2020 узнаешь, что особую ставку программа делает на цифровую фиксацию человека в момент рождения (т.е. в роддомах) и при проведении массовых вакцинаций во время пандемий.

Альянс ID2020 к встрече в Балтиморе очень неплохо подготовился. Накануне в сентябре в Нью-Йорке он организовал встречу на высшем уровне под названием «Переход к хорошей идентификации» («Rising to the Good ID Challenge»). Под «хорошей» имеется в виду «идентификация», происходящая в моменты рождения человека и в моменты пандемий.

На встрече в Нью-Йорке было оглашено, что пилотный проект цифровой идентификации в 2020 году будет реализовываться в Бангладеш, в нем будут участвовать многие партнеры. Но, наверное, главным партнером будет ГАВИ — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI — Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Это, как и ID2020, альянс, базирующийся на государственно-частном партнерстве, занимающимися вопросами «иммунизации для всех». Среди главных партнеров ГАВИ — ВОЗ и фармацевтические корпорации.

На встрече в Балтиморе ее участники, включая Билла Гейтса, горячо поддержали идею «хорошей идентификации». Кстати, были высказаны пожелания, чтобы не ограничиваться одним государством Бангладеш. Начинать надо с самых бедных, а это десятки стран Азии, Африки и Латинской Америки. Плюс миллионы малообеспеченных и даже бездомных в США и Европе. Они — социальная группа повышенного риска, поэтому уже в нынешнем году надо приступить к цифровой идентификации «низов» в странах «золотого миллиарда».

Кстати, на встрече в Балтиморе ключевым мероприятием стало компьютерное моделирование в Медицинском центре Джонса Гопкинса глобальной пандемии. Результаты моделирования — 65 миллионов смертей. В январе 2020 г. на ежегодном саммите в Давосе МЭФ поддержал программу ID2020, а его участники при закрытых дверях ознакомились с результатами «моделирования» в Медицинском центре Джона Гопкинса. Как удивительно все сошлось в одной временной точке! Трудно поверить в такие случайные совпадения. В то время, когда в Давосе проходил саммит, в китайском городе Ухань начало разгораться пламя пожара пандемии вируса COVID-19.

Теперь будем ждать следующего акта драматического спектакля под названием «Пандемия коронавируса». Акта, когда на сцене появятся «спасители» человечества с вакциной. Я уверен, что такая вакцина уже есть и она ждет своего выхода на сцену. Впрочем, правильнее было бы назвать эту вакцину «троянским конем» «хозяев денег».

P.S. Волнения американцев (особенно тех, кто считает себя христианами и мусульманами) в связи в планами ID2020 и GAVI проводить массовую вакцинацию и идентификацию населения США вызывает все большие протесты. На днях (19 марта) Билл Гейтс выступил с объяснениями (через информационный ресурс Biohackinfo News). Пытаясь успокоить публику, он сказал, что вводимый в человека нано-микрочип, мол, будет иметь ограниченное назначение и будет позволять лишь ответить на вопросы: проходил ли данный человек тестирование на предмет вируса и была ли ему введена вакцина. Однако, как отмечают в социальных сетях противники вакцинации и чипизации, заявлению миллиардера доверять нельзя.