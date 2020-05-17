«Чипирование через шприц»: возможно ли оно технически?

Между тем, для тотального «цифрового концлагеря» требуются чипы с информационной ёмкостью памяти и возможностями процессора на уровне, по крайней мере, смартфона. Мало того, что в их памяти должна храниться о человеке информация «самая разнообразная». Она должна при этом постоянно обновляться сообразно его больши́м или малым миграциям, актам покупок, изменениям в кредитной истории, эксцессам со здоровьем, соответствующим методам лечения, актам гражданского состояния и пр. и пр. И В ПЕРВИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ это возможно и сейчас. На уровне современных средств мобильной информационной техники на руках у граждан и радиоволновой связи. То, что́ мы наблюдаем теперь в связи с пандемией коронавируса, представляется серьёзной репетицией тотального контроля «тех, кому надо» за гражданами. Начало положено!

В поисковиках можно найти «информацию с картинками» относительно того, ка́к это возможно на современном уровне развития техники. Речь пока идёт о миниатюрных чипах со «связью в одну сторону» по типу магнитных кодов на пластиковых карточках и проездных документах. И такие чипы имплантируются под кожу подобно тому, как имплантируются электрокардиостимуляторы. Это не вакцинация, а своего рода хирургия. А внешнее подобие шприца при этом выступает не более чем в роли хирургического инструмента для заталкивания чипа под кожу под местным наркозом.

Тема объединения всеобщей вакцинации представителей рода человеческого с его всеобщей чипизацией с целью тотального контроля со стороны антихристова Мирового правительства за всеми и за каждым в последние месяцы активно обсуждается на «Русской народной линии» . (См., напр., статьи Валерия Филимонова (Большой Брат за ширмой «цифровой экономики»? // 31.01.2020; Мир готовят к поголовной чипизации через вакцинацию // 20.03.2020; Мы приближаемся ко времени антихриста. // 02.05.2020) и Андрея Сошенко: Вакцина Билла Гейтса для «дорогих россиян»? // 06.05.2020.)



Но для «чипирований через инъекции» ещё далеко. Для такой имплантации микрочипов с возможностями персонального компьютера необходимо ещё решить ряд очевидных технических проблем.



Во-первых, сжать сам «компьютер» до таких размеров, чтобы он свободно проходил через отверстие иглы шприца.



Организовать его электропитание без ежедневных подзарядок аккумулятора. (Максимум, что́ в этом плане предвидится в области традиционной техники мобильной связи, – это переход на спирто-воздушные топливные элементы прямого преобразования химической энергии в электрическую: залил в смартфон 10 грамм спирта – и на несколько месяцев никаких проблем с подзарядками.)



Организовать его двустороннюю радиосвязь с «теми, кому надо». А для этого требуется широкополосная приёмно-передающая антенна. Устройство ЗАВЕДОМО МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ, размеры которого напрямую связаны с длинами используемых радиоволн.



В частности, в сантиметровом диапазоне УКВ и размеры антенны должны быть такого же порядка. И хоть миллиметрового, но такой микрочип в отверстие иглы шприца тоже «не пролезет». Против законов волновой оптики и радиофизики «не попрёшь»!

Для понимания того, каким образом можно достигнуть этих трёх целей, надо понимать одну из наиболее общих, логико-гносеологических закономерностей развития технологий и их оформлений в «зримых и ощутимых» искусственных инженерных конструкциях и сооружениях ( в технике).



Логико-гносеологическая она потому, что критерий практики, начиная с основоположников марксизма, стал одним из наиважнейших в эволюционной теории познания, которая представляет собой науку Логики в полной общности.



В силу этого основные типы технологических процессов и техники напрямую связаны с наиболее существенными особенностями естественнонаучных знаний, которые в них овеществляются, т. е. обретают «зримые и ощутимые» материальные формы.



Но отнюдь не всегда. А начиная с 19-го века от Р. Х., всё реже. Вслед за углублением естествознания от макроскопического мира предметов классической механики Галилея – Ньютона в область «невидимых и неощущаемых» микрообъектов туда же переносится и деятельность человека по их превращению в основных агентов реализации технологических процессов.



Вплоть до наивысшего уровня «технологий без техники», когда функции целенаправленных (т. е. технологических) процессов осуществляются вообще без единого чувственно данного звена-посредника между человеком и природным процессом, искусственно видоизменённым в соответствии с его целями.

Теоретические основы такого исходного понимания взаимоотношений между естественнонаучными знаниями и типами их овеществлений в технологиях и технике изложены в моей электронной статье: Абачиев С. К. Техника машинная и безмашинная: сущность, история, перспективы. // Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ), Интернет-журнал «Науковедение», 2012, №3, публ. 31. Из 85-ти страниц её текста «теория» только на 17-ти страницах. На остальных – 103 иллюстрации изо всех основных областей техники и её истории с комментариями. Чтение «необременительное»!



В более краткой версии (особенно, по иллюстративному ряду) эта концепция около 9 лет назад была представлена и на сайте АТ: С. К. Абачиев. Как объяснить будущим инженерам, что такое машинная и безмашинная техника? // «Академия Тринитаризма», М., Эл. № 77-6567, публ.16668, 24.07.2011.

Представлю основные положения этой концепции. Для понимания основной закономерности не суть важно, каких масштабов техническое устройство – в целом или его узел. (Поэтому-то данное положение и высшей степени общности!) В машинной технике все её узлы (в первую очередь, исполнительные) представляют собой искусственные звенья сугубо макроскопического масштаба, которые непосредственно вступают в механическое взаимодействие с предметом труда и превращают его в продукт механизированного труда.



В безмашинной технике, в первую очередь, именно исполнительные звенья заменяются на объекты и структуры естественного происхождения.

В иллюстративном ряде это показано и на примерах истории технологий передачи информации в пространстве (говоря современным языком, каналов связи): от почтовых поездов и пароходов через первую безмашинную версию электросвязи (телеграф) к радиоволновым каналам связи без единого искусственного элемента.



Показана там «в картинках» также история вычислительных автоматов от собственно вычислительных машин середины 19 века через первую версию (электронно-ламповую) безмашинных компьютеров к современным (микроэлектронным) версиям транзисторных компьютеров.



Тем не менее, и транзисторы субмикронных размеров как элементная база современных вычислительных автоматов остаются элементами искусственными. Они формируются сугубо безмашинными методами прецизионной фотолитографии, управляемого саморазвития кристаллических структур. Но они всё равно не «чисто природные», как электроны и ионы в качестве первоэлементов физических процессов, которые в них происходят.

То, что транзистор не есть «последнее слово» развития элементной базы и аппаратной основы вычислительных автоматов, понималось и в 70-х годах. Квантовая физика вещества и тогда предлагала ряд перспективных альтернатив транзистору. На технологической базе безмашинного производства всё тех же больших интегральных микросхем.



Но уже тогда была выдвинута концепция молекулярной электроники. В ней транзистороподобные по функциям бистабильные ячейки (на положения «да» и «нет») образуются энергетическими состояниями самих электронов как элементов чисто естественного происхождения. При этом размеры таких элементарных вычислительных ячеек действительно микроскопические, а их количество «астрономическое».



Перенесение «фундамента» процессов запоминания, хранения и переработки информации на такой уровень качественно повышает их показатели. Действительно открывается перспектива создания нанотехнологическими методами «полновесного» компьютера микроскопических размеров, способного свободно пройти через иглу шприца.

В Интернете по ключевым словам «молекулярная электроника» и «биоэлектроника» можно составить «предметное представление» об исследованиях в этой области и о перспективах воплощений их результатов в жизнь. Особо прокомментирую понятие «биоэлектроника».



В 60-х годах 20-го века, наряду с кибернетикой, возникло направление под названием «бионика». Его основная идея – творческие «заимствования» у живой природы самых разных её «инженерных» решений. (Как было подмечено Гёте, природа смеётся над нашими теоретическими проблемами и играючи решает наши инженерные проблемы.) В том числе, и на уровне белковых макромолекул живого.



В этом русле, в частности, исследуются макромолекулярные механизмы выработки энергии у электрических рыб. В таком «бионическом ключе» современной молекулярной биологии, возможно, может быть решена и проблема энергоснабжения «инъектируемого» микрокомпьютера.



В последние годы биоэлектроника разрабатывается во взаимодействии с наноэлектроникой на основе модифицированных углеродных трубок наноразмеров порядка миллионной доли миллиметра. В частности, в России такие исследования ведутся в особой лаборатории Института атомной энергии им. И. В. Курчатова.

Особо подчеркну, что все исследования такого рода именно с прицелом на такие информационно-управленческие технологии, в которых главным рабочим инструментом являются объекты и структуры именно естественного происхождения.



А их главное преимущество перед искусственными то, что они не могут изнашиваться и ломаться так, как искусственные детали и узлы. Это вообще качественно повышает надёжность любой безмашинной техники в сравнении с машинной.

Проблема широкополосной приёмно-передающей антенны ЗАВЕДОМО МАКРОСКОПИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ, в принципе, тоже может быть решена в ключе всё той же основной принципиальной концепции использования чисто естественных элементов и структур.



Современная антенна – антенна фрактальная. (См. в Википедии.) Благодаря фрактальной идее самоподобия в ней совмещается больша́я длина проводника с его компактной «упаковкой». И в человеческом организме есть такая фрактальная проводящая система – кровеносные сосуды, общая длина которых составляет многие тысячи километров. (Кровь – электролитический проводник.)



В частности, фрактальная сеть кровеносных сосудов кисти руки с сотнями километров больших и малых (вплоть до капилляров) кровеносных сосудов. Макроскопического масштаба, который принципиально должен быть у антенны микрокомпьютера и который не совмещается с требованиями к микрокомпьютеру в его «инъектируемой» версии.



Инъекция такого микрокомпьютера через лучевую артерию кисти руки (заодно с сывороткой или просто с глюкозой), программа у него на закрепление на стенке сосуда – и готова пресловутая «печать антихриста» на руке. Обеспечивающая «кому надо» систематический контроль за человеком по двусторонней радиосвязи с микрокомпьютером.

Таким образом, инъектируемый микрокомпьютер с двусторонней радиосвязью не из области научной и околонаучной фантастики. При этом надо ещё понимать и то, что сама радиосвязь из области «фантастики наяву».



В эпоху довоенных первых десятилетий её культивирования это так и воспринималось массово, остро и «с очевидностью». Сейчас всё это воспринимается чисто потребительски и с сильным коммерческим «привкусом».



Но есть потрясающая воображение иллюстрация и на наши времена. В 1977 году США осуществили запуск своих автоматических межпланетных станций «Пионер» для первых пролётных обследований газовых планет-гигантов с близких расстояний. Сейчас одна из них находится за пределами Солнечной системы на таком удалении, что радиосигнал со скоростью света 300.000 км/сек идёт до неё 12 часов. И станция до сих пор отвечает. На её борту радиопередатчик мощностью 8 Вт (!!!).



Если перевести на совсем уж бытовой язык, то это мощность электрической лампочки, которой и для освещения письменного стола очень даже мало. А уж тем более кисть человеческой руки не должна быть каким-то мощным передатчиком. «Те, кому надо» будут и есть здесь, на поистине многогрешной Земле. С её околоземной спутниковой инфраструктурой радиосвязи.

В каком состоянии эти разработки в настоящее время, сказать очень непросто. Хотя бы уже потому, что они наверняка из области государственных секретов. Как и разработки вирусно-бактериологических лабораторий.



В обоих случаях закулисные «те, кому надо» могут поставить человечество перед лицом факта. С пандемией коронавируса, возможно, уже и поставили. А какие ещё сюрпризы человечеству разрабатывают учёные в этих сугубо засекреченных вирусно-бактериологических лабораториях, можно только догадываться.



И особо подчеркну: работают там люди с «трижды хвалёной» профессиональной этикой коллегиального творчества и с «трижды святой» жаждой «удовлетворения своей природной любознательности за казённый счёт». (По выражению кого-то из наших академиков по управляемому ядерному синтезу, проблема которого «зависла» на добрые семь десятилетий.)



Приличная денежная «подкормка» от сильных мира сего, повышенный социальный статус – и сработают на началах своей «образцово-показательной» профессиональной этики любого «чёрта с рогами». А кто из них начинает элементарно задумываться и рассуждать об увязывании своего научного творчества с этикой в широком смысле, тот уже «учёный-гуманист», «учёный-мыслитель»…

Но, как мне представляется, сейчас больше следует опасаться не «чипизации через вакцинации», но самих вакцинаций.



Под их видом и под их сурдинку очень даже можно организовать повальную стерилизацию тех народов, которые не входят в «золотой миллиард». По образу и подобию стерилизации уколами городских бездомных собак.



Когда через несколько десятилетий все обнаружат, что воспроизводство следующих поколений «стало проблемой», поздно будет: дело будет сделано. И тогда «поди докажи».



Тем более, в условиях уже практически тотального неверия граждан кому бы то и чему бы то ни было. Как со злосчастным самолётом МН-17: шесть лет без малого прошло, а какую бы истину ни доказали, мало кто поверит и ничего это не изменит. «Дело сделано»!



Или как с рассекречиванием США и Канадой после нового года всей разоблачающей информации о чудовищной сущности бандеровского укронацизма и о фигуре самого́ Бандеры. Ну, и где хоть какая-то реакция на эти сенсационные разоблачения на Западе, не говоря уж об Украине?

В основе современного воинствующего и до зубов вооружённого во всех отношениях либерал-глобализма натуральный социал-дарвинизм и натуральное экономическое мальтузианство. Теперь уже он явно не ограничивается странами и народами за пределами экономически сравнительно наиболее благополучного евро-американского мира.



В нём тоже берётся курс на существенное сокращение населения перед лицом хронически нерешаемых глобальных экологических проблем, которые на грани разрешения глобальными экологическими катастрофами.

Идеологический вакуум налицо не только в России, но и на Западе. Как духовно-культурный компонент общего, системного кризиса капитализма, который марксистско-ленинское обществоведение предрекало с первой половины 20-го века.



Если из этого кризиса человечество выберется с современной, экологически ориентированной идеологией христианского социализма, то и выбор дальнейшего развития научно-технологического прогресса у него станет существенно другим.



При этом та генеральная перспектива развития техники и технологий, которая здесь представлена, станет внушать однозначную гордость за человеческий творческий гений – подобие Божиего творчества. Гордость, не отравленную пониманием возможности придания этой закономерности апокалипсически, диавольски злонамеренных форм.

С.К. Абачиев



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