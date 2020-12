ID2020 — прототип цифровой системы для идентификации личности. Проект поддерживается Организацией Объединённых Наций, и является частью инициативы Целей устойчивого развития[1] (2030 Sustainable Development Goals). По замыслу проекта, до 2030 года планируется обеспечить всех людей на планете цифровым ID. В проекте участвуют компании Microsoft, Accenture, PricewaterhouseCoopers и Cisco Systems.

In 2019, ID2020 started a new digital identity program in collaboration with the government of Bangladesh and Global Alliance for Vaccines and Immunization.

GAVI (аббр. от англ. Global Alliance for Vaccines and Immunisation — Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) — партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в бедных странах.[1][2][3]



В альянсе GAVI участвуют, в том числе, правительства некоторых развитых стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ[4], Всемирный банк, компании-разработчики и производители вакцин из разных стран, исследовательские и технические агентства, общественные организации, различные фонды, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс и других филантропов.



GAVI, совместно с Фондом Вакцин, поставляет вакцины более чем в 70 страны, в их числе — многие страны Африки, Азиатские страны (включая Китай, Индию, Пакистан) и некоторые другие[5].

I’m not sure what else I or anybody else can possibly say to convince everyone of the grave situation we find ourselves in. Everything that I’m about to mention is currently being developed by Bill Gates, often in partnership with the COVID-19 playbook, MIT—all of which is backed by the United Nations and the Rockefeller Foundation.

ONE: ID2020 is a global digital identification system and will be expected of every man, woman, and child, and is quite literally called a Certification Mark.

TWO: Due to ongoing mutations with COVID-19 (I know), the coronavirus vaccine currently being developed will alter our DNA through an actual synthesizing of our individual genetic code using mRNA and CRISPER technology, which acts as scissors by cutting DNA at a designated spot and removing or inserting a new sequence with an artificial code. Need I remind you; this is the transhumanist wet dream.

THREE: A recent Microsoft patent, 060606, involves another implantable device for the purposes of buying and selling, which is mutually covered by ID2020 (and is likely the same project). It’s a cryptocurrency system that monitors our bodily activity—even our thoughts and emotions—and rewards each person based upon how well the perform their task with monetary transactions.

FOUR: A tiny drug delivery chip will act as a contraceptive agent, turning off a woman’s ability to reproduce like the flip of a light switch.

FIVE: The digital ID will include an Immunity Passport.

And SIX: to make sure every man, woman, and child complies with the One World Order’s mandatory implementations, Gates and MIT are currently developing the “Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System.” It’s a tattoo for the hand, which will include our identification Mark and vaccination records.



Итак, после введения вакцины в организме пациента начинает работать новый ген, вырабатывающий фермент под общепризнанным научным названием… люцифераза! Поразительная игра терминов, вы не находите?



И Гейтс всё это отрекламировал в своём очередном выступлении. Понятно, что с участием ООН в проекте глобальной чипизации через вакцины позволяет заправилам проекта ничего ни от кого не скрывать.

С.Ю. Сальников



.

