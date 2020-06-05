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Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения

07:59. 5 июня 2020 103 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Фото: Reuters
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать, передает РИА Новости.
С начала вспышки эпидемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

“Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико”, — приводит издание Business Insider слова Гейтса на встрече с журналистами.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 6,4 миллиона человек, более 380 тысяч человек умерли.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 3 022 824.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/52222-bill-geyts-prokommentiroval-soobscheniya-o-chipirovanii-naseleniya.html

Метки: в мире

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 357 297
    Людмила 5 июня 2020 в 10:50

    ВОЗ объявила пандемию по указанию Гейтса. На самом деле эпидемии нет!Им нужно протолкнуть вакцину. На днях потомок Джона Кеннеди подал в Верховный суд США требование предоставить экспериментальные доказательства,что вакцины Гейтса( их там 32) небезопасны и не несут последствий. Доказательств нет! Зато есть 7000000(!!!) аутистов в США,ставших таковыми после прививок!
    Имеющий разум всё поймёт!

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