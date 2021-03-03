«Масштабный и долгий конфликт между Западом и Россией становится неизбежным».

Что? У руководства РФ очередное обострение в отношениях с Западом? Правда?

Но на сайте ИА Росбалт Иван Преображенский указывает на некоторые особенности этого конфликта: «Поскольку на Западе все еще упорно талдычат про «необходимость сохранения диалога с Россией», Кремлю приходится самому на словах эскалировать ситуацию. …Такой взгляд — часть общей российской политики последнего времени в отношении Запада. Такой, например, как заявление Сергея Лаврова на YouTube-канале Владимира Соловьева о возможности разрыва отношений России с Евросоюзом. Как и в этом заявлении, речь постоянно идет об общении с внутренней российской аудиторией. Именно ей Кремль доказывает, что Запад — страшный враг, верить ему нельзя. Он хочет уничтожить Россию.

В Евросоюзе и НАТО, похоже, к этой риторике уже практически привыкли и даже не вздрагивают, когда слышат очередное, еще более резкое, чем предыдущие заявление. Громыхнул Лавров — а ответов ему из Евросоюза практически не последовало. В России активно обсуждают, может повернуться страна к остальной Европе задом или нет, а если может — то к чему это приведет. А в самом ЕС, похоже, обратили внимание, что сказано это было на «каком-то» YouTube-канале, а не в заявлении на сайте российского МИД, да и Кремль прокомментировал Лаврова в том духе, что он забегает вперед.

На Запад же посылаются сигналы, чтобы там не пугались — это скандал «для внутреннего пользования».

Т.е. конфликт с Западом – это все чисто внутрироссийская риторика… Так ли это?

В условиях, когда некоторые аналитики утверждают, что Россия сосредотачивается, что силовики, якобы, переходят к некому «плану Крепость», казалась бы, должна особым образом изменится не только внешняя, но и внутренняя политика. Но что же мы видим?

Юрий Болдырев пишет (сайт «Свободная пресса»): «В обеспечение реализации национальных целей развития, определенных в июльском указе президента «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года», дано поручение. Точнее, целая серия поручений. Оформлен протокол об этих поручениях — за подписью аж председателя правительства страны.

Итак: рабочую группу «новая высокотехнологичная экономика» возглавил первый вице-премьер правительства А.Белоусов, «Агрессивное развитие инфраструктуры» — вице-премьер М.Хуснуллин, «Новый общественный договор» — вице-премьер Т.Голикова, «Клиентоцентричное государство» — руководитель аппарата правительства Д.Григоренко, «Национальная инновационная система» — зампред правительства Д.Чернышенко».

Клиентоцетричное государство? Это ответ силовиков на агрессию Запада? Это та самая крепость, что собираются выстраивать?

Болдырев пишет: «Клиенты ведь, в отличие от граждан — всегда правы. Потому как ведут себя тихо и послушно. Требовать чего-либо — могут только за уплаченные деньги. Иногда получают скидки и даже подарки. Бастовать и митинговать им и в голову не приходит. При этом само устройство магазина (и, тем более, что там в подсобке) — вообще не их дело. Они ведь не выбирают директора или даже продавца и уборщицу. Их выбор — исключительно между «со вкусом чипсов» или «с запахом еды». И если магазин возьмут, да и вообще закроют — не их собачье дело. Они всегда правы, но только если магазин есть. А если магазин (их страну — Родину) вообще закроют, то нет никаких клиентов этого магазина — бывших когда-то граждан этой страны…

Правда возникла и иная версия. Подсказана одним комментатором под моим видео-роликом «Клиентоцентричное государство полуприцепов». А именно: с чего это вы взяли, что клиенты этого «клиентоцентричного государства» — вы? Нет, вы — всего лишь обслуга. А клиенты (здесь стоило бы написать «Клиенты» — с большой буквы) — те, кому мы тянем наш газ. Хоть в Германии, хоть в Китае, хоть даже в Турции, но точно не здесь…».

Это подлинная стратегия, а не антизападная риторика для внутреннего пользования. И это все та же уже известная идея замещения государства корпорациями.

Сайт Politus пишет: «Наш мир начинает серьезно изменяться. Рядом с государствами выросли и готовятся выйти на финишную прямую крупнейшие транснациональные корпорации. До поры до времени эти монстры видимо проявляли себя только в экономической плоскости. Но сегодняшняя ситуация заставляет их форсировать события, и корпорации готовятся заместить собою национальные государства. Вот только изучить вблизи этих монстров не представляется возможным ввиду их почти полной закрытости. Но одно средство, которое корпорации используют безо всякого стеснения, известно - это страх.

В общих чертах феномен ТНК заключается в следующем. Корпорации организуют мощный экономический катаклизм, который должен накрыть государства жестким кризисом. По замыслу этих архитекторов финансовое цунами должно быть такой силы, чтобы государства не смогли справиться с трудностями и защитить общество от напасти. ТНК через массовые беспорядки и бунты демонтируют государства и заменяют собой через новые бюрократические структуры все общественные отношения. В итоге народ сам себя добровольно приведет в концлагерь, который будет выстроен и надежно охраняем корпорациями».

Это писалось в 2016 году. Но мы сейчас увидели: какой именно страх используется – перед новыми, якобы, опасными заболеваниями. Цунами организован в виде «пандемии».

Politus пишет: «Очень хорошо это описано в работе Кори Робина «Страх». Робин указал, что страх – самый сильный мотив, поскольку речь идет об угрозе жизни. Этот мотив сильнее голода, и корпорации беззастенчиво манипулируют предельными психическими состояниями... Не сложно представить, что после демонтажа государств ТНК установят в мире такую всеобщую форму фашизма, что даже историки не смогут отыскать близкие по ужасу и страху аналогии».

Что у нас тут вырастает под видом государства?

«МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступили к созданию Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Деятельность центра внесет вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом, сообщается в понедельник на сайте ведомства. "На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений", - говорится в сообщении».

Что это за «команды быстрого реагирования»? Какие полномочиями они будут наделены? Чьи распоряжения будут выполнять? Билла Гейтса – благодетеля человечества?

ИА Красная Весна сообщает: «Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сотрудничает с глобалистом Биллом Гейтсом в связи с производством вакцин против коронавируса, заявил эксперт по биологическому и химическому оружию, участник комиссии по разоружению в Республике Ирак, бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Викторович Никулин 11 января корреспонденту ИА Красная Весна. «Я не знаю, какие дела у Гинцбурга с Гейтсом, но то, что эти дела есть — я знаю точно. Сотрудничество идет в рамках создания вакцин против коронавируса. В чем заключается это сотрудничество — я не знаю. Но у меня это вызывает большую тревогу», — отметил Никулин, комментируя слова Александра Гинцбурга о возможности появления «российского штамма» коронавируса».

Якобы российская вакцина Спутник V – она на самом деле чья? Что происходит?

Лента Ру, 19 февраля 2021 г.: «Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскрыл способ остановить пандемию коронавируса. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию выступления одного из богатейших людей планеты вел официальный YouTube-канал мероприятия.

Гейтс призвал инвестировать миллиарды долларов в строительство предприятий по производству вакцин от вируса. По его словам, именно это позволит человечеству быть уверенным в том, что подобное больше никогда не повторится.

Предприниматель также заявил о необходимости сотрудничества между государствами и корпорациями. Так, миллиардер отметил, что в ближайшем будущем они должны сосредоточиться на обеспечении равного доступа к вакцинам по всему миру.

Ранее Гейтс заявил, что в связи с появлением новых штаммов коронавирусной инфекции может понадобиться третья доза вакцины. Он также допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда данные мутации коронавируса доберутся до США».

Глобальные корпорации хотят получить доступ к нашим венам? Уже получили?