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Видеосолянка. 03.06.2020

17:00. 3 июня 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Видеосолянка. 03.06.2020

1. Утилизация БПК "Керчь"



Видео утилизации БПК "Керчь" в Инкермане. Рядом разбирают дизельную подводную лодку "Святой князь Георгий".

* * *

2. Брошенный киноархив в Королеве.



В городе Королеве после сноса дома творчества, остался большой бесхозный киноархив.
Подробнее про него вот здесь https://korolev.chestnoye-podmoskovye.ru/2020/05/24/mihalkov-brosil-v-koroljove-kinoarhiv/

* * *

3. Воздушные бои в Венесуэле в ноябре 1992 года



Уникальные кадры воздушных боев во время попытки Уго Чавеса свергнуть тогдашнего президента Венесуэлы Переса.
Попытка эта не удалась и к власти Чавес пришел как раз через демократические выборы.
Подробнее о неудачной попытке захвата власти и воздушных боях вот тут https://imp-navigator.livejournal.com/927151.html

* * *

4. Крымские татары и депортация. Разбор мифологии



Большой стрим Дениса Селезнева с разбором вопроса крымско-татарского коллаборационизма и последующей депортации.
Так сказать в догонку к удаленному цензорами с Ютуба ролику "Вестника Бури" про депортации.

* * *

5. Советские военные журналисты в Афганистане.



О работе советских военкоров во время Афганском войны. Рассказывает непосредственный участник.
Кстати, можно сравнить тогдашние реалии работы военкоров с тем, что есть сейчас.

* * *

6. Подземное хранилище Госрезерва СССР.



Экскурсия по подземному объекту, где на случай ядерной войны хранился трехмесячный запас зерна для всей страны.

* * *

7. Один день противостояния в Тибете.



Запись толкотни индийских и китайских военных на спорном участке территории Тибета.
Вот отсюда https://dambiev.livejournal.com/1919952.html

* * *

8. Изменения в экономике после кризиса 2020



Рефлексия на тему того, что будет после коронавирусной эпидемии и изменения структуры мировой экономики.

* * *

9. Шесть лет удару ВВС Украины по Луганской ОГА.



Военное преступление без срока давности, сколько бы юродивые на Украине не пытались делать вид, что это норма.

* * *

10. Ракетная программа Ирана.



Обзор некоторых компонентов ракетной программы Ирана, которая существенным образом меняет обстановку на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.
Тут же разбирается и вопрос удара Ирана по американским базам в январе 2020-го года.

* * *

11. Боевые буряты Сталина.



Сталин о боевых бурятах. Сегодня мы все немного буряты.

* * *

12. Останки императорского флота.



Цветная хроника поврежденных и уничтоженных кораблей японского императорского флота в гавани Куре. 1946-й год.
Останки былой роскоши.

* * *

13. Музей памяти жертв нацизма.



Онлайн-экскурсия по музею памяти жертв нацизма.

* * *

14. Осада города-крепости Бреслау.



Военный историк Алексей Исаев об одном из крепких-орешков немецкой обороны завершающего периода войны.

* * *

15. Фантастика 90х.



Копание в залежах книжного развала старой фантастики. Много ностальгических обложек + немало забористого трэша.
А детская энциклопедия, которую откопали в этой куче, у меня до сих пор есть.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5917377.html

Метки: Видео, видеосолянка, история, политика

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