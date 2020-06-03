Видеосолянка. 03.06.2020
Видеосолянка. 03.06.2020
1. Утилизация БПК "Керчь"
Видео утилизации БПК "Керчь" в Инкермане. Рядом разбирают дизельную подводную лодку "Святой князь Георгий".
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2. Брошенный киноархив в Королеве.
В городе Королеве после сноса дома творчества, остался большой бесхозный киноархив.
Подробнее про него вот здесь https://korolev.chestnoye-podmoskovye.ru/2020/05/24/mihalkov-brosil-v-koroljove-kinoarhiv/
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3. Воздушные бои в Венесуэле в ноябре 1992 года
Уникальные кадры воздушных боев во время попытки Уго Чавеса свергнуть тогдашнего президента Венесуэлы Переса.
Попытка эта не удалась и к власти Чавес пришел как раз через демократические выборы.
Подробнее о неудачной попытке захвата власти и воздушных боях вот тут https://imp-navigator.livejournal.com/927151.html
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4. Крымские татары и депортация. Разбор мифологии
Большой стрим Дениса Селезнева с разбором вопроса крымско-татарского коллаборационизма и последующей депортации.
Так сказать в догонку к удаленному цензорами с Ютуба ролику "Вестника Бури" про депортации.
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5. Советские военные журналисты в Афганистане.
О работе советских военкоров во время Афганском войны. Рассказывает непосредственный участник.
Кстати, можно сравнить тогдашние реалии работы военкоров с тем, что есть сейчас.
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6. Подземное хранилище Госрезерва СССР.
Экскурсия по подземному объекту, где на случай ядерной войны хранился трехмесячный запас зерна для всей страны.
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7. Один день противостояния в Тибете.
Запись толкотни индийских и китайских военных на спорном участке территории Тибета.
Вот отсюда https://dambiev.livejournal.com/1919952.html
8. Изменения в экономике после кризиса 2020
Рефлексия на тему того, что будет после коронавирусной эпидемии и изменения структуры мировой экономики.
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9. Шесть лет удару ВВС Украины по Луганской ОГА.
Военное преступление без срока давности, сколько бы юродивые на Украине не пытались делать вид, что это норма.
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10. Ракетная программа Ирана.
Обзор некоторых компонентов ракетной программы Ирана, которая существенным образом меняет обстановку на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.
Тут же разбирается и вопрос удара Ирана по американским базам в январе 2020-го года.
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11. Боевые буряты Сталина.
Сталин о боевых бурятах. Сегодня мы все немного буряты.
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12. Останки императорского флота.
Цветная хроника поврежденных и уничтоженных кораблей японского императорского флота в гавани Куре. 1946-й год.
Останки былой роскоши.
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13. Музей памяти жертв нацизма.
Онлайн-экскурсия по музею памяти жертв нацизма.
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14. Осада города-крепости Бреслау.
Военный историк Алексей Исаев об одном из крепких-орешков немецкой обороны завершающего периода войны.
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15. Фантастика 90х.
Копание в залежах книжного развала старой фантастики. Много ностальгических обложек + немало забористого трэша.
А детская энциклопедия, которую откопали в этой куче, у меня до сих пор есть.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5917377.html