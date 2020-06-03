Видеосолянка. 03.06.2020

1. Утилизация БПК "Керчь"

2. Брошенный киноархив в Королеве.

3. Воздушные бои в Венесуэле в ноябре 1992 года

Видео утилизации БПК "Керчь" в Инкермане. Рядом разбирают дизельную подводную лодку "Святой князь Георгий".* * *В городе Королеве после сноса дома творчества, остался большой бесхозный киноархив.Подробнее про него вот здесь https://korolev.chestnoye-podmoskovye.ru/2020/05/24/mihalkov-brosil-v-koroljove-kinoarhiv/ * * *

Уникальные кадры воздушных боев во время попытки Уго Чавеса свергнуть тогдашнего президента Венесуэлы Переса.

Попытка эта не удалась и к власти Чавес пришел как раз через демократические выборы.

Подробнее о неудачной попытке захвата власти и воздушных боях вот тут https://imp-navigator.livejournal.com/927151.html



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4. Крымские татары и депортация. Разбор мифологии

Большой стрим Дениса Селезнева с разбором вопроса крымско-татарского коллаборационизма и последующей депортации.

Так сказать в догонку к удаленному цензорами с Ютуба ролику "Вестника Бури" про депортации.



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5. Советские военные журналисты в Афганистане.

О работе советских военкоров во время Афганском войны. Рассказывает непосредственный участник.

Кстати, можно сравнить тогдашние реалии работы военкоров с тем, что есть сейчас.



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6. Подземное хранилище Госрезерва СССР.

Экскурсия по подземному объекту, где на случай ядерной войны хранился трехмесячный запас зерна для всей страны.



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7. Один день противостояния в Тибете.

Запись толкотни индийских и китайских военных на спорном участке территории Тибета.

Вот отсюда https://dambiev.livejournal.com/1919952.html

8. Изменения в экономике после кризиса 2020

9. Шесть лет удару ВВС Украины по Луганской ОГА.

10. Ракетная программа Ирана.

11. Боевые буряты Сталина.

12. Останки императорского флота.

13. Музей памяти жертв нацизма.

14. Осада города-крепости Бреслау.

15. Фантастика 90х.

* * *Рефлексия на тему того, что будет после коронавирусной эпидемии и изменения структуры мировой экономики.* * *Военное преступление без срока давности, сколько бы юродивые на Украине не пытались делать вид, что это норма.* * *Обзор некоторых компонентов ракетной программы Ирана, которая существенным образом меняет обстановку на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.Тут же разбирается и вопрос удара Ирана по американским базам в январе 2020-го года.* * *Сталин о боевых бурятах. Сегодня мы все немного буряты.* * *Цветная хроника поврежденных и уничтоженных кораблей японского императорского флота в гавани Куре. 1946-й год.Останки былой роскоши.* * *Онлайн-экскурсия по музею памяти жертв нацизма.* * *Военный историк Алексей Исаев об одном из крепких-орешков немецкой обороны завершающего периода войны.* * *Копание в залежах книжного развала старой фантастики. Много ностальгических обложек + немало забористого трэша.А детская энциклопедия, которую откопали в этой куче, у меня до сих пор есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5917377.html