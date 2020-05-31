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Россия вымирает. Необходимо принимать срочные меры: доклад уполномоченного при президенте

07:30. 31 мая 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Россия вымирает. Необходимо принимать срочные меры: доклад уполномоченного при президенте | Русская весна

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает ограничить в аптеках продажу «абортируемых лекарственных препаратов», так как в нашей стране фиксируется значительная убыль населения, за 2019 год население страны сократилось на 260 000 человек.

Об этом говорится в докладе омбудсмена по итогам 2019 года.

Кузнецова уверена, что защита права на жизнь ребёнка нуждается в экстренных дополнительных законодательных мерах, для этого она предлагает ограничить в аптеках продажу абортируемых лекарственных средств.

Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка предлагает изменить систему финансирования медицинских учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.

«Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности», — омбудсмен.

Соответствующее предложение Кузнецова уже направила в Федеральное собрание.

Выдержка из доклада

Ответы на вопросы о моменте возникновения права на жизнь, правосубъектности эмбриона и плода человека необходимо давать во взаимосвязи с решением проблемы искусственного прерывания беременности, учитывая демографическую ситуацию, а также морально-нравственные аспекты.

По информации Росстата, Счётной палаты Российской Федерации четвёртый год подряд фиксируется естественная убыль населения России и по итогам 2019 года является самой высокой за 11 последних лет. Превышение числа умерших над числом родившихся за девять месяцев 2019 года составило 259 600 человек.

На 1 сентября 2019 года численность населения составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. меньше, чем в начале года. При этом миграционный прирост компенсирует убыль лишь частично.

Естественный прирост населения зафиксирован лишь в 17 субъектах РФ, в то время как в 2018 году он отмечался в 20. Несмотря на то, что в Российской Федерации, по данным Росстата, регистрируется снижение количества случаев искусственного прерывания беременности с 627 127 в 2017 году до 523 360 в 2019 году, этот показатель остается значительным.

Поэтому в условиях непростой демографической ситуации сохранение жизни каждого ребёнка, даже не рождённого, приобретает особое значение.

В 2019 году государственными и общественными деятелями по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные мнения вплоть до приравнивания абортов к убийствам и введения за них уголовного наказания.

Уполномоченный убеждён, что система защиты права на жизнь, а также от насилия ребёнка неизбежно нуждается в дополнительных законодательных мерах. Более того, необходимо рассматривать комплекс мер, предусматривающий повышение уровня социальной поддержки семей с детьми и расширение льгот, как для государственного, так и частного сектора оказания услуг.

В частности, можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объём выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.

Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности. Соответствующие предложения Уполномоченным были направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1590783441

Метки: Новости

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