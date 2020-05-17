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Путин предложил выход из кризиса

23:23. 17 мая 2020 81 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=58igKy9CyYM&feature=emb_logo

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 17734 1244
    Русофил 17 мая 2020 в 23:38

    Ну и ЧЁ ?
    Досмотрел до того как очкастый начал признаваться что он зарегистрирован в офшоре ибо он СМИ а все СМИ вражеские.
    И стало весело и смешно ))

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  • 440 348
    Valeriy Bondarik 18 мая 2020 в 0:16

    ,,,Здравия Вам,,,

    [i ПСИхологического]
    ““““““““““
    1.ВИДЕО-обращение – актуально и Назревше-НЕОБХОДИМОе!
    [а воть В-КОНЦЕ,те двое:мужик и женщина с медведем - НЕ подходят]

    2.Да,МОЖНО согласиться с тем,ЧТО в видео СКАЗАНО,однако Нужно то Осознать -
    КТО-и-ЧЕМ Россию – Иезуитски УМЕЛО,ИЗНУТРИ – продолжают РАЗРУШАТЬ…
    *** ЭТО: олигархат,чиновники-правящие ЧЛЕНЫ и…РЕЛИГИОЗНИКОВ – ЧЁРНАЯ “рать”…

    3.Можно Согласиться с тем,что Путину – НУЖНО помогать,однако ПОРА Признать,
    что Его ОКРУЖАЕТ – ему “ВЕРНАЯ-рать”…которая Мечтает – Его устранить=УБРАТЬ…
    Ему САМОМУ,по Очищению от “верных”,НУЖНО пример – России ПОКАЗАТЬ…
    [Ему ПОРА Прекращать - много-ПЯТИЛЕТНИМИ ОБЕЩАНИЯМИ - Русь "одаривать"(ЛГАТЬ)!]

    4.МОЖНО Признать,что БЕЗ ГРУппы Путина…Русь НАЧНУТ РАЗВАЛивать(“РВАТЬ”)!
    А народ(ы)на Руси,как и раньше…ЛЖЕ-обещаниями “ОКОРМЛЯТЬ”…
    России,РАДИ своего выживания – ПОРА Прекращать – ИХней “дружбе” доверять…!

    5.В России НЕОБХОДИМО – Конституцию(и Власть)МЕНЯТЬ!
    Хватит ПОД…”КОПЫТО-аплодисменничество”(ХОЛУЙство)- деяния ЧУЖ`ИХ одобрять!
    Ну а Т.Н.”законы” ТЕХ,КРОВАВЫХ 90-ых – Пора(СРОЧНО)О Т М Е Н Я Т Ь!!!
    * Пора Россию,ПОСРЕДСТВОМ Русских Законов – для СВОИХ Людей ВОЗВРАЩАТЬ!!!
    “““““““““““““““““““““
    Ну а тех,кто “ВОР” – от правления в\на Руси ОТСТРАНЯТЬ!

    ->>> ВОР: В,ласть;О,лигархи;Р,елигиозники – полит-слуги ЧУЖ`ИХ…Враги Руси!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 17-5-20.

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