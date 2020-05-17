Путин предложил выход из кризиса
23:23. 17 мая 2020 81 просмотр 2 коммент. Опубликовал: Maleos
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Никто не может сказать, что его язык выше других языков: на любом языке человек может прийти к истине, к единой истине, и на любом языке он может заблуждаться и даже лгать. Так же посредством любой религии может он обрести бога-единого бога.
Ну и ЧЁ ?
Досмотрел до того как очкастый начал признаваться что он зарегистрирован в офшоре ибо он СМИ а все СМИ вражеские.
И стало весело и смешно ))
,,,Здравия Вам,,,
[i ПСИхологического]
““““““““““
1.ВИДЕО-обращение – актуально и Назревше-НЕОБХОДИМОе!
[а воть В-КОНЦЕ,те двое:мужик и женщина с медведем - НЕ подходят]
2.Да,МОЖНО согласиться с тем,ЧТО в видео СКАЗАНО,однако Нужно то Осознать -
КТО-и-ЧЕМ Россию – Иезуитски УМЕЛО,ИЗНУТРИ – продолжают РАЗРУШАТЬ…
*** ЭТО: олигархат,чиновники-правящие ЧЛЕНЫ и…РЕЛИГИОЗНИКОВ – ЧЁРНАЯ “рать”…
3.Можно Согласиться с тем,что Путину – НУЖНО помогать,однако ПОРА Признать,
что Его ОКРУЖАЕТ – ему “ВЕРНАЯ-рать”…которая Мечтает – Его устранить=УБРАТЬ…
Ему САМОМУ,по Очищению от “верных”,НУЖНО пример – России ПОКАЗАТЬ…
[Ему ПОРА Прекращать - много-ПЯТИЛЕТНИМИ ОБЕЩАНИЯМИ - Русь "одаривать"(ЛГАТЬ)!]
4.МОЖНО Признать,что БЕЗ ГРУппы Путина…Русь НАЧНУТ РАЗВАЛивать(“РВАТЬ”)!
А народ(ы)на Руси,как и раньше…ЛЖЕ-обещаниями “ОКОРМЛЯТЬ”…
России,РАДИ своего выживания – ПОРА Прекращать – ИХней “дружбе” доверять…!
5.В России НЕОБХОДИМО – Конституцию(и Власть)МЕНЯТЬ!
Хватит ПОД…”КОПЫТО-аплодисменничество”(ХОЛУЙство)- деяния ЧУЖ`ИХ одобрять!
Ну а Т.Н.”законы” ТЕХ,КРОВАВЫХ 90-ых – Пора(СРОЧНО)О Т М Е Н Я Т Ь!!!
* Пора Россию,ПОСРЕДСТВОМ Русских Законов – для СВОИХ Людей ВОЗВРАЩАТЬ!!!
“““““““““““““““““““““
Ну а тех,кто “ВОР” – от правления в\на Руси ОТСТРАНЯТЬ!
->>> ВОР: В,ласть;О,лигархи;Р,елигиозники – полит-слуги ЧУЖ`ИХ…Враги Руси!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 17-5-20.