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Матвейчев о том, почему невозможно чипирование и вакцинация, о Платошкине и майдане в США

11:59. 31 мая 2020 179 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Матвейчев о том, почему технически невозможно копирование и вакцинация, о Платошкине и Американском майдане.
Прогноз развития эпидемии на Июнь.

  • Когда и как будет голосование по конституции?
  • Подделка статистики по вирусу- почему молчат патологоанатомы?
  • Сколько Гейтс должен заплатить Путину?
  • Для чипов в теле отсутствуют батарейки!!!
  • Почему нельзя технически заставить чипом отключить мозг или управлять поведением?
  • Что работает в 100 раз лучше чипов и вакцин по контролю за нашим поведением?
  • Почему многими управляют уже сейчас,кто это делает и через кого?
  • Кто стоит за беспорядками в Америке?
  • Кто будущий Американский президент?
  • Кто сильнее Трампа или Твитер?
  • Сетевые наркоманы и их ломка, чем опасно?
  • Чем Гонконг похож на Украину?
  • Чем Эрдоган похож на павлина и чего он в итоге добьётся?
  • Перспективы американского Майдана
  • Макарон увидел закат США
  • Как я ездил в США и что там увидел
  • Что надо делать нашему МИДу?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10214496.html

Метки: вакцина, Видео, майдан, матвейчев, платошкин, США, чипизация

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 13617 8415
    Maleos 31 мая 2020 в 14:20

    Мельчает Матвейчев… А в Москве, между тем, уже видели дегенератов, прикладывающие запястья к сканерам, и страшно этим гордящихся… Мода – страшная сила!

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