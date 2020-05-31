Матвейчев о том, почему невозможно чипирование и вакцинация, о Платошкине и майдане в США
11:59. 31 мая 2020 179 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Матвейчев о том, почему технически невозможно копирование и вакцинация, о Платошкине и Американском майдане.
Прогноз развития эпидемии на Июнь.
- Когда и как будет голосование по конституции?
- Подделка статистики по вирусу- почему молчат патологоанатомы?
- Сколько Гейтс должен заплатить Путину?
- Для чипов в теле отсутствуют батарейки!!!
- Почему нельзя технически заставить чипом отключить мозг или управлять поведением?
- Что работает в 100 раз лучше чипов и вакцин по контролю за нашим поведением?
- Почему многими управляют уже сейчас,кто это делает и через кого?
- Кто стоит за беспорядками в Америке?
- Кто будущий Американский президент?
- Кто сильнее Трампа или Твитер?
- Сетевые наркоманы и их ломка, чем опасно?
- Чем Гонконг похож на Украину?
- Чем Эрдоган похож на павлина и чего он в итоге добьётся?
- Перспективы американского Майдана
- Макарон увидел закат США
- Как я ездил в США и что там увидел
- Что надо делать нашему МИДу?
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10214496.html
Мельчает Матвейчев… А в Москве, между тем, уже видели дегенератов, прикладывающие запястья к сканерам, и страшно этим гордящихся… Мода – страшная сила!