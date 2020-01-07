«При Путине было закрыто 70 000 заводов». Рассказываю почему это неправда

Цифра 70 тысяч это среднее количество. Я встречал разные, от 50 тысяч до 100 тысяч.Вообще, подобных сакральных цифр несколько. Кто, то когда-то сделал вброс, ну или записал в методичке, и цифры начинают гулять по Сети, передаваясь из уст в уста. Вот примеры таких цифр:1. Суперджет состоит на 80% из импортных деталей2. Сталин открыл за одну пятилетку 9 000 крупных заводов3. СССР занимал 40% мирового рынка гражданской авиацииНо цифра про 70 тысяч закрытых заводов это самая главная. Она призвана убивать наповал любого, кто хотя бы заикнется о любом достижении России.Но почему это вранье, и никаких 70 тыс закрытых заводов ни при Путине, ни даже при Ельцине не было даже близко?Для начала, если вы верите в эту цифру, просто задайте себе вопрос — а откуда вы вообще знаете что 70 тыс? Не 30, не 50, не 120, а вот именно 70 тыс? Откуда вы эту цифру вообще взяли? И видели вы в глаза хотя бы какой-то список, состоящий хотя бы из пары тысяч закрытых заводов? Ведь речь тут идет о крупных и средних, по идее, если в стране действительно было закрыто аж столько производств, мы бы легко вспомнили бы пару тысяч крупных?На самом деле есть только один список, который был составлен в районе 2010 года, на минуточку, ему более 10 лет, и там список порядка 50-100 заводов. Многие из которых, кстати, продолжают работать.Вы реально думаете, что ни нашлось никого из оппозиции Путину (а ведь известно, что его цифры поддержки дутые, и на самом деле его почти все ненавидят), вот никого из десятков миллионов наших сограждан, кто бы сел бы и посчитал ну хотя бы несколько тысяч закрытых производств? Кто-то сподобился на 100, и то это как икону носят уже 10 лет.Но, на самом деле дело даже не в том, что такого списка нет. Все гораздо проще. Просто на момент распада СССР, в РСФСР не существовало 70 тысяч заводов. Вообще н существовало даже если считать и мелкие тоже.И даже 50 тысяч не существовало. И даже 30 тысяч тоже не существовало.А всего было, согласно официальной статистике РСФСР на 1990 год — 25240 крупных, средних и мелких предприятия. Из них средних и крупных — 13063 штук.Поэтому невозможно было закрыть 70 000 средних и крупных заводов, так как их всего было чуть более 13 тысяч.Есть еще одно мнение, которое не подкреплено правда никакими источниками, но справедливости ради я должен его указать.Но даже по этой, явно завышенной информации, которая никак не соответствует официальной советской статистике, ни о каких 70 и даже 50 тысячах не может идти и речи.Строят ли в России заводы? | Уши Машут Ослом #24 (О. Матвейчев)

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9619462.html