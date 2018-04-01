Олег Матвейчев: «В каких скотских условиях живут чиновники… У меня сердце разрывалось!»

Коррупция — это «раздутая маленькая проблема», а борьба с ней может разрушить Россию, считает политтехнолог, написавший об этом книгу

Олег Матвейчев: «Коррупционерами оказались все врачи, учителя, то есть люди, которые всю жизнь посвятили служению обществу и государству, оказались в стране главными негодяями»

«Именно на почве борьбы с коррупцией возникали все революции, а это и украинский майдан, и все «бархатные» и «цветные» революции»

«Деятельность Навального является очень вредной вещью, прямо противоположной тем методам борьбы с коррупцией, которые я предлагаю в книге»

«Я не оправдываю коррупцию, а лишь объясняю, что есть зло относительное, а есть абсолютное. Коррупция является не абсолютным злом, а относительным»

«Никита Белых попросил кресло губернатора и сел в него. Притащил туда Навального и всех остальных, устроил там кормушку, в том числе за счет, по сути дела, налогооблагаемой базы»

«Коррупции на Западе больше, чем в России, и по объемам, и по масштабам»

— Идея возникла еще в 2006–2007 годах. Я тогда начал собирать материалы, думать над разными главами. В те годы в стране активизировался тренд борьбы с коррупцией, это было прежде всего при Дмитрии Медведеве. Факультативно тренд был всегда, и Владимир Путин с коррупцией боролся во время первых сроков. У нас в стране произошла переориентация, смена внутренних врагов. При Путине, особенно первого, да и второго срока, главными в стране негодяями были две фигуры — террорист и олигарх. Вся страна знала, что это люди, с которыми мы боремся, что это люди, которые приносят зло стране. Дальше, к 2010-2011 годам, главным негодяем в стране стал чиновник, бюджетник. Помните, какие кампании шли против милиции? Переименование в полицию, каждый день показывали милиционеров, которые вымогают взятки. Коррупционерами оказались все врачи, учителя, то есть люди, которые всю жизнь посвятили служению обществу и государству, оказались в стране главными негодяями. Это гигантская несправедливость.В 2006 году я начал работать в администрации президента и увидел, в каких скотских условиях живут и работают чиновники, про региональный уровень я уже не говорю: получают нищенские зарплаты, работают по 24 часа в сутки, ночами не спят, но везде и за все несут ответственность. Но при этом все люди, вся пресса, вся страна считают, что они живут на Рублевке, ездят с мигалкой, все в золоте и за границей. Все их готовы повесить и растерзать. Это была чудовищная несправедливость. Я видел все это, и у меня сердце разрывалось, я не мог молчать, считая, что мы ведем свою страну к погибели.Именно на почве борьбы с коррупцией возникали все революции, а это и украинский майдан, и все «бархатные» и «цветные» революции. Во все времена народ поддерживал перевороты, поскольку считал, что государство заворовалось и забронзовело. Если мы пойдем по этому пути, то вновь придем к очередной революции, а нам хватило этого в 1917 и 1991 году. Сколько можно на одни и те же грабли наступать? Посмотрите на тех, кто провел «арабскую весну» , на тех, кто организовал майдан на Украине. Чего они добились своей борьбой с коррупцией?Я считал, что этот пагубный для нас путь надо как-то остановить, поэтому моей задачей было написать книгу, разоблачить мифы. Я адресовал свою работу прежде всего российской элите, правящему классу, чтобы они понимали, что эти игры опасны. Половина российской элиты играет в эти игры, либо сознательно это делает, как оппозиционеры, для которых главное — власть получить, а дальше хоть трава не расти, либо по глупости, из-за желания понравиться народу, показать, что мы сейчас о коррупции поговорим, кого-то разоблачим и посадим, а народ нас за это полюбит. Не полюбит, еще больше ненавидеть будет.Возможно, рабочий родился в бедной семье, потому что его отец бухал и не имел возможности дать сыну ни пример, ни денег на образование. Так ребенок расплачивается за грех родителя… Возможно, этот рабочий сам вырос тупым лентяем, интересующимся лишь пивком и бабами, ненавидел учиться и ждал, чтоб школа наконец-то кончилась, чтобы пойти на завод, зарабатывать и не зависеть от предков. В то время как наш чиновник, возможно, в это время отказывал себе и в девушках, и в пиве, и в дискотеках, не имел рубля в кармане, учился в университете, подрабатывал репетиторством, сторожем, грузчиком, переводчиком, работал лаборантом в морге, таксовал по ночам. А рабочий в это время веселился с друзьями и бабами на шашлыках, куда приезжал на купленной на свои кровные «девятке». Чиновник в итоге получил два образования, отработал несколько лет мелким клерком в рабстве у других начальников, не сломался и не согнулся, а приобрел опыт, который позволил ему выделиться из других умом, работоспособностью, а, может, и порядочностью, ведь его еще никто не искушал (цитата из книги «Мифы о коррупции» ).— Конечно, нет, тем более в последней главе я написал, как нужно правильно бороться с коррупцией. Я не оправдываю, а лишь объясняю, что есть зло относительное, а есть абсолютное. Коррупция является не абсолютным злом, а относительным. Нельзя ставить обществу ложную цель, поскольку это всегда приводит к самоубийству этого общества. У меня в книге есть хороший пример про подростков, которые совершают самоубийства. Они идут на этот шаг, поскольку переоценили важность какого-то персонажа в своей жизни. Повзрослев, они бы поняли, что это была какая-то ерунда, но механизм любого самоубийства состоит в том, что берется какая-то мелочь, ее делают важной, а потом говорят, что решить можно только радикальными средствами.Представьте себе, что кампанию по борьбе с домогательствами объявляют главной в обществе проблемой. На этой волне объявляют, что у женщин низменное положение, а если это устранить, то у нас и экономический рост пойдет. Сейчас это кажется абсурдным — не навязать обществу такое мнение. Но если это делать постепенно, внедрять в школы такое мнение, то потом мы начнем принимать законы, по которым можно принимать на работу только по закрытому тестированию, чтобы работодатель не знал, мужчина или женщина. А потом женщины скажут, что и это несправедливо, так как у женщин было меньше возможностей учиться. Поэтому если у нее ниже балл, то приоритет необходимо все равно отдавать ей. Дальше введем квоты для всех госучреждений и компаний — 60 на 40 вне зависимости от сферы деятельности. Потом возникает какой-нибудь Общероссийский гендерный фронт, который возглавит президент и поставит ему задачу — следить за всеми региональными администрациями, чтобы женщин везде было 60 процентов. Представьте себе, что все общество, увлеченное дурной идеей, начинает этим заниматься, а не экономический рост обеспечивать и решать реальные задачи. В итоге мы много сил на это потратим, разобьем себе башку, создадим огромное число конфликтов и социальную напряженность в обществе, настроим мужчин и женщин друг против друга. К чему мы тогда придем? У нас точно будет не экономический рост, а настоящая гражданская война.С коррупцией то же самое, это такая же раздутая маленькая проблема. Да, она существует, как домогательства и определенное неравенство женщин. Поэтому борьба с коррупцией — это ложная цель, когда ты борешься с химерой, как Дон Кихот, который боролся с мельницами.— Деятельность Навального является очень вредной вещью, прямо противоположной тем методам борьбы с коррупцией, которые я предлагаю в книге. Мои методы — усовершенствованный китайский опыт. Например, отбор на службу чиновников, соответствующих определенным критериям. У нас же сначала берут кого попало, а потом думают, как его посадить. Мы чем занимаемся? Мы дураки, что ли? И этот идиотизм происходит постоянно. Сначала берем потенциального вора, а потом все вместе на него охотимся, а когда посадили — все рады. Давайте брать правильных людей, должна быть система кадровой службы. Конкурс «Лидеры России» (всероссийский открытый конкурс, по итогам которого ряду участников были предложены должности в федеральных органах власти — прим. ред.) — та ступенька, то зернышко, которое, возможно, разовьется в новую систему подбора кадров на госслужбу.Кроме того, важно поменять принцип награждения. У нас концепция госнаград с 1990-х годов не менялась. А в чем она состоит? Это же тоже была диверсия. Вспомните наших дедов, у всех полные груди орденов и медалей. Возьмите современных чиновников, и вы этого не найдете. Почему это происходит? Никто никого не награждает, у нас человек не успел на госслужбе поработать, как его уже увольняют или сажают. Да, есть какое-то количество аксакалов, которые успели наполучать наград. Но раньше у нас все общество, так или иначе, имело медаль: и матери-героини, и врачи, и учителя — у всех был хоть какой-то значок. Была система, которая людей наполняет гордостью за свою работу, плюс ставит ограничитель: когда ты получил медаль, вести себя некрасиво будет неудобно.Также должен соблюдаться карьерный принцип: человек должен попадать не с улицы, а должен поработать внизу, на среднем уровне, а потом достичь высот. А не так, что Ельцин назначил свою дочь советником президента. Точно так же многие сейчас недовольны тем, что дети чиновников оказываются на высоких государственных постах довольно быстро, и это неправильно.По коррупционерам свою работу делают следственный комитет, прокуратура, полиция. Не надо вокруг этого каждый раз шумиху устраивать, потому что это дестабилизирует общество, вносит в него раздрай. Я пишу в книге, как разные слои реагируют на публикации о коррупции. Получается, что везде один вред, а пользы никакой. Поэтому, естественно, деятельность Навального направлена на разрушение нашего государства и общества, на то, чтобы провоцировать гражданскую войну.— Там совершенно разные люди. Есть те, которых волнует карьера, есть те, которые ловят кого-то из-за своих палок и тем самым разрушают целые компании, экономические отрасли. Грубо говоря, полковнику полиции, который кого-то повязал, абсолютно наплевать, что он разрушил целую региональную отрасль, лишил работы несколько тысяч человек и тем самым уменьшил налогооблагаемую базу региона. Ему на то, что от этого будут страдать пенсионеры, какие-то люди, абсолютно наплевать, главное — получил звездочку за борьбу с коррупцией. А это, может, того и не стоило, как и масса иных мер, которые я критикую в книге, показывая, что они вредные. Иногда они оказываются вреднее, чем та коррупция, с которой они боролись. Это сплошь и рядом происходит: когда мы решаем одну проблему, то создаем на этом месте еще несколько. Это все равно что лечить болезнь, применяя лекарство, от которого только хуже, которое ведет к параличу и смерти.— По уму, никакой Никита Белых никаким губернатором быть не должен — человек, который раньше занимался бизнесом, пошел в политику, увлекся идеями СПС, а потом эту партию слил с какой-то еще. В награду за это он попросил кресло губернатора и сел в него. Притащил туда Навального и всех остальных, устроил там кормушку, в том числе за счет, по сути дела, налогооблагаемой базы, никаких экономических чудес в регионе не совершил. А дальше мы видим закономерный итог: бизнес-ориентированный человек, как и вся его команда, сам попался. Такого человека изначально нельзя притаскивать на госслужбу.Но если говорить об арестах коррупционеров, то я считаю, что к этому не надо относиться как к чему-то из ряда вон выходящему. А то у нас тут же новость об этом среди самых главных, демонстрируют изъятые часы, ручки, а от СК выходит представитель и рассказывает, что взяли очередного коррупционера. Я много раз сидел в компаниях простых людей и видел их реакцию на подобные новости. Думаете, хоть раз кто-то сказал: «О, власть молодец, поймала гада, прижучила»? Ни один! Вместо этого: «Всех надо сажать! А лучше расстрелять! Или голову отрубать, а заодно и их детям». Зачем мы вызываем такие чувства у людей?— Это как разговор врача и больного раком, когда понятно, что пациенту уже нужно колоть опиум, так как ничего не сделать. А я говорю о системе предупреждения болезни на ранней стадии, когда нужно и диету соблюдать, и минералочку пить. В этом смысле борьбу с коррупцией не победить завтра, так как нужно разворачивать постепенно целый процесс.Конечно, если министра взяли, то будут показывать и писать об этом. Но если мы постепенно добьемся правильного отношения к этой ситуации, то через 5–10 лет у нас министров таких не будет, а если и будут такие появляться, то это не будет вызывать ажиотажа и кровожадных настроений. Правильные чувства, которые любой гражданин может испытать в случае, когда министра поймали на взятке, — это печаль и сожаление. Человеку должно быть горько, что такой случай в стране произошел, от этого обидно и стыдно. А когда стыдно, хочется прикрыть, чтобы в обществе об этом позоре не говорили. Когда у людей будет такое отношение к проявлениям коррупции, то можно сказать, что общество здорово. А когда общество кричит «На плаху! Повесить! Расстрелять!», то оно нездоровое.— Абсолютно.— Это классификация итальянского профессора Карло Марии Чиппола, которую он ввел для анализа многих социальных и экономических явлений, но она применима и для коррупции. У нас в обществе больше простофиль, то есть людей, которые в основном работают более-менее честно (понятно, что все не без греха) на чью-то пользу, причем это может быть польза как государства, так и какого-то паразита, который присосался. Скорее всего, в любом обществе больше простофиль. Безусловно, у нас аномальное количество бандитов, тех, кто паразитирует за чужой счет. Таких «умников», может, всего-то 5 процентов, но это много для страны. Это 5 процентов гангстеров, которые умеют ободрать, как липку, миллионы лохов. У нас, слава богу, есть какое-то количество умных людей — 3–5 процентов, но их недостаточно. Это те люди, которые создали ракеты в тяжелой ситуации, те люди, которые делают разные проекты, предприниматели, которые реально что-то создают, выходят на мировой рынок — у нас есть всевозможные герои. Но желательно, чтобы их было больше. А дураков у нас тоже слишком много. Нам бы желательно, чтобы умных было больше, а дураков — меньше, а это как раз вопросы образования, даже скорее воспитания, поскольку человек может быть образованным, но по сути оказаться дураком. Человек по своему воспитанию должен стремиться к объединению интересов, должен уметь вставать на чужое место, должен уметь работать в команде, должен свое я, воспитанное мамочкой, прижучить, должен уметь подавить амбиции ради общего дела. А это прежде всего связано с воспитанием.— Разумные потихоньку воспитывают. Но это опять же проблема семьи. Недаром Карл Маркс сказал, что семья — ячейка общества. Впрочем, изначально так и считалось. В свое время я изучал конфуцианскую систему, где в основе лежит принцип уважения к родителям. Когда встает вопрос, что важнее — государство или родители, казалось бы, спроси любого, кто изучал политическую мысль, 99 процентов ответят, что в конфуцианстве важнее государство. А на самом деле сказано, что родители, и обосновано это тем, что если человек умеет уважать своего отца, если не хам, если он с благодарностью относится к роду, тогда он будет хорошим чиновником, будет уважать и императора, и бога. Если же этого нет, то он может сколько угодно прикидываться государственником, верующим, лоб разбивать, но на самом деле окажется скорее дураком, чем умным.Так что семья — ключевая вещь. Атака на разрушение семьи идет с эпохи Просвещения и до сегодняшнего момента. На острие идеологической борьбы сейчас именно тема семьи. Думаете, голубым нужны браки? Они сами говорят, что браки не нужны. Смысл состоит не в том, чтобы разрешить жениться голубым, а в том, чтобы в принципе разрушить семью как таковую. В этом состоит суть современного западного просвещенческого проекта, который начался еще в XVIII веке.— Сейчас бытовая коррупция компенсирует другие недостатки, имеющиеся в экономике прежде всего. Если мы победим бытовую коррупцию и хирурги не будут иметь возможности взять конвертик за операцию, тогда этот врач либо вообще эмигрирует, либо подастся в Москву. А в районах люди будут умирать от аппендицита. Да, коррупция будет побеждена, а люди будут умирать. Я не говорю, что хирурги должны брать взятки, я не это предлагаю. Я смотрю в корень проблемы. Почему у хирурга маленькая зарплата? Потому что в бюджете нет денег. А почему их нет? Потому что у нас 40 процентов экономики в черной сфере, у нас все предприниматели бегут от налогов, уводят все в офшоры, то есть бизнесмены не воспитаны патриотично, они бегут на Запад, считают, что их права там защищают. Но это иллюзия, мы сейчас увидим, как после убийства Скрипаля начнут конфисковывать капиталы наших олигархов. Их собственность там никто не защитит, такого не будет. Там давно уже не та Европа, которая была 20–30 лет, там полно мигрантов, грязь на улицах. Невозможно сравнить с тем, что было в 1990-е годы, когда я побывал там в первый раз, возьмите тот же Париж — два разных города. Безусловно, эти люди, которые вывезли целый ВВП страны на Запад и продолжают 40 процентов экономики держать в тени и не платить налоги, ответственны за низкие зарплаты врачей и учителей. Но и их мы тоже должны воспитывать, в том числе это должно делать государство, а не просто условия для бизнеса создавать. «Мы сюда вернемся, но вы с нас налоги не берите», — говорят предприниматели. Нет, парень, ответственность как раз состоит в том, что ты будешь их в полном объеме платить.— Любой предприниматель всегда хотел бы не платить налоги, это понятно. Для того он и предприниматель, чтобы деньги зарабатывать, поэтому он всегда будет жаловаться, что с него много берут, но уровень налоговой нагрузки в России ниже, чем в европейских странах.— Даже если мы возьмем в совокупности, все равно там налоги выше. Но тогда предприниматели говорят, что у нас тут суды неправильные. А я сталкивался с западным правосудием, так там такой ужас творится, что нам и не снилось! Там принимают решение просто на основании публикации в интернете. Я был свидетелем одного судебного процесса, в ходе которого в качестве доказательства представили запись в «Фейсбуке», а судья принял решение. Такая ерунда творится во всех судах там сплошь и рядом.А у нас бизнесмены жалуются, что их правоохранители кошмарят. Так не будут кошмарить, если будут получать нормальную зарплату, а станут получать нормальную зарплату, когда предприниматели будут налоги платить.— Он не порочный. Этот круг развязывается. Любая экономическая система все равно держится на идеологии. Если у нас не будет воспитываться патриотизм, то мы никакими административными механизмами ничего не построим, потому что человек хитрее любой машины: он всегда ее обманет, если хочет это сделать. Поэтому нужно воспитывать таких людей, которые не смотрят на Запад, а собираются быть законопослушными. Но опять же на Западе, если человек имеет 5 процентов прибыли в год, то он счастлив. У нас же ни один предприниматель заднее место не поднимет, если у него 30 процентов в год не будет. При этом человек, если он патриотично воспитан, скажет: «Хорошо, я получаю 5 процентов, плачу налоги, сплю спокойно, ко мне претензий ни у кого быть не может. Я не иду любыми способами к своей цели, даже незаконными. У меня все в порядке, государству помогаю и свою семью содержу». Если же мы воспитали человека, который чисто к прибыли стремится, то, конечно, он не будет платить налоги, для него будут вторичны и государство, и общество. Так что все упирается в воспитание и идеологию. Если человек считает, что ему мало 3 процентов в бизнесе, то пусть идет в другую отрасль. Если он такой умный, то найдет себя в науке, политике, искусстве — в чем угодно. А потом государство подумает, что бизнесменов мало, что надо повысить их количество, создадут какие-то ниши, привилегированные механизмы. Но человек прежде всего должен ощущать себя гражданином государства, а не думать, что родина там, где меньше налоги.— Именно это я и утверждаю, потому что это тонкая настройка идеологических, государственных, управленческих механизмов и в последнюю очередь — силовых. Конечно, это работа с головами людей, идеологией.— Как справедливо кто-то сказал в интернете, есть люди, которые сами генерируют свои мысли, а есть люди, как правило, актеры, которые повторяют мысли своих персонажей. А поскольку Серебряков все время играл каких-то негодяев, то их мысли он и повторяет.В моей книге вы видели главы, показывающие, что коррупция к нам пришла с Запада, развращение общества началось, прежде всего, в 1990-е годы. Тогда к нам пришли транснациональные корпорации с бюджетами для покупки чиновников. Так что нет коррупции как национальной идеи. В книге я привожу цифры, доказывающие, что коррупции на Западе больше, чем в России и по объемам, и по масштабам. На каждого Сердюкова в американской армии сидит 500 Сердюковых, и они воруют не 2 миллиарда рублей, а по 5 миллиардов долларов. Обо всем этом пишут в их прессе, эти люди осуждены, и это не я придумал.Что делать в этой ситуации? Во-первых, успокоиться, перестать истерить по поводу коррупции, перестать ставить себе ложные цели. Во-вторых, проблему надо принять как данность и начать ее решать, бороться с ней правильно. Прежде всего нужно патриотическое идеологическое воспитание, реформа госслужбы, выстраивание цепочек карьеры. У китайцев прописано, какую карьеру должен сделать каждый чиновник, а это старая конфуцианская модель, которая живет в Китае тысячелетиями. Пришел человек на госслужбу, на него заводится дело, толстая папочка, которая с ним всю жизнь. Каждый раз человек получает плюсы или минусы и либо остается на том же уровне, если не показывает эффективность, либо поднимается. Если мы будем выстраивать такую систему постепенно, то тема коррупции умрет. А все эти кампанейщины, что кого-то расстреляем, — чушь. Мы это наблюдаем на примере Украины. Не стало там коррупции? В 100 раз больше стало после революции, никакие меры не помогли. А в качестве примера, где меры сработали, я описываю Буркина-Фасо, где пришел абсолютно честный человек, который реально победил коррупцию, но как была страна нищей, так и осталась. А этого победителя коррупции свергли, закопали в безымянной могиле, никто его не вспоминает.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com