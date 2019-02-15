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Мигранты заполонили Москву? Олег Матвейчев

17:07. 15 февраля 2019 Просмотров - 168 4 коммент. Опубликовал:

Как обстоят дела с миграционной политикой?

Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о количестве мигрантов в Москве. Сколько преступлений совершается мигрантами? Увеличиваются ли квоты на иностранную рабочую силу? Кто хозяйничал в Москве при прежнем руководстве? Имеет ли право Европа учить нас жить в вопросе о мигрантах?

Книга для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:

Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем

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Уши Машут Ослом

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/migranty-zapolonili-moskvu-oleg-matveychev

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4 коммент.»

  • 18012 15656
    Вячеслав 15 февраля 2019 в 17:42 Ссылка Пометить
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    Вот как они разместились в Москве:

    Кто из гостей столицы где живет:
    1 Чертаново (таджики, узбеки)
    2 Ясенево (таджики, узбеки, киргизы)
    3 Теплый Стан (азербайджанцы)
    4 Южное Бутово (китайцы, азербайджанцы, дагестанцы)
    5 Гольяново (таджики, узбеки)
    6 Кузьминки (киргизы, узбеки)
    7 Люблино, Капотня (китайцы, вьетнамцы)
    8 Котельники (китайцы, вьетнамцы)
    9 Северное Измайлово (китайцы, вьетнамцы)
    10 Отрадное (азербайджанцы)
    11 Выхино (азербайджанцы)

    Власть думает, что всё разрешится само собой… Не получится… Может быть, как в Югославии… У них уже свои бары есть, качалки, другие заведения… Ещё маленько и они попрутся во власть…

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  • 1755 1241
    Евгений 15 февраля 2019 в 18:39 Ссылка Пометить
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    Не переживайте! В апреле месяце все биороботы будут массово бежать из Москвы.

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