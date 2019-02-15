Мигранты заполонили Москву? Олег Матвейчев

Концептуал СМИ Как обстоят дела с миграционной политикой?

Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о количестве мигрантов в Москве. Сколько преступлений совершается мигрантами? Увеличиваются ли квоты на иностранную рабочую силу? Кто хозяйничал в Москве при прежнем руководстве? Имеет ли право Европа учить нас жить в вопросе о мигрантах?



Книга для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:

Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем

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