Мигранты заполонили Москву? Олег Матвейчев
Как обстоят дела с миграционной политикой?
Российский политолог, философ и эксперт СМИ Олег Матвейчев о количестве мигрантов в Москве. Сколько преступлений совершается мигрантами? Увеличиваются ли квоты на иностранную рабочую силу? Кто хозяйничал в Москве при прежнем руководстве? Имеет ли право Европа учить нас жить в вопросе о мигрантах?
Книга для тех, кто не хочет быть жертвой манипуляций:
Мифы о коррупции, Матвейчев Олег, Акопян Артем
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/migranty-zapolonili-moskvu-oleg-matveychev
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Вот как они разместились в Москве:
Кто из гостей столицы где живет:
1 Чертаново (таджики, узбеки)
2 Ясенево (таджики, узбеки, киргизы)
3 Теплый Стан (азербайджанцы)
4 Южное Бутово (китайцы, азербайджанцы, дагестанцы)
5 Гольяново (таджики, узбеки)
6 Кузьминки (киргизы, узбеки)
7 Люблино, Капотня (китайцы, вьетнамцы)
8 Котельники (китайцы, вьетнамцы)
9 Северное Измайлово (китайцы, вьетнамцы)
10 Отрадное (азербайджанцы)
11 Выхино (азербайджанцы)
Власть думает, что всё разрешится само собой… Не получится… Может быть, как в Югославии… У них уже свои бары есть, качалки, другие заведения… Ещё маленько и они попрутся во власть…
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А там в обще хоть где то русские остались?
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Южное Бутово-узбеки, киргизы.
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Не переживайте! В апреле месяце все биороботы будут массово бежать из Москвы.