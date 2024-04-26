Совсем недавно российский город-порт Мариуполь очистили от бандеровской нечисти, и вот его снова «штурмуют». Но на сей раз речь идет о заполонивших его мигрантах из Средней Азии, которых бизнесмены используют как дешевую рабочую силу для восстановления разрушенного жилья и строительства новых домов.

Эту ситуацию уже активно использует киевская пропаганда, запугивая украинцев тем, что Россия будто бы умышленно заселяет освобожденные территории выходцами из Таджикистана и Узбекистана.

Об этом сообщил в интервью с собкором издания «Русский Рубеж» председатель партии «Справедливая Россия – За правду», глава ее думской фракции Сергей Миронов. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах Новороссии, перешедших под контроль России.

«Радость освобождения от укрофашизма и возрождения родного города у мариупольцев сменилась недоумением и тревогой, когда сюда хлынул поток мигрантов», – с возмущением заявил парламентарий.

Миронов подчеркнул, что в Мариуполе веками складывался национальный состав из представителей разных этносов, включая русских, греков, украинцев, армян, евреев и итальянцев. По его словам, это придавало региону свои уникальные черты. «А тут за несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучшего подарка укронацистской пропаганде трудно придумать», — сказал он, указав, что необходимо проверить законность пребывания мигрантов на новых территориях.

Ответственность за приезд мигрантов Миронов возложил на Минстрой России. Он считает, что застройщики города «тиражируют свою излюбленную "бизнес-модель", в основе которой эксплуатация гастарбайтеров». По словам политика, приезжих заселяют в не подлежащие продаже квартиры в уже отстроенных домах в качестве оплаты труда. «Вопросы к Минстрою и подконтрольной ведомству компании "Единый заказчик", при попустительстве которых происходят подобные безобразия», — констатировал депутат.

По его мнению, законность выделения жилья приехавшим в Мариуполь мигрантам следует проверить Генпрокуратуре. Миронов заверил, что его партия подготовит соответствующие запросы.

Мариупольцы и глава ДНР Денис Пушилин тоже против таких незваных соседей. Бизнесмены эксплуатируют гастарбайтеров, как дешевую рабочую силу, а потом заселяют их в отстроенные дома, которые предназначены для местных жителей.

В сети уже расходятся видео из отстраивающегося Мариуполя, в которых местные жители с гневом рассказывают о заполненных мигрантами из Таджикистана и Узбекистана улицах своего города. Многие приезжают с семьями. Один из мужчин, как пишут, потерявший жену и ребенка, жалуется, что покинутые пострадавшие квартиры приезжие сами ремонтируют и присваивают себе.

Об этом сообщает также экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в своем ТГ-канале: «Был в Мариуполе. Город строится. Любо-дорого смотреть. Но при этом строительные компании нанимают мигрантов, город заполнен ими. Армия мигрантов. Зарплаты у мигрантов очень хорошие. А местных на работу не берут. Местные сидят на субсидиях. Без денег. В Мариуполе трудовой народ. Заводы стоят. Работы в городе нет. Было бы правильно, чтобы люди сами восстанавливали свой город. Дайте людям работу!» – с возмущением потребовал Царев.

Когда в 2022 году город освободили, то сразу же встал вопрос, кто будет его восстанавливать. Многие местные жители уехали, другие воюют на фронте. А объем работ был колоссальный. Ведь Мариуполь сильно пострадал в ходе боев, которые бушевали на его территории.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил СМИ, что 60% домов в городе можно только снести и отстроить с нуля. Но позже Следственный комитет РФ, оценив масштабы разрушений, признал, что около 70% жилого фонда Мариуполя серьезно повреждено, а 20% — не подлежат восстановлению. Осенью 2022 было завершено более подробное обследование мариупольской застройки, показавшее, что восстановлению не подлежат 517 из 2327 многоквартирных и 7929 из 49343 частных домов. Кроме того, серьезно пострадали объекты социальной инфраструктуры.

Летом того же года было объявлено о начале масштабных работ по восстановлению Мариуполя. В июле в городе разместились около 3,5 тыс. рабочих и порядка 200 единиц строительной техники. Намерение принять участие в его возрождении выказали 15 российских компаний. Осенью масштабы восстановительных работ выросли на порядок. В ноябре в Мариуполе, по информации СМИ, работали уже 28 тыс. строителей, занятых на 1250 объектах.

Но проблему строительных рабочих снова стали решать за счет мигрантов. Их в Мариуполь стали завозить целыми автобусами. Таджикское издание Asia-Plus описывало это так: «Последние несколько месяцев российские строительные компании начали набор рабочих на восстановление города Мариуполь. Рабочим обещают до 250 тыс. рублей за месяц, временное жилье и трехразовое питание. Часть мигрантов уже работают на стройках города, часть отказалась от заманчивого предложения».

И дальше таджикское издание приводило различные мнения рабочих из Таджикистана. Кто-то говорит, что получил не 250, а только 130 тысяч, но это все равно в два раза больше, чем в Москве.

Словом, в итоге, как и в целом в России, это не вполне продуманное решение обернулось новыми проблемами. Приехавшие мигранты, теперь уезжать не хотят, а стараются всеми силами остаться у нас навсегда.

Мало того, ушлые предприниматели, как видно, решили еще больше подзаработать и стали расплачиваться с приезжими из Средней Азии квартирами в новых домах, которые строились для местных жителей. Вот отчего мариупольцы и забили тревогу.

То же самое творится сегодня и в столице. Как сообщил в среду портал MSK1.Ru, в Новой Москве мигранты-строители проживают прямо в чужих квартирах класса «комфорт» в ЖК «Алхимово» от застройщика «Самолет». Квартиры должны были быть сданы в эксплуатацию, но дом до сих пор не заселен, свидетельствуют дольщики в чате жилого комплекса.

«Сегодня я решил заехать посмотреть квартиру, которую 6 месяцев задерживают, и увидел все это! Может, кому-то это полезно будет, — написал в чате дольщиков Сергей Тихонов и прикрепил видео, на котором видно, что мигранты используют новостройку под собственное жилье.

Ирина и Сергей, пишет портал, взяли ипотеку 2,5 года назад. Пять месяцев назад им было обещано заселение в жилой комплекс на улице Уточкина, но в отделе заселения им вновь сообщили, что строительные работы еще не завершены. Сергей решил проверить текущее состояние. Подъезд в доме был открыт. Он обнаружил квартиру, которая была полностью готова и отремонтирована, однако в ней проживают мигранты-строители: внутри были чужие вещи, в зале лежали шесть матрасов, продукты питания, одежда и наушники. Сергей немедленно вызвал полицию.

«Полицию вызвали, их забрали, написали заявление. Завтра будем писать претензию "Самолету"», – рассказал Сергей. По словам собственников, эта ситуация наблюдается уже длительное время, и при каждой проверке мигранты просто переселяются на другой этаж.

Конечно, тут речь не идет о захвате квартир, как в Мариуполе, а о временном проживании, однако этот инцидент – еще одно свидетельство того, как неуемная алчность строительных магнатов оборачивается для жителей России большими проблемами.

«Споткнулись о жадность», – заявил в интервью «Царьграду» вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Особенно прибыльный в России бизнес, – отметил парламентарий, – строительное и аграрное лобби. В этих сферах особенно широко используется низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд мигрантов».

При этом он обратил внимание на то, что не все работодатели несут полную ответственность за трудовых мигрантов. Многие, по его словам, предпочитают дать взятку, а не соблюсти необходимые процедуры.

Толстой отметил, что компании, принимающие на работу мигрантов, должны нести ответственность: обеспечивать медобслуживание, биометрию, страховку, оплату выезда.

Чтобы решить эту острую проблему, заявил парламентарий, необходимо найти золотую середину. В частности, создать механизм защиты прав тех, кто пострадал от действий мигрантов и механизм наказания алчных предпринимателей. Также Толстой призвал ужесточить правила получения мигрантами гражданства.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В восстанавливаемый Мариуполь хлынул поток мигрантов из Средней Азии, которых строительные компании используют как дешевую рабочую силу.

2. Местные жители Мариуполя возмущены присутствием большого числа мигрантов, которые живут по своим порядкам и занимают жилье, предназначенное для местного населения.

3. Застройщики расплачиваются с приезжими рабочими из Средней Азии квартирами в новых домах, которые строились для мариупольцев.

4. Подобная ситуация наблюдается и в Москве, где мигранты-строители незаконно проживают в новостройках.

5. Использование дешевого труда мигрантов в строительстве связано с алчностью строительных компаний и необходимостью быстрого восстановления разрушенного жилья.

6. Необходимо ввести регулирование, которое защитит права местных жителей и обеспечит ответственность работодателей за привлечение мигрантов.

Вывод: привлечение большого числа мигрантов из Средней Азии для восстановления разрушенных городов, таких как Мариуполь, вызвало недовольство местного населения, поскольку мигранты занимают жилье, предназначенное для местных жителей. Строительные компании используют дешевую рабочую силу мигрантов из соображений алчности. Требуется ужесточение регулирования в этой сфере для защиты прав местных жителей и обеспечения ответственности работодателей.