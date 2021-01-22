Очередной миф о коррупции заключается в том, что на Западе это практически изжитое явление. Благодаря системной и бескомпромиссной борьбе, полностью белой и прозрачной экономике, нулевой терпимости со стороны общества, коррупция сведена к минимуму и именно в этом якобы главная причина успешности западных стран. Запад не только победил коррупцию у себя, но и из чисто гуманистических соображений помогает бороться с ней во всем мире, выделяет на это деньги, создает общественные организации, помогает оппозиционным политикам и общественным активистам, которые ориентируются на западный опыт борьбы с этим явлением.

Но на самом деле, коррупция в нашей стране Западу крайне выгодна. Коррупция для Запада — это не только смазка для развития и прогресса и инструмент обогащения элит. Это ещё и инструмент экспансии и контроля за остальным миром. Запад не просто поощряет коррупцию в России, он сознательно насаждает и всеми способами оберегает ее.

Популярный блогер Фриц Морген остроумно рассуждает:

«Давайте сегодня залезем в шкуру влиятельного политика из «цивилизованной» западной страны и задумаемся — выгодна ли Западу коррупция в «развивающихся» странах. Возьмём, например, Егиславию. Как Западу выгоднее: чтобы Егиславия была глубоко поражена коррупцией, или же чтобы власть в Егиславии честно отстаивала интересы своей страны?

Рассмотрим два варианта.

Вариант 1. Егиславия коррумпирована насквозь.

В этом варианте Егиславия управляется продажными компрадорскими элитами, которые грабят страну как могут. Разумеется, жить в самой Егиславии компрадорские элиты не собираются, поэтому они вывозят свои семьи и свои активы в спокойное тихое место — то есть, к нам, на Запад. Производство в Егиславии убито, поэтому она активно закупается разным барахлом, разным ширпотребом у нас, на Западе. Запад полностью контролирует внутренний рынок Егиславии.

Запад при помощи взяток получает дешёвый доступ к природным ресурсам Егиславии, после чего выкачивает их, практически не платя налогов и пошлин. Та небольшая доля от продажи ресурсов, которая достаётся егиславским компрадорским элитам, также оседает на Западе: напомню, в самой Егиславии неспокойно, и там никто награбленное не хранит.

Государственные интересы Егиславии никого не волнуют. При помощи взяток и угроз можно без проблем заставить власти Егиславии отдать кусок территории, отказаться от прав на спорные месторождения нефти, закрыть свою АЭС и даже отправить местное пушечное мясо на очередную начатую Западом войну против Югопта.

Наконец, качественные трудовые ресурсы и хорошие мозги перетекают из Егиславии на Запад естественным образом, при минимальной поддержке компрадоров-вербовщиков. Ведь на стабильном Западе условия жизни гораздо лучше, чем в нищей и коррумпированной Егиславии.

Вариант 2. В Егиславии сильная и честная власть.

В этом варианте Егиславия управляется умными и порядочными людьми, которые заботятся в первую очередь об интересах вверенного им народом государства. Представители власти живут в Егиславии, и свои деньги держат там же. Их примеру следуют и бизнесмены — так как в Егиславии достаточно порядка, чтобы честный бизнесмен не опасался за свои капиталы.

В Егиславии развиты своя промышленность и сельское хозяйство, местный рынок защищён пошлинами от западных товаров. За природные ресурсы Западу приходится платить полную цену: избежать больших налогов путём дачи маленькой взятки невозможно. Деньги от продажи природных ресурсов не идут на Запад, а остаются в самой Егиславии и тратятся на строительство инфраструктуры.

Егиславия твёрдо и последовательно отстаивает свои государственные интересы. Компрадоры в Егиславии удалены от власти, поэтому не могут служить проводниками интересов Запада. Во всех спорных случаях Западу приходится не продавливать свою позицию, а договариваться.

В некоторых случаях договориться невозможно. Например, Егиславия категорически не готова делать Западу территориальные подарки или закрывать мешающие Западу электростанции.

Миграция из Егиславии на Запад минимальна, так как безработица в развивающейся Егиславии низка, а общий уровень жизни довольно высок…

Итак, напомню, мы размышляем о судьбах Егиславии с точки зрения западных политиков. Это отнюдь не праздные размышления: ведь у западных политиков есть мощный набор рычагов воздействия на Егиславию — работающие в Егиславии фонды, лояльные Западу представители местных элит, подконтрольные Западу СМИ и так далее.

Теперь внимание, вопрос. В какую сторону будут двигать Егиславию западные политики: в сторону насквозь коррумпированной и нищей Егиславии, которая управляется воровскими компрадорскими элитами, или же в сторону сильной суверенной Егиславии, власти которой не берут взяток и действуют в соответствии с интересами своей страны? »[1]

Разложение элиты с помощью коррупции в странах, в которых осуществляется экспансия Запада, обычно не афишируется, но это настолько распространенное явление, что иногда отголоски этой деятельности выплескиваются в прессу. Так, в 2013 году в газете «Нью-Йорк Таймс» вышел скандальный материал, в котором президент Афганистана Хамид Карзай подтвердил, что Совбез Афганистана получал деньги от ЦРУ.

«Каждый месяц на протяжении более 10 лет пачки американских долларов, упакованных в чемоданы, рюкзаки или пластиковые пакеты, любезно переправляются ЦРУ прямо в офис президента Афганистана. В результате Хамиду Карзаю уже поступили десятки миллионов долларов наличными», — пишет издание, ссылаясь на действующих и бывших представителей самого близкого окружения президента.

«Мы называли их «деньгами-призраками» — их появление всегда оставалось тайной», — рассказал газете Халиль Роман, возглавлявший администрацию Карзая с 2002-го по 2005 год.

Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок считает, что «подкуп противника в тактическом плане себя оправдывает». По его словам, «из выделяемых Конгрессом США средств на войну в Афганистане 25% уходит на подкуп местных властей»[2].

Циничен и честен и хорошо известный российской аудитории Збигнев Бжезинский, бывший советник по национальной безопасности в администрации президента США Картера и автор концепции расширения НАТО на Восток, в ходе общения с российскими учеными по проблеме ПРО он сказал:

«Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит $500 млрд., принадлежащих российской элите. Вы ещё разберитесь, чья это элита — ваша или уже наша».[3]

Старый антисоветчик и русофоб под конец жизни оказался неожиданно словоохотлив, обычно от его коллег такой откровенности ожидать не стоит. Именно таким образом и контролирует Запад национальные элиты. И именно тот факт, что в последнее время Россия стала сопротивляться внешней экспансии, выдавливать и ограничивать коррумпированные и подконтрольные Западу элиты, и вызывает там такое раздражение.

Но Запад не только насаждает коррупцию, он также и организовывает борьбу с ней. Коррупция нужна для того, чтобы контролировать элиты, а борьба с коррупцией нужна для того, чтобы создавать в стране постоянное напряжение и недовольство, дискредитировать и ослаблять политическую систему, натравливать на нее граждан. Чтобы непопулярная власть не могла опираться на народную поддержку и постоянно отбивалась бы от обвинений. Все в строгом соответствии с римским принципом «разделяй и властвуй».

При этом любая настоящая борьба с коррупцией, которая начинается в государстве и бьет по коррумпированным и подконтрольным Западу представителям национальных элит, немедленно встречает жесткое сопротивление тех же самых агентов Запада, которые постоянно атакуют российскую власть за ее коррумпированность.

Таким образом, понятно, что коррупция в странах, которые выбраны в качестве противников и объектов для экспансии, не просто выгодна Западу, но сознательно и цинично им используется, насаждается и поощряется. При этом на словах Запад является последовательным и непримиримым борцом с этой социальной язвой. Давайте же задумаемся, если они с коррупцией борются, но при этом её сами же и насаждают и понимают свою выгоду, значит, борьба с коррупцией им выгодна не меньше? И если при этом они ищут соринки в чужих глазах и старательно не замечают бревна у себя, значит — не видят в коррупции такой уж страшной опасности и воспринимают её только как инструмент внешнеполитического воздействия?

Три этапа ослабления государств через коррупцию

Стандартная схема, которая используется Западом, была мастерски отработана на нашей стране. Перестройка, начатая Горбачевым, очень быстро создала крайне негативные настроения в отношении советской партийной номенклатуры. Сейчас обвинения советских чиновников в том, что они пользуются служебными домами отдыха и затовариваются в спецотделах продуктовых магазинов, выглядят просто смешными на фоне современных коррупционных скандалов, в которых фигурируют цифры, достигающие миллионы долларов. Однако в условиях Советского Союза незначительное имущественное расслоение с правящим классом вызывало крайнее возмущение у народа, а почувствовавшие первые дуновения «ветра свободы» СМИ с удовольствием раздували этот огонь.

На телеэкраны выходит итальянский телесериал «Спрут», который хоть и описывает западные реалии жизни, но легко переносится и на СССР, в обиход даже плотно входит слово «мафия». Типичный анекдот того времени:

Армянское радио спрашивают:

— Чем отличается борьба с итальянской мафией от борьбы с советской мафией?

Армянское радио отвечает:

— В Италии есть хотя бы один честный полицейский.

К тому моменту, когда западные агенты получили возможность беспрепятственно действовать в Советском Союзе, почва для борьбы с коррупцией была уже полностью готова. Появляются первые антикоррупционные расследования Гдляна и Иванова, которым СМИ немедленно придают максимальную огласку, с трибун Верховного Совета СССР звучат обличающие партийную номенклатуру речи, которые, припав к радиоприемникам, слушает вся страна, программа «Взгляд», получившая невиданную популярность, регулярно разоблачает коррупцию на всю 250-миллионную аудиторию Советского Союза.

Весь негатив в отношении советских порядков обязательно сравнивается с абсолютно благостной ситуацией в аналогичных сферах в странах Запада. Картинки советского ада и капиталистического рая сопровождают советского человека круглые сутки. Градус ненависти к партноменклатуре постоянно растет, а борьба с ее «привилегиями» будоражит общество все больше. В конце концов, все это приводит к тому, что СССР разваливается, а народ не желает защищать ненавистную коммунистическую верхушку.

С этого момента начинается реализация нового этапа. Россия и бывшие советские республики полностью капитулировали и открылись США и Западу. Американские спецслужбы и агенты всех мастей действуют уже полностью свободно и открыто, диктуют правительству свои условия, требуют все больших уступок.

Начинается системная работа по тотальной вербовке всей политической элиты России, в том числе чиновников берут под контроль, вовлекая в коррупционные схемы. На коррупционный крючок, так или иначе, подсаживаются все ключевые политические деятели, коррупция становится нормой и всячески поощряется и стимулируется западными агентами. Отечественные банки ненадежны, как и национальная валюта, чиновников убеждают хранить свои деньги в швейцарских банках, в американских ценных бумагах. Таким образом, элита становится полностью подконтрольной и послушной Западу.

В Правительстве России орудуют сотни западных советников, они руководят реформами целых отраслей, с ними же заходят и крупнейшие транснациональные корпорации, консалтинговые фирмы…

Совершенно искусственно создается прослойка олигархов, которым щедро распределяется государственная собственность через приватизацию и залоговые аукционы. Естественно, первые олигархи были полностью и во всем подконтрольны Западу, встроены в глобальные финансовые корпорации и фактически являлись эмиссарами этих корпораций в России. Эти олигархи спонсируют и выборы Б. Ельцина, а американские политконсультанты обслуживают предвыборную кампанию.

Но девяностые заканчиваются и у страны находятся силы, чтобы постепенно начать восстанавливать суверенитет и очищать политическую систему от агентов иностранных государств, откровенных предателей и коллаборационистов.

Тогда Запад запускает третий этап. Разворачивает борьбу с коррупцией. Если в девяностых воров во власти разоблачали в основном думские коммунисты и прочие загнанные в гетто патриоты, а слова «демократ» и «вор» стали в народе синонимами, то в нулевых годах параллельно с укреплением государства и все большей маргинализацией прозападных элит ельцинского времени, борьбу с коррупцией подхватывают уже либеральные политические силы. Постепенно вектор антикоррупционной борьбы переключается на действующую власть. На новое поколение чиновников вешают всех собак, обвиняют в бедственном положении народа, в невиданных коррупционных преступлениях. К партии «Единая Россия» приклеивают ярлык «партия жуликов и воров», правительственных чиновников регулярно разоблачают, всеми способами дискредитируют. Активно распространяются слухи про колоссальное личное состояние Президента России Владимира Путина.

Поскольку во власти ещё сильны и достаточно заметны как остатки старых ельцинских элит, так и представители новой генерации политиков и госслужащих, сформировавшиеся в девяностых годах, выходцы из бизнеса, а зачастую и из криминала, то многие обвинения в их адрес достаточно справедливы. Нужно только преувеличить масштабы их коррупционной деятельности и сформировать ощущение, что вся власть пронизана коррупцией, и каждый представитель власти таковой повязан.

И чем сильнее власть борется за очистку рядов, сажает проворовавшихся чиновников и пресекает деятельность коррупционных схем, тем сильнее её критикуют, и все большие ужасы ей приписывают.

На третьем этапе Западу просто выгодно постоянно поддерживать антикоррупционные настроения в обществе и тем самым подрывать доверие к власти, максимально ослаблять ее.

Таким образом, Запад реализовал в нашей стране классическую схему ослабления своих противников через коррупцию:

Дискредитация и смещение политической элиты.

Насаждение новой элиты и установление контроля над ней через коррупцию.

Поддержание состояния слабости государственной власти через перманентную борьбу с коррупцией в элитах.

В случае, если в государстве намечается тенденция по выходу из-под контроля Запада, а элиты начинают проявлять все большую независимость, активность борцов с коррупцией в такой стране начинает стремительно наращивать обороты. И если государство не успевает достаточно увеличить свою мощь и его авторитет в народе слаб, борьба с коррупцией может быстро привести к поражению правящей элиты на выборах и захвату контроля над страной более «проевропейски» ориентированных сил, полностью обязанных Западу своей победой. Такое разыгрывалось на Украине, в Молдавии и других странах. А если победу через выборы реализовать не получается, начинает реализовываться план государственного переворота. Сначала организовываются массовые протестные выступления, в которых в качестве основной используется антикоррупционная тема, затем градус ненависти в обществе раздувается настолько, что становится возможной реализации сценария «бархатной революции». Ослабленная, дискредитированная и перепуганная власть сама собой падает в руки «революционеров». Все это мы неоднократно наблюдали по всему миру, а на Украине даже два раза за десять лет.

Коррупция и борьба с ней — две стороны одной медали

Таким образом, мы можем увидеть, что пока мы рвем волосы и посыпаем голову пеплом, отчаиваясь победить коррупцию, Запад совершенно цинично и осознано нагнетает протестные настроения в нашей стране и не обращает внимания на коррупцию у себя.

Миф о коррупции, как и миф о борьбе с ней — это всего лишь две стороны одной медали. И медаль эту вешает на свой китель директор ЦРУ, когда в очередной стране удалось разыграть привычный сценарий, обмануть людей и заставить их ради борьбы с зачастую совсем незначительным явлением смести свою власть и отдать контроль над своей страной заокеанским кукловодам.

[1] http://fritzmorgen.livejournal.com/728395.html

[2]«Серая зарплата» президента»//Газета «Взгляд», 29 апреля 2013$ https://vz.ru/world/2013/4/29/630871.html

[3] https://forbes.kz/blogs/blogsid_18963