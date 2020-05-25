С 1 июля всё изменится. Вся суть Закона об Искусственном Интеллекте
Что в себе несет принятый недавно Закон об Искусственном Интеллекте. Как наша жизнь изменится с 1 июля. Об этом и многом другом рассказывает писатель, эксперт по искусственному интеллекту Игорь Шнуренко.
Источник: https://youtu.be/gkWpryZaEUo
Тот же, кто считает себя добрым, но слабым, испугавшись, утеряет Человеческое достоинство, поступится свободой ради безопасности, тот не получит и безопасности, согласно Б.Франклину.
https://pandoraopen.ru/2020-04-30/iz-dnevnika-samozeka/
Понятно, что дальнейшее движение в этом направлении ведёт к полному обездушиванию, окончательной потере смысла жить ВСЕМ. Поэтому готовится проект СССР-2, в котором почувствуем себя свободными и будем благодарны?
Луддизм 2.0 Вместо того чтобы научиться правильно пользовать железяку – заменим её на набедренную повязку из лыка. И будет вам “некое изначальное ДОБРО”.
Раб – хоть с железякой, хоть в повязке, хоть в шоколаде, на любой ступени иерархии – вне Добра, вне Счастья, вне Жизни
Ты ведь следуя этой логике МОНАХ.
Нет?
Значит лицемер ))
Скорее, монах в миру. Не без ханжества – благодарю за напоминание!