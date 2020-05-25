Главная » Аналитика, Новости, Новые технологии, Политика, Психология

С 1 июля всё изменится. Вся суть Закона об Искусственном Интеллекте

09:40. 25 мая 2020 301 просмотр 6 коммент. Опубликовал:

Что в себе несет принятый недавно Закон об Искусственном Интеллекте. Как наша жизнь изменится с 1 июля. Об этом и многом другом рассказывает писатель, эксперт по искусственному интеллекту Игорь Шнуренко.

Источник: https://youtu.be/gkWpryZaEUo

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
....е. обособить на искусственной питательной среде, описать ...системы здравоохранения, вся деятельность которой построена... опубликована. В июле 1981 года Д... В XX веке всё изменилось. В Африке выросли...принят закон о наркотиках, который по сути легализовал...
Бэкграунд, выпуск-314 за 27 июля 2013
..., именуемым государственной изменой. Кстати –... – по сути это было ...очередях, вызванных искусственными задержками поставок... Неужели там всё волшебным образом...СМИ 18 июля разместили на... будет строиться вся дальнейшая игра....тестирование. Поэтому закон о высшей...
Новости Украины и Новороссии 13 июля 2017
...случае, если сначала  искусственно завысить закупочные цены,...Рады Украину 13 июля может быть включен..., что вся эта, по своей сути, баранья отара..., Административный потенциал – всё находилось за пределами Галичины...“, и изменить эту процедуру, этот закон, может ...
«Крымская» первая не отечественная война Тартарии
... языке изменены некоторые общепринятые...всё же удалось. Осада Соловков 6 июля...нагляднее продемонстрировать суть явления, ...Всё понятно? Я один кручу-верчу, запутать хочу. А вся..., была искусственно создана ситуация...закону наследования, эта земля моя»! И всё...
Матрёшка - концепция восприятия материального мира
...в. д. 21 июля 1983 года там было... должен изменить в своём поведении? И всё же ... и беспристрастного всеобщего закона кармы, должна оставаться... огромное пространство с искусственным солнцем и настоящими ... нём-то, наверно, вся суть! Что случилось дальше? ...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
.... Наоборот – вся практика американской внешней...воздействия оно дестабилизирует, изменяет человеческое сознание, этику...искусственным созданием доказательств обвинения". Цель, которую преследуют авторы этого закона...Румыния по сути делает всё возможное для ...

6 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)