С 1 июля всё изменится. Вся суть Закона об Искусственном Интеллекте

Что в себе несет принятый недавно Закон об Искусственном Интеллекте. Как наша жизнь изменится с 1 июля. Об этом и многом другом рассказывает писатель, эксперт по искусственному интеллекту Игорь Шнуренко.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gkWpryZaEUo