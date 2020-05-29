С 1 июля всё изменится. Вся суть Закона об Искусственном Интеллекте
Что в себе несет принятый недавно Закон об Искусственном Интеллекте. Как наша жизнь изменится с 1 июля. Об этом и многом другом рассказывает писатель, эксперт по искусственному интеллекту Игорь Шнуренко.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Собянин #правительство #РаспознаваниеЛиц #чипизация #искусственныйинтеллект #ИИ #БигДата #Bigdata #карантин #Михалков