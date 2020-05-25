«Мы находимся в состоянии очень высокой неопределенности»

Если хозяева денег смогут продержать экономику в критическом состоянии до конца следующего года, тогда они станут хозяевами мира

Эксперты консалтинговой компании BCG в обзоре под названием «Не пересидеть пандемию, а выиграть в кризис», посвященном влиянию эпидемии коронавируса на российскую экономику, описали несколько сценариев развития кризиса в России, пишет «Форбс». В самом оптимистичном из них экономика по итогам 2020 года сократится на 4-6%, при наихудшем развитии событий Россию ждет падение ВВП на 10-15%.

Первый сценарий развития событий, который BCG называет «отскоком», предполагает, что из-за сокращения объемов непродовольственного ретейла и временной остановки потребительских услуг после самоизоляции и закрытия границ ВВП России снижается на 4-6% (эта оценка совпадает с прогнозом ЦБ). Впрочем, кризис при таком сценарии ограничивается «первой волной» эпидемии, а бизнес быстро восстанавливается после сворачивания карантина. Главным индикатором сценария будет рост безработицы из-за сокращений в малом и среднем бизнесе, в первую очередь в потребительском секторе, общепите и торговле.

Второй сценарий — «тяни-толкай», который эксперты BCG считают самым вероятным. Он предполагает, что правительство будет возвращаться к ужесточению карантина в связи с ростом числа заболевших коронавирусом на протяжении 1-1,5 лет. Повторные волны заболеваемости возможны вплоть до появления вакцины от COVID, которое в BCG прогнозируют не раньше конца 2020 года. Спад экономики в этом случае достигнет 7-10%. Основным индикатором сценария будет волна банкротств малого и среднего бизнеса, которая спровоцирует падение спроса на коммерческую недвижимость и товары длительного пользования.

Третий сценарий — критический спад экономики, до минус 10-15%. По мнению BCG, он возможен в случае жесткого карантина, который приведет к остановке промышленного производства и строительства. Это, в свою очередь, вызовет падение спроса на углеводороды и сталь, а также приведет к росту плохих долгов у бизнеса и банков. В этом случае возможен масштабный кризис ликвидности, который увеличит нагрузку на банковскую систему. Главным индикатором сценария станет рост закредитованности крупного бизнеса.

Из-за падения цен на нефть и сокращения добычи Россия недополучит примерно 3-5% ВВП — эти потери будут поровну распределены между компаниями и федеральным бюджетом. Бюджетный дефицит составит 1,5-2,5%, а инвестиции в основной капитал, которые будут приостановлены на время карантина, способны сократить ВВП еще на 2-2,5%, подсчитали эксперты BCG.

Экономическая активность будет следовать за эпидемиологической ситуацией, а пандемия быстро не отступит, поэтому бизнесу нужно готовиться к режиму работы в карантине в следующие полтора года, и на это настраивать партнеров и клиентов, категоричен управляющий партнер BCG Сергей Перапечка. «Это новая нормальность», — убежден он.

Прогнозы прокомментировал в телефонном интервью «Русской народной линии» д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Юрьевич Катасонов:

Прогнозы делать сложно по двум причинам. Во-первых, потому что даже вирусологи не могут понять природу нынешней пандемии. Одни говорят о том, что вирус будет затухать и слабеть, другие говорят, что может начаться вторая волна подобно тому, как началась вторая волна в Китае. Третьи вирусологи вообще говорят об искусственном происхождении этой пандемии. Это значит, что нельзя прогнозировать возможные повторения в результате каких-то вбросов вирусов, накачивание этими вирусами нашей среды обитания. Так что это полная неопределенность.

Вторая неопределенность связана с тем, что мы не можем понять, когда, наконец, наши власти придут в чувство. Может быть, никогда не придут. На этот счет тоже очень широкий разброс мнений, потому что не принимаются даже те очевидные меры, которые надо принимать. И в то же время принимаются такие меры, которые не улучшают ситуацию, а только её ухудшают. Поэтому мы находимся в состоянии очень высокой неопределенности.

Некоторые прогнозируют, что нынешняя ситуация, вирусно-экономический кризис может продолжаться до конца следующего года. Я слежу за такими прогнозами. Наиболее пессимистичные прогнозы по срокам — то есть конец следующего 2021 года — дают те структуры, которые не имеют специалистов и не имеют опыта в области прогнозирования вирусных пандемий. У меня создалось такое впечатление, что они просто озвучивают некоторые целевые установки, которые необходимы тем, кто организовал эту самую вирусно-экономическую истерию.

Почему они дают такие длинные прогнозы — окончание пандемии к концу следующего года? Потому что те, кто организовал всё это дело, рассчитывают на то, что обнуление мировой экономики, полная зачистка может произойти только в результате того, что этот режим карантина будет существовать еще около полутора лет. Есть такие «прогнозы», а на самом деле это не прогнозы, а некие целевые установки, и уже очевидно, что руководители некоторых стран будут на них ориентироваться. Будет ли руководство России ориентироваться на такую целевую установку, что кризис закончится к концу 2021 года, мне трудно сказать. Я не политолог, не психолог и не прозорливый человек, который может что-то предсказывать.

Можно было бы заканчивать эту историю уже сейчас. Я говорю в сослагательном наклонении, потому что на сегодняшний день нет адекватных чиновников, которые могли бы принять правильное решение или, по крайней мере, его озвучить.

Почему звучит дата конец 2021 года? Чтобы полностью зачистить мировую экономику, в том числе и экономику России, и чтобы потом взять её под полный контроль хозяевами денег. У хозяев денег есть печатный станок, значит, российская казна будет исчерпана в ближайшее время. Центральный банк включил печатный станок, и Эльвира Набиуллина, которая нам долбила мозг насчёт позитивной инфляции, сейчас разводит такую инфляцию, что мало не покажется. Вспомним о том, что было в начале 1990-х годов.

Если план хозяев денег удастся, т.е. продержать экономику в критическом состоянии до конца следующего года, то тогда они из хозяев денег станут хозяевами всех мировых активов. Наверное, тогда они смогут уже сказать, что они хозяева мира.

Ещё раз повторю, что для них это программа максимум. Сможет ли эта программа быть реализована, мне сложно сказать. Если она до конца реализована не будет, значит будет некоторая передышка. А после передышки можно ждать какую-нибудь новую пандемию или какую-нибудь новую гадость. К примеру, какие-нибудь террористические акты. У них в арсенале гибридной войны много разных средств и инструментов.

К сожалению, у России нет адекватных методов защиты, но, к еще большему сожалению, нет даже просто адекватных чиновников, которые бы понимали нынешнюю мировую ситуацию.