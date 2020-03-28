Есть двоичная логика, есть троичная. Мы поговорим о высшей логике десяти аспектов. ( реферат )

Нечему удивляться, это русский КОТЭ.

Логика десяти аспектов( логика Творца ).

Вам наверняка известно, что в человеке от Творца заложено нечто высшее. Это высшее мы в обыденной жизни не используем. Оно присутствует внутри нас, внутри физического тела. Это те самые 96% мозга, которые считаются спящими в отличие от 4%, используемых будничным сознанием. Считается, что спящие проценты мозга могут создать любую модель ситуации в окружающей природе, проанализировать её и выдать результат. При этом используется аналоговое мышление и логика высшего порядка, а символы являются «ключами» к запуску этих «тайных машин».

Упоминаемое высшее базируется на логике. Но не обычной. Мы знаем двоичную логику (да-нет, плюс-минус). Нам знакома и троичная логика (тезис-антитезис-синтез). И логика числа «пи» (тезис-антитезис-синтез, плюс какая-то доля иррациональности). Но, оказывается, логика может складываться не только из двух или трех, а из 4, 5, 6 и т.д. параметров. Совершенный человек обладает логикой девяти аспектов (девятеричной), а божество логикой из десяти аспектов (отсюда во многих религиях мира 10 священное число, да и у нас, воплощений Творца, по 10 пальцев на руках и ногах).

Сам по себе разум не может активировать логику 9 аспектов. Для её активации используются символы, буквы и цифры. Любые параметры логических оценок могут быть выражены математическими таблицами (матрицами). Одна из таких матриц это таблица из 72 клеток (8x9), где 8 - число соединения между божеством, божественным человеком и миром, а 9 - число совершенного человека. Такие таблицы существуют у многих народов мира. Но в мистических традициях эти таблицы до сих пор секретны, их трудно найти.

На Земле много традиций, относящихся к духовным учениям, и каждая из них предлагает свою систему совершенствования. Некоторые из них доводят человека до больших высот. Но в основе любой традиции неизменно стоит одно - человек и его взаимоотношения с Высшим. Вот в этом-то отношении традиции и расходятся. И из одной Истины рождается много Правд.

Одни говорят, что есть Бог, другие говорят, что есть чистая Истина, третьи говорят, что есть только ум, а есть и такие, которые утверждают, что всё - лишь иллюзия. Одни кричат, что мир нужно срочно менять, другие утверждают, что всё и так хорошо, а третьи утверждают, что все пути ведут к разрушению мира. Есть различия в именах, названиях и языках, но все согласны с тем, что, познав себя, человек обретает мир. Есть множество путей более или менее искривлённых, окольных, окружных и объездных. Но ведь где-то есть и прямой путь.

А достаточно ли для того, чтобы постигнуть высшую Истину, познать себя, достаточно ли обрести мир? И почему многие пути, различные в своём символизме и подходе, всё же поднимают душу на более высокий уровень?

Древние говорили: «Истина против мира». Они знали - мир при всём его многообразии и красочности - это ещё не всё. Поэтому человек всегда ищет большего. Потому что даже обретая мир, он не обретает всего, а лишь осознает его суетность.

Одна из знаковых рунических систем, с которой мы сталкиваемся каждый день - это ряд простых чисел. Не смотря на название - арабские цифры - они все же имеют индийское происхождение. Мало кто знает, что данный ряд содержит в себе всю целостность законов мира, которые являются законами взаимодействия материального и духовного. Не существует «хороших» и «плохих» чисел. Каждая цифра отражает два или три основных закона мироздания, а их сочетания показывают параллелизм всех сфер жизни в развёртке. Любой жизненный процесс может быть смоделирован при помощи ряда цифр. Это в своё время отмечал Пифагор. На самом деле система знаков-цифр выходит далеко за пределы интеллектуального понимания, передаваемого мыслями. Для передачи любой мысли достаточно использовать двоичный код, всего две цифры: ноль и единица. Десятичным же кодом можно передавать всю информацию: как доступную, так и не доступную для заурядного ума.

Основную суть всей системы показывает единица. Она присутствует в каждой цифре: ведь все простые числа, кроме нуля, состоят из единиц. Единица и ноль, поставленные рядом обозначат цифру десять, которая при традиционном нумерологическом подсчёте тоже сводится к единице. Так же рассматривается нумерологией и число сто. Единица и ноль обозначают единую статико-динамическую систему взаимодействия, где ноль - состояние абсолютного покоя, высший духовный мир, а единица - импульс перехода потенциальной энергии в кинетическую. Если динамика процесса непроизвольна, она обозначается двумя нулями. В таком состоянии душа находится в пассивном, ведомом состоянии. Одним нулём обозначается состояние сосредоточенной устремлённости к цели. Всё это будет верно для любого количества единиц в цифре: от собственно единицы до девятки.

Цифры же без нуля отражают состояние максимального духовного единения, когда единица входит в сферу нуля. Извне ноль в них не виден, но он уже прибавлен к основному числу.

Единица доминирует также и в символизме. Это относится к традициям всех народов. Например, образ дерева, горы, камня, острова как центра мироздания. А единичный предмет выступает всегда как центр.

В индийской йоге существует понятие об энергетических каналах - нади. Здесь как единица рассматривается центральный канал - сушумна. Он проходит через середину тела перед позвоночником, от копчика через макушку головы, и уходит в бесконечность. По этому каналу движутся два встречных потока энергии: вверх и вниз. Эти потоки имеют разную плотность энергии и поэтому не препятствуют один другому.

Знания об энергиях центрального канала находят своё выражение в построении рунических символов. Например, руна «лагу» похожа на единицу, но является её зеркальным отражением. Единица символизирует приток, наполнение, саму жизнь, а руна «лагу» - отдачу, отражение и активность, структурированную в частных проявлениях. По отношению к единице выбор состоит только в том, чтобы принимать, или не принимать, а в случае с «лагу» - в том, как применить, как отразить реальность в своём сознании, как направить свой индивидуальный поток. Единица - символ единства и стремления к множественности, а «лагу» - символ множественности, стремящейся к единству. Соединяясь, они образуют руну «тир» - космические весы, символ благословения, воли и духовного роста, а также символ мудрого человека.

Вообще символ центрального канала явно или скрыто, как ось симметрии, присутствует в любом руническом знаке. Это говорит нам о том, что древние рассматривали человека как центр мира, как единственный канал получения и отдачи между земным и духовным.

Согласно нумерологии каждого из тонких центров (чакр), отражение энергии возрастает. Задумав человека, как отдельное существо, Творец создал уровень «9» - потенциал проявления души, который одновременно обладает максимально возможным устремлением к Единому. Душа отражает 90% света, а 10% идёт на её построение. Затем происходит формирование структуры души, которая даёт человеку возможность наполнять мир светом Творца. Для этого должна появиться пустота - способность принимать. В этом импульсе происходит усвоение 20% энергии и отражение 80%. Это уровень «8» - нисходящий поток. Уровень «9» - изначальный восходящий поток. Затем были сотворены миры, соответствующие шести дням творения и проведена граница творения, сохраняющая полную гармонию всех уровней и процессов.

Вернёмся к единице. Это число, и его энергетический уровень астрологически соответствует солнцу. Знак солнца - круг с точкой в середине. Существует три грани понимания этого уровня.

Первое - человек как творение Бога. Весь мир отдан человеку во владение и все силы подвластны ему. Он, как ребёнок, получающий в этом мире всё, чего захочет, и всё его существо выражает радость. Но для всего этого должны быть соблюдены некоторые условия - законы мироздания, которые иногда подразумевают ограничение собственной свободы (хотя это скорее правило техники безопасности). Человек принимает эти законы и строит «ограды», чтобы не допустить их нарушения. Это, по сути, повторение того процесса самоограничения, который в процессе сотворения мира даёт место для самостоятельного развития жизни. Процесс движения и взаимного превращения энергии и информации, называемый жизнью, обеспечивается постоянным поступлением света Творца, который символизируется цифрой ноль, и присутствием этого света в мире (цифра «9»), которое символизируется единицей. Написанные рядом единица и ноль образуют цифру «10», а 9+1 также даёт цифру «10». А это значит, что второе условие, при котором человек проявляется как творение Бога (проявляет божественные качества) – осознание его присутствия в нашем мире. Это осознание своей связи со Всевышним, своего духовного стержня и, как отражение этого, осознание энергий своего центрального канала. Как следствие осознания роли потока отражения проявляется и третье условие - благодарность Творцу за всё, что он даёт.

Символ солнца является прообразом ритуального круга. Круг очерчивает священное пространство, в пределах которого концентрируется энергия проявления воли Творца через человека, как со-Творца мира. Минимальный радиус такого круга - расстояние вытянутой руки (минимальное поле проявления). В групповых ритуалах размер круга не ограничивается. Круг может быть динамическим - хоровод, и фиксированным - энергоцепь (стоячая волна). Это зависит от того, хотят ли проявить динамическую энергию, или хотят остановить какой-либо процесс. Хотя и та и другая цель может быть достигнута, когда участники энергоцепи двигают энергию по кругу. Так же через круг можно проводить силу для решения конкретной задачи. Это достигается визуализацией общей оси круга (если работу производит один человек, то это визуализация центрального энергетического канала, или жезла как оси круга). Круг - символ выделенного для служения Творцу. Он - святое пространство, охраняемое высшим законом и силой самого Вседержителя. Ось круга - канал связи через молитву или мантру.

Если соблюдены вышеприведенные условия (осознание присутствия Бога, благодарность и любовь к нему и соблюдение его законов), происходит размыкание центрального канала и проявление нужной энергии. Это происходит исключительно по воле Всевышнего, как ответ на молитву. Закон Творца действует подобно колесу, поднимающему лифт души при помощи противовеса Его милости, при условии, что душа освободится от груза греха. А трос - присутствие Бога в мире (Его Имя). Если связь с тросом обрывается, душа падает в хаос.

С точки зрения мистической традиции возвышение души и вознесение элементов мира на духовный уровень и является процессом эволюции и истинного прогресса. Это возвращение души к её первоначально целостному состоянию. Целостность - проявление Творца в этом мире. Мир един и ни одну из его частей невозможно отделить от всех остальных. Это также отображено в символике круга, как единство четырёх первоэлементов-сторон света.

Круг выполняет функцию символической защиты через ограничение. Аналогия - электрическая лампочка, спираль которой светится и не перегорает благодаря вакууму, защищённому стеклом.

Другая функция круга - концентрация энергии. Аналогия - чтобы зажечь огонь, лучи света собираются в пучок посредством увеличительного стекла. Концентрация внимания и энергии на одном необходима для любого эффективного действия на физическом, энергетическом и духовном уровнях.

Цикличность круга символизирует состояние покоя, центра, вневременное состояние. Это начало всего, которое уже содержит конец всего. В некоторых традициях используется чтение молитв или мантр по чёткам, которые тоже представляют собой ритуальный круг. Так мыслеформа молитвы или мантры переносится из вневременного мира идей в мир материи. Современная физика называет это явление торсионным полем.

Любая высказанная или не высказанная идея уже имеет в нашем мире свою ячейку (максимальный потенциал проявления «9»). Создание стержня Силы, являющегося осью вращающегося поля мыслеформы («1») создаёт условие для материализации идей(«10»). На этом основана идея работы «волшебной палочки» - жезла cилы. Хотя, на самом деле, стержень силы в виде визуализации мыслеформы может быть помещён в предмет любой формы.

Сами жезлы можно разделить на двусторонние, однонаправленные и полярные. Сейчас рассмотрим только двухсторонние жезлы. Это может быть стержень любой формы и длины. Как стержень силы традиционно выступает посох, палочка с двумя кристаллами или изображениями на концах, символизирующими два потока энергии, отрез льняной ткани, скатанный в трубку и свёрнутый в виде буквы «коф» (иврит) - символа молитвы и ответа на неё.

Порядок использования двустороннего жезла таков: в начале сознание полностью сосредотачивается на восходящем потоке, в это время в него вкладывается готовая мыслеформа-просьба. Всё должно быть чётко сформулировано. Чем ярче и красочней мыслеобраз, чем искренней молитва, тем лучше её соединение с восходящей энергией. Затем весь этот поток мысленно помещается в жезл силы.

На уровне тела существует искажающий фактор, который называют злым началом. Когда человек противопоставляет себя законам мироздания, он, помимо уже существующей оболочки - сосуда закона, создаёт дополнительную разделительную оболочку. Это дополнительное разделение ещё раз отражает уже отражённую реальность, и сознание попадает в тупик множественных отражений, как в зеркальный коридор. С каждым отражением реальность всё больше искажается, хаос нарастает и человек теряет себя. Мир видится как множество отражений, каждое из которых кажется отличным от других. Если одно или несколько отражений выделяются сознанием как более важные, чем реальность, то теряется контакт с центральным потоком cилы. А вместе с ним теряется и свобода. Буддисты называют это состояние рассеянностью.

В «вертикальном» направлении искажение может проявиться как отрыв от реальности, или погружение в земное. В таком случае человек перестаёт выполнять функцию соединения духовного и земного планов.

С чего начинается процесс осуществления любого желания в нашем мире? Конечно же, с постановки цели. Выстраивание картины видения - следующий этап за начальным импульсом. По сути дела каждый человек проходит эту стадию в любом своём начинании. Тонкость заключается в том, что мы не замечаем, как наши мысли собираются в комплексы и превращаются в «идеи».

«Идея» - это уже не просто мысль, а сложная конструкция, которая как будто бы всегда существовала. Когда чистая душа приходит в наш мир, её видение не сформировано, но год за годом у человека проявляются отношения к миру и с миром. Всё это как будто бы было всегда, но на самом деле эта иллюзия создается каждым, даже самым маленьким импульсом, возникающим в нашем уме в каждый момент нашей жизни. А мы не замечаем ни начального этапа - мотивации, ни последующего этапа построения намерения. Почему? Потому что эти этапы в нашей духовной жизни «механизированы». Их за нас выполняет «автопилот души» - те программы, которые зафиксированы в нашем информационном поле.

Поскольку душа приходит с тонкого уровня реальности в проявленный мир очищенной, остаётся вопрос, что же это за информационные программы? Обычный ответ на этот вопрос таков: наша реальность, если она лишена нашего сознательного участия в этом процессе, формируется «общественным бессознательным» (животная душа). Это область нашей психики, изначально предназначенная как для личного, так и для видового выживания и жизнеобеспечения. Без неё человек не смог бы выжить и человеческий род не продолжил бы своё существование.

Вернёмся немного назад. В воспитании души человека есть несколько этапов. Душа, как луч творения несёт в себе некую личную «книгу жизни». Это такой «чёрный ящик», в котором записаны значимые наработки прошлых существований души, моменты приобретения этих наработок, а также наиболее значимые ошибки и их последствия: боль, страдания, потери и смерть. Всё это готовые трафареты (матрицы), которые определяют условия рождения и детского воспитания, ту среду, в которой душа будет зреть и её запрограммированные реакции на среду.

Условия созревания, если они правильно поняты, дают душе все возможности роста, включая свободу воли и самостоятельность принятия решений. Для этого стереотип восприятия и реакции на среду должен соответствовать условиям, о которых говорилось ранее: осознание присутствия Творца в мире, благодарность и соблюдение высшего закона (заповедей). Если же эти условия не соблюдены, то оценкой и направлением путей человека будет заниматься не он сам, а то же самое «общественное бессознательное». В таком случае человек теряет уровень собственно человеческий. Критерии оценок и образования намерения у такого существа подражательны («как все») и служат в первую очередь для того, чтобы не сползти с социального уровня на ещё более низкий уровень стада или стаи. Унизив себя до животного уровня, душа достигает предельной занятости выживанием (питание, размножение, захват территории). Если постараться, то можно скатиться до уровня растения, когда другие люди и их интересы уже не имеют никакого значения.

Слово «человек» можно расшифровать, разделив на два: «чело» - мысль, намерение, оценка и определение чувств; «век» - жизнь, время существования. Если убрать осознанность, остаётся только существование в теле.

Поскольку при воспитании человек не получает (а это явление очень распространено) правильных стереотипов относительно отношений между ним и Творцом, между ним и людьми, он лишается правильной оценки себя. Это блокирует духовный рост личности. Сама душа это чувствует и включает «автопилот». И тогда состояние детства души продолжается во взрослой жизни личности.

Но каждый на своём пути так или иначе сталкивается с чем-то идеальным. Мы узнаём о духовно совершенных людях, деяния которых часто поражают воображение. Религиозные идеи и заповеди так или иначе знакомы всем современным людям. И тут у человека есть три пути.

Первый - игнорировать идеальное. И этот путь приводит к окончательной потере критериев и личность оказывается в море немотивированных сознанием желаний и хаосе эмоций, а в конце приходит к физическим страданиям вплоть до смерти. Душа теряет свет источника жизни и теряется во тьме (отрицание высшего присутствия, неблагодарность и несоблюдение заповедей).

Второй - приписать идеальное качество объекту (человеку, другому живому существу, предмету, месту, идее). Целью этого является желание сохранить осознание идеального, связав его с чем-то. Но результат похож на предыдущий, поскольку личность сознательно занимает пассивную позицию и лишает себя возможности проявить положительную активность души. Это состояние детства, при котором душа нуждается в защите и руководстве. Личность беспомощна, потому что она не может адекватно оценить ситуацию и определить свою позицию по отношению к ней. Взрослый ребёнок ищет «няньку» в образе мудреца, святого или другого идеала (чего-то идеального по отношению к его самооценке). Но опереться на этот идеал личность не может. Ведь идеальный объект поклонения лишь отражает одно из многих качеств луча творения души. Неприятие этого будет отрицанием связи души с её Творцом.

Этот путь опаснее предыдущего. Если путь человека направлен от источника света, то, оказавшись в полной темноте, он вынужден будет повернуть обратно. Если же личность устремляется к отражённому свету своих или чужих умственных проекций, его внимание может быть надолго связано ими. Иногда ложные проекции настолько поглощают внимание, что человек жизнь за жизнью, стремясь к «себе», бежит от себя. При этом может произойти также отделение низших частей души от её духовной сердцевины.

Тонкая часть души абсолютно истинна и чиста, она не может существовать в зазеркальном мире проекций. Разделение души, закреплённое словами или поступками, может быть зафиксировано в «Книге жизни» души. Тогда становится возможным воплощение низшей части души в теле животного, растения, камня или демона. Дух (сфера действий) в этом случае обязательно проходит процесс очищения в чистилище. Вовремя не исправленные действия и привычки всегда очищаются страданием.

Третий путь - полагаться на Всевышнего и проявлять активность души в пределах Его воли. Душа человека - это присутствие Бога внутри нас, её насущная потребность совпадает с волей Творца. Истинное желание (намерение) возможно только по отношению к насущно необходимому. Осуществляются только намерения. Поэтому необходимо контролировать свои мысли и желания, чтобы не рассеивать энергию и не тратить время напрасно.

От чего же зависит правильный выбор? Ответ уже дан: Творец помогает стремящимся не нарушить его законы и, как следствие, утерять связь с ним. Ни один человек в здравом уме не пытается бороться с законом гравитации, ложась спать на потолке (это неудобно и одеяло спадает). Лишь используя столь же сильные естественные законы в летательных аппаратах, люди могут летать. В явлении левитации тоже проявляется естественный закон взаимодействия полей энергии. Мы можем делать только естественные вещи. Если же мы по гордыне или неведению пытаемся перебороть Закон, то он сразу же побеждает нас. «Кувшин упал на камень - горе кувшину, камень упал на кувшин - горе кувшину, и так, и так - всё горе кувшину». Эталоном для правильного выбора является, во-первых знание Закона, а в дальнейшем - вера, лишённая сомнений. И то и другое основано на доверии к Всевышнему.

В начале человек должен освоить простой смысл законов. Чтобы понять то тайное, что скрыто за их требованиями, нужно соблюдать законы в действии. Действие предшествует глубокому пониманию законов. Чем больше и тщательнее человек придерживается буквы закона, тем яснее раскрывается для него дух закона. Знание в самом корне своём связано с волей и действием.

Опишем вкратце символику числа «2». Это полумесяц - символ отражения света и горизонтальная черта - символ материи и времени. В нашем мире время движется от прошлого к будущему и представляет собой всегда настоящее. По сути своей материя и все структуры пространства, частицы и поля представляют из себя время - динамику восприятия и отражения. Время несёт кару и награду. Оно создаёт и разрушает. Мёртвое пробуждается, приводится в соответствие с высшим законом и обретает жизнь. Намерение порождает знание, знание порождает действие, а действие вновь порождает намерение.

Знак луны символизирует ещё чашу - сосуд света. Это вместилище жизни, делающее возможным присутствие сознания. Двойка отражает наш стереотип восприятия, благодаря которому мы способны воспринимать нечто «другое», как отражение нашего осознания. При этом качество воспринимаемого показывает уровень нашего осознания.

Кроме того, что число «2» вносит поляризацию, необходимую для мышления и действия, это ещё и число анализа. Обычный анализ отсекает одно и принимает другое. Тогда мыслящий человек остаётся в пределах логических концепций.

Чтобы совершить настоящее действие, необходимо принять двуполярность любых концепций. То есть провести через ум обе противоположные позиции, объяснить их в системной совокупности. Это даёт возможность принять более правильное решение, лишённое загрязнений эмоциями и предвзятостью. Заглянувший за завесу логики переходит к категориям тройки - действия, реализующего полярность. Впадение в крайности, отдавание предпочтения одной реальности в ущерб другим равнозначно идолопоклонству.

В действиях же человек всегда должен делать правильный выбор. Поверхностная логика не может всё учесть и из-за этого лишена рациональности. Функция знания - правильное действие. Для этого знание тоже должно быть правильным. Именно поэтому cлово Бога является основой истинного знания, а отступления от него являются неведением.

Нельзя осуждать ближнего за его неправильные действия. Конструктивней будет понять его, поставить себя на его место. Тогда появляется возможность подсказки, а также исправления собственных ошибок, которые отражаются в его поведении.

Точно так же нельзя сказать, что в мире существует реальное зло. Добро несомненно реально, а восприятие зла происходит от нежелания или невозможности понимания природы явлений.

Двойка не является законченной категорией. Уровень «2» тесно связан с уровнем «3» и между ними нет чёткой границы. Двойка обязана перейти в тройку, понимание должно стать мудростью, воплощённой в действие.

Выбор важен не только на уровне действия, но и на уровне восприятия. Иногда от человека требуется закрыть глаза, чтобы не видеть несправедливости (если он не может ничего с этим поделать), и закрыть уши, чтобы не слушать ложь и наветы.

Двойка и тройка вместе дают пять. Поскольку эта сумма символизирует реализацию в проявленном, к числу «5» прибавляют два нуля.

Уровни мыслей (3) и их реализации в действии (5) связаны со зрением и слухом. Смотреть может каждый человек со здоровыми глазами. Но видят далеко не все люди.

Зрение является способностью принимать и отражать свет. Если понимать под этим нечто более широкое, чем просто физическое зрение, то мы получим обобщенный символ всех чувств (2).

Зрительное восприятие информации в нашей жизни доминирует над всеми другими видами чувств. Иногда оно способно даже подправлять их. Но зрение (5) само по сути пассивно (отражение света) и подвержено влиянию интеллекта (3). Это доказывают опыты гипнотического внушения и визуализирования (медитация, творческая визуализация и т. д.).

Довольно часто (чаще, чем мы думаем) мы гипнотизируем себя. Последствия этого могут быть и хорошими. Просто мы видим то, что хотим видеть. И чем больше человек укрепляется на своей жизненной позиции, тем сильнее он влияет на свою видимую реальность. Зрение (в смысле видения) сортирует образы в соответствии с данными ему инструкциями. А инструкции диктуются обратной связью (5-2=3), то есть исходят от уровня реализации (3), который связан с речью и слышанием. Исключая целостность из мира чувств, мы подчиняем видение слуху, а действия интеллекту.

Наше цветовосприятие и символика цвета различна как для разных народов, так и для разных личностей (следствие вышесказанного). На архетип цвета влияет культурная среда и события многих воплощений. Поэтому у одного народа белый цвет символизирует радость и чистоту, а у другого это знак траура. Это говорит нам о том, что символические и обрядовые системы разных культур должны быть более эффективными в их собственной культурной среде и у личностей духовно вжившихся в традицию.

Как же тогда быть с утраченными традициями? Без соответствующей культурной среды они не будут иметь силы. Поэтому отжившие традиции поглощают силы своих неофитов, а иногда и их разум и жизнь. Кроме того существуют высшие причины, почему исчезают учения и культы. Поэтому цепь передачи учения и авторитетность учителей является важным критерием выбора.

Понимание символизма цвета - самое трудное для визионера. Самое лучшее - позвольте информации просто возникнуть в вашем уме и примите её как данность. Если нет внутреннего сопротивления, то эта символика цвета - ваша.

Символы-иероглифы, чтобы стать для вас действенными, тоже должны пройти период адаптации. Их нужно понять не только путём изучения уже известных значений, но и путём личного поиска и понимания. Кроме того визуализация символов вызывает глубокие архетипические представления об их значении.

Визуализируя, мы создаём мыслеобраз, но чтобы реализовать его по-настоящему, необходимо слово. Речь материализует мыслеформу, создавая мостик между уровнем целостного восприятия (если оно открыто) и уровнем действия-материализации (2+3=5). Поэтому визуализации и медитации на янтрах в восточных традициях всегда сопутствует мантра - резонансная настройка на проявление определённой созидательной или деструктивной силы. Это может произойти, если у медитирующего не перекрыта связь с его духовным источником (1), и если восприятие достаточно спокойно чтобы быть целостным (2).

Забегая вперёд, скажем, что всё это закрепляется мудрой (положением рук и тела (4)). 2+3+4=9, девятка - максимальный уровень реализации для конкретной души.

Рассмотрим символы-иероглифы «2» и «3». Двойка состоит из полумесяца - символа информации, над чертой - границей миров. Это означает, что область реализации двойки - видение. Тройка состоит из двух полумесяцев, расположенных друг над другом, как полумесяц и его отражение в воде. Поэтому тройка символизирует обратную связь: получение и отдачу, принятие и отражение.

Астрологический символ тройки - Марс, представляет собой круг со стрелой, направленной вверх. Это символ активности духа, намерения и действия (огонь). На этом уровне наш ум отображает стереотипы действий, ответных реакций и привычек, то есть то, что принято называть кармой.

В наше время этим словом очень сильно спекулируют, не понимая его значения. Как же работает карма? В случае негативных связей всё начинается с действия, мотивированного не нашей духовной внутренней сущностью, а внешней социальной реальностью («так поступают все», «так принято», «это круто» и т. д.). Когда действие уже совершено, человек стремится оправдать своё в нём участие, используя всё те же «общественные» шаблоны.

Он оправдывается, даже если его неправота очевидна. Потом он повторяет то же или похожее действие, ведь оправдаться перед собой трудно только в первый раз. Много раз повторённое действие фиксируется в каждом слое реальности, вплоть до физического. В нашем мозгу нейроны выстраиваются определённым образом, и нервные импульсы в ответ на какой-либо раздражитель проходят уже по строго определённому пути как поезд по рельсам.

На этом принципе построено любое насильственное воздействие на психику человека - в экономических, военных или политических целях - от рекламы и моды, до программирования на определённые действия и полного подчинения личности воле оператора (зомбирование). Многие из таких воздействий в наше время носят массовый характер.

Современный человек смотрит телевизор чаще всего для того, чтобы отдохнуть и отвлечься от повседневности. Иногда люди едят, перед телевизором, иногда засыпают под него. Во время всего этого ум находится в трансовом состоянии, восприимчивом к любым воздействиям. Логический анализ и критерии оценки в уме отсутствуют, и происходит навязывание информации без личной оценки. Это ведет к несознательным действиям, и включается механизм кармы.

Кармические привычки закрепляются на всех уровнях человеческого существа:

- духовном - привычки рассеянности и гордости; - восприятия - пессимизм, упрямство, предвзятое видение; - мышления - привычка отрицательных оценок, недоверие вплоть до полного неверия; - энергии - привычки отрицательной речи (бранные слова, грубость, ложь), привычка к пассивности, привычка навязчивости, авторитарность и конформизм; - эмоций - гнев, страх, зависть, обиды и беспокойство; - физический мир - грубое, небрежное поведение, насилие, немотивированное духовно сексуальное поведение.

Каждый раз, когда мы позволяем закрепиться в наших действиях отрицательному стереотипу, мы отдаём негативным кармическим завязкам часть своей жизненной силы. Наша сила надолго остаётся в связанном состоянии. А если, прежде чем дать закрепиться привычке, оценить её полезность на физическом, эстетическом и моральном уровне, тогда большинство из них просто отпадут из-за вредности или бесполезности. Это освободит массу похищенных кармой времени и сил для духовного самораскрытия и принесения пользы окружающим.

Нужно различать понятия кармы и судьбы. Кармические связи того или иного рода образуются в результате свободного выбора самого человека. В основе своей они - стереотип действия. В нашей жизни кармические связи присутствуют как повторяющиеся действия с повторяющимися последствиями. При неполной осознанности мы воспринимаем только последствия и видим их как цепь фатальных совпадений. Судьба - проходящее через сознание или подсознание принятие решений относительно своего поведения и его последствий. Если поведение оценивается душой как неправильное, подсознание формирует ряд действий для его пресечения и исправления последствий. Душа, в отличие от интеллекта, не может допустить ошибки.

Свобода выбора человека между полезным и вредным позволяет ему создать гармонию вокруг себя. Но если не думать о правильности своих действий, свобода теряется. Человек становится узником общественных привычек и собственных подсознательных решений. Жить как все - не зло, в том случае, если общество построено на основе морального, эстетического и физического блага для своих участников. Но где же сейчас такое общество?

С другой стороны, наш ум уже подвергся влиянию общественного бессознательного, и многие уже не отличают добро от зла. Как сломать стереотип? Как победить привычку? Единственный выход - следовать установлениям, данным самим Творцом. Это даёт несомненно положительный эффект, проверенный многими поколениями духовно практикующих.

Сознательность в действиях и правильный выбор рождают три возможных способа взаимодействия с миром (чистых состояния сознания).

Первый способ - состояние отдачи. В этом состоянии человек активно воздействует на мир, но не заинтересован в результате для себя. Оно похоже на бескорыстное раздавание своего имущества. Человеку в таком состоянии интересен сам процесс, сам факт происходящего.

На энергетическом уровне у отдающего включаются инь-меридианы, восходящий поток, и энергия активно движется по переднесрединному меридиану вниз, а по заднесрединному - вверх. В этом состоянии человек может почувствовать небывалую легкость. Он пребывает в полном равновесии и удовлетворённости. Нахождение в этом состоянии возможно только при наличии открытости.

Вхождению в это состояние на уровне ума способствует самоотверженный настрой (в индийской традиции бхакти-йога), практика недеяния, когда сознание постоянно сосредоточено на источнике действий и человек не считает, что он всего достигает только своими силами. На уровне энергии раскрытию этого состояния способствует вращение энергии по орбите в своём прямом варианте (упражнение китайской школы развития энергии, в котором энергия ци проводится на вдохе по заднесрединному меридиану вверх, а на выдохе - по переднесрединному вниз). Также этому способствует раскрытие каналов рук, практика бандх (замков, сдерживающих течение энергии вниз), упражнений кундалини-йоги.

Второе состояние сознания - состояние принятия. В нашем мире активного действия это состояние достигается ещё труднее, чем предыдущее. Но без его определенного минимума наша жизнь теряет свой источник энергии.

Принятие дает силу для совершенствования и отдавания. Гордыня создает препятствие для принятия обстоятельств жизни и других людей такими, как они есть. Гордыня - это иллюзия, своеобразная мания величия. Наш ум может находиться в состоянии изучения действительности, и тогда он способен принимать поток реальности без поправок и искажений. Чистая информация создает резонанс со всем миром. Это явление можно назвать Силой. В случае, когда мы осознанно или неосознанно, своевольно вносим исправления, мы видим только часть реальности, и наш резонанс с ней частичен, неполон. Зато появляются диссонансы и противоречия, создающие множество проблем и препятствий. Мы воспринимаем это как недостаток сил. Пока человек будет ассоциировать свои проблемы с внешним миром, он не сможет их исправить. Диссонанс рождается борьбой с миром, как и борьбой с самим собой. Очень часто мы приписываем себе виновность в чужих проблемах и этим слишком много на себя берем, что является гордыней. На самом деле мы просто видим резонирование отрицательных мыслекомплексов в нас с аналогичными чужими. Мы видим только свой мир. В случае, когда мы осуждаем других (гордыня, берущая на себя дерзость быть судьёй), происходит то же самое, мы видим картину только своего внутреннего мира. Состояние гордыни - это частичное или полное перекрытие центрального энергетического канала, а затем и других каналов и структур. Научившись регулировать свои действия (3) в предыдущем, изложенном выше, состоянии, мы создаем условия для развития тотального восприятия (2). В любом случае мы видим отражение в зеркале своего сознания. Если наше сознание будет чисто от искусственных наслоений, резонанс с действительностью будет полный, и мы будем принимать «другое» и «себя» одинаково. Это своеобразная «интросенсорика». Кроме того, состояние принятия очищает сам инструмент познания - наш разум. Происходит внутреннее исправление ранее искаженных качеств.

В процессе исправления мы вначале начинаем видеть скрытый смысл вещей, явлений, мыслей, истинные лица окружающих нас людей. И тогда мы думаем «это совсем не то, что я о нем думал». Потом нам раскрывается вся тотальность бытия. И мы знаем, что это есть это, то есть то. Мы различаем, не вырывая из целостности.

Энергетически в состоянии принятия человек ощущает нисходящий (творящий и упорядочивающий) поток энергии, усиливается работа янь-меридианов, и энергия движется не по заднесрединному меридиану вниз, а по переднесерединному вверх. На уровне мысли возникает ощущение связи, присутствие Высшего. Если первое состояние соотносится с молитвой, то второе - с созерцанием, слушанием, медитацией.

Чтобы усилить состояние принятия, нужно вести энергию по вышеописанной орбите, раскручивая её в этом направлении. Нисходящий поток усиливается на выдохе, при раскрытии каналов ног. Дополнительные энергетические вихри на ногах отвечают за утилизацию негативной информации, в них происходит переплавка «плохого», и из полученного материала создается хорошее. Усиливает нисходящее состояние практика «крийи» - самоограничения, перевернутые асаны, стойка на голове.

Третье состояние может возникнуть у человека только при полном резонансе с высшей волей. Это состояние постоянного духовного потока - раскрытия, когда человек воистину является владыкой природы. В этом состоянии возможно управление самой структурой материи. Ничто низкое не может сохранить низость в его мире. Структуры пространства и времени осознаются таким человеком. Любая мысль материализуется.

Уровень три (3) связан с чакрой «вишудха» и речью. Речь производит переход с уровня восприятия мысли на уровень энергии - динамики и развития. Поэтому ей уделялось много внимания во всех духовных традициях. Кроме того, речь действует на окружающих нас людей и может даже навредить. В этом она сравнима только с сильной эмоцией.

Каждый звук человеческой речи несет архетипическую информацию и настраивает на определенный уровень энергии. Гласные звуки собирают энергию и создают резонанс, а согласные звуки передают направление и динамику. Можно классифицировать звуки по индийской системе чакр.

Сахасрара – Э, Н, З, Ч Аджна – К, М, З, Ф, Ж Вишудха – И, Х, Ш, С, Щ Анахата – С, Й, П Манипура – А, Р Садхистана – У, Б, В, К Муладхара – Е, Л

Ранее уже упоминалось о роли критики и логики в нашем восприятии мира. Огромное количество информации атакует наш разум в каждый момент времени. Давайте остановимся на минутку и задумаемся о самом слове «информация»: «ин» - в, «формация» - соединение в функциональное целое, формирование. Информация - это основная составляющая всего нашего мира. Это все то, что мы видим, слышим и чувствуем, то есть вообще все. И все это мы воспринимаем через свою личность - сумму прикладных составляющих нашего ума. Личность - это своеобразный фильтр, резонатор между абстрактным умом и материальной действительностью. Можно сказать, что это сумма всех известных и неизвестных чувств и методов воздействия на мир. Ее необходимой частью является физическое тело (тоже резонатор). Если наша личность будет пропускать поток информации по емкости превосходящий ее теперешние возможности, происходит сброс лишнего потока информации - энергии на тело, что чаще всего приводит к его разрушению, но иногда к изменению. Без тела разум не может провести различие между внешним и внутренним миром и погружается в хаос. Остается более развитый Разум. (Резонация абстрактного с невыразимыми символами). Личность человека является творящим фактором этого мира. Она самообусловлена: если не будет информации, не будет восприятия; нет восприятия - не будет формирования; не будет формирования - не будет материи; не будет материи - не будет личности; нет личности - нет информации. Круг замкнулся, и уже возникает сомнение в реальности материи и нас самих. Однако, стоит ущипнуть себя, и реальность становится очевидной. То, что мы можем очертить кругом восприятия - наша жизнь. То, что мы могли или сможем охватить - тоже наша жизнь. Если учитывать все параметры пространства и времени, то наша жизнь более обширна и продолжительна, чем мы можем это представить сейчас. То же, что превосходит нашу самообусловленность и познаваемую реальность, люди называют Всевышним Богом. Логика, идущая снизу утверждает, что жизнь есть Бог, что приводит к огромному количеству ошибок («обожествление» людей, явлений природы и т.д.). Это так же верно, как то, что ветер дует, потому что деревья качаются. Высшая же логика утверждает, что Бог есть жизнь. И в этом невозможно найти противоречий.

Почему же, живя в таком сложном и одновременно простом мире, люди склонны допускать ошибки, которые могут стоить им жизни? Мы часто упрощаем в уме то, что сложно, и усложняем то, что в реальности просто. В этом особенность человеческого ума: он может строить иллюзии, пытаясь поглотить непосильный для него объем информации (не фильтрует информацию), а может фильтровать уж слишком, что приводит к застою энергии-информации и образованию страхов и неверных стереотипов. Именно ум делает выбор, именно из логического мышления может вырасти поступок. Личностный ум консервативен, он не хочет что-либо менять, и поэтому он отвергает все, что может изменить текущее положение вещей.

Какие же факторы влияют на наш выбор и на наш ум?

1. Свобода выбора. Человек волен выбирать ту или иную полярность в своих взглядах и действиях, а также меру этой полярности. Из свободы выходят все остальные факторы, влияющие на ум.

2. Человек несет последствия своих прошлых поступков в виде привычек и реакций. Его действия могут способствовать накоплению новых привычек и укреплению старых, а могут способствовать отбрасыванию всего этого груза. Но чем более механистичны представления людей о взаимодействии духовного и материального миров, тем больше их действие подвержено инерции, свойственной материальному миру. А эти представления становятся такими тогда, когда общество идет по пути материализма. Материалистическое знание частично. Знание лишь части равнозначно неведению. Очень трудно справиться с такими потоками общественного бессознательного, как «общественное мнение» навязываемое СМИ, мода, политические междоусобицы, ксенофобия, «романтические образы» смерти, насилия, бесстыдства, подаваемые киноиндустрией. В противоположность ему возможно, как индивидуальное, так и общественное сознание. Но истинное сознание не содержит инерции. Общество, принявшее осознанность должно быть центрировано вокруг высшей духовной Реальности (Теократия). Общественное светлое будущее может быть приближено только исправлением индивидуального сознания, что очень часто является «преодолением себя». Сознание исправляется прежде всего правильными поступками. Особенностью истинного сознания является центрированность воли и чувств.

3. У каждой души есть свои, свойственные только ей параметры. Они выражаются как способности к какой-либо деятельности. Иногда эти способности действительно гениальны.

Все дело в том, что в общей картине мира, как в пазле, каждая личность может занимать определенное место в соответствии со своей формой и цветом - особенностями души. Если душа гармонично вписывается в свой долг, ее таланты полностью раскрываются. Свет собирается в гармонию, и мы видим цельную картину мира.

Если человек правильно использует свои способности, они становятся для него панацеей. Но если человек начинает уходить в свою гениальность, эликсир становится снотворным, вызывающим привыкание и зависимость. Происходит погружение личности в гордыню и самолюбование. И как поется: «На хвастуна не нужен нож. Ему немного подпоешь - и делай с ним, что хочешь». Гордыня всегда делает акценты на частной особенности, а целая картина теряется. Самоуничижение в этом равно гордыне. Гордый смещает свое сознание от ступицы мирового колеса (своей индивидуальности) к ободу. Чем дальше от центра, тем больше инерции и меньше возможности управлять ситуацией. Гордый открыт внешним влияниям и ведом не своим разумом, а силами инерции и хаоса. Кроме того все особенности и возможности, все таланты вращаются вокруг оси - замысла Творца. Вся наша жизнь - лишь мгновение этого вращения.

По своей природе Творец владеет всем и дает все. Человеческая резонансность замыслу Творца заключается в умении отдавать жизни для ближнего (ближе самого Бога никого нет). Что толку в том, чтобы совершать чудеса, если они не приносят пользы или питают гордыню. Нужны ли цветы на обочине тому, кто знает дорогу в райский сад.

4. Каждый знает: не хочешь споткнуться, смотри под ноги. Интуиция может помогать и в повседневной жизни, и в духовном продвижении. Но сама интуиция тоже проходит через фильтр личностного сознания. Иначе она не может питать познание и действие. Ум ограничивает интуицию? Ум мешает? Скорее он адаптирует наши способности познания к нашим возможностям действия. Ум создает цельность, а сама по себе интуиция без ума бесплодна. Равновесие между интуитивным и сознательным способствует центрированности и поддерживает максимально возможный уровень продуктивной деятельности. Ни интуиция, ни ум не имеют преимущества в выборе истины.

5. Инстинктивное животное начало, как истинный друг человека, направляет нас в критические и опасные моменты, позволяет нам не споткнуться, не ожечься, почувствовать опасность, сохранить силы и справиться с трудностями. Оно привлекает энергию к земному плану и делает наши действия конкретными.

Однако, перенося свои интересы в область инстинкта, мы вообще не сможем сдвинуться с места. Нам придется постоянно играть со своим животным началом, кормить его, и с каждым разом оно будет требовать все больше и больше сил и внимания. Потом ни на что другое вообще не хватает времени.

Благодаря всем этим факторам человек может сделать правильный выбор и достичь величайшей духовной высоты. А благодаря неправильному их использованию поведение человека становиться зависимым, и тогда выбора уже нет. С ростом неведения ложные идеологии, мода и другие искаженные информационные потоки все больше пользуются управляемостью человека и дают направление его жизни. Отказавшись от свободы, человек отказывается от образа Творца в себе. Происходит гибель его духа и утрата смысла жизни.

Иногда, чтобы оторваться от земли и достичь высот, нужно от многого отказаться. Те мешки и чемоданы привычек, чужих взглядов, страстей и другого ненужного хлама, которые мы постоянно таскаем c собой, не дают нам подняться на вершину святости, чтобы приблизиться к предвечному. Наш ум наполнен ложью, и проводники лжи - лишние, хаотические мысли. Эти мысли механически повторяются благодаря инерции привычек мышления. Они шаблоны и по сути не принадлежат нам. Гордыня, гнев, страх и неверие крутятся в нашем уме, а мы даже не замечаем этого. А ведь они могут достичь смертельной дозы.

Наша жизнь - очень узкий мост, по которому очень трудно идти с большим и неравномерно распределенным грузом. Поэтому нужно уметь отказываться от некоторых вещей. Рано или поздно мы теряем наши силы, возможности, комфорт, отношения. Многое мы теряем при жизни. А смерть не забирает только качества нашей души. Иногда смерть является благом (вспомните хотя бы ночной сон, который похож на маленькую смерть).

Природа смерти такова, что она очищает душу от того, что подвержено распаду, от всего нецелостного и неистинного. Хуже всего, когда человек ассоциирует себя самого с этим неистинным. Природа смерти – отделение. Но если старое не уходит, новое не может прийти. Сосуд нашей души наполнен либо пустотой, либо cветом Творца. Пустота должна уйти, и придет cвет.

С чем связано возникновение культов смерти? Тому есть несколько причин. Смерть может быть рассмотрена с трех точек зрения (как и другие явления): с точки зрения нашей души (неведение), с точки зрения реалий астрального мира (действие) и с точки зрения высшей Души (духовное знание).

Неведение чувственно по своей природе и потому воспринимает смерть через эмоции - страх, уныние. Тайна существования после смерти, мир теней, духов и т.д. не дают многим покоя. Очень часто всему этому придается оттенок романтики. Почему? Страшно, значит интересно. А интересное обрастает красивыми мифами. Романтика смерти психологически имеет целью либо побороть страх, либо испытывать от него удовольствие. Иногда точка зрения неведения очень «практична», как в случаях попыток «воскрешения», в случае культа предков, когда выдающийся человек навеки фиксируется в народной памяти как «великий мертвец», или он вдруг становится «живее всех живых». В любом случае ему не дают идти своим путем, приковывая к посмертию. Возможно, вся эта «романтика смерти» связана с тем, что люди не осознают всей индивидуальности этого события, забывают о одиночестве, неизбежном для умирающего. Ведь происходит резкий отрыв от всего, к чему привык человек. Однако, совершенно точно, что люди научились наживаться на «вечной памяти», создавая при этом очаги негативной энергии.

С точки зрения действий и намерений смерть может быть объяснена отсутствием цели. Намерение (3) без цели (1), не может создавать четкую картину необходимых изменений. Тогда тотальное намерение производит ориентацию ума на цель, необходимую для него, даже если жизнь человека срослась намертво с его прошлыми намерениями, лишенными реальной цели. Происходит зеркальное отражение (31) 13. На этой стадии рвутся все привязки к старому. Если жизнь человека слишком зацеплена за старые стереотипы действия, она остается в прошлом и человек попадает в обратный поток времени - переживает свою жизнь наоборот (1-3), как бы вновь обретая цель (1). Следующей стадией является рождение и обучение, когда душа получает необходимую ей информацию для осуществления своей жизненной задачи. Человек как губка впитывает информацию (22), затем кристаллизует ее в стереотип волевого поведения (4=3+1).

С точки зрения духовного знания, когда стереотипы поведения человека не резонансны духовному процессу в нем (не выполнение своего предназначения), или в окружающем мире (не готовность мира к восприятию духовной реальности, которую несет данная личность, или смена духовных задач общества в целом).

Смерть как архетипический символ представляет собой процесс отказа от всего ненужного, отсечение лишнего, включая свою неправильно направленную волю. На Востоке это называется тапас (аскеза). Это - единственная возможность сделать ум восприимчивым и открытым. Если не отказаться от приема искажающей восприятие информации, невозможно воспринять реальность в ее чистоте. Отказавшись от просмотра ненужных и вредных программ по телевизору, мы не только освободим себе время, но и исключим влияние неведения на наш разум.

Кроме того восприимчивость зависит от смирения - готовности принимать. Это не только готовность прислушиваться к чужому мнению, но и готовность принять свои и чужие недостатки. Это может быть даже готовность понять злодея, но ни в коем случае не принимать его злодейство. Тут проводится четкая граница между допустимым и неприемлемым. Это и есть проявление воли в действии (4).

Итак, мы имеем четыре причинно-следственных архетипа:

Глобальное намерение или цель (10), выражаясь в деталях силами души (19), создает условия для получения естественного потенциала осуществления (1).

Знание и соблюдение высшего Закона в каждой его тонкой детали (11) дает глобальное осознание цельности мира (исцеление) (20), что создает условия для понимания (2) всех закономерностей энерго-информационного обмена как общих, так и частных.

Разумная созидающая воля, отказывающаяся от личного блага в пользу общего (долг) (12) резонирует с миром, вызывая его ответную реакцию (21). Этот обоюдный резонанс дает усиление энергии в виде намерения (3) как воли к действию и изменению.

Освобождение от лишнего (13) дает возможность принятия (22), что делает ясными границы возможного волевого действия (4). Последнее действие завершает цикл активности души (1+2+3+4=10). И наступает следующий цикл.

В нашей жизни может присутствовать множество умираний и рождений. Любая перемена является маленькой смертью, потому что перемена невозможна без того, чтобы что-то не покинуло нашу жизненную ячейку. Мы должны научиться отпускать, иначе стресс от потерь истощит наши силы.

Смерть чисто внешне выглядит как разрушение старой границы (4). На уровне физическом - разделение четырех элементов тела. На более тонком уровне - это отделение души от способности изменять мир (13), а также выделение отдельных потоков высшей и низшей части души (22). В итоге четыре элемента поглощаются внешней средой, душа и ее высший и низший потоки проходят очищение. Низший поток рассеивается, хотя при сильной насыщенности может сохраняться длительное время. Выделенная способность к действию (астральное тело) тоже по истечению определенного времени распадается. Весь процесс их распада может фиксироваться сознанием. Это и есть процесс очищения (чистилище). Высшая часть сознания души сохраняет всю приемлемую для развития души информацию. В том случае, когда «за особые заслуги» низшая информация при жизни аннигилировала высшую, остается только энергетический потенциал души (1) - искра божественного света. Эта искра может быть подхвачена и возвышена другой душой. Разрушенное вместилище потенциала другой души (2-2=0) может в виде информации о своем распаде сохраняться некоторое время за счет мыслей и действий живых людей. Это явление называется скорлупой, частью разбитого сосуда души. Астральное тело при определенных условиях тоже может быть удержано от распада на астральном («3» - лярва) или на информационном уровне (3-1=2 - скорлупа). Скорлупы паразитируют на информационном, а лярвы - на астральном поле живых людей, вызывая в их душах изменение, подобное изменению душ их бывших хозяев. Подобно вирусу, изменяющему клетки тела на свой лад, они изменяют действия человека, лишая его свободы.

Если вы читали книгу или смотрели фильм о Гарри Поттере, то знаете, что самым нелюбимым его предметом в школе волшебников было зельеварение. Что собой представляет приготовление зелья? Это выделение и растворение в жидкости остаточной или базисной информации из различных предметов растительного, минерального и животного происхождения. Зелья готовятся достаточно долго, и при этом при длительном нагреве происходит выделение информации из минеральной составляющей, имеющейся во всем. При этом хорошо, если сама вода взята из открытого природного источника. Такая вода максимально чиста и содержит необходимое количество минеральных солей, чтобы создать поляризацию (2-2). Вода при кипячении полностью освобождается от информационной нагрузки, а при остывании берет на себя информацию кристаллической части зелья. Это как бы гомеопатический препарат, хранящий информацию. Зарядка может проводиться и при помощи формы предмета, опущенного в воду, или формы сосуда, в который ее наливают. Форма - «4» это граница между тонким и плотным мирами, защищающая плотный мир от разрушения, а тонкий от вторжения элементов плотного. То есть у формы та же функция, что и собственно у закона. Так, например, форма букв сакральных письменностей несет в себе информацию различных видов резонанса, свойственного мирозданию. Руны, греческий алфавит, санскрит и иврит и другие в каждой своей букве содержат резонанс с энерго-информационным потоком, одним из тех, из которых состоит любое явление нашего мира.

Это, действительно, серьезный материал и вот Тебе вторая часть!

В сущности, старость начинается с того момента, когда человек утратил способность учиться



ПРОЦЕСС МАТЕРИАЛИЗАЦИИ МЫСЛЕЙ

Процессы описываемые цифрами от 1 до 4 – это процессы материализации мыслей. Сам процесс материализации – естественный продукт активности души человека как образа и подобия Творца. Это одновременно процесс творения и осуществление свободы воли. Под свободой понимается выбор между добром и злом по отношению к себе и другим. Если человек достаточно четко осознает картину осуществляемого им поступка (слова, мысли или действия), он действует правильно и получает дополнительный потенциал развития (резонанс со вселенскими информационными потоками). Если же человек совершает неправильный выбор и вводит свою энергосистему в диссонанс с общими потоками, это приводит к вхождению его сознательной сферы в миры отражения (виртуальная реальность). Это процесс погружения в иллюзию, называемый падением души. Именно эту иллюзию имели в виду классики индуизма и буддизма, когда говорили об иллюзорности восприятия, приводящей к страданиям. Осознающий человек падает только на землю, отказывающегося от осознания поглощает земля (что означает впадание в материализм и деградацию). При своей крайней запущенности это приводит к «охлаждению духа» – безразличию, потери цели в жизни и как следствие этого – к нежеланию жить.

Все процессы, как в их нормальном, так и в патологическом течении можно обозначить символами. Любой символ – это канал энергии осознания, служащий соединительным мостом между сознанием человека и его миром, и высшим Сознанием и его законом. Символы могут быть образными, архетипическими, личностно-асоциативными, на абстрактном уровне они могут быть нумерологическими, геометрическими, элементарными, астро-психологическими и т.д. Все символы при разном контексте и сочетании передают или процессы созидания, или процессы разрушения. Но однозначно выразить характер процесса на абстрактном уровне можно только через нумерологию.

Человеческая душа в нашем мире осуществляет две (основные) функции – проводника божественной воли и Творца, создающего условия для последующего развития. Первую часть миссии души можно сравнить с проектором, а вторую – с экраном. Если не будет работать проектор, то и на пустой экран не стоит обращать внимания. На языке геометрических символов проведение энергии в материализацию очень удачно иллюстрирует пирамида, а создание условий (взаимодействие с «внешним») показывает пентаграмма. На уровне элементов, пирамида – это система четырех элементов творения, контролируемых эфиром-пространством (сознанием в его состоянии единения). Пентаграмма – система пяти элементов, отражает принцип двойственности, без которого невозможно проявление и взаимодействие. Проявленный мир символизируется плоскостью, в пирамиде – это основание, пентаграмма же сама по себе символизирует структуру проявленного мира. В пирамиде заложено утверждение: «Единый Бог управляет элементами мира, собранными в единую систему пространства-сознания». В пентаграмме записано утверждение «Свет Бога присутствует в каждом явлении мира как осознанность».

Пирамида проецирует творение через пентаграмму – осознанность. И душа человека играет в этом решающую роль. Проекция творения в наш мир – основание пирамиды – 4. Единство, присутствие Бога, объединение и единение – 1, 4+1=5 – проявление свободы воли человека в мире, гармония внешних элементов. Смысл и содержание этих символов – гармония через единение (1).

Единица как осознанное единство показывает разницу между добром и злом.

Рассмотрим символику чисел «4» и «5» более подробно. Число «4», как уже говорилось раньше, связано с ограничением и восприимчивостью. Ограничение создает форму, способную принимать и удерживать. Законы – это ограничение, забота матери о ребенке – тоже ограничение. Чашка имеет именно такую форму, чтобы из нее можно было пить. «4» олицетворяет законы формы. «5» – законы действия, устремленность, динамику. В каком случае возможна динамика? 4+1=5 – заповедь плюс вера дают действие. В другом случае речь идет о запрещающих заповедях, когда душа ограничивает свои желания и получается правильное действие 9-4=5. Почему именно заповеди? Нарисуем «4» в виде квадрата. Поставим в середине квадрата точку. Это символ присутствия Всевышнего в проявленном. Но в этом символе нет динамики. В нем нет поляризующей двойственности, понимания. Поэтому мы проводим вертикальную линию из средней точки. Это символ мудрости и понимания, символ Света, творящего мир. Если соединить верхнюю точку с углами квадрата, мы получим пирамиду.

Пирамида, кроме основания, символизирующего Закон, включает четыре треугольных стороны – мыслеформы четырех элементов, но сама пирамида воплощает огонь проявления, cвет Бога. Треугольная форма боковых сторон символизирует мысль, настраивающую на Высшее присутствие – вершину. Кроме того элементы должны быть гармоничны между собой, одинаковы по силе. Эту гармонию символизируют углы основания – Закона.

Готовность принять и действовать – суть двух потоков энергии (8 и 9). Принятие совершается посредством знания и понимания «2» Закона «4». (4х2=8), или безоговорочного принятия (2+4+2=8). Закон плюс действие составляет духовную силу души – восходящий поток (4+5=9). Кроме того, закон это сила отдачи «7» плюс понимание «2». Сила отдачи есть сила ограничивающих экранов (разум «3» + закон «4»). Эта сила создает и структурирует различные миры нашей реальности.

Восходящий (человеческий) поток, несущий наши устремления, сталкивается с внутренней осознаваемой частью нисходящего потока (ангелом-посланником) и создает свет осознания – мистический огонь проявления, символизируемый пирамидой. Если устремления человека гармоничны и все их элементы едины в согласии, человек получает ответ – проекцию проявления на тот пласт сознания, на котором он воспринимает мир. Ответ-проявление символизируется пентаграммой, – если человек молится достаточно горячо, то есть всем своим существом, он получает ответ от Всевышнего. Имеет также значение на какой пласт сознание человека может подняться. Чем тоньше, тем больше нижележащих реальностей может контролировать сознание. Чем выше сознание, тем сильнее молитва.

Пирамида как строение является попыткой увековечить знания о духовном взаимодействии. Она имеет власть передавать увековеченные в ней устремления через целые эпохи. Информация заложенная в пирамиду все это время самовосстанавливается и транслируется. Если пирамиду использовали для медитаций и посвящений, она все время будет передавать знания об этом. Если использовать пирамиду как объект для проведения экскурсий, она будет транслировать домыслы, любопытство и финансовые интересы. Если использовать пирамиду для захоронения, она способна оставить душу в этом мире, но вместе с влиянием души будет распространяться энергия смерти.

Если пирамида высока и ее треугольные стороны вытянуты вверх, она будет усиливать мотивацию (восходящий поток). Если ее вершина ближе к земле, то пирамида усилит поток материализации.

Усеченная пирамида символизирует подчинение внешнему (непознаваемому) нисходящему потоку. Она пресекает устремления. Соответственно человек подчиняется внешним элементам (пентаграмма) и впадает в материализм. Если просто усеченная пирамида и на ней ничего – это инициация на подчинение случайным влияниям. Некоторые жрецы древности (и современности) просто визуализировали себя на вершине пирамиды и этим приобретали власть. Некоторые ставили идолов. Тут влияние зависело от того, какой это был идол и из какого материала его делали. Животное – животное начало, демоническое – подчинение людей. Человек – обычно конкретная личность. Другой символ – идея.

Например металл инициировал в людях качество расчетливости, жестокости; дерево – роста влияния, гнева; камень – пассивного подчинения. Если пирамида была вытянутой, с крутыми склонами – символ вытягивал силы людей. Если даже не строить усеченную пирамиду, само поклонение идее, человеку, явлению, создает на астральном уровне усеченную пирамиду.

Пирамида с равносторонними треугольниками-сторонами будет уравновешивать потоки.

Никто не поставит под сомнение, что человек – существо свободное. Но очень многие события в нашей жизни указывают на обратное. Многие наши желания не исполняются, что-то вообще дает результат противоположный ожидаемому. Очень часто встречаются зло и несправедливость. Можно ли в таких условиях вообще верить в свою свободу? Но ведь многие верят… Умом. При этом многие «свободные» люди физически зависимы от мнений, обычаев, вредных привычек и другого. Они декларируют свободу, но живут жизнью рабов.

Человек может быть несвободным по-разному. Кто-то хочет освободиться от привычно-нудного уклада жизни, и начинает оригинальничать, – менять одежду, прическу, порядок дня. Но в конце он оказывается в группе единомышленников, поменявших все так же как он. У этой группы свой язык, форма одежды, представления о жизни и порядок времяпрепровождения.

Другой строит в уме планы, творит, решает мировые проблемы. И ничего не делает в реальности. Он так занят своими фантазиями, что не оставляет себе времени на реальность. Это рабство своему уму. Один делает и не знает, другой знает и не делает. В других случаях человек строит свою жизнь. При этом, чем духовно более высок уровень свершений в его жизни, тем более заметно влияние человека на мир. Поэт влияет на сознание людей, но философ влияет больше. Ученый дает новые возможности человечеству; но пророк дает более обширные возможности. Духовная власть имеет преимущество над государственной. Существует множество промежуточных стадий свободы, но чаще обращают внимание на крайность. Человек несомненно умственно и физически зависит от общества. В той мере, в которой его интересы противоречат общественным. Поэтому протест – великолепная возможность стать жертвой. А человек делает то, что хочет и получает то, что хочет. Корень революции – романтика жертвенности. Если отбросить все маскирующие слои – это всего лишь желание умереть, избавиться от жизни, погрузиться в Нирвану. Если всю работу сделает кто-то другой, почему бы не отдохнуть? Так действует в человеке его низшее начало.

В духовном мире человек становиться рабом, когда борется со своей душой, своим предназначением, с реальностью. Человек не имеет возможности бороться с Творцом. Он даже не может осознать Его. Но он может лишить себя связи с Творцом, духовного питания. Иногда он начинает «побираться», ища идеалы на стороне. Кого можно заставить работать? - Того, кто не имеет ничего своего. Именно на этом сделали себе «состояние» различные идеи-«измы». Идея, созданная для людей, может захватывать над ними власть, может использовать их как транспорт и пищу. Тайные общества, правящие миром, – это группы рабов различных идей. Причина этого духовного рабства – непонимание человеком своей изначальной целостности, неотрывности от Бога и мира. Земля и небо целостны, а человек имеет свободу разделить и исцелить свой разум.

Есть два основных способа мироощущения. Первый и самый распространенный в наше время: «один в четырех стенах». Это способ самоощущения нашего эго. С точки зрения сил, с которыми отождествляет себя духовная сущность – душа, наша жизнь – материал, который приводится в резонанс с духовной реальностью посредством четырех первоэлементов через осознание. Но когда осознание не целостно, когда в нем есть борьба и разделение, это состояние «эго».

«Эго» рассматривает четыре элемента как агрессивную среду, которой можно либо противостоять, либо сдаться. Поэтому «эго» играет роли агрессора и жертвы, постоянно переходя от одной к другой. Четыре элемента – это бесконечные силы самой души.

Отсюда вывод: ущемление осознанности в своей жизни – это борьба со своей жизнью.

Другой способ «внешнего» мироощущения - пентаграмма. Этот символ динамичен, и оперирует уже не четырьмя первоэлементами духовного, вневременного уровня, но пятью - первоэлементами – состояниями во времени. Пентаграмма отражает цикличность и смену состояний разума, энергии и материи. В разное время их называли по-разному, и у разных народов это знание передавалось своими способами. В наше время наиболее известна дальневосточная система пяти первоэлементов: ветер (дерево), огонь, земля, металл, вода; или индийская система, соответствующая ей: эфир, огонь, земля, ветер, вода.

Кроме того, что цифра «5» символически соотносится с волей, она еще символизирует уровень восприимчивости и тонкости восприятия реальности. В системе четырех элементов (внутреннее восприятие) роль воспринимающего играет охватывающий все элементы эфир (пространство). В системе пяти элементов, соотносящейся с «внешней» действительностью роль воспринимающего элемента играет огонь (свет - в традициях Ближнего Востока). Число «5» - это число огня, а ранее упоминавшееся число «4» - число воздуха (неба в ближневосточной традиции).

Элемент огонь может носить как созидательный, так и разрушительный характер («2» как свобода выбора). Он же может разделяться на три уровня («3» – мысль): небесный огонь - начало и управление; человеческий огонь – гармония (принятие) и воля (отдавание); земной огонь: жизненная сила и накопление информации. При этом промежуточный человеческий огонь подобен соединительному мосту между высшими идеями и их реализацией в земном плане. Двойку, которая в совокупности с тройкой-мыслью составляет цифру «5», можно еще интерпретировать как активный и пассивный полюс, между которыми осуществляется действие – реализация мысли. (2 – диполь действие + 3 – идея импульс = 5 реализация задуманного).

Свет – это метафора для обозначения сознания, осознавания и осознанности соответственно трем вышеперечисленным уровням. Без света нет восприятия. По сути понятия «свет» и «сознание» – это одно и то же. Просто знания недостаточно. Знание должно быть гармонично с Единым и с Его индивидуальными аспектами. Только тогда это знание может быть реализовано. (1+4=5, 1 – единство, 4 – элементы внутреннего и внешнего пространства).

ЭГРЕГОР

Что такое эгрегор? С точки зрения логики пятерки эгрегор – это элемент «земля». Он содержит готовые стереотипы поведения, весьма полезные для общности людей. Но лишь погружение разума во все элементы вместе может действительно изменить ситуацию.

Если человек входит в резонанс с эгрегором, но не понимает и не хочет понимать для чего это нужно, не знает четко, что нужно, не делает вообще ничего или делает механические действия, реализация замысла не происходит.

Эгрегор – это идея, это информационный двойник определенной общности людей. Если люди не поддерживают эгрегор, от него остается только несколько мыслей, или идей, не играющих решающей роли.

Большинство идей, существующих в информационном пространстве, положительных по своей природе, сильно искажены. В основном это происходит тогда, когда идею пытались выделить из миропостроения как «единственно верную» и подогнать под нее все, включая знания о Божественном. Это приводит идею к замыканию на себе и лишению ее истинного содержания. А это, как минимум, выпадение, или ущемление элемента огонь (сознание и воля), возможно выпадение и других элементов.

Таким образом, мы получаем усеченную пентаграмму – знак ущербного эгрегора, или идеи.

Влияние извращенных и ущербных идей очень сильно в наше время. Эти идеи стали частью общественной жизни, политики, коммерции (реклама). Средства массовой информации активно транслируют негативные идеи, считающиеся нормальными. И мы допускаем их в свой разум.

Патологическое информационное образование часто называют демоном (греческ.), оболочкой (клипа – еврейск.), асура (ведич.). Де – отрицание, мон – единства. Клипа, клипот – пустые оболочки, формы. Асура: а – отрицание, сура (сурья – солнце) – свет.

Чем хотят доконать человека? Идеями, в основе которых лежат зависть (соперничество, конкуренция, поверхностный иерархизм, жадность), гнев (насилие, бесчувственность, узкогрупповой «героизм»), страх (фобии, создание закрытых обществ, сект), гордыня («тайные общества», «власть капитала», колдовство, сатанизм), материализм (объединяет в себе все вышеперечисленное в явной или в скрытой форме). Каждая из этих идей впускает в нашу жизнь и все остальные, и каждая из них несет жизни разрушение. Пока наши умы пассивны мы живем жизнью марионеток, которыми управляют ими же созданные механические устройства, частично рассыпавшиеся и разъеденные коррозией. Если из мира изъять одну частицу, мир разрушится, если из Закона убрать одну букву, свет разума погаснет.

Греко-римская цивилизация очень хорошо развила стремление к эстетической красоте, государственной мощи, техническому совершенствованию и материализму. Эта страница истории нашей цивилизации читается ею до сих пор во всем, что касается политики, науки и массовой культуры. В основе этого лежит идея о том, что сильная личность управляет множеством слабых. Все институты общества, в котором «каждый за себя» окажутся рано или поздно несостоятельными. Об этом стоит задуматься.

Другой общественный стереотип, связанный уже не с политической, а с религиозной и психологической сферой, ярко виден на примере истории древнего Египта. Эта могучая цивилизация сосредотачивала свои усилия на собирании личной силы (опять же только для избранных). Энергетическое эхо этой цивилизации еще звучит. Но желание занять место на троне, предназначенном Всевышнему, сделало Египет страной колдунов, властолюбцев и завистников, от чего он пришел в упадок. Духовная власть только для себя или для ограниченной группы – демонический эгрегор, способный лишь паразитировать на чужой жизненной силе.

Колдовство… Чем оно отличается от высшего магического искусства? Быстрым результатом, ведущим к духовному и умственному вырождению. Можно сделать все, что угодно, приобрести все, что захочется. Но за это отрежут голову… К сожалению, эгоизм иногда превосходит здравый смысл.

Что нужно для быстрого результата? В одной книге по магии написано – «пособие элементалов». То есть помощь элементарных духов. Что нужно, чтобы получить эту помощь? Создать резонирующее с ним желание огромной силы (неконтролируемая эмоция), убрать все мешающее. Например, месть – элемент огня – убрать воду; или деньги – элемент земля – убрать ветер и т.д. Получаем что? Правильно! Усеченную пентаграмму! А посему – прощай свобода воли и все что с ней связано.

Одно хорошо – элемент «эфир» так необходим для таких действий, что его не трогают. Через него пространство дает колдуну ремня, а потом ставит в угол. При этом срок исправительных работ определяется степенью вины.

Если человек боится сверхъестественных сил, это беспочвенно, поскольку все силы – лишь орудие Бога, а Он делает благо. Все люди созданы с равным потенциалом. Гордость – продукт неведения. Люди связаны между собой больше, чем они могут себе представить. Мы едины – поэтому зависть не имеет смысла. Гневаясь, человек допускает, что он умнее Бога и всей Реальности. Это абсурдно. Одна нервная клетка ничего не значит без всего организма. А материалистам можно возразить: а вдруг Он все-таки есть?...

Индивидуальность человека символизируется числом «5». Владение своей жизнью, целостность, удача, успех символизируются числом «10». Также это число – символ непосредственной связи человека с Богом. Так уж устроен мир, что человеку нужен другой человек – для создания семьи, для душевного спокойствия, для исцеления, для духовного развития. Мужчина нуждается в женщине, учитель в ученике, врач в пациенте и наоборот. В любом случае, для создания целостной системы одному человеку нужен другой. Процесс сотрудничества между людьми называют общением, потому что люди в нем настроены на что-то общее – на воспоминания, планы или переживания. Созидание невозможно, если человек один, нужны две Воли – пентаграммы, полностью принимающие друг друга. Для того, чтобы принять, нужно понять и узнать. Так же и для посвящения ученика в духовную школу необходим, как минимум, учитель. Что есть духовное посвящение? Это осознание целостности и единства противоположностей на собственном опыте. Все, что мы видим во вне, происходит и внутри нашего ума, и видимое во вне посвящение только отражает те внутренние преобразования, которые произошли во время посвящения. Прошлый опыт заставляет нас быть скромными, прошлое дает человеку возможность понять единство жизни. Благодаря прошлому мы получаем силу в преодолении трудностей и знание как именно нужно вести себя. Будущее не так ясно видно, оно меньше касается нас лично и больше нашего отношения к людям. Надежда дарит человеку радость. Радостный, светлый ум – милосерден. Когда воля, коренящаяся в прошлом соединяется с милостью, берущей силу из будущего, это и есть посвящение, дающее власть над жизнью. Сила его проявляется теперь.

Посвящение реально проведено, когда щедрость, любовь, радость и духовное устремление принимают конкретные формы. Каждый поступок – своеобразное преобразование качеств человека. Неуловимый момент между прошлым и будущим, может очистить и трансформировать нашу силу, но это должен быть конкретный духовно ориентированный поступок. Если человек говорит и это не приводит к каким-либо положительным изменениям в его окружении, или он делает что-то, но мысли его делают совсем другое, алхимическое преобразование не происходит. Свинец (Сатурн) превращается в золото (Солнце), когда человек готов светить людям своей жизнью и делает это. Это может быть просто помощь кому-нибудь, молитва, изучение Закона или соблюдение заповеди, это может быть раскаяние, или познание тайны духовного мира. В любом случае меняемся мы а следовательно и мир вокруг нас.

ВОДА

Вы наверняка уже знакомы с теорией о том, что вода является идеальным носителем информации. Разбирая древние нумерологические символы, можно предположить, что древние тоже связывали воду с информацией (напомним «ин» – в, «формация» – форма). Для того, чтобы понять символизм этого основного элемента проявленной жизни вспомним о состояниях воды: жидком, кристаллическом (лед), газообразном (пар). Соответственно, можно различить уровня «человек», уровня «земля» и уровня «небо».

Газообразная вода – «небо» не восприимчива к внешним влияниям. Интенсивность внутреннего движения (времени) частиц пара слишком велико для восприятия земной информации. Но очищаясь от всего наносного, вода становится восприимчивой, а именно восприимчивость является основой жизни. В твердом состоянии вода способна служить опорой, сохранять информацию, поглощать энергию. Обобщенно – это качества сопротивления, консервации (информация без энергии – как книга без чтения) потенциала. В жидком состоянии вода способна мгновенно усваивать и передавать информацию. Все эти состояния – это потенциальные возможности нашего сознания по отношению к жизни. Состояние информации «небо» – это чистая отдача без удерживания, состояние «человек» – отдавание и принятие, состояние «земля» – принятие и хранение информации. Символика этих состояний общеизвестна и общедоступна. Состояние информации «небо» – «… воды, которые над небесами…» – это материя, погруженная в дух. Крест – материя, внутри круга – дух. Понятие материи и энергии здесь аналогично. Четыре стороны креста – четыре элемента, контролируемые пятым – сознанием-пространством (середина креста). В этом состоянии щедрого отдавания и радостной активности ничто наносное не может внести свои ограничения в нашу жизнь. Состояние молитвы, медитативного погружения в Высшие Тайны, оказание помощи ближнему материальными благами, действием, советом и учением делает человека неуязвимым для негативной информации.

Состояние информации «человек» «…роса и дождь…», посылаемые на землю – господство духа над материей. Энергия, выделяемая духовным миром, преобразует неживое в живое, текучее в подвижное. Процесс поглощения энергии дает переход в состояние «небо» – раскаяние, очищение и смирение. Этот круговорот воды в природе проявляется как два потока силы – восходящий и нисходящий.

Человеческие мысли каждый день отображают на себе эти разные состояния. А информационное состояние как физической воды, так и самого времени – дает нам понять о состоянии резонанса или диссонанса между живыми объектами. Благодаря этому мы чувствуем плохое и хорошее. «Хорошее» – всего лишь резонансно нашему внутреннему настрою. В таком случае можно решить, что нет ни добра, ни зла. Но такое решение не прекратит людских страданий, и принявший его сам не прекратит страдать. Мы все чувствуем страдания, когда вынуждены бороться с внешним миром. Во многих восточных традициях сама жизнь в нашем мире называется страданием. Если мы чего-то хотим, но не имеем – это страдание. Если мы имеем, но уже пресыщены тем, что имеем, возникают новые желания. Боязнь потери – то же страдание. Просветленное сознание превосходит все виды страданий.

Пар, вода и лед – это три состояния одной и той же воды. Их психические аналоги – это три возможных состояния одного и того же информационного поля. Если элемент огонь (5) символизирует свет, как поток частиц, то элемент вода (6) символизирует волновую природу света. Циклы движения воды – прилив и отлив, накатывание и откатывание волн, дождь, снег, град – это определенные ритмы со своими характеристиками. Если для частицы (элемент «огонь») важно направление движения, то для волны важно взаимодействие частиц между собой. Это подсказывает нам, что важно не только то, какой выбор сделает конкретная личность, но и то, какие движения наблюдаются в обществе.

Есть теория о том, что сильные личности управляют обществом. Для этого личность должна быть яркой, харизматической. Но если частица-личность светится ярче других частиц, то есть движется с большей скоростью, этот свет просто не будет в резонансе с их свечением. В обществе же границы между конкретными личностями вообще стираются. В нем есть только связи, определяющие взаимодействие личностей. Колебание одной частицы вызывает колебание остальных. Внутреннее строение одной общественной единицы вызывает изменение во всех, с ней контактирующих. Происходит взаимная настройка душ. Если сила желания зависит от того, насколько мы можем избавится от колебаний и сосредоточиться на выбранном направлении, то сила самого информационного заряда зависит как раз от величины колебаний. Два казалось бы несовместимых элемента – вода и огонь дают то самое намерение, которое способно творить.

Частота колебаний – информационный заряд, величина волны – то, насколько личность вкладывает себя в действие – это элемент «вода» (6). Направление действия, приложение, концентрация и выбор – элемент «огонь» (5).

Вода может потушить огонь, огонь может испарить воду. Поэтому закон-форма (элемент «земля» (7)) играет здесь роль посредника и через ограничение и направление создает действие. Например, паровой котел.

Именно поэтому люди придают особо значимым действиям форму ритуала, проводимого по своим особым законам. Сам элемент земля, в свою очередь, создается и очищается посредством огня и воды.

Сама вода является как бы промежуточным элементом. В виде пара она проводит энергию огня, затем внося в него структуру информации, переходит в состояние замораживания, твердое как земля.

Информацию же вода берет из более тонких элементов воздуха и эфира («4» и «1», «2», «3»). Кристалл воды – снежинка, имеет шестиконечную форму. Число «6» можно рассмотреть как еще одно взаимодействие «3» – воли и «2» – видения. Сравните элемент огонь 5=3+2 и элемент «вода» 6=3х2. в первом случае сложение указывает на индивидуальность. Во втором умножение указывает на коллективность. Индивидуальность создает условия для усвоения информации – очищение и резонансную подстройку. Но в дальнейшем все зависит от взаимодействия человека и общества. Общество заземляет человека, дает ему прочную основу для действия, помогает ему проявлять себя и развиваться.

В рамках целостной информационно-энергетической системы (Абсолют и творение «10») всегда действует закон, что всякое действие рождает равное ему по силе противодействие. Так рождается двойственность, закон отражения. На уровне воли и ума это выглядит так: воля человека «3» отражается в воле общества «3». Если личность противопоставляет себя обществу, мы получим взаимную аннигиляцию 3-3=0. но в элементе «вода» все устроено так, что противодействия нет, а есть взаимодействие в едином информационном пространстве – связь (диполь), которая рождает движение («2»). Поэтому мы получим 3+3=6. на уровне элемента «огонь» в его низшей психической форме остается противодействие с системой – целостностью 10-5=5. это то, что называется познанием добра и зла. А дело все опять таки в видении («2») 10/2=5. человек видит часть, но не способен охватить целое. Для этого ему нужно было бы отказаться от собственной воли. Поэтому его воля обретает черты противоборства (-5). Происходит рождение «змея» – перевернутой пентаграммы. В отрицательном аспекте это зависть, ложь, лжесвидетельство и гордыня, объединившиеся вокруг эгоизма-страха. Каждая из этих эмоций – искаженный образ одного из первоэлементов. Эгоизм – эфир, гордыня – огонь, лжесвидетельство – воздух, ложь – вода, зависть – земля. Когда сознание человека или общества искажает истину, личность теряет гармонию и отправляется в изгнание – она вынуждена жить «внешним» сознанием, забывая про внутреннее («Изгнание из Рая»). Все, что хочет сделать и создать такая личность дается ему со страданием, кроме того личные интересы сковывают созидательную волю, даже, чтобы просто жить, человек вынужден тяжко трудится, отрицательные же устремления человека переходят в физическое тело, и «съедают» его, а затем умирают вместе с ним. Человек постоянно враждует со своим злым началом, оно заставляет нас шевелиться, «жалит в пяту» неприятностями и болезнями. Мы же попираем ему голову – боремся со злыми мыслями.

Вода способна отражать и отображать, медь тоже. Кроме того, медь символизирует скромность, смирение и исправление (очищение).

Таким образом, на уровне информации возможно исправление, когда от огненного противодействия (10-5) мы перейдем к водяному взаимодействию 10+5=15=6. Символ «Звезда Давида» – это аналог символа «медного змея». Он показывает сублимацию отрицательного. В этот символ можно вписать прямую и перевернутую пентаграммы (5+5=10). Тогда получится специальный знак гашения негатива. Все это один резонансный ряд: вода, медь, «звезда Давида», осознание целостности информационного поля, ответственность каждого за всех.

Элемент огонь (5), вода (6), земля (7) – отражают разные взгляды на время, например, огонь – линейное, однонаправленное время. Вода же отражает время как структуру. У очень многих народов символом священного времени является река. При переходе через реку старая ситуация смывается водой, и человек вступает в новый для него мир. на этом основании многие обряды посвящения, а также похоронные обряды у некоторых народов (верящих в реинкарнацию). Река времени возвращается к своему источнику – океану («все реки текут в море»). Океан – символ души – присутствия Бога на земле. Одновременно это всеобщее поле информации. Очищаясь огнем (светом) знания, структура материи превращается в тонкую энергию, происходит движение времени по восходящему потоку. Дойдя до верхней точки – высших энергий души («небо»), время включается в нисходящий поток, питающий землю дождями и росой. В трудное время («ночь») душа нуждается в поддержке и ее питает нисходящий поток. Потом наступает время благодарить Творца («день»), когда у души достаточно сил, чтобы освящать (поднимать) материальное к духовному. На уровне замысла, когда существует лишь первичный импульс к творению, время однонаправлено, но вступая в информационно-энергетическую динамическую фазу, когда появляется знание и понимание, время приобретает структуру энергии-материи. Любое движение – от движения элементарных частиц внутри атома до движения целых галактик и вселенных – есть время. Все движения цикличны и время циклично.

Мы измеряем время по шкале кратной шести. Двенадцать месяцев, 24 часа суток, 60 минут в часе, 60 секунд в минуте.

Современные исследования показали, что информационную структуру воды можно рассматривать как соты. Так же моделируют информационную структуру Вселенной.

Гармония со средой означает и гармонию со временем. Внутреннее время человека должно быть резонансно с внешним временем. Это означает – не торопить события, не пытаться удержать их – проще говоря, принимать мир как дар Творца, в котором есть все, что нужно и нет ничего лишнего.

Вместе с тем Законы направлены не только на пассивное принятие (актуальное на уровне личности), но и на активное преобразование, улучшение всего существующего (активность души). Поскольку в современном нам мире существует негативное, душа и должна прилагать усилия, чтобы не рассеять данный ей свет.

Мы рассмотрели одну связь между десяткой и шестеркой. Теперь рассмотрим другую – 10–6=4. Четыре – осознание, жизнь и выбор. Все это наиболее свойственно человеку. Геометрическая фигура, символизирующая материю, как получатель Божественного света, это куб. У него шесть граней и восемь углов (число нисходящего, питающего потока). Число 6 как символ материи служит основой для разумной жизни. Получение здесь выступает не как приобретение материальных благ или расширение границ материи, но как наполнение материального духовным содержанием. Если из центра куба провести линии к его углам, мы получим шесть пирамид. Центр этой фигуры символизирует присутствие Бога в материи, но символизируется это состояние числом 9 (душа, одушевленность, отдавание и возвышение). То есть присутствие Творца становится явным при одушевленности. А степень одушевленности зависит от осознанности и способности отдавать и освящать (поднимать) свою действительность.

Вообще число «6» является своеобразным отражением числа «9». Получение – вращение против часовой стрелки – число «6». Отдавание – вращение по часовой стрелке – число «9». Шестерка – движение от внешнего к внутреннему, девятка наоборот, от внутреннего к внешнему.

Известна закономерность, что то что происходит внутри, находит свое отражение снаружи. Глобальное потепление на данном этапе истории означает, что среда сопротивляется нашему внутреннему охлаждению. Если человечество «победит» в этом противостоянии, нас ждет ледниковый период. Если же люди возьмутся за ум, они смогут спасти Землю от катастрофы.

Вернемся к рассмотрению первоэлемента «вода». Как уже ранее говорилось, он связан с резонансом, а резонанс создает прямую и обратную связь между объектами (прямая и перевернутая пентаграммы). Связи дают возможность общения и передачи энергии от человека к человеку. Как они образуются? Скорее всего души всех людей изначально связаны между собой. Но не во всех связях есть активный резонанс. В жизни это выражается как общие мысли, общие интересы, которые либо есть, либо нет. Еще существуют симпатические связи, которыми часто пользуются маги. Это неактивные каналы связи, в которые вкладывается информация (часто эмоционально заряженная). Симпатические связи временны и их используют только для достижения конкретной цели. Как и любой другой способ резонирования, симпатическая магия оставляет свой след как в материальном, так и в духовном мире. Это агрессивный способ давления на ситуацию и на личность. Если мотивация воздействия достаточно материалистична и желание достаточно сильно, то резонанс превращается в агрессию. Дух материализма повреждает душу объекта воздействия и в еще большей мере самого мага. Такие методы в древности использовались единицами. Популярные магические манипуляции вроде приворота или порчи стали широко распространены в последние годы. Если люди не начнут думать о последствиях всего этого, то годы действительно могут стать последними.

Информация подобна воде, она может просачиваться в незащищенный осознанием своей духовной роли ум. Она может менять рельеф, набегая волнами как это происходит в сфере рекламы и пропаганды. Она может вызывать слишком сильное движение и потерю равновесия. Агрессивная информационная среда топит корабли человеческих жизней. Резонанс в наше время навязывает людям стереотипы, делает поведение человека неадекватным, плодит фобии и мании.

У жизни есть свой ритм. Этот ритм четко определен законами, по которым создан наш мир. Соблюдая эти законы, человек приводит свой жизненный ритм в резонанс с самим Источником жизни. Быстрые перемены ритма создают диссонанс и потерю целостности. Такими переменами могут быть внедрение чуждой информации, присоединение к поверхностным ритмам для внедрения информации, ошеломляющее давление большого объема информации (например, большое количество рекламы в вагонах метро, идущие одна за другой лекции в вузах).

Внедрение информации практикуют такие системы как NLP. При этом предлагается «быстро и эффективно» научиться «управлять собой и другими». Очень часто информация вводится без осознания мотива.

Как защититься в нашем мире от негативной информации? Практиковать сосредоточенность на позитивном. То прекрасное, позитивное, что вам особенно дорого может стать началом серьезной практики медитации. Нужно держать объект медитации в уме как можно дольше. Если ум отвлекается, возвращать его обратно. Когда объект медитации сохраняется в уме без труда, можно начать практиковать погружение в объект, стремясь найти его духовную суть. Во всем прекрасном и гармоничном присутствует Свет Творца. И наши души способны почувствовать его, потому что сами ему родственны.

Когда душа прикасается к Истинному Свету, она испытывает истинное благоговение. Следующей стадией медитации будет сосредоточение на самом чувстве благоговения, наполняющем мир. Затем его можно переносить на все, в чем есть Божественная искра (то есть на все). Таким образом это чувство заполнит весь осознаваемый вашим умом мир. Следующей стадией будет выход этого чувства за пределы мира.

Еще одна техника медитации заключается в том, что человек фиксирует негативные и позитивные события, а затем ищет, каким образом негативные события его жизни способствовали позитивным. Это способствует осознанию целостности мира.

Главное условие успеха любого дела – это концентрация. Концентрация внимания и концентрация энергии – это явления всегда сопутствующие друг другу. И каждое из них обуславливает одно другое. В символике чисел есть особый ритм – четные числа и нечетные чередуются. Четное число представляет собой диполь – силовое напряжение, порождающее движение, время, энергию. Нечетное число представляет собой возможность оформления, порядка, формотворения. Каждая цифра связана с определенным слоем энергии (четн.) или информации (нечетное – структурирование). Это похоже на луковицу. Первые семь цифр связаны со структурированием внутренней и внешней среды на разных уровнях энергии и информации. Отдельные уровни друг без друга просто не действуют. Это означает, что полное отделение какого-либо из «тел» будет не просто смертью, а аналогом термоядерного взрыва на тонком плане. Именно поэтому сильные эмоции могут причинять вред, ведь эмоция временно изолирует уровень сердца. Если эта изоляция не прорвется и эмоция не будет высвобождена, то происходит взрыв на уровне сердца (сердечный приступ, разрывы сосудов) или перекрывание сердечного центра на физическом (стенокардия, астма и т.д.) или информационном уровне (депрессия, замыкание на себя).

Также может стать вредной для человека длительная концентрация на идеях, которые он не понимает. Тогда снижается контроль структурирующих уровней информации за деятельностью энергии. Не проверенная, ложная мысль имеет недостаточно четкую вибрацию и может самоискажаться. Поскольку она не природна, то естественный резонанс ее не поддерживает. Тогда псевдоидея сводит сознание необходимого ей донора до своего уровня вибрации, поглощая его энергию. Эта идея становится шаблоном, под которую сознание подгоняет индивидуальную действительность (мироощущение). Именно силовой, а не информационный аспект осуществляет притяжение энергии, но притягивает он только те мыслеформы, которые имеют нечто общее с начальной идеей. И это притяжение связано с инерцией – энергия меняется медленнее, чем информация и энергия прошлого продолжает притягивать подобное себе, когда информация уже претерпела изменения. Сила и информация разделены условно на два уровня по центрам (чакрам). Сердечный центр является пограничным между этими двумя уровнями (он более близок к высшим). Сердце является координатором и связано с энергией и ее инерционным движением. Энергия определяется по четным цифрам и их соответствиям в центрах (чакрах).

2 – комплексные идеи, энергия головы; 4 – чувство и эмоции; 6 – жизненная сила и равновесие.

В понятиях восточных традиций этим уровнем в человеческом теле (тонком теле) будут соответствовать области накопления и «опоры» энергии – дантянь. Нижний – в области ниже пупка, средний – в области сердца, верхний – внутри черепа. Символ динамизации, движение в индийской традиции – лингам. На уровне энергии это выглядит так. Свет нисходящего потока энергии взаимодействует с уровнем закона (7), который создает структуру, направленную на отражение и концентрацию этого света – восходящий поток. В отличие от тонкого и неуловимого нисходящего света ( 8 ), восходящий поток (9) плотен и собран. Он может концентрироваться, рассеивать встречный поток, и отражать его. Но сталкиваясь с противодействием, он пульсирует и слабеет. Если на самом нижнем уровне (7) отражение абсолютно, то на уровне «6» структура становится как бы полным сосудом, способным к накоплению. Следующий уровень (5) образует что-то вроде стенок этого сосуда, создает информационную структуру для направления энергии («труба»), он же становится опорой – отражением для уровня «4», который ограничивается и структурируется уровнем «3» (вишуддха структурирует анахату, ум структурирует чувства). Тройка является опорой для виденья (2), которое структурируется духовным уровнем (1). «Опоры» могут сильно уплотняться из-за застоя энергии. Застой же возникает из-за чрезмерного желания получать ( 8 ) и нежелания отдавать (-9). Это можно выразить формулой 8-9=-1. это явление приводит к «сползанию» энергоструктуры вниз, например, 2-1=1, 4-1=3, 6-1=5. тогда верхним центром становится аджна (мироощущение), поток энергии закрывается уровнем отражения (8-1=7), вверху образуется «скорлупа». Уровень души начинает отдавать энергию на более низшие уровни…

Нижний энергоуровень из отражающего становится принимающим (7-1=6). Образуются виртуальные информационные пространства «-5» («нижние миры», «ады»), которые имеют свободный доступ для структуризации энергии «6» на поглощение (6-5=1), поскольку виртуальный мир по отношению к нашему двухмерен и дальнейшее погружение в него невозможно. Он может забрать всю жизненную силу, но не способен поглотить духовность. Этот механизм существует для того, чтобы очистить духовность (1), тогда человек в несчастьях и бедах обращается к Богу. И единица начинает приплюсовываться, восстанавливая все уровни души. Поглощаемое виртуальными мирами, они эти миры не могут удержать в себе и отдают обратно, как только человек осознает свои ошибки и возвращается к Единому.

Отсюда мы можем сделать очень простые выводы: жадность обуславливает пассивность и является опорой для зависти, ревности и гнева.

Что такое зависть, ревность и гнев? Это информационные структуры, обуславливающие неправильные действия, то есть «искривление путей», искажение восходящего потока, и как следствие – рассеивание энергии, хаос и деформация души. Поток как бы отклоняется в сторону и рассеивается, образуя «завихрения». Отражение этих завихрений на «поверхности» уровня «7» (6) создает иллюзию неких «злых существ», «плохих явлений» и т.д. Эти существа и явления иллюзорны, они существуют только в мирах отражения, но резонируют с искажениями, порождающими их. Поэтому мы воспринимаем связанный с этим явлением дискомфорт как чувство страха. Страх – это не просто эмоция, это защитная реакция сжатия (6-5=1), возвращающая человека к его внутреннему закону. Поэтому не стоит поддерживать структуры страха, не нужно бояться призраков. Бояться нужно одного – нарушить свою связь с Творцом и потерять реальность ощущения мира. «Сон разума рождает чудовищ».

Уровень «7» связан с действиями, с физическим миром. В нем есть два подуровня. Отраженная «9» – душа принимающая – наша воля и желание, структурирование, наши просьбы к Источнику нашего существования, наша личность, этот уровень проецируется на колени. Отсюда обычай преклонять колени перед волей Творца. Отсюда же выражение «колени подкосились», «слабость в коленях» – отсутствие сил, истощение души.

Есть также отраженная «8» – отдача, трансформация и усовершенствование реальности, «уход за райским садом». Это созидательная сила, делающая нас сотрудниками самому Богу. Эта сила связана с этикой, с тем, как мы соприкасаемся с миром, как мы идем по жизни.

8+9=17 («формула жизни»), где 1 – присутствие Бога в мире, а «7» – наше истинное «Я». Состояние этих уровней энергии зависит от того, насколько наше «Я» соответствует закону (7) и духовности (1), насколько точно отраженные силы повторяют (резонируют) с состоянием потоков ( 8 и 9). Все известные законы направлены на настройку этого резонанса.

Само по себе число «7» является символом хранения. Это принцип самоограничения материи и принцип отражения в материи тонких энергий. Проекцией уровня энергий «7» является муладхара-чакра – тонкое образование сохраняющее жизнь. В теле этот уровень проецируется на крестцовую кость – естественный резонатор энергии. Эту же область считают вместилищем энергии – Кундалини (от кундала – спиральная раковина). Эту силу иногда изображают как свернувшуюся змею. Почему? Если тонкий, почти не ощутимый нисходящий поток имеет структуру почти незаметную, то мощный, уплотненный восходящий поток имеет четкую спиралевидную структуру. Отраженная «9» нашего уровня «земля» создает саму возможность отражения. Что есть отражение – это понимание, знание о мире, представляемом нисходящим потоком ( 8 ). Знание, структуризация – это хранение информации.

С одной стороны этот уровень является пограничным. Это граница времени и материи, и как всякая граница, эта контрастно-ярка и, если так можно выразиться, «супер-реальна». С другой стороны – это вместилище виртуальных отраженных миров, сильно влияющих на нашу жизнь. И эти миры – «супериллюзорны». В нормальном состоянии первочеловека материя отражает нисходящий поток – Эдемский сад, где есть все, что только нужно для жизни; и восходящий поток – древо жизни посреди этого сада.

Посмотрите вокруг – эту ли картину вы видите? Нет! А значит видение наше не полно. Все мы так или иначе находимся в этом низшем мире, потому что потеряли свое изначальное чистое состояние. Как ни странно, именно эта потеря в будущем должна сделать этот мир храмом Бога. Наши ошибки являются по сути дела накоплением пассивной, бездеятельной силы, как описывалось выше. Рождение человека в этот мир происходит с перезаписью всей информации о допущенных грехах, как пассивных, так и активных (потенциально способствующих росту пассивности). Перезапись эта происходит на виртуальном уровне, а также на энергетическом («Кундалини») и физическом уровне (крестцовая кость – резонатор). На физическом уровне это создает ограничивающие жизненные условия, тяжелые обстоятельства и прочие неудобства. На информационном – давление хаотических желаний, эгоизма, бесплодные порывы духа. Энергетический же уровень «зажимается» между информационной и бытийной плоскостями и в нем растет напряжение. Пружина Кундалини сжимается и ее сила используется для выживания и духовного продвижения. Если первое (выживание) остается в силе всегда, потому что сила энергетического вихря давит на информацию и обстоятельства и преобразует (структурирует) их, то второе (духовное продвижение) возможно только при осознанной мотивации и действиях (1 и 7).

И пространство и время, и потенциальная и кинетическая энергия является по сути информационным структурированием, необходимым для адаптации индивидуального сознания к Абсолютному Сознанию. Проще говоря, любая вещь, структура, событие несут в себе намеки на Абсолютное, позволяющее уму человека взаимодействовать с Божественной Истиной.

Многим известна история о големе – глиняном человеке, но не очень известна та информация, которую раскрывает эта история. Глина – самое низшее состояние живой материи. Это конечная стадия разложения. Из этой глины, из состояния крайнего разрушения, была вновь создана жизнь. Бог поднял низшее до наивысшего. Глину наделил разумом. История голема повторяет как историю творения, так и историю спасения Ноя, а еще она показывает историю рождения каждого из нас. Каждый человек, пришедший в наш мир по сути своей – спасенная глина. Все бы хорошо, но впуская в свой мир даже немного агрессии, человек превращает данный ему потенциал разума в глину. Вышедший из-под контроля, агрессивный и разрушающий голем лишается явного присутствия Бога в своем существе и становится мертвой глиной. Агрессия в любой своей форме лишает человека истинного видения. Пассивная агрессия (страх) переходит в активную (зависть, ревность и ненависть) и наоборот. Когда же доходит до действий и слов, ум человека парализуется и становится «глиняным». Поэтому берегите свой разум! Если вам внушают ненависть, подозрительность и страх – вас просто хотят лишить разума! Вами хотят управлять как куклой!

Проходя по городу, можно иногда увидеть на стенах плакатики, в которых людей пугают тем, что «черные» (или «желтые») размножаются быстрее, чем «белые». Сектанты пугают людей «концом света». (Задумайтесь только над значением этих слов. Это ведь абсурдно даже с точки зрения физических законов). Колдуны пугают «порчей», «сглазом», «проклятиями» и нередко указывают «виновника» всех проблем, вашего «врага». Но ведь настоящий враг прячется не там. Он даже не в том колдуне-целителе (денег ценителе). Враг ваш в том, что вы принимаете ложь за истину и позволяете любви скрыться и пропасть за ненавистью.

Не имеет значения, насколько «патриотичен» фашизм. Это всего лишь ненависть, выращенная на невежественном страхе.

В наше время очень популярен метод управления «массами» (читай – глиной) «разделяй и властвуй». Это видно по некоторым литературным «шедеврам». Политики борются за власть, играя на чувствах гнева, жадности, обиды и страха. Но обманывающий перехитрит себя самого. В конце жизни все золото превратится в черепки, сколько бы его не было накоплено.

Национальность – это не способ отличия, а потенциал осуществления человеческого духа. Богатство – это большая возможность отдавать. Образование – это способность улучшить этот мир, подарить людям понимание, а не преимущество. Все мы люди с равным Божественным потенциалом. И нам не следует ограничивать себя какой-то ролью, а следует быть человеком.

Мы возвращаемся к значению числа «7», на этот раз – в его временном аспекте. Почему Бог ничего не создал на седьмой день? Потому, что все уже было Им создано и было совершенным. Семерка – символ замыкания цикла времени. Это его завершение и одновременно – его бесконечность. Седьмой день (год) – это своеобразный знак вечного присутствия Беспредельного в конечном. Многие государства, философии и другие явления человеческого ума не прошли испытание временем. Что же такое «испытание временем»? Это соотнесение личного ритма с ритмом времени. Каждая цифра временного цикла от «1» до «7» проверяет явление на наличие закодированных в ней (цифре) свойств. И те, что не соответствуют хотя бы одному из них, сходят с дистанции.

Вот эти свойства: 1 – импульс начала; 2 – мотивация; 3 – обоснование или оправдание; 4 – равновесие составляющих; 5 – движение; 6 – изменение; 7 – покой и совершенство.

Как видите, у большинства явлений не будет проблем с шестью из семи этих категорий. Но проверку семеркой проходят лишь немногие, ведь совершенство возможно только в соотнесении с Богом. Поэтому все, в чем нет цельности, заканчивается. В этом мудрость времени. Сатурн – планетарная сила семерки является своеобразным экзаменатором (сатан). Он неумолим и обмануть его невозможно. Все несовершенное должно быть подвержено распаду. Но также в покое семерки таится источник совершенства временного цикла. В понятиях индийской и буддийской религий семерка соотносится с понятием самадхи и нирвана. Состояние вне мыслей является вратами к покою. Покой же есть изначальное состояние энергии перед творением (потенциал пространства). Это не выход за пределы времени, но погружение в его глубинную суть. Своя личная «семерка» достижима для каждого. Все мы черпаем свои силы в Покое. Совершенство создает сознание. А несовершенство лишь фрагмент совершенства.

Математически это может быть выражено формулами 7=1+6=2+5=3+4. Духовное и материальное, сознание и действия, ум и чувства, должны составлять единство и гармонию и быть совершенными. Если этого не происходит, Сатурн (Сатан – ангел-экзаменатор) забирает у человека видение истины, а это – начало смерти.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ И КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИИ

Из курса физики, который все мы изучали в школе, известно, что энергия бывает потенциальная и кинетическая.

Однако современная физика оспаривает это утверждение. И действительно, мы сталкиваемся с проявлениями энергии только в движущемся активном состоянии. Откуда же взялось само понятие «потенциальная энергия»? Дело в том, что даже методы современной физики, не способны выяснить откуда исходит изначальный импульс энергии. Все это может объясняться лишь абстрактными рассуждениями. И если проследить исторический процесс развития этих теорий, то их источником окажется не религиозное мировоззрение. В наше время и наука постепенно возвращается к тому, с чего она начиналась. В писаниях разных религий ученые находят подтверждения или опровержения своих теорий и даже их развитие.

Человек всегда стремится к силе. Кто-то сам хочет быть сильным, кто-то стремится быть под защитой сильных. Но, направляя свои поиски силы к материальному, человек теряет ее источник. Полагаясь на людей, на предметы и места, мы упускаем возможность быть благодарными тому, кто это все создал и наполнил силой.

Человек не может напрямую воспринимать духовный свет. Мы устроены так, что наше восприятие есть отражение, а отражение невозможно если свет непрерывен. В жизни люди воспринимают контрасты холодных и теплых цветов, высоких и низких частот, холод и тепло, тьму и свет, движение и покой. Последние определяют все остальные явления. Множество переходящих друг в друга ритмов чередования движения и покоя определяют все наше восприятие. И все же наше существование зависит от того, как мы воспринимаем мир. Это чередование фаз с древних времен называют Силой, Светом, Сиянием.

Сила непрерывно связана со своим источником. В нашем восприятии реальность видится как «негатив». Покой – это состояние Творца, светоносное, где свет существует сам в себе и ему просто некуда двигаться (видится нашим умом как вакуум, пустота, пространство). Движение же света, порождаемое тем, что Творец уступает место, создавая абсолютный вакуум, мы видим в ярких цветах. Из-за своего «обратного восприятия» человек выпускает из виду яркие духовные феномены, находящиеся рядом с ним. Зато хорошо воспринимает то, что наиболее пусто – материальные явления и связанные с ними идеи.

При настройке на духовную реальность восприятие может полностью или частично перестать быть «обратным». Это разные уровни пророчества. Но обычные условия мира в наше время складываются так, что люди находятся как бы в противофазе правильному восприятию (вышеописанное погружение в виртуальную реальность отраженных миров).

Мы легко воспринимаем зло и плохо воспринимаем добро. Мы помним обиды и забываем, как много сделали для нас окружающие. Мы запоминаем отрицательные персонажи в художественных произведениях и фильмах, а положительные персонажи проходят незамеченными, а то и надоедают. Зло есть вакуум, порождающий ускорение движения силы. Динамика зла привлекает многих, потому что они видят только поверхность и отражения на ней. Проведем еще одну аналогию. Движениz частиц в атомах вещества определяют его свойства. Если скорость движения частиц одна – состояние материи твердое превращается в жидкое, потом в газ, в плазму. Так и наш «отражающий экран» в духовном мире. Когда мы отдаем ему слишком много внимания, мы «перегреваем» его, и вместо отражения, он порождает ускорение «частиц», которое мы воспринимаем как реальное плохое. Такое духовное движение диссонансно по отношению к нашей жизни. И оно привлекает еще больше нашего внимания. Ведь какой контраст! Мир становится еще более «отдельным» от нас… И еще более ускоряется. И вот мы уже должны бороться с миром за собственное выживание. А нужно для счастья всего-то дать нашему миру «остыть». Распределить внимание в своем изначальном жизненном ритме.

День человека проходит в трудах и активности, а ночь дает ему покой. Ритм дыхания, ритм биения сердца, ритм вознесения и создания – все это, один человеческий резонанс.

Каждый вправе быть воином на пути знания, воином духа, воином света. Но с чего вы взяли что война – это романтика? Почему вы решили что борьба – это хорошо? Это диссонанс с самим ритмом жизни. Смерть может быть и возможностью, но уверены ли вы, что правы в своей борьбе? Неужели же жизнь показывает нам, что борьба приходит к крепкому миру? Ведь обычно после войн наступает только временное примирение.

Даже сейчас, когда мировые войны остались позади, есть среди нас люди, которые видели настоящую войну. Это не компьютерная стрелялка. У каждого на войне есть свой мир, и не известно точно, кто прав, а кто виноват. Но боль, потеря жизни, здоровья – реальность войны. В духовном мире все аналогично физическому – если борешься – становишься убийцей, если обвиняешь – становишься палачом.

Вся романтика борьбы – не человеческое порождение. Нам подбрасывают ее силы как иллюзии превосходства – продукт духовного «нагрева» наших оболочек. Поэтому давайте будем уделять внешнему только ту участь нашего внимания, которая действительно необходима. Это касается всех сфер нашей деятельности. Человек, думающий много о своем авторитете, несомненно, нанесет ущерб своему делу. Люди, для которых любовь – занятие, даже вместе останутся одинокими. И тот, кто стремится быть «великим», останется в своих иллюзиях (только там это осуществимо).

Миром правит динамическое равновесие между формой и содержанием. Это сила без насилия, способность воспринимать жизнь без вмешательства и исправлений. Принимать жизнь как материал с уже заданными характеристиками. Да – из этого материала можно лепить что-то свое. Но не стоит лишать его природных достоинств. Творец создал мир совершенным, но способным к росту и развитию. Он поручил человеку ухаживать за садом жизни. Нам дана почва, даны семена, даны силы нашей души. Только приняв эти хорошие условия, приняв эту хорошую землю и себя на ней, мы можем реально начать что-то делать.

Цифра «8» показывает символическое единство материального и духовного в нашем внутреннем мире. Духовное необходимо для зарождения физического, но и физическое является опорой для осуществления духовного потенциала. Человек не бывает плохим, он может быть больше или меньше осознающим. Ведь каждый из нас хочет для себя, чтобы было лучше. Духовный мир человека – основа и его души и его жизни, и он пассивен по своей природе. Его сила зависит от того, насколько глубоко человек понимает, что Бог сделал все хорошим, включая и самого человека. Тот, кто ищет во всех явлениях положительное, находит в них силу самого Творца.

Мы не можем сами начать что-либо, нам необходимы «строительные материалы». И все условия и материалы уже созданы Богом. Нужно найти в себе силу принять созданное. Вся наша жизнь – чередования состояний пассивного принятия (телесный, эмоциональный или высший транс) и активного творчества (медитация, закрепление и придание формы). О втором будет упомянуто в дальнейшем. В любом случае для того чтобы отдать надо получить. Единственное исключение из этого правила – сам Творец, потому что все происходит в нем, и ему нет нужды в получении – ведь Бог – источник всего.

Трудясь и напрягаясь внешне, мы не отдыхаем. Нам необходимо время для пополнения сил. Но такое состояние естественным образом находит человека, даже если он находиться в процессе деятельности. Телесный транс наступает помимо воли человека. Тело воскрешается, набирая силу. Есть такое состояние и у отдельных органов. Например – потягивание – это мышечный транс. Зевание – сосудистый транс – пополнение организма кислородом. Сон и механическое действие – развитые степени транса нервной системы.

Самопроизвольно может наступать и эмоциональный транс – от временного отсутствия эмоциональной чувствительности, до депрессивного бездействия, когда внешний мир вообще не воспринимается.

Высший транс отличается тем, что сознание не отключается, а меняет свою направленность. Такие виды транса сознательно генерируются. Все эти состояния отличаются изменением ощущения времени. Время как будто останавливается. Иногда этот эффект находит физическое выражение. Например эффект мгновенного передвижения у мастеров кунг-фу. Духовный транс может продлеваться и на активную фазу процесса сознания. Это состояние всегда осуществляется во времени. От чего зависит пассивная фаза созидания? От двух вещей – мотивации и силы раскрытия.

Мотивация – это не оправдание действия. В своем истинном состоянии это наиболее тонкая и сильная часть молитвы. Даже если человек не верит, мотивация у него есть. Лень, стереотипы общества, свои вредные привычки могут искажать мотивацию. При этом концентрация энергии ослабевает, и намерение становится желаниями. Желание же может набрать силы, если будет выражено множество раз. Иногда это действует даже при формальном повторении заученной фразы (как при повторении мантр или аутотренинге). Мотивация продлевает начальный импульс до активной фазы.

Сила раскрытия зависит от того, насколько человек может самоустраниться и не мешать потоку силы. Самое малое что мы можем сделать в этом направлении, не принимать все на свой счет. Мир существовал бы и без нас. Альтруистический настрой (мотив) помогает раскрыться. При этом не нужно путать раскрытость с раскованностью поведения, которая по утверждению современных психологов способствует здоровью. Тогда это похоже на простое отсутствие уважения. Самое большое чего достигал человек в раскрытии себя – это ступень пророчества. При этом личная воля напрочь отбрасывается. И уступает место воле Единого Бога. Не путайте это с одержимостью, когда в человека вселяется посторонний духовный объект. Кроме того, эта пассивная фаза создает потенциал для действия, она дает образовавшейся энергоинформационной сущности оформиться и войти в семеричное бытие – пространство-время (3 – настоящее, прошлое и будущее + 4 стороны света). Нумерологически это выглядит так: 8 – начальный транс + 9 – активная фаза + 8 – отпускание действия = 25 = 7 (2 – знание воплощается в 5 – действие и наоборот). Существует три степени высшего транса в зависимости от охватываемых им уровней: энергетический, ментальный и духовный.

Для того чтобы генерировать энергетический транс, нужно сосредоточится на одном из видов чувств (зрение, слух, осязание) или видов деятельности (ходьба, упражнение, дыхание, мышление), охватив сознанием максимальный его объем. Например, стараться увидеть все что только возможно увидеть в поле зрения (расфокусировать зрение). Не путайте это с состоянием не мышления, которое может быть только побочным явлением транса.

Ментальный транс генерируется однонаправленностью мысли. Он граничит с активной фазой. Сосредоточенность мысли на одном предмете может быть его второй фазой. А первой фазой может быть погружение в абстракцию (нумерологические расчеты, перестановка букв, путешествие по древу жизни, шаманские путешествие). Но в общем каждая из этих фаз может быть самостоятельной техникой. Интересно, что шахматы – техника ментального транса. Им может стать даже разгадывание или создание кроссворда.

Высший духовный транс не генерируется какими-либо приемами. Это сочетание чувств смирения с ощущением всеохватываемости, всенаполненности замыслов Создателя. К этому человек может привыкнуть только в результате духовного образа жизни, и только будучи просто человеком. Раньше уже много раз упоминалось понятие резонанса. Что же это такое? Об этом говорит само слово. Резон, смысл, мотивация. (Рассматриваем только уровень психики). Резонанс дает нам возможность взаимодействия с людьми и явлениями. Он однозначно хорошо действует на нас. Но почему же мы не со всеми явлениями входим в резонанс? Дело в том, чтобы знать какой смысл может иметь для нас взаимодействие, у нас изначально должна быть духовная мотивация. Если ее нет, функцию оценки берет на себя телесный разум – наше эго. А он всегда блокирует взаимодействие с любым источником дискомфорта. Стадия дискомфорта всегда присутствует при настройке на резонанс. Это необходимый элемент динамики. Это работает через известную всем двойственную логику: это – хорошо, это – плохо. Духовно мотивированная логика рассматривает противоположности как динамическую систему. Если же человек не проходит через стадию дискомфорта, а сразу находит резонанс – значит, он уже изначально был настроен на него.

В любом случае, при выделении отдельных явлений из целостной системы даже ощутимый резонанс приводит к противодействию. Частичная гармония подобна раскачиванию маятника или натягиванию пружины. Задумайтесь, каковы идеалы современного общества? Они совсем не дают нам духовной ориентации. Поэтому религиозное общество в этой или иной мере всегда имеет преимущество над мирским. Частичный же резонанс всегда порождает только иллюзию гармонии. Потому что в нем нет «вертикальной» логики, а только «горизонтальная». «Горизонтально» в строении мира ориентированы его оболочки – предохранительные, формообразующие и отражающие Высший Свет структуры. Без самого света действующего «Вертикально», они теряют всякое значение. Попытка выделить оболочки, изолирует их от присутствия Бога, или лишает жизни. Жизнь всегда стремится к динамике, ей необходимо движение света. И если Источник питания отключен, оболочки либо разрушаются, выделяя свет, либо становятся поглощающими паразитическими структурами. При разрушении происходит упрощение организации оболочки. Оболочки изначально имеют высокую степень осознанности. Но отходя от своего предназначения, они теряют осознанность, а вместе с ней и управление ситуацией. Они становятся имитаторами разных уровней сознания: человеческого, животного, растительного и минерального. Сутью этих «существ» зеркального мира становится распад (в отличие от элементалов). Поэтому и резонировать они могут только с энергиями распада. Чтобы паразитировать и притягивать энергию, они должны вовлекать в распад целостные самодостаточные существа – людей. Поэтому существует так много негативных явлений, эмоций, мыслей. И если бы не силы контроля, действующие по «вертикали» от духовного к материальному, цепная реакция распада давно разрушила бы мир.

Но в духовной сфере существуют Ангелы и Демоны. Ангел передает свет Творца и Его волю от высших миров, к низшим. Иногда это подобно эстафете, где Ангелы разных иерархических уровней передают друг другу Божественный свет. Как это происходит, можно только догадывается. Они так же передают на «верх» информацию о низших мирах, в том числе и о нашем мире и о мирах отражения. Отраженные миры контролирует Ангел смерти (Сатан) – он же Ангел суда. Его присутствие в низших мирах подобно солнцу. Но там это солнце обжигает все, в чем не достаточно духовного намерения. Это дает возможность существам имеющим душу понять что «что-то не так» и вернутся к истинной духовной жизни. Свет Ангела «накачивается» в них под большим давлением, что тоже болезненно.

Кроме того Ангел суда определяет структуру демонических оболочек. Демон по своей сути фиксатор энергии. Он останавливает поток, входящий с ним в резонанс и фиксирует его в свойственной лишь ему форме. Это делает невозможной цепную реакцию распада. Кроме того мы имеем возможность видеть своих демонов в окружающих нас людях. Зная, что видим себя, мы можем осознать свои недостатки и исправить их. Демон не может изменить свое качество и абсолютно не совместим с демонами других качеств. Гнев не может стать жадностью и т.д. Между этими существами существует своеобразная конкуренция, когда каждый «тянет одеяло на себя». Существует и система взаимодействия, и иерархия. Демон паразитирует на более мелких сущностях подчиняя их себе. Но без подчинения Ангелу суда демоническое существо сразу теряет власть и распадается.

Как же достичь гармоничного резонанса и избежать ловушек? Рассмотрим символ «Уран» – крест небесной энергии. Этот символ в полном своем варианте является моделью нисходящего потока энергии. Раздвоение информации в противоположностях и энергия противоречия (два полумесяца, горизонтальная линия), уравновешивается отражением духовного в материальном, как целостной системе (вертикальная линия соединяющая два круга).

Горизонталь является элементом напряжения, порождающим динамику жизни. Мир кажется нам не совершенным, а мы оторванными от Творца. Но мы видим только иллюзорное состояние – состояние сокрытия (иллюзия, майя). Это лишь наше личное восприятие, оно схематично, символично и каждый его символ намекает нам на истинную реальность. Для высшего мира это сокрытие уже не так ощутимо, а для самого Творца оно не существует. Мы не можем контролировать частности полностью. Тогда мы будем лишь выпускать из внимания то с чем мы не имеем резонанса и жить в «розовых очках». Нельзя так же впадать в бездействие – оно пропуск к демоническим мирам.

Мы имеем дело с задачей а не проблемой, динамическое напряжение необходимо для возвышения реальности на более духовный уровень, но сокрытие не абсолютно. Борьба – это тоже основное качество демонических миров. Впадающий в борьбу – материалист. Впадающий в иллюзию и бездействие служит своим идолам. Во всех этих случаям мы подменяем «объемное» восприятие жизни «плоским». Реальность сотворенного составляет духовное со всеми его законами потенциал (уровень речи – энергии), составляющий наши личные границы возможностей. А также наши действия, осуществляющие потенциал. Если наша энергия – ум и речь, – соответствует духовной реальности, а наши действия соответствуют нашему потенциалу энергии, этим достигается совершенный резонанс. Существуют законы, позволяющие привести потенциал своего разума в соответствие с духовной реальностью. Это истинные законы соответствия, показывающие суть вертикальной связи нашего мира с Богом. Они описаны в священных писаниях как заповеди. То что обычно называют соответствиями – это признаки каналов миров отражения в их положительном или отрицательном аспекте. Они показывают родственность и общность всего существующего. По этим каналам передается энергия и информация. Это называется симпатической связью.

Наличие того или иного количества этих связей показывает потенциал осуществления – возможность свободного действия в нашем мире. Все эти связи существуют постоянно, но человек с большей личной силой замечает большее их количество, а с меньшей личной силой проходит мимо многих возможностей.

В вертикальной связи проявляется потенциал души. Одна душа через себя может пропускать больший поток Духовного света, другая меньший. Поэтому души имеют разные возможности, но по своей духовной сути они равны. Личная сила зависит от духовного потенциала души (восходящий поток зависит от нисходящего). Потенциал души дается ей Богом в соответствии с изначальным замыслом, которым был создан мир. Каждая из душ занимает свою душу в структуре жизни и влияет на все другие души.

Если человек наращивает личную силу, не развивая свой духовный резонанс, он обезличивается, скатываясь к материальному и теряет связь со своей душой. Зато он приобретает связь с демоническими мирами отражения. Такое «развитие» равнозначно самоубийству. В наше время что-то подобное практикуют последователи Карлоса Кастанеды.

«Ответвленнная духовность» тоже опасна, поскольку, живя лишь воображениями и размышлениями, можно отсечь свой личный потенциал. Без реального физического действия нет результата. И ритуальное действие только опора для одухотворенного деяния, перерастающего со временем в путь (Дао Дэ).

Человек всегда стремится к большему и лучшему. Мы чувствуем, что есть нечто неизведанное, чудесное. И мы желаем познать это и приобрести силу.

Что же для этого нужно? Реальность такова, что человек часть целого и очень небольшая часть, но отражающая это целое. У нас есть строгая определенная роль, которой мы следуем в меру своей чистоты. Это – мера закона. Наше желание большего, стремление к свету может стать обращением к Единому. И тогда душа будет очищена и возвышена. Тогда по воле Бога может вырасти емкость нашей души, а вместе с ней и личная сила. На нашу устремленность к нему Творец отвечает мерой милосердия и позволяет нам превзойти себя. Это проявляется и в ответах на личные просьбы и в глобальных изменениях, затрагивающих целые миры.

Все эти требования можно назвать вратами намерения или верхними вратами. Существует еще двое врат. Одни из них – врата сердца. Наше желание совершенства проявляется на уровне чувств. Иногда его проявление негативно. Этому способствует идеология борьбы, конкуренции, успешности, насаждаемая мирами отражения в общественном информационном поле. На этой почве растет чувство вины, комплекс неполноценности. И если у человека не достаточно личной силы, чтобы изменить свою жизнь, он становится в глухую защиту – закрывает свое сердце. Почему сердце? Потому что сердце человека – его центр и центр его стремления к лучшему. Отказываясь от этого стремления, мы замыкаем свой мир и оказываемся в одиночестве против мира, который постоянно атакует во всех сферах проявления. Уровень способности постепенно снижается и может дойти до уровня минерала. И так вплоть до столкновения с демоническими мирами в форме болезней, несчастий и смерти. Все это происходит из-за неприятия других людей.

Сказано: «Нехорошо человеку быть одному». Каждый встречный является носителем уникального качества. Многих из этих качеств нам не хватает. И сердце стремится к другому человеку. Это стремление получить. Но по духовным законам, чтоб получить, нужно отдать. Нужно уметь открыть свое сердце и поделится своими качествами. Это может быть помощь, доброе слово или просто рукопожатие. Качество любви – это щедрость и открытость – принятие и отдавание. Именно это качество дает человеку возможность гармонии с миром. Необходимые качества присутствующие в каждом человеке подобны буквам. Вместе они составляют слова и текст. Буквы же связаны с числами на разных уравнениях их проявления. Эти качества в полном виде проявляются только у человека. Животные, растения, минералы, Демоны и даже Ангелы проявляют их частично.

Качество самосознания человека связано с цифрой «4». Это число постоянства и взаимодействия (квадрат и крест соответственно). Для того, чтобы почувствовать поток Божественного света ( 8 ), человеку не хватает еще «4». Но в нашем мире личность не может полностью слиться с другой личностью, хотя теоретически это возможно. «4» – это тонкий уровень качества. На этом уровне царит покой потенциальной энергии. Поэтому на земле мы ищем в других «плотное» качество отражения «4» (4 = 2 + 2). Это качество множественности и свободы выбора создает динамику волеизъявления (13). Так возникает поток жизненной силы (прана, ци, и т.д.). Эта вертикальная тройственность жизнепроявления построена по принципу «небо – энергия (человек) – земля» (4 – 13 – 22, 4 – 40 – 400). В зависимости от множественности растет пустотность – сокрытие. Каждая из этих цифр обозначена буквой и соответствует определенному качеству мира. Буквы – это схемы-рисунки данного качества по отношению к «вертикали» творения. Цифры обозначают уровень проявления, резонанс уровней и емкость (наиболее емки десятки, сотки замкнуты, единицы открыты). Возвышение (14) материального возможно только в нашем мире – это можно проиллюстрировать нумерологически. 14 = 10 (613 = 10 заповедей) + 4 (22 = 4 буквы). Если разделить число заповедей на число букв, то получится сакральное число развития души чело (2) -века (7) (= 9). Это бесконечная дробь 27,8636363… Где 27 = 9 – душа, 8 – потенциал получения и 63 – потенциал преобразования – возвышение материального (6) до духовного (3); или тезис-антитезис (6 = 3 + 3) + синтез – 3 = 9 – целостность души. Первое – вертикальное развитие, второе – горизонтальное закрепление. Это число стремится к совершенству 28 = 10 (познание (2) жизни ( 8 ) ).

САКРАЛЬНОЕ ЧИСЛО 108

Тот, кто знаком с традициями восточного мистицизма уже знает о сакральном числе 108. Это число, в котором зашифровано строение всего мира и человеческой души. Попробуем проанализировать его с точки зрения нумерологии.

1. Общее значение числа 108 – 9, это число души, число восходящего потока энергии, число устремленности, молитвы и сосредоточенности. Сосредоточенности на чем? На чудесном потоке творения, нисходящем в наш мир ( 8 ) и его источнике (100=1), непостижимом разумом (0). О восьмерке, единице и ее материальном отражении – 100, мы уже говорили. Качество (0) требует особого внимания. Это цифра, имеющая нечто общее с цифрой 9 – к какому бы числу их не прибавляли – нумерологическая сумма числа не меняется. С (0) начинается весь процесс творения. Его высшее проявление – Непознаваемое. То, что невозможно описать. Ноль – источник изначальной поляризации, первичной динамики Единого, до нуля нет ничего. Но нет ничего познаваемого человеком, потому что в изначальном Единстве нет не то что двух, а даже и одного выделенного объекта. Некому воспринимать, и некого. В этом состоянии Света нет. Потому что нет пространства без света. Нет пустого места. И тогда Бог освобождает место для творения. Так рождается возможность Света как движения, возможность свободы и волеизъявления. Ноль – иллюзия, существующая только в индивидуальном сознании. Но ноль – это величайшая возможность. Это суть добра – «позволять быть другому». («Не делай другому того, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе»). Это – начало благословения (умножения). Ноль – это мистическая пустота, свет, скрытый во тьме, это то пространство, в котором есть все. Ноль – корона миротворения. Ноль является серединой цифры 108. Справа 8 – поток, питающий творение – отдача. Слева – единица. Мера закона – возможность единства и цельности. Отдача и единство структурируют пространство и придают ему смысл. В том же контексте христианский символизм будет выглядеть по-другому: Альфа и Омега («801» гематрия слова petistera – голубь (греч.)) – символ 801 – получение от Единого. Это зеркальное отражение гематрии «самах» – положился, обрел опору. (Самех – оформление, моах – разум; родственно мохин – мозги – условное обозначение Хокма, Бина, Даат (Хабат)).

2. 108=27х4. Представляет собой раскрытие цифры девять (душа и ее духовный потенциал) до 13 – процесса движения и жизни, зарождение воли. Это процесс проявления Бога в мире в 13 качествах: Единый, Вечный, Сострадательный, Милосердный, Долготерпеливый, Бестелесный, Неизменный, Всемогущий, Всеведающий, Мудрый, Святой и Всеблагой. Это аналог отступления на уровне личности. Личность уступает (4), открывает дверь для проявления Божественных качеств в четырех элементах, четырех сторонах пространства. это в некотором роде экспансия, излучение сил души, сил разума (27). Это полная отдача себя во всех сферах и уровнях деятельности (27=9+9+9). 4 – число сердца, число скромности, показывающее, что «я» – это всегда только половина, а «мы» ( 8 ) – это бесконечность. Тут мы сталкиваемся с понятием личного пространства. (Мандала) 4 показывает не только открытость и щедрость, но и личность, индивидуальность жизненной ячейки. Каждый человек – отдельный мир со своими только ему свойственными чертами. Каждый неповторим, но не отделен от всех. Люди объединяются заповедью. 27 – число знания. Но с 4 связано и число воли – «36». 36=9х4, =108:3 – здесь 4 – желание, 3 – воля. Человек раскрывает потенциал материи через волю (36=62). Желание рождает действие («54»), которое, если оно осознанно, всегда будет соответствовать замыслу Творца (108:2=54).

3. Девять вмещает в себя весь цифровой ряд. Душа человека вмещает в себя все, но не превосходит всего. Для этого ей не хватает 1 – Бога (9+1=10).

Что происходит, когда человек молится? Очень часто не происходит ничего. Почему? Потому что молитва неискренна или содержит сомнения. Истинная молитва – это служение Богу всей душой. Иногда мы хотим того, чего наша душа совсем не хочет, а хочет только какая-то из ее частей. Активность души – это сознание. Именно со-знание. Процесс познания общий для человека и Творца. Творец уже знает все, человек же стремиться к познанию Бога. Для этого человек должен предоставить место в своей жизни для активности Всевышнего. Что может создать препятствие? Разобщенность разума, воли и желания. 108 – воля Творца и 9 – душа изначально настроены друг на друга (9х12=108 – свобода воли). Этот настрой может проявиться только через свободу воли. Воля (3) превращает знание (2) в действие (5) и если желание (4) присутствует, образуется целостность (2+3+4=9). Каждое из этих качеств должно быть настроено на волю Творца (9=32=3+3+3), тогда желание осуществляется. Воля же человека это действие, сосредоточенность и их равновесие. 3 – число закрепления качества. Трижды повторенное материально. 3 – число речи, поэтому слово так значимо. Наши слова закрепляют в этом мире любые качества.

Разум является качеством, определяющим наличие жизни. Разум присущ всему сотворенному, но в разной мере. От силы разума зависит и осуществление желаний. Камень имеет достаточную силу разума, чтобы хотеть не двигаться, растение – чтобы расти и питаться, животное имеет достаточный разум, чтобы чувствовать, но его желания ограничены инстинктами его рода. Человек же имеет достаточно разума, чтобы быть личностью. Следующий этап развития – быть общностью. Это значит, что разум должен быть настолько сильным, чтобы осознавать, что ты не один, чтобы воспринимать и отдавать. Быть общностью для людей значит быть собой. Мы и так общность, но не осознаем этого, потому что нам не хватает разума. Так же животному не хватает разума, чтобы быть человеком.

Потенциал души осуществляется через отдавание пассивное или активное. То есть, уступая, например, дорогу – мы пассивно отдаем. Давая средства на благотворительность отдаем активно. Почему люди разобщены? Они хотят брать и не отдавать. В них не осуществляется воля Творца, и поэтому они сами в себе разобщены, не говоря уже об «обществе». Мы не принимаем других такими, как они есть, не потому что не можем, а потому что не хотим. Наша индивидуальная воля идет вразрез с волей Бога. Его воля проявляется в заповедях, которые не поддаются окончательному анализу. Их соблюдают потому, что так устроен мир. Такова Воля Создателя. Конечно можно попытаться исхитриться и внести свои изменения. Только обхитрить получиться себя.

В наше время мир напоминает нам, что мы не одни, что каждый человек связан с другими. Жизнь напоминает нам об этом смертями многих близких и далеких людей. Некоторые авторы высказывают мысль, что человек умирает по своей вине – он сделал какие-то нарушения или он является жертвой греха другого человека. Но грех у каждой из личностей, живущих в одно время, равнозначен. Пропорции нарушения по отношению к душе человека одинаковы. Разбойник убил, мудрец сказал грубое слово – для них последствия будут одни и те же. Ведь чем сильнее душа, тем меньше ей нужно усилий для проявления в мире. Люди умирают из-за непонимания, невнимания, неприятия, нашего общего эгоизма.

Путь человека в этом сотворенном мире одинок. Но и ощущение одиночества зависит от уровня осознания. Даже самое примитивное осознание одиночества является скрытым выражением способности к глубочайшему сосредоточению. Конечно же эта способность может иметь как положительное, так и отрицательное выражение. Суть сосредоточенности – собирание ума, жизненной силы и создание формы. На чем мы сосредотачиваем свое внимание, такую форму и собираем. Например, любой символ, на котором в разных традициях рекомендуют сосредотачиваться для осуществления тех или иных целей, связан с каким-либо сложным энерго-информационным процессом и имеет множество архетипических уровней – связей. Сосредотачивая внимание на символе, мы включаем все эти связи и механизмы. Символы можно сравнить с колесом исполнения желаний, закрепленным на оси. Сосредотачиваясь, человек раскручивает это колесо. Но дело в том, что разные «колеса» имеют разный вес в тонких планах и вращаются с разной скоростью. Например, символ, связанный с человеческой эмоцией включается сравнительно легко, а символ, связанный с материальными изменениями, относительно тяжел. На раскручивание энергий нижних миров уходит больше энергии, чем получается в результате. Некоторые «колеса», например, ангелы уже вращаются, и, казалось бы, можно было бы использовать это движение. Но сила и скорость такого «колеса» просто неимоверна – каждый, кто хочет манипулировать высокой энергией, будет отброшен. Доступные человеку энергии – это энергии людей. Примером может служить почитание учителей на Востоке. Тогда ученик, подключаясь к «вихрю» достижений учителя через служение и почитание, достигает величайших результатов, иногда даже больших, чем достиг его учитель. Конечно же, уровни разума, воли и желания должны быть включены в этот процесс с величайшей сосредоточенностью. Знание на чем можно, а на чем нельзя сосредотачиваться, очень важно. Например, человек производит обряд вызова некоего существа из другого мира. Все, что знает оператор – как сделать обряд. Если его уровень достаточно высок настолько, что он может быть духовной осью вращения (высшее состояние самадхи), он может призвать ангелов. Но он не будет нуждаться для этого в обряде. Сам Закон духовного взаимодействия будет на его стороне и приведет все нужные силы в действие. Если же его уровень и цели примитивны относительно духовной реальности, он вызовет духа или иное существо, которое «совершенно бесплатно и в кратчайшие сроки» предоставит ему кредит, мол, «о процентах не думайте, все окупится», «мы выручим вас из любой ситуации», «предоставим бесплатные подарки» и т.д. Оператор ведь не знает, что у духов «зазеркалья» и время течет зеркально. Нет, они не вторгаются в наше будущее. Они честно изымают силу в прошлом человека, лишая его возможности самореализации в будущем. И за наши средства предоставляют нам бесплатные чудеса в подарок, употребив солидный процент человеческого потенциала на поддержание своего существования. Обращение к силам иногда настолько сильно изнуряет человека, что меняет структуру его личного времени. Время, спирально ускоряясь, движет человека вверх к духовным мирам. Но при сильном рассеивании, оно может приобрести структуру кольца (колесо Сансары) или даже стать линейным (случаи самоубийства, помешательства). В этих ситуациях человек испытывает состояние одиночества. Состояние «я против всех, все против меня».

Сосредотачиваясь больше и правильнее, человек начинает принимать реальность других людей. Через них в его жизнь входят разнополярные силы, одни из которых мотивируют деятельность, другие поддерживают и подталкивают. Если не вдумываться в их значение, мы воспринимаем их как друзей и врагов, препятствия и средства. Это вид одиночества наоборот: «я не один в этом большом мире». Когда сосредоточенность возрастает, человек начинает воспринимать динамику и равновесие различных полярностей – плохого и хорошего, внутреннего и внешнего. Все видится как система, наполненная Гармонией, Равновесием и Справедливостью. Все знание становится доступным. Это состояние одиночества «мир во мне» или «все во мне». И на последней стадии сосредоточенности, доступной человеку, он остается наедине со своим внутренним светом, опирающимся на опыт. Единство наполняет его, поглощает, но и выделяет. Это одиночество «Все».

Знание пути основано на равновесии изначального Единства. Многие спорят, что имеет большее значение – авторитет или опыт, приобретенное знание или проработанное. Правы и те и другие. Если опыт опирается на авторитет – это путь. Но самое главное – чтобы идти по пути духа, человеку необходимо осознание Единства, Знание о присутствии Бога в жизни – благословение само по себе. Стремление любить Его – сами шаги на духовном пути. Множество связей с этим миром во всех его проявлениях, если они освящены заповедями – это духовный путь.

Правильный личный опыт человека приводит его к осознанию реального присутствию Бога в его жизни. Это же подтверждает опыт духовно авторитетных людей, в жизни которых отобразились Божественные качества. Доброта и щедрость – проявление величия Бога. Потому добрый и щедрый человек обретает величие и духовное знание. Осознанность и разумное созидание – качества Силы и могущества Бога. Приводящий себя в резонанс с этими качествами обретает силу и власть над миром. Гармония единства, истина и милосердие – качества непоколебимого и грозного равновесия, которое Творец проявляет во всех взаимодействиях с миром. Поэтому непоколебимая вера дает неуязвимость и возможность развития. Тот кого не постичь разумом, присутствует в движении и покое этого мира. И поэтому каждое большое или малое движение имеет смысл. Бескорыстие – это добрая память нашего мира. Благодаря бескорыстию добрых дел мир существует и развивается вплоть до воцарения Творца в жизни человечества. Так проявляется его любовь. Любовь Великого, Снисходящего к малым, всегда Пребывающего с каждым и в каждом. Для человека нет безнадежной ситуации, ведь и мертвые воскреснут. Даже не прося, мы получаем то, что действительно нужно нам в нужное время. Если человек теряет свой уровень, ему предоставляется возможность вновь подняться до него, стать целостным и избавиться от ошибок – препятствий. Это так даже если падение кажется безнадежным. Нужно лишь стать проводником Его Воли, стать самим собою.

Быть самим собою – значит принять реалии своей души. Душа человека – это не ограниченный объем, а бесконечное и уникальное качество образа и подобия Бога в данном пространстве и времени. Активность души – проявление славы Творца в мире. Человеку дана сила постижения. На пути правильной душевной активности эта сила достигает высших пределов.

Правильная активность начинается с приведения своей жизни в соответствие с законами духовного мира, с отбрасывания всего ненужного. Тогда мы можем исправить себя и мир. Исправленный мир – идеальный проводник для духовного света, избавляющего от незнания и ошибок. Разум, воля и желания; душа, дух и тело приходят к состоянию единства, целостности. Они становятся продуктивными в пространстве и времени.

Сосредоточенность на Законе одного человека – освобождает от духовного изгнания для всех. Знание закона и соблюдение его, отвержение неправедного и принятие праведного образа жизни приближает к Творцу. Исправление жизни одного человека – достоинство для всех. Один человек проводящий своим поведением духовный свет в мир – источник милосердия Бога для всех. Целостность души духа и поведения одного человека спасает многих. И тогда человек дает и получает. Получает от Создателя и дает всем.

Человек уступает духовному место в своей жизни. Благодарность за все есть духовность, это есть источник истинного видения и понимания. Все, что мы хотим получить, уже дано нам.

Как мы говорили - воля человека связана с его речью. Поэтому пусть воля соответствует пониманию, а понимание – воле Творца.

Понравилось?