Открытое письмо министру обороны РФ

Начнём с физики. Официальная физика Эфир не признаёт. Она верит в непогрешимость СТО и ОТО Альберта Эйнштейна и старается любой феномен объяснить с позиций этих мудрёных псевдонаучных теорий, а несогласных пытаются приобщить к этому религиозному учению силой и нелетальными репрессиями, которых и в ГУЛАГе не применяли.

Минимум 20 лет я занимаюсь поиском ответов на такие простые вопросы: есть ли Эфир, какие он должен иметь свойства, чтобы соответствовать открытым и проверенным законам физики, а также есть ли возможность на основе понятых свойств Эфира создать безтопливный генератор энергии или безопорный движитель . Заодно придумал несколько вариантов вечных двигателей. К сожалению, действующих моделей у меня нет. Для этого у меня нет денег, заводов, мастерских и материалов. Всё в голове, сотнях статей и тысячах рисунков, которые размещены на разных сайтах. Нет в моих работах и формул. От последних я, зная многие разделы высшей математики и некоторые разделы высшей физики, специально отказался, чтобы расширить число людей, до которых я бы смог донести свои идеи. И самое главное, я всегда старался найти объяснение сложным и непонятным явлениям строго в рамках уже открытых законов физики. Ничего лишнего, никаких фантазий, никакой мистики, только то, что уже открыто до нас. Но обо всём этом по очереди.



Но невзирая на сопротивление некоторых учёных в руководстве РАН, пришедших в науку ради дипломов и званий, многочисленные настоящие физики, астрономы и учёные по другим научным направлениям, а также инженеры и изобретатели собрали множество доказательств, что СТО и ОТО не отражают физическую реальность, это исключительно чисто математическая виртуальная реальность в мозгах некоторых парафренов, приравнявших Эйнштейна к богу.

Нет, Эйнштейн был человек талантливый. Он много изобретал и получал патенты (правда в соавторстве с другими талантливыми людьми!!).



Он даже знал про уравнение Даниила Бернулли, статью на эту тему написал и объяснил почему летают самолёты. Достаточно также вспомнить его опыт с чаинками.



Но почему-то уравнение Бернулли он не распространил на Эфир. Поэтому официальная наука находится в кризисе и не способна правильно реагировать по таким направлениям, как реальные самовращающиеся магнитные двигатели или реальный холодный ядерный синтез.

Официальная наука не знает, как летает майский жук, почему рыба-меч развивает под водой скорость до 140 км/ч. Или почему форель и лосось преодолевают пороги до 5 и более метров высотой.



Зная это, учёные быстро сообразят, как можно перемещаться в Космосе. Проще паренной репы! Но пока не знают, и вместо дела важные научные персоны обещают, как Ходжа Насреддин, ишаков научить говорить. И даже срок дают — 50 лет. Один ишак всем известен — это ИТЭР.



По правилам хорошего тона обещанного три года ждут. Если за три года обещание не выполнил, всё, тема закрывается и финансирование прекращается. Но только не в РФ.

Над нашими головами летают аппараты иных цивилизаций, демонстрируя нам возможность перемещения в пространстве на иных, не ракетных, принципах, а учёная официальная братва не имеет никакого понятия как этого добиться. Но деньги за свои обещания научить ишака говорить за 20-50 лет исправно у государства, значит у нас, берет и не краснеет.

Летающие тарелки открыто бороздят пространство над космодромами, а начальники делают вид, что их просто нет. Инопланетяне стали уже на полях рисовать принцип действия их летающих тарелок, а руководство РАН всё ждёт, что прилетит волшебник на голубом вертолёте и привезёт чертежи их космических аппаратов.

Думаю, что высокоразвитые братья по разуму с нами не будут общаться до тех пор, пока мы не построим хотя бы одну летающую тарелку по одной их тех схем, которые нам нарисовали на полях. И что интересно, их летательные аппараты летают в полном соответствии с теми законами, которые каждый из нас может прочитать в школьных учебниках по физике.



Да, да, Сергей Кужугетович, ничего нового не надо открывать, всё уже открыто до нас. Например, всем известным Фарадеем. Тайна сокрыта во вращении и вихрях.

Как человек и руководитель Вы мне нравитесь. Одно то, что Вы создали Центр по управления вооружёнными силами РФ, говорит о многом. Это повторение на более высоком уровне начинания Сальвадора Альенде. Дальнейших Вам успехов в этом направлении.



Надеюсь, что этот центр станет центром управления государством, экономики, финансов и общества в хорошем смысле. Центром разрешения любых противоречий. Тут главное палку не перегнуть.

Хорошо, что КАМАЗам на арктических базах не нужна солярка, их двигатели отличаются от двигателей ДВС и дизелей, и работают на воздухе. Об этом я узнал из наших СМИ, журналисты которых проведали этот секрет от самих военных.



Поэтому я надеюсь, что переданные Вам от меня знания Вы не задвинете в долгий ящик, а сумеете растормошить нашу РАН на создание летающих тарелок, гравитационных генераторов энергии, а также инерционных движителей и двигателей или скатертей-самобранок и сапог-скороходов. И в Вашей власти реализовать всё это.



Тут нет никакой фантастики, я передам Вам знания, добытые мной в результате долгих поисков. Всё реально и выполнимо. И удивительно просто. Тут квантам и разным кваркам делать просто нечего.

Надеюсь, что нашей Армии не помешали бы летающие тарелки без ракетных двигателей, суда и корабли без винтов, межпланетные и межзвездные корабли с искусственной гравитацией и мощными защитными полями.



Не помешали бы нашей армии пушки, стреляющие шаровыми молниями или эфирными торами, а также небольшими магнитами, разгоняемыми до огромных скоростей. Не помешали бы Армии стационарные безтопливные энергоустановки в виде самовращающихся гравитационных колёс, самовращающихся магнитных моторов типа Earth Engin.



Можно использовать механический БТГ Андрея Ермолы или электромагнитный БТГ Андрея Слободяна. Армии и Флоту понравились бы скатерти самобранки, которые из грязной воды позволяли бы получать все элементы таблицы Дмитрия Менделеева, а заодно превращать радиоактивные элементы в стабильные.

Для производства энергии, как один из вариантов, можно задействовать «Торнадо» О. Грицкевича. Оно представляет собой пустотелый тор с диаметральной перемычкой. Кто-то пишет, что тор сделан из прочного стекла, кто-то из пластмассы. Внутренняя поверхность тора покрыта пьезокерамикой, внутрь вставлены электроды, на которые периодически и в определённом порядке подаётся высоковольтный разряд, в некоторых местах на торе размещены обмотки.



Тор полностью заполнен дистиллированной водой. Якобы, даже тяжёлую воду туда подливают. Суть заключается в том, что, периодически подавая высоковольтный разряд через электроды, благодаря эффекту Юткина в воде создаются волны очень высокого давления, эти волны вызывают образование на пьезокерамике мощных зарядов.



Для обмоток вокруг тора эти электростатические волны внутри тора равноценны обычному электрическому току, который будучи переменным создает в обмотке переменную ЭДС, которую после дополнительной обработки в мощных диодах и конденсаторах, направляется в нагрузку.

Откуда берётся энергия в «Торнадо» Грицкевича? Да из Эфира. Просто свойства воды такие, что можно её заставить локально переходить из водной фазы в парообразную.



А так как все происходит в герметичной ёмкости в виде тора, то волны высокого давления обегают внутри тора и воздействуют на пьезокерамику, создавая на её поверхности огромные переменные заряды. Магнитные катушки снимают энергию переменных зарядов и отправляют в нагрузку.

Патент Грицкевича можно обойти, если вместо торообразной формы придать генератору, например, форму цилиндра, «облицевать» внутреннюю поверхность сегнетоэлектриком, поверх цилиндра намотать катушки для снятия электричества, и гонять разрядами Юткина воду из конца в конец цилиндра годами. А сами разрядники разместить у торцевых поверхностей.



Осуществляем один разряд у одного конца. Ударная волна идет к другому концу, отражается от него, возвращается к месту своего возникновения, опять отражается, и так бегает, пока давление в ударной волне не уменьшится до некой величины, после этого вновь осуществляем следующий разряд и т.д.

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Начну немного издалека, хотя это очень важное своеобразное вступление, опираясь на которое станет более понятным остальной материал. Все знают о таком атмосферном явлении как торнадо (смерч).



Закручивается торнадо молекулами воды, которые будучи электрическими диполями, поднимаются вверх в магнитном поле Земли обязательно по спирали. На рисунке показан этот красавец, а также распределение давления воздуха в зависимости от расстояния до центра торнадо.

Синяя горизонтальная линия — это давление воздуха без (вне, очень далеко от) торнадо. Красные линии показывают давление воздуха вокруг торнадо в зависимости от расстояния до его оси вращения. Оранжевые стрелки показывают направление и силу тяги объектов, попавших в зону торнадо. Начало стрелки показывает точку, где «измеряется» тяга (засасывание).



Если объект находится далеко от торнадо, то тяга незначительная, но если объект находится рядом с торнадо, то тяга (засасывание в вакуум вокруг торнадо) увеличивается во много много раз, в таких точках торнадо способен разрушить каменные постройки, а человека может при затягивании (засасывании) в торнадо разорвать на части.



Этим же объясняется такие факты, как сквозной пробой деревянного столба обычной соломинкой. Вакуум — страшная сила.

К сожалению, люди еще не научились должным образом бороться с торнадо, которые иногда разрушают по несколько городов. Хотя в Интернете я однажды вышел на сайт, где авторы статьи предлагали свой метод борьбы с торнадо.



По их мнению на пути движения торнадо необходимо разместить прочную ячеистую структуру, «наступив» на которую торнадо разобьётся на десятки мелких вихрей, он потеряет связь с «землёй», давление воздуха вокруг него увеличится и торнадо быстро развалится и исчезнет буквально на глазах. Американцы, видимо, эту статью не читали. А жаль.

Разрушительная мощь торнадо как раз и связана с тем, что вокруг его создается зона с сильно пониженным давлением воздуха. На этот факт редко обращают внимание авторы многочисленных статей о торнадо.



Между тем это общее свойство вихрей в любой среде — Эфире, воде и воздухе. Виктор Шаубергер первым обратил внимание на свойства завихрённой воды и добился отличных результатов. К сожалению, его генераторы, двигатели и движители до сих под никто не смог повторить.



А это всё потому, что не туда смотрят. Все видят, как вращаются и вихрятся потоки воды, но не видят при этом область вакуума вокруг и внутри них. Вакуум сжимает поток, а многие исследователи считают, что наоборот в вихре потоки отталкиваются друг от друга. Это беда всех людей. Нет у человека органов чувств, чтобы реагировать на вакуум окружающей среды, особенно Эфира.



Поток (тело) идет по своей траектории, а вакуум воздействует на поток (тело) сбоку под прямым углом. Но не до всех это доходит. Тут думать надо, но не у всех есть необходимые знания или извилины в коре головного мозга.

Я обратил внимание на то, что в своих изобретениях Виктор Шаубергер из простого потока вначале создавал поток закрученный вокруг его оси, а потом из части этого потока формировал вихрь типа торнадо с осью вращения, перпендикулярной направлению основной части потока.



В результате взаимодействия равномерного, пусть и закрученного потока с потоком вихревым создавалась тяга, которая толкала исполнительные механизмы его устройств. Так примерно устроен его генератор с витыми трубками.

Мне, например, нравится сайт http://www.evgars.com/ . Но автор не понимает, что мощь торнадо зависит от скорости его вращения и того падения давления вокруг его, которое сопровождает вращение любого вихря в любой среде. Чтобы снять энергию с вихря, надо как раз воспользоваться тем, что возле поверхности вихря самый большой градиент давления воздуха, благодаря чему и происходит «заталкивание» предметов и воздуха внутрь торнадо.

Для того, чтобы усмирить и приручить мощь торнадо, надо загнать его в длинную вертикальную трубу, а на земле вокруг трубы собрать туннели, можно многоэтажные, через которые воздух будет засасываться к торнадо.



Сам торнадо, естественно, будет рукотворным. Его немного надо снизу подогревать самыми разными способами. Добавлять в него пары воды. И желательно разместить под центром рукотворного торнадо электромагнит, например, северным полюсом вверх.



Так как тоннели будут секторальными и подавать воздух по ним будут по горизонтальной спирали, снаружи их диаметр будет большой, а у самой трубы с торнадо диаметр туннеля будет меньше, что приведёт в значительному увеличения скорости воздушного потока. Закрутка туннелей должна соответствовать направлению вращения рукотворного вихря, чтобы потоки внешнего воздуха не тормозили, а разгоняли вихрь (торнадо).



Так как кинетическая энергия потока прямо пропорциональна квадрату его скорости, то увеличение скорости потока в 10 раз за счёт уменьшения площади сечения туннеля в 10 раз приведёт к увеличения его кинетической энергии в 100 раз. Если сжатие воздуха будет происходить адиабатически, то он нагреется, что важно для поддержания рукотворного торнадо. За счет вакуума увеличение скорости потока воздуха будет ещё выше.



И это всё даром только за счёт работы торнадо в трубе, вакуума вокруг его и специальной геометрии туннеля. Остаётся поставить на пути потоков воздуха турбины типа турбины Шаубергера. И можно получать очень дешёвую электроэнергию. Это и есть та самая радиантная энергия, которую после Теслы ищут многие, но только немногие находят. Остальные просто не понимают, о чём идет речь.

Повторяю, устанавливать турбину на пути самого торнадо нельзя, так как это снизит глубину вакуума вокруг торнадо. Ловить и использовать надо потоки, идущие в торнадо под прямым углом через стенку, окружающую торнадо. И если торнадо будет слабеть, то его надо подогреть или добавить в него горячих паров воды.

Предлагая это, я не знал, что американцы и канадцы давно над этим работают. Вот их изобретение, которое можно использовать там, где в атмосферу сейчас сбрасывают горячий пар. Оно идентично тому, что я предлагаю параграфом выше.





В этом и заключена тайна любого вихря. Торнадо, вращаясь, несёт воздух снизу вверх, а вращение торнадо порождает вне торнадо вдоль всего торнадо объемные вакуумные силы направленные к центру торнадо и перпендикулярные его оси вращения. Это и есть боковые силы, родственные силам подъёмным.



Это и есть радиантная энергия. Это те силы, мощность которых значительно больше мощи самого торнадо, или тех сил, которые его создали. В вихре проявляется сила вакуума. Торнадо яркий пример реализации уравнения Даниила Бернулли.

Таким образом, там, где есть котельная, а они есть во многих городах и селах, можно часть энергии и воды пустить на создание торнадо и тем самым получать электроэнергию очень простым способом.



Да и горячая вода нужна только на этапе запуска такого генератора. После того, как торнадо начнёт работать, на его подогрев можно будет тратить часть вырабатываемой энергии. Такой генератор легко запустить в работу и также легко его можно остановить. Так что проблема не в отсутствии энергии, а в отсутствии мозгов. Странно, но не делают. Зачем думать, когда есть газ.

По сути, это ветроэнергетика, но опирающаяся не на природные хлюпкие и неравномерные воздушные потоки, а на стабильные, постоянные, рукотворные, реализуемые с помощью искусственного вихря, который будет создавать немыслимые для современной ветроэнергетики градиенты атмосферного давления.



Вокруг искусственного торнадо можно разместить сразу с десяток и более турбин для отбора энергии у создаваемых потоков воздуха. Ветер почему дует? Потому что в атмосфере из-за неравномерного нагрева земли и воздуха создаётся градиент давления в атмосфере, вот и дует ветер из области с повышенным давлением воздуха в область, где давление воздуха ниже.

Хочу предостеречь через Вас, Сергей Кужугетович, руководство России от строительства небоскрёбов в городах. Эти высотки, нагреваясь становятся центрами формирования вокруг них и над ними вихрей, которые в любой момент могут стать мощными невидимыми торнадо. Что приведет к ураганным ветрам по направлению к такой высотке (небоскрёбу). В Москве такое уже было. Лучше строить по всей России здания не выше 5-10 этажей, да еще с садами по фасаду и огородами на крыше. Земли же много.

Есть такой феномен, как феномен Уширенко, когда маленькая песчинка, разогнанная до огромных скоростей, пробивает стальную плиту и при этом выделяется тепла во много раз больше кинетической энергии песчинки.



Откуда излишек энергии? Из самого металла, как окружающей среды. Дело в том, что песчинка, пробивая металлическую плиту, создает микроторнадо из Эфира, которого в металле более 95%. Давление в этом эфирном торнадо падает по всей длине канала, падает давление и в окружающем металле.



Вакуум, который кратковременно создаётся после пролёта песчинки, рвёт кристаллическую решётку металлической плиты, и при этом выделяется то лишнее тепло, которое не даёт нормально спать некоторым высокопоставленным академикам. Фактически лишнее тепло «выбивает» из стального листа эфирный вакуум.



Нечто подобное происходит при прошивке брони танка бронебойным снарядом. Снаряд пробивает броню в лоб, а энергия приходит сбоку. Это очередное подтверждение существования Эфира и закона сохранения энергии по Бернулли, который гласит, что полная энергия тела состоит из кинетической и потенциальной энергии самого тела и локальной барической энергии окружающей среды.

Это же является причиной увеличения мощности турбореактивных двигателей, в которые благодаря создаваемому вакууму происходит засасывание окружающего воздуха. Ибо в таких двигателях тоже внутри создается торнадо и обязательный вакуум вокруг его.

Итак, ещё раз хочу повторить, любой вихрь окружен объёмной средой, в которой давление резко снижается. И не только вихрь, любая струя, особенно закрученная, любой поток снижает на своей границе давление окружающей среды.



В принципе это тот же пограничный слой. Создаваемый при этом вакуум и позволяет получать безплатно энергии больше, чем затрачивается на создание струи, потока или вихря. Один американец на этом эффекте создал микроГЭС, но учёные, как всегда, его не поддержали.



Вакуум создаётся как побочный эффект любого движения Эфира, жидкости или газа без затрат энергии, но позволяет в поперечном (под прямым углом) направлении получать часто энергии больше затраченной. Управляемый поток всегда мощнее управляющего и оба потока при этом часто направлены под прямым углом.

Когда на Новой Земле взорвали водородную бомбу в 50 мегатонн, то взрыв длился много часов. Похоже, что при взрыве бомбы возникло мощное эфирное торнадо, которое подпитывалось теплом самого термоядерного процесса. Земле просто повезло, что на месте взрыва не появилась новая галактика.



Так что атомным державам надо подумать над тем, чтобы вообще запретить ядерное оружие. А то не дай Бог при повторении подобного Земля превратится в новое светило или новую Вселенную.

Особенность торнадо — он движется чуть-чуть по ветру, но больше поперёк ветра. Это надо знать, когда от торнадо убегаешь. Хотя, если сечение торнадо будет неправильным, то он может двигаться в любом направлении, в ту сторону, где давление воздуха будет меньше.

В атмосфере наблюдаются и бОльшие вихри — это циклоны

В этот вихрь вовлекается огромная воздушная масса, которая сильно насыщена водяными парами. Разрушительная сила циклонов во много раз больше любого торнадо, да и существуют они не часы, а недели.

Что-то подобное торнадо и циклонам в атмосфере наблюдается в воде, это омуты или водовороты. Они наблюдаются в океанах и морях, в озерах и реках.

Поведение водоворота немного отличается от поведения торнадо, но физика процесса очень близка, так как вокруг водоворота также создаётся пониженное давление, куда засасываются как воды, так и всё, что плохо закреплено. Этот феномен как и искусственное торнадо можно попытаться использовать для выработки энергии или для иных целей.

Вихревое движение наиболее распространено во Вселенной, солнечной системе и на Земле. А раз СТО и ОТО отвергает вихревое движение, отказывается его адекватно описывать, то СТО и ОТО яйца выеденного не стоят. Поэтому физики должны отказаться от СТО и ОТО, а заодно и от квантовой механики (КМ).

Нужную информацию для понимания следующего материала я дал, теперь можно уделить внимание вихрям в Эфире.

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Так что за Эфир нас окружает и находится внутри нас? Эта материя, заполняющая всё пространство, которое, похоже, обладает следующими свойствами:



Времени как физической реальности и категории нет. Есть только миг между прошлым и будущим, и этот миг называется жизнь. Всякие попытки создания машины времени считаю безполезным делом.



Тем более есть проблемы поважнее. Но время как инструмент, созданный людьми для познания окружающего мира, есть. И это уже чистая виртуальная математика. Кому-то нравится быть измеренными в попугаях, кому-то нравится измерять свой проезд от Петербурга в Москву в секундах, а кому-то количеством от восхода до захода Солнца.



Время — это просто придуманный людьми инструмент для изучения и сравнения динамических процессов, отличающихся своей скоростью. Кто-либо видит прошлое одновременно с настоящим? Нет. Он его помнит. Где карта памяти? В коре головного мозга. Кто-либо видит будущее одновременно с настоящим? Нет. Он его представляет. Где расположен этот механизм? В коре головного мозга. Время — это виртуальная реальность, придуманная человеком. Реально же на фоне вечного движения есть только здесь и сейчас.

Эфир — это базовая материя, заполняет собой всё видимое и невидимое пространство. Эфир и есть само пространство, которое безконечно во всех направлениях;

Эфир находится под очень высоким давлением. Благодаря тому, что большая часть Эфира жидкая, а небольшая часть «газообразная». Именно последняя часть Эфира, так называемое вещество, и создает давление в Эфире;

Эфир состоит из очень мелких элементарных частиц, которые назовём эфиронами (максимонами, коронием и т.д.), между которыми практически нет трения.



Эфир подобен воде, которая состоит из отдельных молекул Н2О, но при этом сохраняет некую сплошность. Но молекулы воды взаимодействуют между собой, создают сложные кластеры, а вот частицы Эфира даже при высокой плотности между собой практически не взаимодействуют, но между тем он часто ведёт себя как твёрдое тело или жидкость с очень высокой плотностью.



Хотя возможно, эфироны ведут себя как малюсенькие гироскопы, которые, возможно, обладают нечто похожим на магнитное поле.



Если спины эфиронов противоположные, то они создают пару, у который итоговый спин и суммарное минимагнитное поле уже равны нулю. В этом случае такая пара эфиронов ведёт себя как обычный бильярдный шарик. Так как эфиронов очень много, то практически все они существуют в виде пар.



И только ничтожное число эфиронов существуют в одиночестве. Кроме того, эфироны ведут себя как объёмные осцилляторы, за счёт изменения своего объёма они постоянно друг друга толкают, что также приводит к повышению давления. Не исключаю, что сами эфироны состоят из еще более мелких частиц, но пока для меня это не так актуально.

Из эфирных частиц состоят элементарные частицы (нуклоны), которые на самом деле являются вихрями Эфира, заполненные внутри эфирными паром, а из последних строятся атомы периодической таблицы Менделеева.



Кроме нуклонов других элементарных частиц нет. Есть электроны как присоединённые к протону вихри жидкого эфира и свет, как особая форма колебаний Эфира, способных сферически распространяться от колеблющихся с этой частотой вещественных тел.



Мы видим свет в виде своеобразных точек и лучей, хотя световая волна всегда смотрится как сфера или часть конуса, если часть светового потока чем-то закрывается.



При этом учёные пока не знают как нуклоны объединяются в атомы. Умные люди пишут, что нуклоны как бисер вначале нанизываются на невидимую нить, а уже потом созданные бусы свертываются в некое подобие шарика, окруженного единой кольцегранной электронной оболочкой (эфирным вихрем сложной формы из жидкого Эфира).



Протон — это симбиоз элементарного кольцевого тока, порождающего элементарный магнитный диполь.



Так как протон окружён магнитным полем, то протоны вначале взаимодействуют как элементарные магнитики с произвольным положением оси магнита, а по мере сближения протонов они начинают взаимодействовать как кольцевые токовые вихри. Поэтому ничего странного нет в том, что протоны вначале отталкиваются, а потому вдруг по мере сближения прижимаются друг к другу.



Или наоборот. Нейтрон — это умирающий протон, потерявший кольцевое вращение и теряющий торовидное выворачивание. Но рядом с протоном в атоме он может жить достаточно долго.



Внутри атома протон легко превращается в нейтрон, а нейтрон в протон. Если нейтронов слишком много, то атом выбрасывает их из ядра, превращаясь при этом в стабильный изотоп. Эта способность нуклонов позволяет получать из одних элементов таблицы Менделеева другие элементы, не прибегая к высоким давлениям и температурам.



Остальные так называемые элементарные частицы — это просто ошмётки протонов или электронов, растворяющихся в жидком Эфире.

Эфир может находиться в одном из трёх фазовых состояний: газообразном, жидком и твёрдом. Температура (точка) Кюри для Эфира равна 2,73оК.



Основная часть Эфира, похоже, находится в жидком состоянии, небольшая часть (по объёму) в газообразном состоянии в виде пара Эфира, это чистое вещество. И где-то в глубинах Космоса Эфир может находиться в твёрдом состоянии, из которого с лёгкостью превращается в жидкий Эфир;

Вещество, с чем мы имеем дело каждую секунду — это просто испорченный Эфир, заполненный отдельными нуклонами и атомами, связанных друг с другом электронными оболочками. Чем больше в веществе нуклонов, тем больше в веществе пара (пустоты) эфира.



И тем сильнее такое вещество «сопротивляется» потокам и вихрям Эфира, так как Эфиру есть за что зацепиться. . Поэтому с «точки зрения» спокойного Эфира золото лёгкое как пушинка, но для нас, для наших органов чувств и инструментов для измерения золото довольно тяжёлый металл, так как вес его мы измеряем в гравитационном потоке.



Это как с парусом. Когда нет ветра парус легкий, но когда парус ловит ветер, то такой парус руками уже не удержать, в таком состоянии парус становится очень тяжёлым.

Эфир подчиняется уравнению Даниила Бернулли. Это самая важное положение моей теории Эфира. Для Эфира это уравнение является законом сохранения энергии. Классическая физика понимает под полной энергией сумму кинетической и потенциальной энергий.



А вот уравнение Даниила Бернулли расширяет закон сохранения энергии и учитывает тот факт, что Эфир находится под высоким давлением. Поэтому полная энергия равна сумме потенциальной и кинетической энергий тела с одной стороны и барической энергии Эфира с другой стороны.



Следовательно, не надо удивляться, что иногда Эфир обращается с вещественным телом как человек с вишневой косточкой, зажатой между большим и указательным пальцами (Шаубергер). Даниилу Бернулли необходимо посмертно дать нобелевскую премию за расширение закона сохранения энергии.

Эфир легко создает из себя и внутри себя вихри от нуклонов до галактик. Рене Декарт сказал коротко: «Во Вселенной нет ничего, кроме эфира и его вихрей».



Видать Декарт знал толк в вихрях, а вот его последователи эти знания растеряли. Взаимодействие вихрей и потоков Эфира между собой порождает объёмную барическую интерференцию, где области с повышенным давлением эфира чередуются с областями с пониженным давлением Эфира.



Эта особенность использовалась в торсионных технологиях, разработка которых Акимовым и его последователями была остановлена руководством РАН. Бедное вещество при этом должно болтаться между этими «буграми» и «ямами» как, извините, говно в проруби.



Но если вещество, особенно разумное, начинает вести себя в Эфире как умная лягушка в молоке, то оно может смастерить из последнего большой ком «масла» и получить при этом хороший профит. Для этого разумное вещество должно научиться создавать эфирные вихри так, чтобы окружать себя областями с повышенным и пониженным давлением Эфира, а затем на созданном барическом (невидимым нашими глазами) склоне двигаться туда, куда надо, неся при этом созданный склон за (с) собой.



Никакого искривления пространства и времени нет, не было и не будет. Есть Эфир, заполняющий всю Вселенную, который творит сам себя, используя барическую интерференцию.

Вещественные тела при своём движении увлекают Эфир, из-за чего в теле и на его поверхности давление Эфира оказывается меньше, чем вдали от тела. Особенно ярко это проявляется для вращающихся тел, особенно космических, порождающих при этом гравитационное поле.



Любой эфирный вихрь или поток создает область, где давление Эфира пониженное. И чем выше скорость движения эфирного потока, тем сильнее понижается давление в нём.



Зная максимальное давление Эфира, его плотность, скорость эфирного потока (вещественного тела) и потенциальную энергию тела или градиент давления Эфира можно по уравнению Бернулли оценить все энергетические параметры и возможности Эфира в данной точке.

Если поток Эфира неравномерен по скорости или плотности, то перпендикулярно такому потоку формируется градиент эфирного давления. А это означает, что если в такой поток поместить вещественное тело или мелкий вихрь, то на него будет действовать сила, перпендикулярная потоку.



И чем неравномернее поток, тем больше поперечная сила. В разных точках поперечного сечения потока градиент может быть разным, поэтому разной будет сила, если перемещать тело вдоль поперечного сечения потока. Действие градиента локальное, а эффект может быть глобальным.



Главные силы в Эфире — это силы поперечные, а продольные (лобовые) силы — это просто предельный случай поперечных сил, когда неравномерность потока по скорости и плотности создается вдоль траектории вещественного тела. Точнее, сила в Эфире — эта объёмная сила вакуума.



Современная физика является плоской проекцией объёмной физики Эфира.

Если потоки Эфира параллельные и создают общий поток, то давление в общем потоке понижается, если исходные потоки направлены в противоположные направления, а если движутся в одном направлении, то давление в общем потоке повышается. Это тоже является следствием уравнения Бернулли, хотя это совсем не очевидно, ибо для потоков вещества, воздуха или жидкости, имеет место обратное.



Можно добавит к этому списку еще 1-2 позиции. Но и этого перечня достаточно для того, чтобы построить новую теорию Эфира, а вместе с ней теорию гравитации, инерции, создания сверхединичных устройств, так называемых вечных двигателей.

Это я поручаю сделать представителям подрастающего поколения, среди которых, надеюсь, найдутся желающие перевести все мои предложения в настоящую науку, что позволит мне, дилетанту, со спокойной совестью умереть.



Хранить эти знания не имеет смысла. За славой не гонюсь, авторские права качать не собираюсь. Берите, пользуйтесь и развивайте дальше.

Полный текст доступен здесь.





Власов В.Н.



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