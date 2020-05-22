Открытым текстом 22.05.2020

Русская республика под американским каблуком

Во вторник депутат Верховного совета Андрей Леонидович Деркач опубликовал записи нескольких телефонных бесед Петра Алексеевича Порошенко с вице-президентом СГА при президенте Обаме Джозефом Робинеттом Джозеф-Робинеттовичем Байденом.

Уже кувырсот швырнадцать раз сказано, что Украина пребывает на ручном управлении Соединённых Государств Америки, что ни о какой незалежности нет и речи, что бегство Януковича было последним самостоятельным решением президента Украины — всё остальное делается под непосредственным контролем чиновников из Вашингтона.

Но особо талантливые оппозиционеры не только ставили эти факты под сомнение, но ещё и спорили: мол, как вы вообще себе представляете управление целой страной из-за океана. А вот как!

Порошенко заискивающе, как провинившийся слуга, отчитывается перед Байденом о выполненных приказах. Так, он уволил генерального прокурора Виктора Николаевича Шокина, расследовавшего коррупцию с участием сыновей и Байдена, и тогдашнего министра иностранных дел СГА Керри. Взамен СГА разрешили МВФ дать Украине очередной кредит на миллиард долларов. Их затем отмыли через предприятия Порошенко.

Открытым текстом повторяю: за миллиард долларов взятки, причём в виде кредита, то есть из кармана самих граждан Украины, Порошенко увольняет ни в чём не провинившегося прокурора, кладёт под сукно его расследование о коррупции в семье Байдена. И самое интересное: просит прислать из СГА кураторов в силовые ведомства — прежде всего генеральную прокуратуру. А то вдруг ещё такой Шокин появится?

Что там говорили майданные победители? Как они обвешивали друг друга медальками за “защиту независимости”? О какой независимости речь, если Украиной так управляют!

После прослушивания бесед Порошенко и Байдена так брезгливо, что хочется помыть уши. Порошенко уложил родину под СГА, да ещё интересовался, в какой позе хозяину приятнее. Это захват по африканскому типу. Когда колонизаторы относятся к местному населению, как к животным. И с богатствами их и с их жизнями поступают соответствующе. А местным царькам за это позволяют пировать и есть человечину.

В записях телефонных бесед, обнародованных депутатом Верховного совета Деркачом, Порошенко сообщает, что повысил цены медицинских услуг и лекарств и коммунальные тарифы. Причём Порошенко перевыполнил просьбу кураторов. МВФ требовал, чтобы граждане Украины оплачивали напрямую, а не через бюджет, три четверти коммунальных расходов — а Верховный совет постановил брать напрямую с граждан всю сумму. Байден наградил Порошенко разрешением МВФ дать Украине очередной кредит на миллиард долларов.

Открытым текстом напоминаю: кредиты приходится возвращать, да ещё и с процентами. В данном случае, выходит, сами граждане Украины дорого заплатят за то, что Порошенко загнал миллионы их за черту бедности.

Но и это ещё не всё. Байден открытым текстом приказывал Порошенко, кому из депутатов сколько заплатить при принятии ключевых законов. В частности, особо щедро проплачена фракция “Самопоміч”, основанная мэром Львова Садовым. Такие крайние нациестроители, что на их фоне даже порошенковцы выглядят почти мирными. В новом составе Верховного совета депутаты от этой фракции в основном разбежались между “Голосом” Вакарчука и “Слугой народа” Зеленского.

Открытым текстом спрашиваю: кто там ещё говорит, что на Украине нацистов нет? Но многим махинациям Порошенко мешали даже такие оппоненты. Он жаловался на них смотрящему — Байдену — и просил нажать на них — внимание! — через посольство СГА.

То есть и они — грантососы и представляют в парламенте не интересы народа, а тех, кто платит им небольшие в общем подачки.

Думаете, при Зеленском эти же деятели ведут себя иначе? Разве что имя смотрящего поменялось. А тон разговоров с ним — открытым текстом уверен — такой же заискивающий. И в долги страну так же вгоняют всё глубже.

По меркам США мы мало вымираем

Российская Федерация, похоже, выбирается из эпидемии. За вторник число выписанных из лечебных учреждений РФ после излечения от нового коронавируса впервые превысило число выявленных заражений.

Открытым текстом предупреждаю: это лишь начало. И заражения, и выздоровления всё ещё колеблются в таких широких пределах, что до устойчивого спада ещё дожить надо. Так что пока походим в масках и перчатках, постоим в паре метров друг от друга. В нескольких регионах пришлось даже восстановить ограничения, поскольку многие на радостях выскочили далеко за пределы послаблений. Но в целом наш народ выдержанный. Что многих изумляет.

Ещё 13 мая в авторитетном агентстве деловой информации Блумберга вышла статья “Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских”. Возмутились столь многие читатели, что через пару дней заголовок поменяли.

Открытым текстом напомню: ещё до Блумберга не менее почтенные New York Times в Соединённых Государствах Америки и Financial Times в Британии одновременно написали, что в РФ в расчёте на душу населения умирает от коронавируса втрое меньше, чем в среднем по миру, — значит, власти РФ скрывают большинство смертей. Эксперты Блумберга присоединились к той же фантазии, только ещё и с заголовком обнаглели.

Открытым текстом объясняю: расовую теорию придумали англосаксы. Вот и нас они считают недочеловеками, лишь по их недосмотру создавшими великую державу.

Но не у нас низкая смертность, а у них сверхвысокая. В СГА — в разы выше среднемировой, а в Британии — в разы выше, чем в СГА. Потому что в СГА лечение от коронавируса обойдётся в лучшем случае в сорок тысяч долларов, причём у большинства граждан медицинская страховка это не покрывает. Многие отказываются от госпитализации, чтобы не повесить на семью такой долг: его, правда, оформляют как кредит на тридцать лет, но тогда и проценты надо платить недетские.

А британская система здравоохранения хотя и государственная, но правительства консерваторов уже несколько десятилетий держат её на голодном пайке. Вот и делают англосаксы вид, что у других ещё хуже, чтобы хоть свои не спрашивали, почему так плохо.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-22-05-2020/