Порка продолжается

Смею надеяться – лёд тронулся!

Бредятина в отношении В.В.Путина, который «во всём виноват», прочно поселившаяся в сознании российского народа, начинает потихоньку улетучиваться. Разумеется, не сама по себе, а, как ни странно, способствуют этому наши зарубежные «партнёры», или, грубо говоря, пиндосы, наши жыдосаксонские колонизаторы. Начатая ими военная спецоперация «карантин», которую российские болваны по привычке восприняли как «происки Путина», и имевшая перед собой задачу взять за глотку российское население уже без всяких условностей, стала средством, вероятно единственно действенным, которое может прочистить российским аборигенам мозги.

Надо признать, что в какой-то мере «происки Путина» в этот раз действительно имели место быть. А именно: Путин, понимая, что до народа в условиях тотального контроля пиндосами российского информационного пространства, ему не достучаться, и вариант НА ХАЛЯВУ, то есть, "по-мягкому", вернуть СУВЕРЕНИТЕТ России уже не сработает, своим выступлением 15.01.2020 года спровоцировал наших заклятых «партнёров» на ОТКРЫТЫЕ действия. Совершенно очевидно, что такие действия ВСЁ РАВНО бы были произведены, но вынудить врага начать атаку раньше запланированного времени означает ВМЕШАТЬСЯ в его планы, заставить торопиться и, соответственно, вынудить совершать ОШИБКИ. И это сработало! Колонизаторы начали биологическую атаку, не имея, очевидно, достаточного количества ресурсов («вакцин» http://www.yourdestinationnow.com/2020/03/us-govt-partners-with-johnson-johnson.html ), чтобы оперативно завершить операцию. Вероятно, поэтому она и была начата, как «Учения» https://www.youtube.com/watch?v=3Qscuw_3aUk&feature=emb_logo с соответствующими атрибутами: закрытие административных границ, установлением комендантского часа, вытуриванием из и без того дебильных школ туземных детей и напяливанием на туземцев намордников. Короче, походя окунули население фейсами в парашу.

Можно не сомневаться, этот, хоть и усечённый, вариант ими также предусматривался, но у России появился ШАНС! И заключается он в том, что теперь российские болваны, в течение 20 лет уверенные в том, что «во всём виноват Путин», «Путин слил» и прочая галиматья, даже та, что «в развале СССР тоже виноват Путин» (слышал лично!), теперь упёрлись своими твёрдыми лбами в тот факт, что «карантин» как бы ВЕЗДЕ, а не только в России, где «Путин во всём виноват».

Не утверждаю, что прозрение наступит быстро и снизойдёт абсолютно на всех, но, повторяю, ШАНС появился! И когда бошки российских туземцев окончательно избавятся от помоев https://ouzs.ru/news/bolee-100-uchenykh-vystupili-s-otkrytym-obrashcheniem-protiv-zakonoproekta-o-edinom-registre-naselen/ и тут то же самое https://pandoraopen.ru/2020-05-12/bolee-100-uchyonyx-vystupili-s-obrashheniem-protiv-zakonoproekta-o-edinom-registre-nasel , тогда носители этих бошек станут народом и НОСИТЕЛЕМ СУВЕРЕНИТЕТА, что, надеюсь, сподвигнет их на вменяемые действия, а не на майдан, о чём мечтают пиндосы.

Повторюсь: возврата к прежней жизни уже не будет! Что, однако, не означает, что её не будет вовсе или она будет хуже, чем была.

Всех благ!