Главная » Мировоззрение, Политика

Порка продолжается

17:45. 14 мая 2020 333 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Смею надеяться – лёд тронулся!

 Бредятина в отношении В.В.Путина, который «во всём виноват», прочно поселившаяся в сознании российского народа, начинает потихоньку улетучиваться. Разумеется, не сама по себе, а, как ни странно, способствуют этому наши зарубежные «партнёры», или, грубо говоря, пиндосы, наши жыдосаксонские колонизаторы. Начатая ими военная спецоперация «карантин», которую российские болваны по привычке восприняли как «происки Путина», и имевшая перед собой задачу взять за глотку российское население уже без всяких условностей, стала средством, вероятно единственно действенным, которое может прочистить российским аборигенам мозги.

 Надо признать, что в какой-то мере «происки Путина» в этот раз действительно имели место быть. А именно: Путин, понимая, что до народа в условиях тотального контроля пиндосами российского информационного пространства, ему не достучаться, и вариант НА ХАЛЯВУ, то есть, "по-мягкому", вернуть СУВЕРЕНИТЕТ России уже не сработает, своим выступлением 15.01.2020 года спровоцировал наших заклятых «партнёров» на ОТКРЫТЫЕ действия. Совершенно очевидно, что такие действия ВСЁ РАВНО бы были произведены, но вынудить врага начать атаку раньше запланированного времени означает ВМЕШАТЬСЯ в его планы, заставить торопиться и, соответственно, вынудить совершать ОШИБКИ. И это сработало! Колонизаторы начали биологическую атаку, не имея, очевидно, достаточного количества ресурсов («вакцин» http://www.yourdestinationnow.com/2020/03/us-govt-partners-with-johnson-johnson.html ), чтобы оперативно завершить операцию. Вероятно, поэтому она и была начата, как «Учения» https://www.youtube.com/watch?v=3Qscuw_3aUk&feature=emb_logo с соответствующими атрибутами:  закрытие административных границ, установлением комендантского часа, вытуриванием из и без того дебильных школ туземных детей и напяливанием на туземцев намордников. Короче, походя окунули население фейсами в парашу.

 Можно не сомневаться, этот, хоть и усечённый, вариант ими также предусматривался, но у России появился ШАНС! И заключается он в том, что теперь российские болваны, в течение 20 лет уверенные в том, что «во всём виноват Путин», «Путин слил» и прочая галиматья, даже та, что «в развале СССР тоже виноват Путин» (слышал лично!), теперь упёрлись своими твёрдыми лбами в тот факт, что «карантин» как бы ВЕЗДЕ, а не только в России, где «Путин во всём виноват».

 Не утверждаю, что прозрение наступит быстро и снизойдёт абсолютно на всех, но, повторяю, ШАНС появился! И когда бошки российских туземцев окончательно избавятся от помоев https://ouzs.ru/news/bolee-100-uchenykh-vystupili-s-otkrytym-obrashcheniem-protiv-zakonoproekta-o-edinom-registre-naselen/ и тут то же самое https://pandoraopen.ru/2020-05-12/bolee-100-uchyonyx-vystupili-s-obrashheniem-protiv-zakonoproekta-o-edinom-registre-nasel , тогда носители этих бошек станут народом и НОСИТЕЛЕМ СУВЕРЕНИТЕТА, что, надеюсь, сподвигнет их на вменяемые действия, а не на майдан, о чём мечтают пиндосы.

 Повторюсь: возврата к прежней жизни уже не будет! Что, однако, не означает, что её не будет вовсе или она будет хуже, чем была.

Всех благ!

Метки: война, народ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Результаты показательной порки санкциями
... экономикой если война санкций будет продолжаться, то он тут же прилетел... нужно устроить небольшую, но показательную порку. Газпром им обещал сокращение поставок...
США плачут, колются, но продолжают жевать кактус: как Вашингтон вскормил Россию своими санкциями
Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус – это про западные ... и приспустить штанишки для показательной порки. Ничего, что «школьник» уже перерос... попал в обзоры западных аналитиков, – продолжает Руслан Пухов. – Появилась очень устойчивая...
Новости Украины и Новороссии 13 мая 2019
... также: Зеленский устроил публичную порку Порошенко Антон Орловский, специально для... эксперты. Новое правительство непременно продолжит сотрудничество с организацией, которая вот... также: Зеленский устроил публичную порку Порошенко Ева Лисовская, специально ...
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
.... Работы по внесению минеральных удобрений продолжаются», — отметили в пресс-службе....свободами. Затем началась неделя информационной порки. Евросоюз громко отказал Украине .... Затем началась неделя информационной порки. Евросоюз громко отказал Украине ...
Хроника «Вороньей слободки». Импичмент Дилмы Роуссефф
... "парламентским переворотом" и пообещала продолжить политическую деятельность. По ее словам... Прилюдная порка России в СМИ продолжается до сих пор. «...После порки Васисуалия ..., чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось и после 14 сентября 2016...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2019
.... 08:00 Зеленский устроил публичную порку Порошенко. 05:30 Блаженнейший Онуфрий... парламент принимает решения — он должен продолжать работать. «Я не вижу оснований...: rusvesna.su Зеленский устроил публичную порку Порошенко Владимир Зеленский устроил бурную...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 521 225
    serjoza 14 мая 2020 в 19:52

    автор сам б о л в а н….у него слишком усёченная информация.Путин обещает и ничего не делает.Так за чем обещать вообще..а чтобы у власти остаться,не ему,нет..господствующему классу,он часть его.Автор,сам не понимает .что происходит.но очень боится.чтобы мы не догадались ,что он простой д е б и л ,который обязан не строчить здесь на бумаге а лес валить или на стройке разнорабочим работать.хоть пользу приносить малую.Путин ни чем и ни кем не управляет,идёт имитация-борьба нанайских мальчиков или пчела против мёда

    Ответить
    4
    • 9148 3461
      nikolayserjoza 14 мая 2020 в 21:21

      О таких авторах предупреждал экс-глава еврейской общины Харькова Эдуард Ходос в своих книгах, “русский народ сионистам обмануть не удастся”, какую бы лапшу малеосы с путиными не вешали на уши русским.

      Ответить
      1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)