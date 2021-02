Китай посадил миллионы уйгуров?

их миллионные оценки были по сути основаны на опросе всего только 8 уйгуров.

это «оценка правительства США, опирающаяся на нашу разведку и отчеты в открытых источниках».

обязывает

Признав, что он «не уверен» в этих оценках, он все равно заключает, что так «разумно предположить».

«подлинно библейская порка – любящее наказание, а не насилие».

Чтобы мобилизовать поддержку санкциям, западные правительства и СМИ изображали КНР как нарушителя прав человека под стать гитлеровской Германии. Конгрессмен республиканец Крис Смит, например, клеймит правительство Китая за то, что он называет «массовым заключением миллионов, в масштабах, неслыханных со времен холокоста», в «современные концлагеря». Утверждение, что Китай посадил миллионы уйгуров в Синьцзяне повторяют все чаще, но практически без проверки. Однако если внимательно присмотреться, эти цифры и то, откуда их взяли, показывают, что они совершенно недостоверны. Хотя на Западе это потрясающее утверждение считают неопровержимым, на самом деле, оно основано на весьма сомнительных «исследованиях».С усилением давления Вашингтона на Китай, Ценц из неизвестности стал почти моментально главным экспертом по Синьцзяну. Он давал показания в конгрессе, комментировал в СМИ от Wall Street Journal до Democracy Now! (якобы прогрессивное СМИ в США -пер.) и предоставлял цитаты «эксперта» для недавнего отчета Международной организации журналистов-расследователей «Китайские утечки». В его учетке в твиттере сказано, что он «пересекает Атлантический океан» (в США из родной Германии).До тех пор, пока редактор Grayzone Макс Блюменталь не задал вопросы Ценцу о его религиозной «миссии», на недавнем мероприятии о Синьцзяне в Капитолии , западные СМИ рекламировали его практически без всякой критики.«Сеть китайских правозащитников», которая первая заявила про «миллионы посаженных», также действует без критического отношения со стороны СМИ.В отчете 2018, поданном в Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН (и который западные СМИ часто изображают как отчет ООН) –Давая показания в сенатском Комитете по иностранным делам в 2018 году, чиновник госдепа Скотт Басби заявил, чтоПравительство Китая отвергло обвинения США, и утверждает, что на самом деле организовало «профессиональное обучение и тренировочные центры…для предотвращения возникновения и распространения терроризма и религиозного экстремизма». Министерство иностранных дел Китая заявило, что «вообще в Синьцзяне не существует так называемых «лагерей перевоспитания» . Школы профессионального обучения и тренировочные центры законно действуют в Синьцзяне и направлены на помощь небольшому число людей, подпавшему под влияние террористических и экстремистских идеологии, чтобы дать им профессию, сделать их способными заботиться о себе и вернуться в общество».В усиливающейся кампании давления против Китая, СКак Бен Нортон и Аджит Сингх уже писали в The Grayzone,Эта НКО годами продвигает крайне-правую оппозицию, которая воспевает колониализм и призывает к «вестернизации» Китая.Второй ключевой источник утверждений о миллионах посаженных уйгуров – Адриан Ценц.Паула Добрянски своя в неоконсервативных кругах на Капитолийском холме в Вашингтоне.«Исследования» Ценцом Синьцзяна и Тибета оказались одним из самых эффективных орудий для пропаганды этих правых.В сентябре 2018 года Ценц опубликовал в журнале Central Asian Survey статью с выводом, что «Общее число посаженных в лагеря перевоспитания в Синьцзяне можно оценить в более чем миллион». (Краткая версия этой статьи была первоначально опубликована Jamestown Foundation – неоконсервативным мозговым трестом, основанным в разгар Холодной войны чиновниками правительства Рейгана с помощью тогдашнего директора ЦРУ Уильяма Кейси).Как и CHRD, Ценц «вычислил» свой «больше чем миллион» сомнительным способом.Исламская партия Туркестана (TIP) – одна из самых упорных группировок в провинции Идлиб (под контролем Аль-Каиды), отвергла все предложения о прекращении огня, и промывает мозги детям.Как пишет Los Angeles Times, Япукван «частый гость на Истиклаль ТВ…где он часто дает многочасовые интервью, эмоционально выступая против Китая».Турецкий журналист Абдулла Бозкурт сообщил, чтоИз таких сомнительных источников Ценц экстраполировал крайне широкую оценку «где-то от нескольких сотен тысяч до немного больше миллиона».Он пытается избежать личной ответственности за сомнительную достоверность цифр, заявляя: «точность этой оценки, разумеется, зависит от предположительной точности заявленного источника.» С течением времени Ценц продолжал раздувать свою высосанную из пальца оценку числа заключенных уйгуров.В интервью журналу Spiegel Ценц утверждает, что Китай фактически запретил исламские обряды в Синьцзяне. « Каждый в Синьцзяне, кто соблюдает любые исламские обряды, каждый, у которого есть хотя бы один стих из Корана на мобильном телефоне, подвергается жестокому перевоспитанию без суда», – заявил он., включая New York Times, Washington Post, CNN и Democracy Now!ICIJ также использовал Ценца как ведущего специалиста, легитимизуя их недавнее расследование «Китайские утечки». Отчет ICIJ утверждает, что «лингвисты, эксперты по документам и по Синьцзяну, включая Ценца, которые изучили эти документы выразили уверенность в их подлинности».Учитывая привычку Ценца к домыслам и крайнюю сомнительность единственной передачи Истиклал ТВ, на которую он опирается в своих оценках, удручает то, что западные правительства и СМИ признают и распространяют его утверждения без тени сомнения.Стоит поближе присмотреться к самому Ценцу, чтобы озабоченность еще выросла, так как он«Возродившийся в вере» христианин, который утверждает, что проповедует в местной церкви, Адриан Ценц также преподает в Европейской школе культуры и теологии. Название звучит невинно, но, и чья миссия – «просвещать с библейской точки зрения для влияния на народы с посланием Христа».Труды Ценца по Китаю вдохновляются этой библейской точкой зрения, и он недавно объяснил в интервью Wall Street Journal:Кроме «миссии» против Китая, небеса также, очевидно, ведут Ценца к крестовому походу против гомосексуализма, равенства полов и запрета телесных наказаний для детей – все это для него – угрозы христианству.Ценц изложил свои взгляды в книгеЦенц предсказывает, чтоКроме конца капитализма Ценц также видит «постмодернистский релятивизм и терпимость» и их пропаганду гомосексуализма, равенства полов, ии «обманчивую, похожую на леопарда силу, стоящую за Антихристом». «Весьма вероятно, что всемирное преследование истинно верующих будет по обвинению в пропаганде «нетерпимости», пишет Ценц, «особенно на проповедях против гомосексуализма».Ценц утверждает, что «законы против преступлений на почве ненависти и дискриминации вероятно сыграют важную роль в подавлении библейского христианства» и составляют часть «антихристианской кампании «терпимости» потому, что запрещают работодателю дискриминацию по полу и сексуальной ориентации». «Результатом этого будет открытое восстание против Бога и данных Богом структур власти», – заявляет Ценц, возмущаясь тем, что«Другая важная данная Богом структура власти, на которую нападает Сатана через постмодернистский дух – структура власти среди полов», – продолжает Ценц. «Через идеи равенства полов…враг подрывает уникальные, но разные роли, которые Бог назначил мужчине и женщине».Учитывая такое правое мракобесие,Поиск по твиттеру Ценца не показывает результатов, касающихся роста исламофобии на Западе, американских войн и убийств беспилотниками в странах с большинством жителей-мусульман. Единственные твит Ценца про мусульман, не связанный с Китаем – отрицание того, что существуют двойные стандарты оценки насилия со стороны белых и со стороны мусульман.В показаниях 10 декабря 2019 года для Комитета Палаты представителей по иностранным делам, Адриан Ценц проделал своего рода круг почета за то, что Конгресс принял за неделю до того «Закон о правах человека для уйгуров», накладывающий дополнительные санкции на Китай. Ссылаясь на успешное принятия закона, он призвал США открыть новый фронт против Китая, расследуя «принудительный труд в Синьцзяне». В тот же день Ценц также появился на обсуждении Синьцзяна Фондом памяти жертв Коммунизма в Информационно-туристическом центре Капитолия США.Также там были республиканцы-тяжеловесы как Сэм Браунбэк, ярый враг ЛГБТ, противник абортов, бывший губернатор Канзаса и нынешний посол с широкими полномочиями по религиозной свободе, а также высокопоставленные помощники сенатора Марко Рубио – инициатора почти каждого антикитайского закона, которые штампует конгресс в последние недели.Во время, отведенное для ответов на вопросы аудитории, редактор Grayzone Макс Блюменталь спросил Ценца о его фундаменталистских религиозных и крайне правых политических взглядах.Ценц не отказался от прошлых заявлений обличающих равенство полов и «терпимость», ни от призывов к «библейской порке» детей. Взамен, он утверждал, что нет противоречия между этими взглядами и качеством его исследований по Синьцзяну.«Да, у меня есть различные специальности и личные связи, которые, как я считаю, не мешают моим исследованиям», – ответил Ценц Блюменталю. «Я не поддерживаю авторитаризм Китая ни в чем, и я верю, что Бог наказывает разными способами. Последние времена – крайне увлекательная тема, очень сложная тема, и я думаю, очень важная в данном случае. И я считаю, это правильно – жить, помня об этом.»Тут же со своего места поднялся молодой человек, явно потрясенный, чтобы «заклеймить блевака Макса Блюменталя». Обрушив град ругательств на Блюменталя, он так пытался опровергнуть то, что прояснил этот вопрос.Такого рода представление в политически плотно закупоренных палатах Капитолия США типично также для всех западных СМИ, даже якобы прогрессивные СМИ дают слово Ценцу без всякой критики.От вашингтонских кулуаров власти до крупнейших СМИ, очень немногие готовы позволить неудобным фактом стать на пути нового, несомненно религиозного, крестового похода новой Холодной войны.Перевод с английского https://thegrayzone.com/2019/12/21/china-detaining-millions-uyghurs-problems-claims-us-ngo-researcher/ По такому же принципу конструировали мифологию по ГУЛАГу и сталинским репрессиям.Зачем придумывать что-то новое, когда можно вести пропаганду по уже известным лекалам, нового крестового похода против коммунизма, на сей раз китайского. А тут все методы хороши по старому-доброму принципу "лги, клевещи, что-нибудь да останется".