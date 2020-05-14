Человечество ждет новая, уже реальная эпидемия после коронавируса

На эмблеме ВОЗ - змей Моисея, и в каждом колосе - 13 колосков - 13 колен Израилевых. 33 сектора земного шара - 33 степени масонства. Комитет Советников ВОЗ, рекомендовавший поголовную вакцинацию, состоит из представителей фармацевтических фирм, производящих... вакцину!

ВОЗ потребовал срочно ввести в Белоруссии карантин и комендантский час. Это уже истерика

Белоруссия со своим особым путём крепко застряла костью в горле у функционеров ВОЗ. Их логика понятна,

если и дальше позволить Белоруссии существовать вне мировой пандемии и всеобщего карантина, то остальных начнут терзать смутные сомнения - зачем мы устроили этот карантин для собственных граждан и вогнали свои страны в экономический коллапс?

Пока западные соседи и Россия находятся в закрытом эпидемиологическом режиме, в Белоруссии практически нет карантина. Границы открыты, кафе и рестораны работают, дети должны вернуться в школы с каникул.

Нельзя сказать, что в Белоруссии всё идет замечательно, проблемы с коронавирусом есть. Но уже сейчас на примере Белоруссии ясно, что отсутствие карантина в этой стране не привело к стремительному распространению вируса среди её граждан. Нет никакого роста числа зараженных в геометрической прогрессии. Нет никаких проблем с перегрузкой медучреждений, нехваткой ИВЛ и медперсонала.

Но самое главное - уровень летальности от вируса по Белоруссии ниже чем у сезонного гриппа.

Сейчас Белоруссия находится на том же этапе эпидемических порогов при которых из Италии понеслись на весь мир истерические репортажи с лакированными гробами, которые вывозят колоннами армейских грузовиков. Из Испании при аналогичных показателях нам присылали фотографии умирающих стариков, лежащих в больничных коридорах на полу.

Так что любимый довод секты свидетелей коронавируса - нужно подождать еще недельку и тогда начнётся.. Уже не начнётся.

Скептики могут попытаться обвинить Лукашенко в попытке скрыть масштабы заражения и летальных исходов, но и тут мимо. У специалистов ВОЗ была возможность убедиться и сверить все клинические показатели по Белоруссии. В итоге им пришлось признать, что ситуация стабильная. Раздав парочку ненужных советов про необходимость физического дистанцирования, информирование населения и карантин для инфицированных, которые в Белоруссии и так выполняются, миссия ВОЗ улетела, так и не добившись от Лукашенко введения карантина.

Вот, как оценил их визит сам Лукашенко:

«Они (ВОЗ. — Ред.) к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час»

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее:

у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были…

Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус..

Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно», — заявил Лукашенко.

Сергей Артюх

12.05.20

https://stihi.ru/2020/04/26/10...

...страшнее вируса меры, предпринимаемые по борьбе с ним

академик Зверев

"Так ли страшен новый коронавирус, как его малюют?" интервью вирусолога академика Зверева

http://usprus.ru/featured-item...

Из всей этой "вирусной пандемии" становится очевидно, что ВОЗ (Всемирная Организации Здравоохранения) диктаторскими, фашистскими методами продвигает коронавирусную пандемию, которой нет даже по ее собственным нормативам.

Предлагаем статью, которая написана в 2011 году! 9 лет назад было понятно, что преступная организация ВОЗ ставит целью приход к Мировой власти кучки сионистов-глобалистов объединенных в пучок Нового Мирового правительства идеологией которого является фашизм.

Чем на самом деле занимается Всемирная организация здравоохранения?

В 1948 году появилась интересная структура с многообещающим и пафосным названием - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (World Health Organization, WHО) - специализированное учреждение ООН. В состав ВОЗ входит 193 страны. Штаб-квартира - в Женеве. По официальной версии, ВОЗ занимается нормотворческой и практической деятельностью, направленной на здравоохранение во всем мире, иммунизацию, борьбу с инфекционными болезнями, распространением СПИДа и т. п. Организация ведет базу данных, информацию для которой предоставляют официальные учреждения стран-членов ВОЗ. Возглавляет её, на данный момент, д-р Маргарет Чен.

С декабря 1998 года ВОЗ существует в России, и осуществляют следующие программы:

Программа по борьбе с туберкулезом

Программа по борьбе с ВИЧ/СПИД

Программа по политике и управлению в области здравоохранения

Программа готовности и реагирования при чрезвычайных ситуациях

Укрепление потенциала для профилактики «птичьего гриппа» у людей

С первого взгляда всё красиво и пристойно. Представители 193 страны мира собрались консолидировано охранять здоровье населения планеты Земля. Но на деле, оказалось, благие намерения ВОЗ вымостили множество дорожек, ведущих в стороны противоположные здоровью и его защите.

К официальной медицине всегда было много нареканий, потому что люди, как это ни странно, всё равно болеют и умирают, несмотря на тонны активно рекламируемых лекарств и тонны долларов, потраченные на создание панацеи от СПИДа и рака. Но ВОЗ своей активной деятельностью привлекла внимание общественности многих стран не как медицинская структура, а, скорее, как политическая, юридическая и правозащитная организация.

Чем же на самом деле занимается ВОЗ и чьи интересы она продвигает?

Многое удивляет и настораживает уже на первой странице официального сайта организации. Например, 6 февраля 2011 года организация отметила «Международный день нетерпимости в отношении практики нанесения увечий женским гениталиям». От комментариев на столь серьёзную, для Всемирной Организации Здравоохранения, тему, я воздержусь, а вот явно нездоровый её интерес к проблеме туберкулёза, спида и гриппа стоит проанализировать.

Согласно статистике той же ВОЗ и Госкомстата России, в нашей стране люди чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний (1млн 200 тысяч человек в год). На втором месте - онкология (300 тысяч). На третьем - несчастные случаи, включая ДТП (200 тысяч). И только на шестом месте стоит смертность от ВИЧ (14 тысяч) и на последнем - смертность от гриппа и ОРВИ (1 тысяча). Возникает вопрос, а почему ВОЗ в России, да и мире, уделяет столько внимания борьбе с болезнями, которые не имеют такой опасности, согласно возовской же статистике, по сравнению с сердечно-сосудистыми и онкологией? Туберкулёз, ВИЧ и «птичий грипп» - вот, собственно, три заболевания, которые сильно интересуют «глобальный Минздрав». Может быть, они научились лечить только их, и теперь щедро делятся опытом с россиянами? Хотелось бы верить, но вот, что пишут специалисты НИИ фтизиопульмонологии, ММА им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, С.Ю. Медведев и М.И. Перельман:

«Несколько лет назад эксперты Всемирной организации здравоохранения и другие иностранные специалисты пытались убедить российских организаторов здравоохранения и фтизиатров в том, что основным методом выявления туберкулеза должно быть пассивное выявление возбудителя простым исследованием под микроскопом мазка мокроты (запомните - туберкулез! в 2020 г после "пандемии" коронавируса планета в реальности столкнется с пандемией туберкулеза благодаря деятельности ВОЗ) Потребовались время и усилия для того, чтобы доказать справедливость и необходимость российских принципов. Кстати, в 2000 г. именно лучевыми методами активно выявлена половина всех впервые взятых на учет больных. Одна треть из них оказалась бактериовыделителями».

То есть, нашим специалистам пришлось еще и учить возовских экспертов, как правильно диагностировать туберкулёз (!!!) Может быть с ВИЧ, ситуация другая? Ведь именно ВОЗ вещает на весь мир об ужасной опасности - ЭПИДЕМИИ СПИДа. Хотя ещё в 1976 году принудительная гриппозная вакцинация в США, осуществлённая ВОЗ, удивительнейшим образом совпадает с последующим развитием в США СПИДа - Синдрома Искусственного Иммунодефицита! Говоря о «спидовой» статистике, и вообще опасности СПИДа, в среде врачей возникает огромное количество разногласий. Заместитель директора департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздравсоцразвития России Галина Чистякова считает, что никакой эпидемии нет!

«Вадим Покровский, глава Федерального центра по борьбе со СПИДом, и представители ВОЗ и ЮНЭЙДС утверждали, что в России, по меньшей мере, миллион ВИЧ-инфицированных. При этом данная цифра складывалась и из официально учтенных больных, и из потенциально заразившихся.

Чистякова, не согласная с точкой зрения экспертов, подчеркивает: «В нашей стране зарегистрировано около 500 тысяч ВИЧ-инфицированных, что составляет 0,3% населения страны. Этот показатель не превышает уровень заболеваемости в большинстве развитых стран и в два раза ниже, чем в США. Искажение же объективных статистических данных провоцирует в обществе панические настроения и не позволяет адекватно оценивать профилактические программы и закладывать бюджет на лекарства больным». (источник: http://medicine.newsru.com)

«Искажение статистических данных», в переводе с официального языка означает - ложь! Впрочем, как выяснится дальше, ложь - это излюбленный метод «лечения» людей всемирными «врачами». А ведь речь идёт о болезни, которая считается смертельной и неизлечимой! Как выясняется, с «птичьим гриппом» - те же «искажения» той же организации!

«Птичий грипп создал панику и заставил многие страны, в частности, Германию и Данию купить большие запасы «Тамифлю», - заявил Водарг датской газете «Information». Эта газета одной из первых озвучила подозрения, будто фармацевты подкупили экспертов ВОЗ, чтобы она заставили весь мир покупать лекарства и вакцины. Голландец Альберт Остерхаус, входящий в Стратегическую консультативную группу экспертов ВОЗ, был одним из тех, кто убеждал в опасности пандемии свиного гриппа, одновременно, возглавляя частную компанию «Европейская научная рабочая группа по гриппу». Западные журналисты заявляют, что эта компания финансируется гигантами мировой фарминдустрии, производящими лекарства и вакцины от гриппа. «Novartis, Hofmann La Roche» (у этой компании наше правительство покупало «Тамифлю» во время эпидемии), «Baxter Vaccines», «MedImmune», «GlaxoSmithKline» и «Sanofi pasteur» Журналисты иронично прозвали Остерхауса «Доктор грипп». Главное утверждение доктора Водарга: весной прошлого года ВОЗ схитрила. Как он настаивает, организация изменила внутреннюю классификацию пандемии. Сейчас ВОЗ считает пандемией болезнь, распространившуюся по всему миру, со смертностью выше средней. Этот показатель был стерт из определения пандемии, - обличает немецкий политик».

Если при решении вопросов охраны здоровья на первое место становятся деньги - деятельность организаций, участвующих в этом, становится преступной. Фармацевтические компании получили заказы на изготовление вакцины со всего мира стоимостью 55 миллиардов долларов. Эти громадные средства использовались для вакцинации против заболевания, которое не кажется особенно опасным и, в любом случае, гораздо менее смертоносным, чем обычный сезонный грипп.

Так что же на самом деле стоит за красивой обёрткой об охране здоровья деятелями из Всемирной Организации... Здравохоронения? Уже около 20 лет правозащитники и религиозные организации, в основном зарубежные, обвиняют ЮНИСЕФ и ВОЗ в спланированных кампаниях по стерилизации населения отдельных стран с помощью вакцинации от разных заболеваний. Например, в 1993 году ученые из Инсбрукского Института биомедицинских исследований Академии наук Австрии провели исследование и доказали причастность ВОЗ к разработкам вакцины для контроля за рождаемостью. Когда в 2004 году южные штаты Нигерии бойкотировали вакцинацию, подозревая ВОЗ в стерилизации населения репродуктивного возраста, образцы вакцины были проверены нигерийским доктором Харуна Каина, деканом факультета фармацевтики университета из города Заря (Zaria). Оказалось, что вакцина содержала эстрадиол, форму женского гормона эстрогена. По мнению экспертов, такая вакцина может привести к бесплодию.

Россия на официальном уровне тоже робко начала предъявлять ВОЗ претензии. Член комиссии Госдумы по законодательному обеспечению противодействия коррупции Игорь Баринов заявил: «Если информация о сговоре подтвердится, (имеется в виду свино-грипозный скандал) Россия может поставить вопрос о целесообразности своего участия в работе ВОЗ, вплоть до приостановления членства в организации». На самом деле в ВОЗ не надо было вступать хотя бы за то, что в 1992 году она исключила «гомосексуализм» из перечня диагнозов, тем самым дав огромные права извращенцам. Как им это удалось - отдельная история, но завтра они могут запросто исключить и шизофрению и некрофилию. Если будет финансово и политически выгодно, создадут панику через СМИ, найдут лже-обоснования, подкупят чиновников, и в администрациях городов появятся заявки на проведение парадов гордости шизоидных некрофилов. И их будет охранять наша полиция, как сегодня милиция охраняет выродков - троцкистов и содомитов.

До 2015 года, согласно цели №7 проекта «Развитие тысячелетия» (Millennium Development Goal), планируется наполовину снизить количество людей, не имеющих доступа к источникам питьевой воды и не обеспеченных санитарно-гигиеническими условиями. То есть, вырисовывается простая и старая схема. Кучка глобальных олигархов тупо и систематично выполняет задачи по уменьшению числа «быдла» на нашей планете и, при этом, ещё и зарабатывает миллиарды долларов на выдуманном и навязанном страхе о глобальных пандемиях. И ВОЗ - это инструмент в их грязных руках.

Ежедневно и целенаправленно реализуется план «золотого миллиарда» по сокращению численности населения планеты до одного миллиарда жителей. Просчитано, что проще всего это сделать посредством массовых прививок против надуманных угроз.

ВОЗможно будет вызвана контролируемая смертельная эпидемия мирового масштаба.

И огромное количество пластиковых гробов, заготовленных США впрок, в результате реализации таких планов глобалистов очень скоро могут пригодиться.

Общественность давно получила весомое доказательство существования группы людей, имеющей глобальную планетарную власть. Это кучка олигархов-дегенератов, являющихся учредителями частного Федерального Резервного банка США, бесконтрольно печатающих доллары. Эти же люди полностью контролируют Всемирную Организацию Здравоохранения, чья деятельность начинает вызывать большую тревогу человечества. ВОЗ целенаправленно реализует план «золотого миллиарда» по сокращению численности населения планеты до одного миллиарда жителей. Несколько фармацевтических корпораций, фактически кулуарно, определяют политику этой, якобы, международной организации. Проведенные ВОЗ, мягко говоря, странные прививки в Африке, Азии, Латинской Америке вызвали тяжкие эпидемии со смертельными исходами.

Межконтинентальных преступников из ВОЗ, фактически, поймали за руку при попытке совершить бактериологическую диверсию против украинских детей. Они пытались поставить некий страшный эксперимент, навязав прививку от кори и краснухи. Заболели десятки детей. Были смертельные случаи. Пресса ударила в набат. Прививку остановили. Началось расследование. Арестован некий высокопоставленный чиновник. Получен документальный материал преступной деятельности украинского Министерства здравоохранения, тупо выполнявшего сомнительное распоряжение масонов из ВОЗ.

А что происходит в России? С гриппом уже, как бы, разобрались, а крики по поводу эпидемии СПИДа не умолкают. И характерно то, что в любом медицинском центре России, типа печально известной «Ювенты» в Санкт-Петербурге, где, якобы, борются со спидом, процветает духовное и физическое уничтожение наших детей. Сексуальное просвещение детей с восьми лет (а, по словам маньяка Самохвалова, сексопатолога «Ювенты» - с рождения!!!), раздача детям презервативов и склонение к абортам вполне вписывается в глобальный план снижения численности людей на планете. И сеть Y-PEER, и фонд PSI - это адепты ВОЗ в мире и в нашей стране, активно выполняющие своё чёрное дело. Профессор-педераст Игорь Кон, с пеной у рта на своих лекциях, гордо ссылается на ВОЗ как на организацию легализовавшую мировую педерастию.

Ещё в 2009 ВОЗ готовилась выпустить 4.9 - 5 миллиардов вакцинных доз против гриппа! Обратим внимание на эту цифру - 5 миллиардов привитых. На планете 6 миллиардов человек.

Если вспомнить, что есть теория «золотого миллиарда», вырисовывается простая и ужасная математика. Вычитаем из 6 миллиардов человек - пять миллиардов вакцинированных, остаётся один миллиард непривитой «элиты».

А что же такое ВОЗ на самом деле и кто её содержит?

На эмблеме ВОЗ - змей Моисея, и в каждом колосе - 13 колосков - 13 колен израилевых. 33 сектора земного шара - 33 степени масонства. Комитет Советников ВОЗ, рекомендовавший поголовную вакцинацию, состоит из представителей фармацевтических фирм, производящих... вакцину!!!

Ну, а теперь конкретно и поимённо - свино-элита, заботящаяся о будущем планеты без людей.

В мае на собрании № 63 Всемирной ассамблеи здравоохранения 24-страничный документ, подготовленный секретариатом ВОЗ, подробно сообщил о добровольных взносах за 2008 и 2009 годы. Согласно этому документу, правительство США выделило 424.5 миллионов долларов США, а Фонд Билла и Мелинды Гейтсов - 338,7 миллионов долларов США. Однако, внимательное изучение списка добровольных взносов и доноров показывает, что есть еще несколько организаций, такие, как Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации (ГАВИ), который передал более 85 миллионов долларов США, и Программа оптимальных технологий в здравоохранении (ПОТЗ), передавшая более 9 миллионов долларов США ВОЗ. Фонд Гейтсов получается одним из крупнейших доноров по сравнению с ГАВИ и ПОТЗ.

Изучение списка донорских взносов и обязательств ГАВИ показывает, что Фонд Гейтсов дал более 1,14 миллиардов долларов США в период с 1999 по 2009 года, гораздо больше, чем правительство США, которое дало всего 569 миллионов долларов США в период с 2001/09 годы. Таким образом, можно предположить, что Фонд Гейтсов имеет больший авторитет в ГАВИ и ПОТЗ. Также вклад ГАВИ в ВОЗ может рассматриваться, как дальнейшее влияние Фонда Гейтсов на мировую организацию.

Для любых скептиков, сомневавшихся в намерениях таких инвесторов, было бы достаточно посмотреть и на работу и Фонда Рокфеллера со Всемирной организацией здравоохранения ООН в Мексике, Никарагуа, на Филиппинах и в других бедных развивающихся странах. Там Фонд Рокфеллера, как в поговорке, был пойман за руку. Фонд тихо финансировал программу ВОЗ по «репродуктивному здоровью», в рамках которой была разработана инновационная противостолбнячная вакцина.

Конечно, не остались в стороне и глобальные содомиты. Всемирно известный поющий педераст Элтон Джон принял решение о передаче средств, вырученных от своей концертной и благотворительной деятельности, Всемирной организации здравоохранения для поддержки ее усилий, направленных на борьбу с гепатитом «В».

После очередного прививочного скандала были проведены расследования католической организацией «Мексиканский комитет «За жизнь». Комиссия пришла к выводам, что Фонд Рокфеллера, работавший совместно с Советом по народонаселению Джона Д. Рокфеллера-третьего, Всемирным Банком, Программой развития ООН, Фондом Форда и другими организациями, в течение 20 лет совместно с ВОЗ работал над созданием контрацептивной вакцины, используя хорионический гонадотропин человека в противостолбнячной и других вакцинах. В список «других» организаций, участвовавших в финансировании исследований ВОЗ, входили Всеиндийский институт медицинских наук и ряд университетов, включая университет Упсала в Швеции, Университет Хельсинки и государственный Университет штата Огайо. В список также входило правительство США через Национальный институт здоровья ребенка и человеческого развития.

«В июне 2009 года министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен подписали Меморандум о взаимопонимании на 2009-2013 годы.

В документе обе стороны выразили заинтересованность в укреплении здоровья населения стран ВОЗ, а также во взаимных выгодах, которые могут быть получены в результате сотрудничества в этой области».

Вот такое вот, полное сотрудничество, взаимопонимание и выгоды нам грозят в ближайшем будущем!!!

Призываю на всех уровнях присоединиться к требованиям мировой общественности немедленного ареста всех руководителей и теневых учредителей ВОЗ,

гласного расследования, международного суда в Гаагском трибунале и сурового наказания за совершенные и планируемые преступления против человечества, которые не имеют срока давности!

Государства - члены Совета Европы должны потребовать немедленного расследования последствий деятельности ВОЗ как на национальном, так и на европейском уровне. Эти преступления должны быть немедленно расследованы. Виновные должны быть наказаны. Так же надо требовать от нашего президента и правительства немедленного выхода России из этой преступной организации.

В завершение предлагаю ознакомиться с 22 шокирующими цитатами «мировой элиты» о регулировании рождаемости. Просьба при детях вслух не читать!

1) Резюме политики Подразделения ООН по вопросам народонаселения, март 2009 г...

«Чтобы предпринять, чтобы ускорить сокращение рождаемости в наименее развитых странах?»

2) Билл Гейтс, основатель «Майкрософт»...

«В мире сегодня 6,8 миллиарда человек. Численность населения стремительно приближается к 9 миллиардам. Если мы сейчас действительно хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-санитарной помощью, помощью в области репродуктивного здоровья, возможно, мы сможем понизить его процентов на 10 - 15».

3) Джон Пи. Холдрен (John P. Holdren) советник по науке президента США Барака Обамы...

«Было бы легче осуществить программу по стерилизации женщин после рождения ими второго или третьего ребёнка, несмотря на относительно большую сложность операции по сравнению с вазэктомией, чем пытаться стерилизовать мужчин.

Разработка капсулы продолжительной стерилизации, которую можно было бы вшить под кожу и удалить, когда беременность желательна, открывает дополнительные возможности для принудительного регулирования рождаемости. Капсулу вшивали бы в период половой зрелости и изымали бы по официальному разрешению для ограниченного числа рождений детей».

4) Пол Эрлих (Paul Ehrlich), советник по науке экс-президента США Джорджа У. Буша...

«Каждый человек, который сейчас появляется на свет, вносит диспропорцию в окружающую среду и системы жизнеобеспечения планеты».

5) Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург (Ruth Bader Ginsburg)....

«Откровенно, я думала, что, когда принималось решение по делу Рау (Roe), была озабоченность ростом численности населения, и, в частности, ростом в той его части, в которой мы хотим меньше всего».

6) Доклад Фонда населения ООН «Перед лицом меняющегося мира: женщины, население и климат» («Facing a Changing World: Women, Population and Climate»)....

«Ни один человек не является по-настоящему «нейтральным к углероду», особенно, когда все парниковые газы приведены в равновесие».

7) Дэвид Рокфеллер...

«Негативное влияние роста численности населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным».

8) Жак Кусто (Jacques Cousteau)...

«Для того, чтобы стабилизировать численность мирового населения, мы должны ежедневно уничтожать 350 тысяч человек».

9) Основатель информационного агентства «Си-Эн-Эн» Тед Тёрнер...

«Всё население 250 - 300 млн. человек, сократить 95 % от нынешнего уровня - было бы идеально».

10)Дэйв Форман (Dave Foreman), соучредитель организации «Земля прежде всего!»...

«Мои три главные цели были бы: сократить человеческую популяцию до 100 миллионов во всём мире, разрушить промышленную инфраструктуру и увидеть пустыню с её полным набором видов, возвращающихся по всему миру».

11) Принц Филипп, герцог Эдинбургский...

«Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на землю вирусом-убийцей, чтобы уменьшить человеческие популяции».

12) Дэвид Брауэр (David Brower), первый исполнительный директор природоохранной общественной организации «Клуб «Сьерра»« (Sierra Club)...

«Деторождение [должно быть] наказуемым преступлением против общества, если родители не имеют лицензии правительства... Всех потенциальных родителей [обязали бы] использовать контрацептивные химические препараты, правительство выдаёт противоядия гражданам, выбранным для рождения ребёнка».

13) Основатель Американской федерации планирования семьи Маргарет Сэнджер (Margaret Sanger)...

«Высшее проявление милосердия, которое семья может оказать одному из своих малолетних детей - это убить его».

14) Основатель Американской федерации планирования семьи Маргарет Сэнджер (Margaret Sanger). «Женщина, мораль и регулирование рождаемости» (Woman, Morality, and Birth Control). Нью-Йорк. Издательство «Нью-Йорк», 1922 г. Страница 12...

«Регулирование рождаемости должно привести в итоге к более чистой расе».

15) Философ из Принстонского университета Питер Сингер (Peter Singer)...

«Так почему бы нам не стать последним поколением на планете? Если бы мы все согласились на свою стерилизацию, тогда не потребовалось бы никаких жертвоприношений - мы могли бы праздновать наш путь в исчезновение!»

16) Томас Фергюсон, бывший чиновник госдепартамента США по делам населения...

«Есть только одна тема всей нашей работы - мы должны сократить численность населения. Либо правительства сделают это по-нашему, посредством хороших, чистых методов, либо они получат неприятности на подобие тех, что мы имеем в Сальвадоре, или в Иране, или в Бейруте. Население - политическая проблема. Раз население вышло из-под контроля, оно требует авторитарного правительства, даже фашизма, чтобы сократить его...»

17) Михаил Горбачёв...

«Мы должны говорить более открыто о половой жизни, контрацепции, об абортах, о важности регулирования рождаемости, потому что экологический кризис - это, короче говоря, демографический кризис. Сократите население на 90 % - и просто будет недостаточно людей, чтобы вызвать экологическую катастрофу».

18) Джон Гвиллебод (John Guillebaud), профессор в области планирования семьи в университетском колледже Лондона...

«В планетарном масштабе эффект от того, что в семьях будет на одного ребёнка меньше, гораздо больший, чем от всех прочих мер, например, от выключения света. Ещё один ребёнок - эквивалент большого количества перелётов по планете».

19) Преподаватель биологии в Техасском университете в Остине Эрик Ар. Пианка (Eric R. Pianka)....

«Эта планета могла бы содержать полмиллиарда людей, которые жили бы в относительном комфорте, не нанося вреда природе. Народонаселение должно быть сильно уменьшено и как можно быстрее, чтобы уменьшить ущерб окружающей среде».

20) Глава Государственного департамента США Хиллари Клинтон...

«В этом году США возобновили финансирование репродуктивного здравоохранения через Фонд Населения ООН, и ожидается ещё больше капиталовложений. Недавно Конгресс США выделил более 648 млн. долл. иностранной помощи программам планирования семьи и репродуктивного здоровья во всём мире. Должна добавить, что это крупнейшее выделение денежных средств более чем за десять лет - с тех пор, как мы имели президента-демократа».

21) Нина Фёдорова, советник Хиллари Клинтон...

«Нам нужно продолжать понижать темп роста численности населения мира; планета не сможет содержать больше людей».

22) Первая из «новых 10 заповедей»на Джорджийских скрижалях (англ. Georgia Guidestones, в популярной культуре также иногда именуются «Американский Стоунхендж» - крупный гранитный монумент в округе Элберт в штате Джорджия, США. Памятник содержит длинную надпись на восьми современных языках, а на вершине памятника имеется более краткая надпись на 4 древних языках. В июне 1979 года неизвестное лицо, скрывшееся под псевдонимом Р. С. Крисчен (R. C. Christian), заказало сооружение монумента компании «Elberton Granite Finishing Company» - прим. perevodika.ru)...

«Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой».

Анатолий Артюх

13.02.2011

https://ruskline.ru/analitika/...

Человечество ждет новая эпидемия после коронавируса

Мировые ограничения, введенные из-за коронавируса, могут привести к эпидемии туберкулеза.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование организации по борьбе с туберкулезом Stop TB Partnership.

«Это заразная болезнь, которая переносится по воздуху, поэтому каждый человек, у которого его не смогли выявить и вылечить, будет заражать других: получится эффект снежного кома», — приводит «Известия» цитату исполнительного директора Stop TB Partnership Лучики Дитиу.

По данным ученых из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США, в 2020—2025 годах из-за уменьшения внимания к туберкулезу, эта болезнь может коснуться 6,3 миллиона человек.

В основу исследования был положен сценарий, предусматривающий трехмесячную изоляцию, а также 10-месячный период восстановления. Анализ базируется на данных стран с самым большим количеством носителей туберкулеза (Индия, Кения и Украина), а затем экстраполируется на весь мир. Ученые напомнили, что туберкулез лечится антибиотиками, однако, главное в борьбе с ним — тестирование как можно большего количества людей.

О возможности вспышки туберкулеза ранее заявляли на Украине. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупреждал, что такая ситуация может произойти, в случае, если тяжелое положение с финансированием медучреждений не изменится, передает RT.

Данил Коннов

12 мая 2020

https://ura.news/news/10524312...

Принудительное ношение лицевых масок большим количеством людей там где этого не требуется, особенно на улице, способствует их заражению туберкулезом.

Любая лицевая маска работает по назначению не более часа, многие специалисты утверждают и того меньше, далее на теплой и влажной поверхности абсорбируются микробы и бактерии, в том числе туберкулезная палочка.

С мая 2020 года Президент США Д.Трамп прекратил финансирование ВОЗ.

Люди должны понять - ими ловко манипулирует кучка глобалистов-фашистов через своих пособников на местах.

14.05.20