А если бы они сказали так...

— Да ну нах, — сказал красноармеец Тулобердиев, бросая винтовку. — Стреляй, не пойду!

— За Родину! За Сталина! В атаку! — крикнул молоденький лейтенант.

Лейтенант от неожиданности спрыгнул обратно в окоп. Рядового надо было кончать, но лейтенант ещё никогда не расстреливал дезертиров.

— Почему это не пойдешь?

— Вот ещё! Пердолить куда-то, гибнуть. За что?

— Как это за что? За родину же! За семьи, за детей.

Красноармеец Тулобердиев сплюнул.

— За детей? Да мой правнук в 2019 году знаешь что про меня скажет? Что я пушечное мясо.

Лейтенант растеряно обернулся. Такого он не ожидал, и теперь рассчитывал на поддержку других бойцов.

— Дело Тулобердиев говорит, — сказал сержант Таранчиев. — Моя внучка колонку напишет, что лично я, — Таранчиев что-то подсчитал в уме, — изнасиловал приблизительно 238 немок.

— Везёт тебе, — завистливо вздохнул красноармеец Матросов. — Мои-то скажут, что я сталинистом был поганым. Душителем народов.

— А мои скажут, — вздохнул политрук Шопоков, — что они пили бы баварское.

— Твои?! — изумился лейтенант.

Шопоков развёл руками.

— Верно, верно, — загалдели остальные, — весь фейсбук засрут из-за парада. Мол, в пробках хуже, чем в газовой камере.

Все опять покосились на лейтенанта. Он покраснел.

— Так что вы как хотите, — сказал Тулобердиев, — а я сваливаю. Пусть баварское пьют. Если родятся.

Тулобердиев вылез из окопа с другой стороны и зашагал в тыл. Никаких заградотрядов не было: они тоже разошлись, вспомнив, что правнуки назовут их палачами. За Тулобердиевым потянулись и остальные бойцы. Молоденький лейтенант попытался выполнить свой воинский долг и уничтожить подлых дезертиров, но тут вспомнил, что его сын под конец жизни напишет монографию «Сталин хуже Гитлера».

Дорога на Москву была свободна…