Видеосолянка. 08.05.2020
20:02. 8 мая 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Видеосолянка из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
Завтра выйдет еще праздничный выпуск посвященный целиком и полностью Дню Победы, там будет немало интересных материалов.
1. Черные мифы о Красной Армии
9-я серия документального проекта МО РФ о самых паскудных мифах о Красной Армии.
* * *
2. ВУЗы в КНДР открылись после карантина
Интересный сюжет из Северной Кореи (ролик на корейском с английскими субтитрами), где постепенно снимают ограничительные мероприятия.
Согласно заявлениям властей КНДР, в республике не было ни одного случая коронавируса.
Вот здесь https://vk.com/wall-156278021_12956 есть еще несколько видео из КНДР периода карантина – можно посмотреть на некоторые меры по дезинфекции, ношение масок и т.д.
* * *
3. Болсонару против народа
Для тех, кто интересовался "бразильским опытом" борьбы с коронавирусом. Подробный рассказ о том, что происходит в этой стране при ультраправом Болсонару, где половина губернаторов откровенно плюют на его позицию по коронавирусу и закрывают свои регионы самостоятельно.
* * *
4. Семеновский батальон на Саур-Могиле.
Ополченец "Камчадал" воевавший в составе Семеновского батальона в Славянске, о том, как попал в районе Саур-Могилы и оказался в окружении и чем все закончилось.
5. Кривой Рог. Украинский Детройт.
О том, во что превратили некогда процветающий промышленный центр УССР.
* * *
6. 18 часов в городе Рига.
Интересный сюжет Невзорова (тогда он еще не утонул в мизантропии) 1991 года о Рижском Омоне.
* * *
6. Шизофрения пропаганды.
О том, как одной рукой осуждают борцов с памятниками на Украине и в Восточной Европе, а другой – подыгрывают им же на территории России.
По следам недавних откровений Киселева.
* * *
7. Автомайдан дальнобойщиков едет в Вашингтон
В США идет протест дальнобойщиков (прямо как у нас было не так давно с "Платоном"). Протестующие собираются приехать на грузовиках в Вашингтон и заявить о несогласии с экономической политикой центральных властей.
* * *
8. Успехи борьбы шахтеров в Зоринске
Бастующие шахтеры в Зоринске (ЛНР) смогли добиться частичной выплаты долгов по зарплате и обещаний в скором времени погасить оставшуюся задолжность. Но шахту все равно хотят закрыть как нерентабельную.
* * *
9. Транспортный коллапс как отец Февральской Революции
Денис Селезнев о роли развала транспортной системы в общем крахе Российской Империи.
* * *
10. Зулейха заливает глаза
Клим Жуков с юмором об известном опусе, на котором уже не оттоптался только ленивый.
* * *
11. 100 лет Новороссийской эвакуации. Конец Деникина.
Рассказ о столетнем юбилее бегства остатков белогвардейцев из Новороссийска в Крым.
На эту тему также рекомендую мемуары Слащева-Крымского, где он по своим бывшим "коллегам" отлично прошелся.
* * *
12. О гибели теплохода "Армения"
Об одной из самых страшных трагедий на море, которая многократно превзошла трагедию "Титаника". Материал вышел по следам обнаружения останков потопленного нацистами теплохода.
* * *
13. Голодомор 1932-1933. Сталин опять всех съел.
"Вестник бури" о различных фейках связанных с голодом 1932-1933 годов и фейковом "голодоморе".
Некоторые до сих пор путают эти понятия. Голод был – голодомора не было.
* * *
14. Петр Столыпин и Великая Россия
Лекция историка Натальи Барминой о том, что скрывалось за "великой Россией", которой хотел Столыпин.
Да и в целом, рекомендую ее курс лекций https://www.youtube.com/channel/UCFEK42KvMoCGlHmykMTOPoA по истории России начала XX века.
* * *
15. Вы о нас сыновья забывать не должны.
Ветераны Великой Отечественной Войны с посланием потомкам.
Партия и правительство поздравляют читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды" с наступающим праздником!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851938.html