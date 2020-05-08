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Видеосолянка. 08.05.2020

20:02. 8 мая 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Видеосолянка из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
Завтра выйдет еще праздничный выпуск посвященный целиком и полностью Дню Победы, там будет немало интересных материалов.

1. Черные мифы о Красной Армии



9-я серия документального проекта МО РФ о самых паскудных мифах о Красной Армии.

* * *

2. ВУЗы в КНДР открылись после карантина



Интересный сюжет из Северной Кореи (ролик на корейском с английскими субтитрами), где постепенно снимают ограничительные мероприятия.
Согласно заявлениям властей КНДР, в республике не было ни одного случая коронавируса.
Вот здесь https://vk.com/wall-156278021_12956 есть еще несколько видео из КНДР периода карантина – можно посмотреть на некоторые меры по дезинфекции, ношение масок и т.д.

* * *

3. Болсонару против народа



Для тех, кто интересовался "бразильским опытом" борьбы с коронавирусом. Подробный рассказ о том, что происходит в этой стране при ультраправом Болсонару, где половина губернаторов откровенно плюют на его позицию по коронавирусу и закрывают свои регионы самостоятельно.

* * *

4. Семеновский батальон на Саур-Могиле.



Ополченец "Камчадал" воевавший в составе Семеновского батальона в Славянске, о том, как попал в районе Саур-Могилы и оказался в окружении и чем все закончилось.

5. Кривой Рог. Украинский Детройт.



О том, во что превратили некогда процветающий промышленный центр УССР.

* * *

6. 18 часов в городе Рига.



Интересный сюжет Невзорова (тогда он еще не утонул в мизантропии) 1991 года о Рижском Омоне.

* * *

6. Шизофрения пропаганды.



О том, как одной рукой осуждают борцов с памятниками на Украине и в Восточной Европе, а другой – подыгрывают им же на территории России.
По следам недавних откровений Киселева.

* * *

7. Автомайдан дальнобойщиков едет в Вашингтон



В США идет протест дальнобойщиков (прямо как у нас было не так давно с "Платоном"). Протестующие собираются приехать на грузовиках в Вашингтон и заявить о несогласии с экономической политикой центральных властей.

* * *

8. Успехи борьбы шахтеров в Зоринске



Бастующие шахтеры в Зоринске (ЛНР) смогли добиться частичной выплаты долгов по зарплате и обещаний в скором времени погасить оставшуюся задолжность. Но шахту все равно хотят закрыть как нерентабельную.

* * *

9. Транспортный коллапс как отец Февральской Революции



Денис Селезнев о роли развала транспортной системы в общем крахе Российской Империи.

* * *

10. Зулейха заливает глаза



Клим Жуков с юмором об известном опусе, на котором уже не оттоптался только ленивый.

* * *

11. 100 лет Новороссийской эвакуации. Конец Деникина.



Рассказ о столетнем юбилее бегства остатков белогвардейцев из Новороссийска в Крым.
На эту тему также рекомендую мемуары Слащева-Крымского, где он по своим бывшим "коллегам" отлично прошелся.

* * *

12. О гибели теплохода "Армения"



Об одной из самых страшных трагедий на море, которая многократно превзошла трагедию "Титаника". Материал вышел по следам обнаружения останков потопленного нацистами теплохода.

* * *

13. Голодомор 1932-1933. Сталин опять всех съел.



"Вестник бури" о различных фейках связанных с голодом 1932-1933 годов и фейковом "голодоморе".
Некоторые до сих пор путают эти понятия. Голод был – голодомора не было.

* * *

14. Петр Столыпин и Великая Россия



Лекция историка Натальи Барминой о том, что скрывалось за "великой Россией", которой хотел Столыпин.
Да и в целом, рекомендую ее курс лекций https://www.youtube.com/channel/UCFEK42KvMoCGlHmykMTOPoA по истории России начала XX века.

* * *

15. Вы о нас сыновья забывать не должны.



Ветераны Великой Отечественной Войны с посланием потомкам.

Партия и правительство поздравляют читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды" с наступающим праздником!



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851938.html

Метки: Бразилия, великая отечественная война, ветераны, Видео, видеосолянка, день победы, документальное кино, история, левые, политика, протесты, российская империя, Россия, ссср, США

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