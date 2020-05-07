Герман Греф : "Меня удивляет, когда говорят, что в Советском Союзе была прекрасная школа. При этом – ужасная экономика. Страна развалилась. Но если была такая прекрасная школа, что же все остальное было так плохо? Представители нашей элиты за границей падали в обморок от изобилия в магазинах. <…> Невозможно сказать, была советская школа хорошей или плохой, потому что никто не измерял качество. Спорить не о чем."
в 2013 году было закончено международное исследование PIAAC , в котором приняли участие около 157 000 взрослых в возрасте от 16 до 65 лет из 34 стран мира. Российская выборка включала более 5000 взрослых в возрасте от 16 до 65 лет из 94 населенных пунктов 25 регионов РФ. Исследование показало, что взрослое население России показало намного более высокие результаты, чем пятнадцатилетние дети. ( ВНИМАНИЕ: максимум для взрослых -- 500 баллов, максимум детей -- 1000 баллов.)
Это общие результаты взрослых от 16 до 65 лет. Если рассмотреть результаты для различных возрастных групп, то вырисовывается следующая картина:
Мы видим, что результаты возрастной категории 16-44 лет вполне сравнимы с международными, но более старшие категории безоговорочно выигрывают.
Наибольший разрыв между показателями функциональной грамотности взрослого населения России и других стран-участниц исследования – в пользу представителей нашей страны – наблюдался среди респондентов возраста – 45-65 лет;
Версия буквально напрашивается:
Советская школа существенно превосходила забугорную .
Источник: https://cont.ws/@mikluho/1659435
Когда же архангел Уханиил уволочёт эту гоминиду на встречу с Яхве?
На бога надейся,но сам не плошай.
а что переворот был в 53- м и 91-м Греф наверное не в курсе.И за таких вот идолов рашинки голосуют..почему?а потому что вы такие какими вас считает греф.См.”собачье Сердце”профессор Преображенсикй-это ведь ГРЕФ..
Не совсем,Преображенский в отличии от этого профессию имел.А в остальном таки да.
ты реально наверное далеко от России и ее дел,раз такое сгородил ,грёфанныё Герман ,кабаллист хренов,возомнивший себя избганным и уже в короне ,далек от профессора Пребраженского,как сегодняшние нобелевцы по литературе (одна Алексеевич чего стоит ,а белорусы этим гордятся)далеки от Толстого.Ты тупой серый -хохол,если думаешь ,что хоть один русский проголосует за это голубое чмо.
А в чем он неправ по отношению к Преображенскому?
Греф ещё пьёт кроФФ этих как их…
младенцев.
ага ))
Да кто ей гордится (Алексиевич)? Когда-то давно что-то написала + политика. Виктор Мартинович очень сильно пишет (“Озеро радости”, “Сфагнум”), Алексиевич и близко не стояла.
У Преображенского и Грефа НИЧЕГО общего.
Зато ты копия Полиграф Полиграфович ))
“…Представители нашей элиты за границей падали в обморок
от изобилия в магазинах.” (Г. Греф)
Вранье.
Во-первых, “представители нашей элиты” в кап.страны не ездили, кроме членов ЦК и МиД. В основном могли побывать в соц.странах по путевке: ГДР, Болгария, Монголия и т.д. Даже в Югославию не все могли.
Во-вторых, у советской элиты все ломилось и без поездки за границу
со складов, спецмагазинов и буфетов, включая импортные продукты, обувь, одежду, товары бытовой техники, мебель, ковры и т.д.
А многие не просто по путевке побывали, а служили в ГСВ. Конечно ассортимент товаров отличался, но не очень сильно и в обморок падать было не от чего.
Это потому что в ГСВГ в магазинах было жалкое подобие того что в ФРГ.
Немцы сами бежали рискуя жизнью и теряя тапки из советского рая
У жителей Восточной Германии до сих пор ностальгия по ГДР,
а из России , Казахстана и других республик немцы переезжали
уже в 90-е годы и позже. Многие немцы и сейчас живут в РФ.
А у жителей Колымы ностальгия по ГУЛАГ…
У Вас тоже наверно ностальгия по кирзачам?
Всем у кого ностальгия НЕ ЗАПРЕЩЕНО жить как в СССР.
Отказаться от туалетной бумаги и покупать джинсы за ВСЮ зарплату ))
итд.
Но НИКТО так сегодня не живёт.
Почему?
А чем кирзачи плохи?
А ты носишь?
Ну раз такие хорошие то ты как умный чел. предпочтёшь ХОРОШЕЕ.
Правильно?
Это что сейчас было, что блеял этот убдюдок-Греф? “Спорить не о чем.” У него член в голове вместо мозгов?
Прикинь а что у тебя в голове если ОН а не ты директор Сбера ))
Это тебе
Обязательно посмотри.
Городок – Чемодан кирпичей
https://www.youtube.com/watch?v=3_xxdCB1D34
И зачем тебя мама родила – непонятно.