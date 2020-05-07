Герман Греф : "Меня удивляет, когда говорят, что в Советском Союзе была прекрасная школа. При этом – ужасная экономика. Страна развалилась. Но если была такая прекрасная школа, что же все остальное было так плохо? Представители нашей элиты за границей падали в обморок от изобилия в магазинах. <…> Невозможно сказать, была советская школа хорошей или плохой, потому что никто не измерял качество. Спорить не о чем."

в 2013 году было закончено международное исследование PIAAC , в котором приняли участие около 157 000 взрослых в возрасте от 16 до 65 лет из 34 стран мира. Российская выборка включала более 5000 взрослых в возрасте от 16 до 65 лет из 94 населенных пунктов 25 регионов РФ. Исследование показало, что взрослое население России показало намного более высокие результаты, чем пятнадцатилетние дети . ( ВНИМАНИЕ: максимум для взрослых -- 500 баллов, максимум детей -- 1000 баллов. )

Это общие результаты взрослых от 16 до 65 лет. Если рассмотреть результаты для различных возрастных групп, то вырисовывается следующая картина:

Мы видим, что результаты возрастной категории 16-44 лет вполне сравнимы с международными, но более старшие категории безоговорочно выигрывают .

Наибольший разрыв между показателями функциональной грамотности взрослого населения России и других стран-участниц исследования – в пользу представителей нашей страны – наблюдался среди респондентов возраста – 45-65 лет;

Версия буквально напрашивается:

Советская школа существенно превосходила забугорную .

Источник: https://cont.ws/@mikluho/1659435