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Шах и мат

17:42. 7 мая 2020 276 просмотров 19 коммент. Опубликовал:

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Герман Греф "Меня удивляет, когда говорят, что в Советском Союзе была прекрасная школа. При этом – ужасная экономика. Страна развалилась. Но если была такая прекрасная школа, что же все остальное было так плохо? Представители нашей элиты за границей падали в обморок от изобилия в магазинах. <…> Невозможно сказать, была советская школа хорошей или плохой, потому что никто не измерял качество. Спорить не о чем."

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в 2013 году было закончено международное исследование PIAAC , в котором приняли участие около 157 000 взрослых в возрасте от 16 до 65 лет из 34 стран мира. Российская выборка включала более 5000 взрослых в возрасте от 16 до 65 лет из 94 населенных пунктов 25 регионов РФ. Исследование показало, что взрослое население России показало намного более высокие результаты, чем пятнадцатилетние дети. ( ВНИМАНИЕ: максимум для взрослых -- 500 баллов, максимум детей -- 1000 баллов.)
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Это общие результаты взрослых от 16 до 65 лет. Если рассмотреть результаты для различных возрастных групп, то вырисовывается следующая картина:
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Мы видим, что результаты возрастной категории 16-44 лет вполне сравнимы с международными, но более старшие категории безоговорочно выигрывают.
Наибольший разрыв между показателями функциональной грамотности взрослого населения России и других стран-участниц исследования – в пользу представителей нашей страны – наблюдался среди респондентов возраста – 45-65 лет;
Версия буквально напрашивается:
Советская школа существенно превосходила забугорную .

Источник: https://cont.ws/@mikluho/1659435

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19 Комментариев » Оставить комментарий


  • 119 94
    Бабур 7 мая 2020 в 17:46

    Когда же архангел Уханиил уволочёт эту гоминиду на встречу с Яхве?

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    3
  • 464 200
    serjoza 7 мая 2020 в 17:53

    а что переворот был в 53- м и 91-м Греф наверное не в курсе.И за таких вот идолов рашинки голосуют..почему?а потому что вы такие какими вас считает греф.См.”собачье Сердце”профессор Преображенсикй-это ведь ГРЕФ..

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    0
    • 1972 1824
      KTserjoza 7 мая 2020 в 18:18

      Не совсем,Преображенский в отличии от этого профессию имел.А в остальном таки да.

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    • 8661 7023
      маринаserjoza 7 мая 2020 в 18:35

      ты реально наверное далеко от России и ее дел,раз такое сгородил ,грёфанныё Герман ,кабаллист хренов,возомнивший себя избганным и уже в короне ,далек от профессора Пребраженского,как сегодняшние нобелевцы по литературе (одна Алексеевич чего стоит ,а белорусы этим гордятся)далеки от Толстого.Ты тупой серый -хохол,если думаешь ,что хоть один русский проголосует за это голубое чмо.

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      1
    • 17047 1169
      Русофилserjoza 7 мая 2020 в 19:06

      У Преображенского и Грефа НИЧЕГО общего.
      Зато ты копия Полиграф Полиграфович ))

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  • 10251 8945
    Руса 7 мая 2020 в 18:39

    “…Представители нашей элиты за границей падали в обморок
    от изобилия в магазинах.” (Г. Греф)

    Вранье.
    Во-первых, “представители нашей элиты” в кап.страны не ездили, кроме членов ЦК и МиД. В основном могли побывать в соц.странах по путевке: ГДР, Болгария, Монголия и т.д. Даже в Югославию не все могли.
    Во-вторых, у советской элиты все ломилось и без поездки за границу
    со складов, спецмагазинов и буфетов, включая импортные продукты, обувь, одежду, товары бытовой техники, мебель, ковры и т.д.

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    3
    • 14042 10654
      SergeevРуса 7 мая 2020 в 18:57

      А многие не просто по путевке побывали, а служили в ГСВ. Конечно ассортимент товаров отличался, но не очень сильно и в обморок падать было не от чего.

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      1
      • 17047 1169
        РусофилSergeev 7 мая 2020 в 19:16

        Это потому что в ГСВГ в магазинах было жалкое подобие того что в ФРГ.
        Немцы сами бежали рискуя жизнью и теряя тапки из советского рая

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        • 10251 8945
          РусаРусофил 7 мая 2020 в 19:29

          У жителей Восточной Германии до сих пор ностальгия по ГДР,
          а из России , Казахстана и других республик немцы переезжали
          уже в 90-е годы и позже. Многие немцы и сейчас живут в РФ.

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          1
  • 3063 2527
    КБ Александр 7 мая 2020 в 19:33

    Это что сейчас было, что блеял этот убдюдок-Греф? “Спорить не о чем.” У него член в голове вместо мозгов?

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    1
  • 3063 2527
    КБ Александр 7 мая 2020 в 19:45

    И зачем тебя мама родила – непонятно.

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