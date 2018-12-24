Шах и Мат или “Ход конём”
Из разговора с младшим научным сотрудником по дороге в детский сад.
— Сможешь назвать все шахматные фигуры?
— Да. Король, королева, слон, конь, ладья и пешки.
— А знаешь, что означает слово шахматы?
— Нет.
— У каких фигур есть несколько названий?
— Королеву ещё называют ферзём.
— И всё? А слышал, что в некоторых странах правящего короля называли шахом?
— И что же тогда означает слово мат?...
Используя книгу Виктора Александровича Пожарского «Шахматы: начальная школа» 2013г.» в качестве учебного пособия для игры в шахматы, споткнулся на фразе:
«Название игры происходит от персидского слова ШАХ (король) и арабского МАТ (погиб). Дословно «шахматы» переводится на русский язык как «король погиб».
При дальнейшем чтении книги фраза с переводом крепко застряла в голове.
Не стану приводить здесь версии ТИ проникновения игры на территорию Руси, об этом можно прочитать в сети Интернет, тем более, что по большому счёту версия одна. Коснусь лишь названия, которое видимо по ходу своего движения, подобно снежному кому «слепилось»: Индия – арабы – Персия.
Полагаю, для того, чтобы такая версия совсем уж не выглядела абсурдной, были найдены «древние» предшественники шахмат: чатуранга и шатрандж.
Ещё до того, как начать искать ответы в сети Интернет, попробовал для себя предположить, какой мог быть заложен смысл в игре.
Вариант 1.
Попробовал оттолкнуться от названия: ШАХ и МАТ.
Если король, это шах, то королева — мат (мать).
Король вместе со своей королевой принимает участие в поединке (скажем, за трон). Помимо военных в форме ладьи, коня и слона, участие в действии принимают пешки. Именно с пешками в игре происходит волшебство, и они могут превращаться на крайней горизонтали доски в королеву. В современном варианте игры пешка может превратиться в любую фигуру, кроме короля.
Если предположить, что пешки, это своего рода королевский гарем (созвучное слово терем (верхний ярус такого здания, где жила женская часть семьи боярина, князя) по своему значению близко), то логично, что при определенных условиях одна из пешек может стать «любимой женой» короля (шаха).
Все логично, за исключением двух моментов: превращения пешек в другие фигуры, кроме королевы и остается необъяснимым сами действия под названием ШАХ и МАТ.
Когда открыл правила игры в чатурангу, то обнаружил подтверждение хода мыслей относительно пешек:
«Пешка, достигшая восьмой горизонтали, превращалась только в ферзя».
Вариант 2.
Прошёлся по шахматной терминологии в английском языке.
В данном случае, название игры не складывается из названия действий, несущих угрозу королю, а произношениеchess созвучно со словом ЧАС (столько может длиться одна партия).
Слово check , в данном случае, может означать некую не смертельную угрозу королю, на которую необходимо обратить внимание (в настоящее время именно лампочка «Check engine» загорается на приборной панели импортного автомобиля).
У слона, во время стандартизации шахмат
была подкорректирована шляпка
и он превратился в епископа.
Поэтому имеем bishop вместо elephant.
Любопытен даже не столько сам процесс превращения, как факт приближения служителей церкви к королю с королевой. Именно на этот процесс указывал в своей статье с подборкой портретов царских особ из
«Коронационного сборника 1896 года».
Действия, образованные в английском языке от названий ладьи и пешки, приобрели какой-то негативный оттенок.
Целостной картины опять-таки не получилось.
В процессе сбора информации по шахматам, получил ссылку от Игоря Грека на шикарную статью «Странная история шахмат» Александра Калёнова, преподавателя шахмат Центра детского творчества.
Решив подготовить для учеников материал по истории шахмат, автор статьи обратил внимание на отсутствие логики в хронологии развития игры, фальсификации с датами изданий книг по шахматам.
Цитаты из статьи:
«Казалось бы, имея шахматистов уровня Джоакино Греко и того же Полерио, мир был готов к тому, чтобы шахматы развивались дальше, но люди по какой-то мистической причине к ним снова охладевают! И дальше интеллектуальный «шахматный» паралич длился ни много, ни мало – опять сотню лет, да как бы и не более!
А самое смешное, что такой же интеллектуальный паралич поразил в своё время и шатрандж: между 1330-ми и 1370-ми годами почти не осталось книг по этой игре.»
...
«Это пишет Жан Боден в 1566 году, в то же время, которым датируется книга Лопеса (1561 год), и позже, чем книжка Дамиано. Если у этих «исследователей дат» нет согласия в отношении того, когда был сотворён мир, то и в вопросе о том, когда Христос родился (в каком году) они тоже друг с другом не согласны, не так ли?
По официальной исторической шкале в тот момент ещё и папа Григорий XVIII не стал понтификом, а именно при нём произошло введение григорианского календаря. И неужели кто-то полагает, что на книге того же Дамиано так и написано, как мы сейчас привыкли – 1512 год. Да если там дата и есть, то она от Сотворения мира – которое если было, то неизвестно когда.»...
Вариант 3.
Поскольку ни один из двух вариантов не позволяет поставить точку в размышлениях на тему «Откуда пришли шахматы», продолжу.
Прекрасно зная, как могут быть фальсифицированы события прошлого, попробую предположить, что свой путь шахматы не совершали из Индии (либо Индия была вовсе не там, где её привыкли видеть мы на современной карте мира), а вполне себе имеют не восточные корни.
Начну с «мелочей».
Шахматная доска.
По форме это матрица осьмь на осьмь (именно без буквы «В», которую добавили после очередной реформы языка).
Кстати, по версии ТИ, букв и цифр на шахматной доске до 18 века не было вообще.
Александр Калёнов: «Незадолго до появления труда Филидора в шахматном мире произошло ещё одно очень значимое событие. В 1737-м издал свой труд о шахматах сириец Филипп Стамма, работавший переводчиком с восточных языков в английском министерстве иностранных дел. В книге Стаммы в основном даны примеры шахматных комбинаций, жертвы, жертвы, красиво, неожиданно – но это и до него было. Главное в другом:Стамма первым в истории додумался обозначать поля шахматной доски латинской буквой и арабской цифрой.»
Азбука из 49 букв.
Цитата из упомянутой в начале книги В.А. Пожарского: «Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что шахматы развивают память, пространственное воображение, способствуют повышению успеваемости по многим школьным предметам».
Отзыв на обучение детей азбуке: «Дети, которые только начинают писать буквы в прописях Всеясветной грамоты уже совсем по-другому начинают мыслить.»
Конь.
Наверняка многие знают, что означает выражение «ход конём» (хитрый, остроумный, замудренный).
Обратил внимание, что для ребёнка именно ход конём сложнее всего для понимания. Ведь игрок должен видеть не только те клеточки поля, на которые способен прыгнуть шахматный конь в данный ход, но и те клеточки поля, которые окажутся под его ударом после совершения хода.
По-другому ещё ход конём называют буквой «Г».
Естественно, букву Г (или её зеркальное отображение) конь описывает только во время своего первого хода. Тем не менее значение не случайное.
Посмотрим, на каком месте стоит в азбуке и что означает буква Г (глаголи): передача мудрости.
В современной трактовке кроме буквы Г ход конём можно описать латинской буквой L.
На этот случай предлагаю обратиться к статье Игоря Грека «Когда и как создавали «национальные языки»?, плюс хорошая иллюстрация к статье.
В продолжение темы «древности» гейвропейских языков статья Михаила Волка.
Любопытно, если принять вариант страны происхождения игры в Индии, то именно с конями (лошадьми) возникает загвоздка.
Полагаю, что у фальсификаторов не хватило фантазии чем заменить коня, как в случае со слоном.
Раз уж вспомнили про Индию, то в слове чатуранга содержится название дерева – тополя (туранга) и одной из фигур.
ТУРА.
Из тех, кто играет в шахматы, не говоря уже о тех, кто к этой игре ни разу не обращался, не все знают, что в дореволюционной России фигуры, стоящие на краях доски имели название ТУРА (ладья). «Фигура обычно имеет вид стилизованной круглой крепостной башни (что соответствует европейскому её названию, с разных языков переводящимся именно как «крепостная башня»).»
Встречал предположения, что такая замена названия данной фигуры на ладью продиктована более привычным русскому человеку образом и словом.
Решил проверить, насколько распространены ТУР и ЛАД в словах современного русского языка и названиях населенных пунктов, рек и т.п.
К своему удивлению обнаружил, что слов и названий начинающихся на «лад» гораздо меньше, чем на «тур».
Лад – 35 слов.
Из них существительных в единственном числе, без уменьшительно-ласкательных форм — 6 слов (!).
Тур — 92 слова.
Много слов, начинающихся на тур, в настоящее время практически не услышишь.
С географией «лад» и «тур» картина ещё интереснее.
Всего навсего 4 (!) населённых пункта и 3 (!) озера Ладога и одно село Ладьино. И всё.
Названия городов Владимир, Владикавказ и Владивосток имеют в своем составе «лад», но не начинаются с него.
Перечислять все географические названия с «тур», которые есть на карте мира, не стану, приведу лишь самые необычные и крупные.
Река Тура, на которой когда-то был расположен город Чинги Тура, ныне на этом месте раскинулся город Тюмень.
Туранская равнина, река Туранка (приток Волги), река Туралыг в Хакасии, Туран (республика Тува), Турочаксий район (Алтайский край), Туркменистан, Турция.
Запредельное количество населённых пунктов Турово подстегнуло обратиться к прогрмамме Google Earth.
После нанесения отметок в программе, решил проверить частоту повторения в названиях городо/деревень/сёл шахматных терминов.
Результаты превзошли все мои ожидания.
Вот эта самая картина.
Наибольшая концентрация «шахматных городов» оказалась на территории Центральной России, с центром в г.Москва.
Анимашка, составленная по принципу:
ПЕШКА — ТУРА — КОНЬ — СЛОН — КОРОЛЬ/КОРОЛЕВА — ШАХ — МАТ
Для просмотра кликните мышкой по картинке.
KMZ файл.
Моё внимание превлек подмосковный город ША-ТУРА.
Если не полагаться на мнение авторитетных учёных в вопросах происхождения названий игры и городов, а самим заглянуть в словарь, то можно встретить удивительные совпадения.
В словаре содержится 354 слова, начинающихся с частицы ша-.
Вот лишь некоторые, для примера:
ша, шапка, шамкать, шар, шатер, шаман, шаль, шаг, шайтан, шахта, шашни, шашки, шашни, шанс.
Смотрим в словаре значение слова ТУРФ, переводим взгляд на Шатуру с её окрестностями, где добываетсяторф.
Небольшая пауза от Натальи Водбольской по разбору слова ШАХМАТЫ.
По буквице если пройтись то выйдет так
ша — пространство, простор, упорядоченное пространство посредством А -энергии истока
х — херь — Гармония, мировое равновесие
ма — материя, мать, мыслями идущими от Аз
т — твердь, утвержденные в творении
ы -единство, соединение
Т.е. расшифровывать слова порядок с причины -следствия имеет смысл, в данном случае порядок следующий:
Шахматы: Соединение в тверди мысли идущей от истока в равновесие и гармонию приводящее пространство.
Возвращаемя к Шатуре.
Вполне логичное название для данной местности: пространство, на котором есть торф.
Вот вам и Индия...
После такого разбора и город ТУЛА, оказавшийся в гуще «шахматных» названий, уже не кажется таким уж "финно-угорским" (поменять Р на Л не сложно, спросите у малышей :), да и гораздо проще, чем с геномами делать подтасовки).
Взглянув ещё раз на карту, вспомнил о книге Ольги Кузьминой «Республика Святой Софии», точнее о главе из этой книги "Шахматы на Руси".
«Одной из любимейших забав в Древней Руси была игра в шахматы. В шахматы играли все — князья, бояре, воины, купцы, женщины и дети. Об этом свидетельствуют археологические находки, письменные источники и фольклор. В былинах умение играть в шахматы даже приравнивается к богатырской доблести. Чем же была для наших предков шахматная игра — простой забавой, занятием для ума в часы досуга или чем-то большим?»
Территория, о которых идёт повествование в книге, как раз и содержит в себе «шахматные» названия.
Что то слишком много «случайных» совпадений для одной игры...
В заключение хотел бы привести вывод из статьи Александра Калёнова, относительно его наблюдений, но очень точно характеризующий процессы в наше время:
«Вам не кажется, что это неестественно? Ведь чем ближе события к нам по времени, тем больше мы должны знать. Это обычная логика. Да и по мере улучшения жизни людей должно возникать больше тех самых людей, которые могут себе позволить не заботится о хлебе насущном, а заниматься игрой или изучением игры. Иначе говоря, должна быть пирамида, а здесь получилась… Кажется, это похоже на шахматную фигуру – ну просто мистика – вы не находите?»
Выводы.
Обучение игре в шахматы формирует у человека образность мышления, подобно изучению азбуки.
Играйте сами, обучайте игре детей.
Хочу поблагодарить Наталью Водбольскую, Игоря Грека и Михаила Волка за помощь в написании статьи.
З.Ы. Много ли мир знает чемпионов мира по шахматам из Индии, Персии (Ирана) и других стран, «принимавших эстафету в передаче огня» до Руси?
З.З.Ы. «Потеряв» 5508 лет Руси в 1701 году стало возможным создание древних Востоков, Китаев, Египтов и т.п., так как никто не станет задавать вопросов о том, что же происходило на территории той страны, где все эти лета велись записи.
Вариант, не вошедший в статью.
В настоящее время одни из самых популярных настольных (например, «Монополия») и компьютерных игр (например, «Word of Tank», «GTA») вполне реалистичны. За их основу взяты названия реальных городов, карты, техника и т.п.
В свете найденных материалов, в частности Михаилом Волком, доказывающих существование цивилизации, которая собственно строила каменные города с характерными планами (клетчатые), предположу, что игра в шахматы была отражением реальности. На многих картинах, рисунках видны шары, внешне похожие на лампочки или фонари, при том, что электричество вроде как появилось гораздо позднее. В центре городов чаще всего была колонна.
При таком взгляде на игру форма фигур пешки, слона и ферзя, напоминающих своими верхними частями шары/лампочки, не такая уж странная.
Наличие туры (крепости, башни) на краю доски схоже со стенами по периметру.
Пешки – передовые части, освещение.
Король (колонна), фигура, которую следует оберегать от неприятеля, поскольку его пленение (выключение, обесточивание) грозит проигрышем в партии (гибелью города, без разрушения всей инфраструктуры).
Королева/ферзь обладает самым мощным действием, способным поражать на большие расстояния.
Выражение «ферзь любит свой цвет» больше смахивает на предостережение «соблюдай полярность».
В такой трактовке слово «матовать» имеет смысл и схоже с современным значением — затемнять...
Источник: alekseyzayats.livejournal.com
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Благодарствую! Если интересно , посмотрите сайт” nnvashevich.narod/ru/kng/1sim/nbskrv.htm” Небесная корова. ))
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Тогда уж расскажи про наши шахматы – таврели, японские – сёги, китайские – сянци… А вообще на Востоке говорят: “Рэндзю – игра простолюдинов, шахматы – игра воинов, Го (вейци, бадук) – игра Богов…”
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Предлагаю самому начать публиковать материалы. Тем более, что многие твои комментарии уже сами по себе являются полноценными публикациями.
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Столько труда потрачено, а Нью-Васюки забыл.