Реза-шах. Казак на павлиньем троне Персии.

Статья А. Червоненко Секретные материалы, №22 от 2005 года.

В 1880-х годах в Персии была создана казачья бригада. Под руководством русских офицеров, обучивших и вооруживших персидских казаков бригада стала самым боеспособным соединением персидской армии с современной артиллерией и пулеметными взводами.

ОТ ИМАМА АБУЛЬ-ХАСАНА ДО ГРИБОЕДОВА.

То, что Россия как великая держава состоялась во многом благодаря казакам, широко известно. Но узнать, что казаки стояли у истоков государственности современного Ирана в начале XX века, было удивительно.

Отношения у России с Персией складывались непросто.

Первые русы, по свидетельству известного историка Востока имама Абуль-Хасан Али-Масуди, появились на просторах Каспия примерно в 880 году.

Потом были времена, когда казачий атаман Степан Разин гулял по соседским владениям. Его клады с персидскими драгоценностями не найдены до сих пор. Говорят, что лишь немногие из этих кладов открылись, а над остальными заклятие страшное висит, атаманом наложенное.

Еще был персидский поход Петра I, который принес России земли на побережье Каспийского моря.

Была миссия Грибоедова, в результате которой российский дипломат погиб, растерзанный толпой. Однако у зороастрийцев на этот счет существует свое мнение.

Зороастризм - религия древняя, которая существовала на территории Персии задолго до рождения ислама и которая жива и по сей день. Так вот, в Иране до сих пор ходит легенда, что Грибоедов не погиб, а найденное тело принадлежало вовсе не ему, а совсем другому человеку.



Портрет Грибоедова кисти Крамского.



Сам же Грибоедов, пребывая в Персии, с пониманием отнесся к людям, верившим в чистоту огня и верховное божество Ахура Мазда, несущее в себе все Добро и Зло нашего мира. В благодарность он был награжден даром «духовного озарения», что и позволило ему написать «Горе от ума». Однако дар этот дается только на время и не может быть постоянным, поэтому Грибоедов и смог написать только одно, но гениальное произведение.

По легенде, зороастрийцы спасли его, спрятали, узнав о предстоящем нападении на русское посольство задолго до 11 февраля 1829 года. Пожив у них, Грибоедов проникся верой зороастрийцев и, оставшись навсегда в Персии, дожил до преклонных лет. Так гласит легенда.

И кто знает, что произошло на самом деле. Ведь тело Грибоедова было настолько обезображено, что опознание смогли провести лишь по шрамам на руке, искалеченной несколько лет назад на дуэли...

Но самое удивительное откровение было еще впереди. Оказывается, последняя шахская династия была тесно связана с российским казачеством. Отца последнего шаха Ирана, основателя династии Пехлеви по имени Реза-хан, в молодости - еще до того как он пришел к власти - сослуживцы запросто звали Реза-казак .



СЫН МЛАДШЕЙ ЖЕНЫ.

Будущий шах Персии Реза-хан Мирпяндж родился 16 марта 1878 года в провинции Мазендаран, в небольшой деревушке Алашт. Его отец и дед были военными. Отец служил в местной воинской части, а дед погиб во время похода на Герат. Воспитываясь в семье военных, Реза-хан с раннего детства впитывал премудрости армейской жизни. Рядом с поместьем его отца была расквартирована одна из частей Персидской казачьей бригады - самой дисциплинированной и боеспособной части шахской армии. У мальчика был прекрасный пример для подражания. Персидские казаки отлично джигитовали, стреляли на скаку, а рубились так, что искры сыпались с клинков. После смерти отца в семье начались раздоры из-за наследства. Мать Реза-хана, как самая младшая из жен и потому самая бесправная, была вынуждена, забрав сына, покинуть дом мужа и отправиться в Тегеран.

Не представляя себе иного жизненного пути, кроме военного, Реза-хан в 1892 году, в возрасте 14 лет, подает прошение о зачислении его в Персидскую казачью бригаду. Служба здесь считалась очень престижной, и многие дети персидской знати мечтали стать казачьими офицерами. Комиссия учла военное происхождение Реза-хана и личные качества кандидата, и прошение было удовлетворено.

Пройдя обучение, Реза-хан Мирпяндж был зачислен рядовым в казачью бригаду. Думал ли тогда Реза-казак, в те времена просто офицер Персидской казачьей бригады, что пройдет время и он станет во главе одного из древнейших государств мира?..

В иранской и англоязычной литературе Реза-хана описывают как человека малообразованного и малограмотного. Но это не соответствует действительности. На самом деле он имел прекрасные физические данные, обладал сильным характером. Несомненно, Реза-хан был человеком незаурядным, иначе вряд ли он достиг бы таких высот в жизни...

КАЗАЧЬЯ БРИГАДА.

История появления персидских казаков такова.

С середины XIX века под влиянием соседней России и Англии, пытавшейся усилить свое влияние на Азиатском континенте, начался период модернизации государственных структур Персии. Преобразованиям по европейскому образцу подверглась и армия.

Руководство страны понимало, что только с помощью хорошо организованной военной силы можно создать прочное централизованное государство, укрепить власть правительства, создать предпосылки экономического развития страны и обеспечить государственную самостоятельность Персии.

Но оказалось, что недостаточно разделить армию на отдельные воинские части и ввести воинский устав, соответствующий европейским стандартам. Сам по себе этот устав не мог обеспечить необходимую дисциплину и внедрить тактику и стратегию, принятые в Европе. Поэтому основной задачей стало создание корпуса офицеров и унтер-офицеров, прошедших обучение в соответствии с европейской практикой.

Английские военные инструкторы, приглашенные для реорганизации персидской армии, не слишком-то стремились поднимать ее боеспособность, так как в последующем это могло создать трудности для закрепления Англии в этой стране. В результате военные преобразования ощутимых результатов не дали.

Тогда в 1879 году шах Насер-эд-дин обратился к русскому правительству с просьбой оказать помощь в создании боеспособного воинского формирования, способного реально выполнять поставленные перед ним задачи.

Подполковник российского генерального штаба Домантович с казачьими офицерами создал по образцу русских казачьих полков персидский регулярный конный полк, выросший скоро до размеров бригады. Командовал Персидской казачьей Его Величества шаха бригадой российский офицер, подчинявшийся непосредственно шаху...

В годы Первой мировой войны бригада была развернута в дивизию, насчитывала более 10 000 человек, ее части находились во всех крупных городах страны.

Под руководством русских офицеров, обучивших и вооруживших персидских казаков, бригада стала не только опорой трона, но и самым боеспособным регулярным соединением персидской армии с современной артиллерией и пулеметными взводами. Командир этой бригады полковник Ляхов фактически был командующим Вооруженными силами страны, а Верховным главнокомандующим был сам шах.

СМУТА.

Реза-хан успешно продвигается по служебной лестнице. Он становится офицером, а в 1916 году в чине полковника возглавляет Кузвинский отряд Персидской казачьей бригады.

За четверть века службы Реза-хан впитал в себя знания русской казачьей военной школы и стал опытным и знающим свое дело военачальником...

Конец XIX-начало XX века ознаменовались для Персии дворцовыми переворотами, выступлениями революционных организаций муджахидов, отрядов фадаев и других нелояльных шаху групп населения. В 1909 году иранский парламент - меджлис -объявил о низложении Мохаммед-Али-шаха в пользу его 14-летнего сына Султан-Ахмеда.

Низложенный Мохаммед-Али был выслан из Персии и проживал в Одессе, периодически пытаясь вернуть власть. В 1911 году он даже тайно высаживался на Каспийском побережье Северного Ирана в Гомюш-Теле. Но потерпел поражение и вернулся в Одессу, откуда в 1920 году был вынужден выехать в Стамбул, спасаясь от большевиков. Иране же под конец Первой мировой войны царила полная анархия. Ахмед-шах из династии Каджаров был слабым правителем и не мог влиять на события, происходившие в стране.

В 1916 году, в противовес персидским казакам, англичане под командованием генерала Сайкса создали отряды южноперсидских стрелков по образцу индийских сипайских частей, которые, несмотря на все усилия, так и не могли сравняться с казаками по боевым возможностям. Англичане приобретали в Персии все большее влияние. Они контролировали нефтепромыслы на юге страны, а 16 августа 1918 года Великобритания, вступив на российскую территорию, захватила Баку, на долю которого в то время приходилось около 50 % мировой добычи нефти.

В 1919 году Англия решает взять под свой контроль всю территорию Персии. Английская дипломатическая служба передает правительству многотысячную взятку с целью заключения соглашения, в результате которого Персия практически полностью превращается в английский протекторат.

Подписание этого кабального соглашения вызвало в стране взрыв возмущения и привело к отставке Кабинета министров, который возглавлял проанглийски настроенный премьер Восуг од-Друле.

Однако и следующее правительство долго не продержалось. Не прошло и нескольких месяцев, как новый Кабинет министров во главе с Моширом од-Доуле пал под давлением англичан. Поводом стал категорический отказ передать Персидскую казачью бригаду английским офицерам...

Однако Высший совет по-прежнему отказывался одобрить кабальное соглашение с Великобританией. Чтобы отстоять свою независимость, у иранской стороны оставался единственный выход...

ТЕГЕРАН СДАЛСЯ БЕЗ БОЯ.





Реза-Шах и персидские войска.

21 февраля 1921 года Казвинский отряд Персидской казачьей дивизии под командованием Реза-хана вошел в Тегеран и без боя захватил его. 26 февраля был заключен советско-иранский договор о дружбе и сотрудничестве, в котором РСФСР отказалась в пользу иранской стороны от всех денежных средств, капитала, концессий и имущества российских учреждений в Иране. Одновременно было объявлено об отмене соглашения с Великобританией.

В такой сложный период истории своей страны Реза-хан стал военным министром. Это был смелый и решительный человек. На его жизнь несколько раз покушались, но неудачно.

Став главнокомандующим, Реза-хан за четыре года подавил сопротивление непокорных правительству ханов в нескольких регионах страны и, заняв столицу Гиляндии - Решт, ликвидировал Гиляндскую Республику.

Реза-хан понимал, что главной опорой в его политической борьбе с противниками намеченных преобразований - духовенством и аристократией - является только армия, которую он создал на основе Персидской казачьей бригады.

Средств на содержание и оснащение бригады не жалели. После проведенной модернизации она стала сильнейшей в регионе. Статус соединения достиг небывалого уровня.

Поставив губернаторами провинций наиболее преданных своих офицеров, Реза-хан установил контроль над всей страной, и 31 октября 1925 года династия Каджаров была низложена.

Вновь избранное Учредительное собрание 12 декабря 1925 года объявило Реза-хана наследным шахом Ирана, посчитав, что для Персии необходима монархическая форма правления. Реза-хан Мирпяндж взошел на трон, приняв для своей династии фамилию Пехлеви.



ПЕРСИДСКИЙ ПЕТР ВЕЛИКИЙ.

Преобразования, которые проводил в своей стране Реза-шах Пехлеви, нередко сравнивают по значимости с реформами Петра Великого в России. Персидский шах так же, как российский император, стремился превратить свое государство в сильную, экономически развитую державу с самостоятельной и независимой внешней политикой.

Реза-шах, много лет прослуживший в казачьей бригаде, общался с русскими офицерами, с некоторыми находился в дружеских отношениях, прекрасно знал русский язык. Его военные и государственные взгляды и убеждения формировались во многом под влиянием русской военной школы.

К России и к русским Реза-шах всегда относился с большим уважением, понимая, что стабильные отношения с нашей страной являются гарантией устойчивости Ирана.

Однако отношения с советской властью у него не сложились. Большевиков Реза-шах откровенно не любил - так же, как не любили их его друзья и сослуживцы по казачьей дивизии - русские офицеры. Он всегда опасался происков красной Москвы и распространения влияния коммунистических идей на север Ирана. Тем более что в начале 1920-х годов советско-иранские отношения складывались весьма непросто.

К тому же Англия не оставляла попопыток подчинить себе не только весь Иран, но и получить контроль над Бакинскими нефтяными промыслами.

Как дальновидный политик, Реза-шах не разорвал отношений с колониальными империями, однако значительно урезал привилегии, которые иностранные компании до этого имели на иранской территории.

В 1927 году в стране была проведена судебная реформа. За основу приняли структуру судебных органов Франции. Полномочия шариатских судов были значительно урезаны, в их ведении остались только дела, касающиеся религии и семьи.

С 1925 по 1928 год в Персии было принято новое законодательство.

В 1930-м - учрежден национальный банк. Национальной валютой стал золотой реал, заменивший серебряный кран.

От Каспийского моря к Персидскому заливу полностью на иранские средства была проложена Трансиранская железная дорога. Возрождались промышленные предприятия.

За годы правления Реза-шаха Пехлеви в несколько раз увеличилось число начальных и средних школ, а в 1934 году был создан Тегеранский университет.

В1935 году в официальной дипломатической переписке название страны «Персия» решением правительства заменялось названием «Иран».

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ.

Внутри страны Реза-шаху приходилось жестоко подавлять сопротивление, которое оказывало преобразованиям местное духовенство. Во внешней политике он также пытался исключить давление со стороны.

Чтобы ослабить влияние Великобритании и Советской России, Реза-шах в конце 1930-х годов установил особые отношения с гитлеровской Германией, подписав секретные соглашения о поставках в рейх пшеницы, хлопка, шерсти и других стратегически важных сельскохозяйственных товаров.

Взамен Германия обязалась поставлять в Иран железнодорожное оборудование, а также предоставить своих специалистов и советников. Ноты советского правительства игнорировались. Иран наводнили агенты германских спецслужб.

В августе 1941 года в Тегеран для подготовки государственного переворота тайно прибыл глава Абвера адмирал Канарис. Но осуществить переворот не удалось.

25 августа поступило предложение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «открыть коммуникации от Каспийского моря до Персидского залива». Советское правительство на основании договора от 1921 года ввело войска в Северный Иран. Одновременно в южные провинции вошли войска Великобритании.

16 сентября 1941 года Реза-шах Пехлеви, игнорировавший решение союзников о высылке дипломатических миссий стран фашистской коалиции, был вынужден отречься от престола в пользу своего старшего сына Мохаммеда Реза Пехлеви.

Сам Реза-шах на корабле Королевского флота Великобритании был доставлен на остров Маврикий, расположенный у восточных берегов Мадагаскара. Здесь он находился под охраной до весны 1942 года, после чего, уже тяжело больной, получил разрешение переехать в южноафриканский город Йоханнесбург, где и скончался 26 июля 1944 года.

В Иране ходили упорные слухи об отравлении. Все знали, что Реза-шах обладал отменным здоровьем, потому в неожиданную болезнь верили с трудом. Его останки были перевезены в Иран, забальзамированы и помещены в специальную гробницу, а меджлис присвоил ему в 1949 году титул «Великий»... Однако до сих пор жива легенда, противоречащая официальной версии. Якобы в изгнание на остров Маврикий был отправлен двойник, а экс-шах мирно скончался от старости на побережье Каспийского моря под чтение стихов Фирдоуси, которого очень любил.

Сохранилась еще одна легенда, связанная с именем Реза-шаха Пехлеви. Якобы наблюдая за Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем во время Тегеранской конференции 1943 года, он произнес следующие пророческие слова: «Сейчас это могучие правители. Но придет время, и один из них умрет как собака, второй умрет легко и внезапно, а третий умрет в покое и богатстве, но лишенный власти...»



Шахиншах Арьяват Мухаммед Реза Пехлеви.

Династия Пехлеви просуществовала до 1979 года, когда в Иране к власти пришло духовенство.



Сын Резы, последний шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, забрал из гробницы забальзамированное тело отца и вылетел сначала во Францию, а затем в Каир. Здесь он и скончался 27 июля 1980 года на 61-м году жизни и был похоронен вместе с отцом в мечети Рифаи, рядом с членами египетской королевской семьи.

Внук Резы-казака, тоже Реза Пехлеви, получивший имя в честь знаменитого деда, — военный летчик и живет сейчас в США.

Источник: https://serg-slavorum.livejournal.com/11505.html