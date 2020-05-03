С пандемией все страннее и страннее.
Месяц назад, комментируя прогноз от Stratfor, высказал предположение, что процесс заражения может происходить (в т.ч.) через тестирование.
Теперь уже в западных СМИ попадаются материалы, которые косвенно или прямо подтверждают эту казавшуюся многим абсурдной и даже вредной версию.
Цитата из заметки от 28.03.2020.
Не удивлюсь, если на каком-то этапе заговорят, что тесты, призванные выявлять зараженных Ковид, были изначально «заряжены».
То есть — заражены.
Выглядит конспирологично (и это еще мягко сказано). Но если допустить искусственный характер нынешней пандемии, то заражение через «призванные выявлять» Covid-19 тесты — это самое действенное орудие для распространения вирусной инфекции.
Безусловно, не все тест-системы даже в таком случае «заряжены». Это первое.
Второе. Если эта версия верна (хотя бы отчасти, хотя бы для некоторых стран), тогда у тех, кто запустил «пандемию», есть эффективная возможность управлять процессом заражения в разных регионах и в разные промежутки времени. Как и сколько зараженных тестов в той или иной тест-системе — это уже вопрос для устроителей технический, и отчасти статистический. Такая своеобразная «русская рулетка».
Специально уточню: это только допущение, на основании которого принимать практические решения не следует.
https://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=55650
1 Тесты на короновирус заражены: Они сами организовали эпидемию?»
В статье приводятся ссылки на своего рода проговорки официальных лиц разных стран.
Соответствующие фрагменты поместили в своих статьях издания “The Washington Post” и “The Telegraph”.
Люди, вольно или невольно приоткрывающие завесу, занимают немалые посты; то есть, уровень достаточно серьезный.
Вот лишь несколько фрагментов из статьи.
«Вирусологи это подозревали. Теперь их подозрения подтвердились — фактами, которые невозможно оспорить, объявив «фейковыми новостями». Найден ответ, почему, несмотря на самые жёсткие карантины и самоизоляции, беспрецедентные доселе меры предосторожности, коронавирус ведёт себя совершенно не так, как должен был бы вести. Вместо того чтобы сойти в этих условиях после нескольких недель на нет, он продолжает собирать обильную жатву, и прежде всего в развитых странах с почти образцовой медициной. Речь идёт о гибели десятков тысяч людей, и число жертв продолжает расти.
И теперь, наконец, стало понятно почему. Потому что мы имеем дело не с чисто природным феноменом. Поэтому, чтобы понять, что происходит, следует получше изучить неразрывно связанный с «пандемией» человеческий, вернее античеловеческий, фактор. Собака зарыта именно тут.
…Разве вызвала великий скандал, громкое правительственное расследование, взрыв общественного негодования информация, появившаяся 19 апреля в газете The Washington Post? В ней как о неприятном факте говорилось о том, что федеральное агентство Министерства здравоохранения США – «Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – допустило «явный научный сбой». При создании на его объектах тестов на COVID-19, согласно научным и федеральным регулирующим органам, были нарушены «здравые производственные методы, что привело к загрязнению одного из трёх тестовых компонентов, используемых в процессе высокочувствительного обнаружения» коронавируса.
«Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), – пишет газета, – также пришло к выводу, что проблема является следствием некачественной производственной практики…, заявив, что CDC не сделало свой тест соответствующим его собственному протоколу». А далее следует окончательный вывод FDA: «Очень важно, чтобы использованные тесты работали, потому что ложные результаты также могут способствовать распространению COVID-19».
Не надо передёргивать, ничего этого нет, просто не может быть, потому что не укладывается в человеческое сознание, скажете вы. Хорошо, тогда давайте обвиним в передёргивании и британскую газету The Telegraph, которая ещё 30 марта поместила статью под заголовком «Задержка в тестировании на коронавирус возникла после того, как в тестовых наборах был обнаружен COVID-19».
В не ставшей по той же самой причине сенсацией статье говорится, что посредническая фирма Eurofins из Люксембурга, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на коронавирус, предупредила в официальном письме правительственные лаборатории Британии об обнаружении в поставляемых из США ключевых комплектующих теста – зондах и капсулах – его самого, коронавируса. И речь идёт не об одной партии».
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Источник: https://vizitnlo.ru/teoriya-zagovora/s-pandemiej-ne-vsyo-tak-odnoznachno/
Интернет заражен КОВИТ.
Вмирусом можно заразиться в сети…..
Спасёт прищепка на нос и шапочка из фольги.
Можно и кастрюлю.
Не спасет, ковид передается через глаза(слёзные протоки), при чтении текстов в интернете не расчесывайте глаза. Но если случайно прочитали словосочетание коронавирус ковид, то твои дни сочтены, единственное спасение залить глаза хлоркой, или шары водкой.
Хлорка – наше всё.
А куда без нее то, средство универсальное.
Не-а! Озон в 600 раз круче, спасает и убивает без последствий и следов.
Натянуть на голову презерватив.
Ага! И прожевать дырочку для дыхания. Берите с вкусными ароматами, а то жевать невкусно будет.
Увы! Микродырочки даже сперматозоид пропускают, не то что короновирус.
Использованные лучше. Всё таки там естественная защита для выживания сперматозоида и барьер от инфекций
Коронавирус – это теракт мирового масштаба!
Короче Тёмное это дело-короновирус. И Пандемия эта весенняя.Обычно в феврале-марте все гриппы проходят.А тут такой “разгул” и разгул страстей..Ой, спасайся кто может..Лучше всего продолжать жить дальше как ни в чем ни бывало, и Никогда не переступать порога стационаров, ибо черевато. Чем больше людей переморят, тем больше визга в прессе и по ящику.
Представим невозможное: вдруг дебилы, ВСЕ как один, занялись каким-нибудь делом и перестали смотреть в долбоящик и в гoвносайты. Откуда они могут узнать об «эпидемии» (всё равно какого вируса), если вокруг нет ни одного больного от этого вируса, и даже в больницах их нет и ваше нет?.. НЕОТКУДА!.. Тогда даже дебил поймёт, что, если больных нет, то и эпидемии никакой нет!
Теперь представим ещё более невозможное: дебилы таки продолжают смотреть в долбоящик и в гoвносайты, но при этом отчётливо ПОНИМАЮТ, что никакой эпидемии (всё равно какого вируса) – нет, патамушта вокруг нет ни одного больного от этого вируса, и даже в больницах их нет и ваше нигде нет. Однако НЕКТО заставляет их зачем-то носить намордники и почему-то запрещает перемещаться по улицам и ходить на работу. И этот НЕКТО – не правительство и не Путин, которые ни о чём подобном никаких распоряжений не отдавали, и уж тем более не губернатор, что полный бред, патамушта солдат главнее генерала не бывает. Тогда даже самый тупой дебил смикитит, что этот НЕКТО главнее правительства и Путина, и задумается, что же это за х…ня такая, почему этот НЕКТО измывается над ним, дебилом, как хочет и как это прекратить?
А теперь представим, что это уже произошло, и дебил задал себе эти вопросы. Это может означать, что дебил поумнел, осознал и всё не так уж плохо…
Вот только дебил не только ни хрена ещё не осознал, но даже ещё и вопросы себе не задал… Кроме, разве что, одного: а не натянуть ли себе на бошку юзанный гандон?
Учитывая все странности протекания процесса так называемой «пандемии коронавируса», я даже в такое поверю – заражение через тесты. Пишут, что у этого вируса период инкубации – 14 дней, Москва давно уже на карантине, откуда столько заражённых? Или где-то источники заражения есть или просто статистика, как всегда, в пользу тех, кто начал и поддерживает эту спецоперацию.
Для изничтожения “избыточного народонаселения” применяют все методы борьбы.Новые.И тесты, которые тебе СМСкой Сбербанк предлагает приобрести, чес слово мне прислали, всего 1900.Я их просила тест мне рекламировать?
А ведь некоторые купят..Проверить то надо..У нас на сайте защиты животных попавших в беду одна прямо изпаниковалась по поводу пандемии, а когда я писала, что никакой пандемии нет специально для меня написала сообщение-нашли мол у меня, я вам сообщаю,что короновирус есть.И молчок.Первые анализы наличия не показали, взяли вторые и сегодня третьи.Это ж надо какие суммы вбухивают в тесты, анализы вместо оплаты медперсоналу и врачам..Или строительства новых медучреждений..
Нет, тесты закупили олигархи, чтобы стать еще богаче, и больницы строят , чтобы средства украсть они же..
Один итальянский учёный- патологоанатом, отслеживающий пострадавших от « короновируса», пришёл к заключению, что это не вирус, а действие распыляемого вещества с нервно-паралитическим действием, используемого в малых концентрациях…распыляется в местах скопления людей, а также с дронов…
Попадая в нос, парализует нервные рецепторы…человек перестаёт ощущать запахи ( первый признак)…нос перестаёт выполнять защитную функцию и вся пыль ,грязь, бактерии попадают в бронхи( начинается кашель)…Далее вещество попадает в лёгкие, парализуя их функцию ( начинается удушье)… При этом аппарата ИВЛ не помогают, а усугубляют ситуацию и малоэффективны…
Как вам эта версия?