С пандемией все страннее и страннее.

Месяц назад, комментируя прогноз от Stratfor, высказал предположение, что процесс заражения может происходить (в т.ч.) через тестирование.

Теперь уже в западных СМИ попадаются материалы, которые косвенно или прямо подтверждают эту казавшуюся многим абсурдной и даже вредной версию.

Цитата из заметки от 28.03.2020.

Не удивлюсь, если на каком-то этапе заговорят, что тесты, призванные выявлять зараженных Ковид, были изначально «заряжены».

То есть — заражены.

Выглядит конспирологично (и это еще мягко сказано). Но если допустить искусственный характер нынешней пандемии, то заражение через «призванные выявлять» Covid-19 тесты — это самое действенное орудие для распространения вирусной инфекции.

Безусловно, не все тест-системы даже в таком случае «заряжены». Это первое.

Второе. Если эта версия верна (хотя бы отчасти, хотя бы для некоторых стран), тогда у тех, кто запустил «пандемию», есть эффективная возможность управлять процессом заражения в разных регионах и в разные промежутки времени. Как и сколько зараженных тестов в той или иной тест-системе — это уже вопрос для устроителей технический, и отчасти статистический. Такая своеобразная «русская рулетка».

Специально уточню: это только допущение, на основании которого принимать практические решения не следует.

https://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=55650

1 Тесты на короновирус заражены: Они сами организовали эпидемию?»

В статье приводятся ссылки на своего рода проговорки официальных лиц разных стран.

Соответствующие фрагменты поместили в своих статьях издания “The Washington Post” и “The Telegraph”.

Люди, вольно или невольно приоткрывающие завесу, занимают немалые посты; то есть, уровень достаточно серьезный.

Вот лишь несколько фрагментов из статьи.

«Вирусологи это подозревали. Теперь их подозрения подтвердились — фактами, которые невозможно оспорить, объявив «фейковыми новостями». Найден ответ, почему, несмотря на самые жёсткие карантины и самоизоляции, беспрецедентные доселе меры предосторожности, коронавирус ведёт себя совершенно не так, как должен был бы вести. Вместо того чтобы сойти в этих условиях после нескольких недель на нет, он продолжает собирать обильную жатву, и прежде всего в развитых странах с почти образцовой медициной. Речь идёт о гибели десятков тысяч людей, и число жертв продолжает расти.

И теперь, наконец, стало понятно почему. Потому что мы имеем дело не с чисто природным феноменом. Поэтому, чтобы понять, что происходит, следует получше изучить неразрывно связанный с «пандемией» человеческий, вернее античеловеческий, фактор. Собака зарыта именно тут.

…Разве вызвала великий скандал, громкое правительственное расследование, взрыв общественного негодования информация, появившаяся 19 апреля в газете The Washington Post? В ней как о неприятном факте говорилось о том, что федеральное агентство Министерства здравоохранения США – «Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) – допустило «явный научный сбой». При создании на его объектах тестов на COVID-19, согласно научным и федеральным регулирующим органам, были нарушены «здравые производственные методы, что привело к загрязнению одного из трёх тестовых компонентов, используемых в процессе высокочувствительного обнаружения» коронавируса.

«Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), – пишет газета, – также пришло к выводу, что проблема является следствием некачественной производственной практики…, заявив, что CDC не сделало свой тест соответствующим его собственному протоколу». А далее следует окончательный вывод FDA: «Очень важно, чтобы использованные тесты работали, потому что ложные результаты также могут способствовать распространению COVID-19».

Не надо передёргивать, ничего этого нет, просто не может быть, потому что не укладывается в человеческое сознание, скажете вы. Хорошо, тогда давайте обвиним в передёргивании и британскую газету The Telegraph, которая ещё 30 марта поместила статью под заголовком «Задержка в тестировании на коронавирус возникла после того, как в тестовых наборах был обнаружен COVID-19».

В не ставшей по той же самой причине сенсацией статье говорится, что посредническая фирма Eurofins из Люксембурга, отвечающая за поставку и проверку качества тестов на коронавирус, предупредила в официальном письме правительственные лаборатории Британии об обнаружении в поставляемых из США ключевых комплектующих теста – зондах и капсулах – его самого, коронавируса. И речь идёт не об одной партии».

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Источник: https://vizitnlo.ru/teoriya-zagovora/s-pandemiej-ne-vsyo-tak-odnoznachno/