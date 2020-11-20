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Долг планеты. Кому?!



К концу 2020 года объем мирового долга достигнет $277 трлн, или 365% глобального ВВП, на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщается в обзоре вашингтонского Institute of International Finance.

Экономические последствия пандемии привели к увеличению мирового долга на $15 трлн с конца прошлого года. Это привело к установлению нового рекорда в размере более $272 трлн в третьем квартале 2020 года. «Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией продолжают применяться, мы ожидаем, что к концу 2020 года мировой долг достигнет $277 трлн (365% ВВП)»,— говорится в отчете (цитата по ТАСС).

Также в 2020 году уровень задолженности вне финансового сектора в мире достигнет $210 трлн, считают эксперты. В 2019 году она составляла $194 трлн.



Кроме того, в этом году объем долга развивающихся стран приближается к 210% их суммарного ВВП против 185% в прошлом году. «Резкое падение доходов сделало обслуживание долга гораздо более обременительным для правительств развивающихся стран, несмотря на низкие затраты по займам»,— говорится в материале.



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Кому должны все страны мира?













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