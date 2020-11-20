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Кому должны все страны мира?

08:06. 20 ноября 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:
Сегодня многие совершенно справедливо негодуют на глобальные попытки фармкорпораций навязать населению планеты массовую вакцинацию от короновируса. Мол, этим всё мало денег, вот они и хотят ещё больше заработать на малопонятном ковиде.

В таком суждении, безусловно, есть немалая доля истины. Тем не менее большие деньги в конце-концов утрачивают свою функцию богатства и всё более превращаются в средство управления.

И что происходит, когда с помощью больших денег закупили на планете всё что только возможно? Землю, недвижимость, предприятия, СМИ, политические партии и движения – дальше-то что? Неужели по-прежнему продолжать кредитовать предприятия и частные лица ради увеличения богатства за счёт ссудного процента? Это вряд ли.

Дальше – забота о биосфере планеты: воздухом-то одним все дышат! Уменьшение потребления ресурсов. Которые предприятия, кстати, также потребляют.

В общем, в таких планах неизбежно сокращение и населения, и обслуживающего его производства. А фармкомпании также потребляют ресурсы, поэтому и они в своей основной массе подлежат сокращению.

Получается, что говорить сегодня о прибыли как главном мотивирующем факторе деятельность следует с большой оговоркой. Ведь те же глобальные фонды, вроде фонда Гейтсов или Клинтон, они ведь созданы на прибыль соответствующих корпораций и банков. Однако, например, в странах Азии и Африки свои массовые вакцинации проводят безплатно! Т.е. план по восстановлению биосферы планеты за счёт сокращения населения уже реально осуществляется.

Естественно, возникает вопрос: а кто направляет деятельность того же Гейтса и его фонда? Сам ли Билл, либо кто-то стоит выше него? В этой дилемме выбор достаточно очевиден. Надо просто сопоставить официальный капитал Гейтса с той астрономической суммой, которую все страны мира должны… А вот кому должны – вопрос остаётся открытым.

*

Долг планеты. Кому?!

К концу 2020 года объем мирового долга достигнет $277 трлн, или 365% глобального ВВП, на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщается в обзоре вашингтонского Institute of International Finance.

Экономические последствия пандемии привели к увеличению мирового долга на $15 трлн с конца прошлого года. Это привело к установлению нового рекорда в размере более $272 трлн в третьем квартале 2020 года. «Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией продолжают применяться, мы ожидаем, что к концу 2020 года мировой долг достигнет $277 трлн (365% ВВП)»,— говорится в отчете (цитата по ТАСС).

Также в 2020 году уровень задолженности вне финансового сектора в мире достигнет $210 трлн, считают эксперты. В 2019 году она составляла $194 трлн.

Кроме того, в этом году объем долга развивающихся стран приближается к 210% их суммарного ВВП против 185% в прошлом году. «Резкое падение доходов сделало обслуживание долга гораздо более обременительным для правительств развивающихся стран, несмотря на низкие затраты по займам»,— говорится в материале.





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Источник.


Кому должны все страны мира?






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Метки: биосфера, ВВП, потребление, прибыль, ссудный процент, статистика, финансовый

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5315096.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15306 9108
    Maleos 20 ноября 2020 в 9:03

    Здравые рекомендации, но годятся только для системы (в которой мы оказались в 1991). Собственно, автор это практически и признал. А может, будет больше толку, если изменить систему, чтобы не распыляться по мелочам?.. Первый шаг к этому уже сделан на референдуме 1 июля 2020 года и надо продолжать, вернув суверенитет https://mmanificarum.blogspot.com/2020/11/blog-post_15.html, а вместе с ним и идеологию, в которой ссудному проценту уже не будет места. А потом людям с детства объяснять, что “ростовщик” это плохо до такой степени, что нужно ему топор в башку, как это делал ещё Раскольников, а покупать по одной цене и продавать дороже – это называется спекуляция, а спекулянт это преступник и должен сидеть в кутузке, как это было в СССР. И так далее…

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