Президент Вьетнама о социализме
Программная статья президента Вьетнама о социализме с вьетнамской спецификой.
В статье президент объясняет, почему Вьетнам выбрал путь социализма и что именно во Вьетнаме подразумевают под социализмом.
Некоторые теоретические и практические вопросы о социализме и пути к социализму во Вьетнаме
Социализм и путь к социализму во Вьетнаме являются основной, важной теоретической и практической темой с очень обширным, разнообразным и сложным содержанием. Существуют разные подходы к данной теме, потому и требуется очень тщательное, серьезное изучение, а также глубокое и научное обобщение практических сторон темы.
В рамках данной статьи я бы хотел затронуть некоторые аспекты, исходящие из практической точки зрения Вьетнама. И так же буду обращать внимание на вопросы: Что такое социализм? Почему Вьетнам выбрал путь социализма? Как и каким образом постепенно построить социализм во Вьетнаме? В чем смысл и какие вопросы ставит перед собой процесс обновления («Дой мой»), путь к социализму во Вьетнаме за последнее время?
Как мы знаем, социализм часто понимают с трех сторон: социализм как теория, социализм как движение и социализм как строй. Каждый из этих сторон имеет множество различных проявлений в зависимости от мировоззрения и уровня развития в конкретный исторический период. Упомянутый здесь социализм – это научный социализм, основанный на марксистско-ленинской теории в наши дни. Таким образом, как мы должны сформулировать социализм и разработать направления к социализму, чтобы соответствовать вьетнамской действительности?
Раньше, когда существовал Советский Союз и система социалистических стран в мире, не обсуждался вопрос о том, пойти ли Вьетнаму к социализму. Это было подтверждено без свяких сомнений.
Но после распада социализма в Советском Союзе и многих странах Восточной Европы, после того, как мировая революция пришла в упадок, вопрос о социалистическом развитии стал темой многих дискуссий, даже жарких споров. Антикоммунистические силы, политические оппортунисты с радостью искажали правду и выступали против коммунизма. Среди революционных людей появились и пессимисты, и те, которые сомневаются в правоте и научности социализма, причиняли распад Советского Союза и ряда восточноевропейских социалистических стран в ошибках марксизма-ленинизма и неправильном выборе пути к созданию социализма. На этой выдумке они считали, что мы выбрали неправильный путь, и поэтому нужно идти другим путем. Некоторые люди даже выступают с заявлениями о вражде, нападках, отрицании социализма, хорошо говорили о капитализме без учета его минусов. Некоторые даже раскаивались о том времени, когда верили в марксизм-ленинизм и социалистический путь! Так ли это? В самом деле, разве хорошо развивается капитализм даже в старейших капиталистических странах? Разве Вьетнам выбрал неправильный путь?
Мы признаем, что капитализм никогда не был таким глобальным, как сегодня, и он достиг многих великих достижений, особенно в областях освобождения и затем развития произвоизводительных сил, научно-технологического развития. Многие развитые капиталистические страны на основе высоких экономических достижений и в результате борьбы со стороны рабочего класса и трудящихся сделали корректировки, создали хорошие сферы социального благосостояния.
С середины 1970-х годов и особенно после распада Советского Союза, для того, чтобы приспособиться к новым реалиям, мировой капитализм изо всех сил старался саморегулироваться и продвигать «новую либеральную» политику в больших масштабах. Так что здесь есть еще место для роста. Однако капитализм все еще не может преодолеть присущие ему противоречия. Кризисы продолжаются.
В частности, в 2008–2009 годах мы стали свидетелями финансового кризиса и экономического спада, который начался в США, затем быстро распространялся на другие капиталистические центры и затронул большинство стран мира. Западные буржуазные государства и правительства накачали огромные суммы денег, чтобы спасти транснациональные корпорации, промышленные комплексы, финансовые институты, банки, фондовые рынки, но не добились желаемых значительных успехов. И сегодня мы снова являемся свидетелями многогранного кризиса, как медицинского, социального, политического, так и экономического, который происходит под воздействием пандемии Covid-19 и Четвертой промышленной революции. Экономический спад обнажил правду о социальной несправедливости в капиталистических обществах: уровень жизни большинства работающего населения резко снижается, безработица растет; разрыв между богатыми и бедными становится все больше и больше, обостряя противоречия и конфликты между этническими группами.
Случаи с «плохим развитием», парадоксы «против развития» переходят из финансово-экономической сферы в социальную, вызвав разжигание социальных конфликтов, и во многих местах экономическая ситуация превратилась в политический протест и забастовки, которые потрясли политическую строй. На самом деле свободный рыночный капитализм сам по себе не сможет решить проблемы и во многих случаях наносит серьезный вред бедным странам; свободный рыночный капитализм еще углубляет конфликт между рабочим и буржуазным классом по всему миру. Этот факт также приводит к банкротству экономических теорий или тех моделей развития, которые долгое время считались модными, получили похвалы от многих буржуазных политик и считались оптимальными и разумными.
Помимо финансово-экономическго кризиса энергетический и продовольственный кризисы, истощение природных ресурсов, ухудшение экологической среды ставят перед человечеством огромные вызовы. Это последствия такого социально-экономического процесса, где прибыль является высшей целью, где меркой цивилизованности является материальная жизнь, где опорой общества являются личные интересы. Это также являются отличительными чертами капиталистического способа производства и потребительного общества. Продолжающийся кризис еще раз показывает экономическую, социальную и экологическую неустойчивость капитализма. По мнению многих аналитиков, нынешние кризисы не могут быть преодолены полностью в рамках капиталистического режима.
Социальные протесты во многих развитых капиталистических странах в последние годы раскрыли правду о сущности капиталистических политических институтов. Тот факт, что демократические институты следуют формуле «либеральной демократии», которую Запад пытается продвигать и навязать всему миру, не может гарантировать, что реальная власть принадлежит народу и работает на благо людей (а это и есть самый важный элемент демократии). Эта система власти остается в основном в руках богатого меньшинства и служит интересам крупных капиталистических корпораций. Очень небольшая часть, а именно 1% населения, но владеет большей частью богатства, средств производства, контролирует до трех четвертей финансовых ресурсов, технологий и основных средств массовой информации, и таким образом, доминирует в обществе в целом. Это основная причина движения «99 против 1», которое произошло в США в начале 2011 года и быстро распространилось во многих капиталистических странах. Пресловутый лозунг о равенстве прав, но не сопровождаемый равенством условий для осуществления этих прав, привел к такой демократии, которая все еще остается лишь пустой формальностью. В политической жизни, когда преобладает власть денег, власть народа будет подавлена. Следовательно, в развитых капиталистических странах так называемые «свободные» и «демократические» выборы, хотя и могут изменить правительство, не смогут изменить доминирующие силы. Фактически за многопартийной системой стоит тирания и диктатура капиталистических корпораций.
Нам нужно такое общество, в котором развитие достигается ради человека, мы не эксплуатируем людей, не задеваем человеческое достоинство ради прибыли. Нам нужно, чтобы экономическое развитие сопровождал социальный прогресс и социальная справедливость, а не увеличение разрыва между богатыми и бедными и социального неравенства. Нам нужно общество с состраданием, солидарностью, взаимной помощью, которое стремится к прогрессивным и гуманным ценностям, а не к недобросовестной конкуренцией, где «большие рыбы глотают мелких» только ради интересов некоторых людей или групп людей. Нам необходимо устойчивое развитие в гармонии с природой, чтобы обеспечить здоровую окружающую среду для нынешнего и будущего поколений, а не для того, чтобы эксплуатировать природные ресурсы, потреблять неограниченное количество ресурсов и нанести ущерб окружающей среде. И нам нужна политическая система, в которой власть по-настоящему принадлежит народу, ради народа и служит интересам всего народа, а не только меньшинства богатых. Все эти добрые пожелания есть истинные ценности социализма, цель и путь, которому Президент Хо Ши Мин, наша партия и наш народ выбрали и последовательно преследуют.
Как мы знаем, вьетнамский народ вел долгую, многострадальную революционную борьбу против колониальной и империалистической агрессии, чтобы защитить национальную независимость и священный суверенитет страны, во имя свободы и счастья людей под лозунгом «Нет ничего дороже независимости и свободы».
Национальная независимость, связанная с социализмом, является основным, последовательным курсом вьетнамской революции и ключевой чертой идеологического наследия Президента Хо Ши Мина. Обладая богатым практическим опытом в сочетании с революционной и научной теорией марксизма-ленинизма, Президент Хо Ши Мин пришел к глубокому выводу, что только социализм и коммунизм могут полностью решить вопрос национальной независимости, принести всем людям, всем народам свободную, достойную и счастливую жизнь.
С момента своего основания и на протяжении всей революционной борьбы КПВ всегда утверждала, что социализм является целью и идеалом партии и вьетнамского народа, а переход к социализму является объективным требованием и неизбежным путем вьетнамской революции. В 1930 году в своей Политической программе КПВ заявила, что намерена: «Осуществлять народно-демократическую национальную революцию под руководством рабочего класса, переходить к социализму, минуя капиталистическую стадию развития». В последние годы XX века, хотя большая часть мирового социалистического блока распалась, система социалистических стран перестала существовать, социалистическое движение впало в кризис, столкиваясь со многими трудностями, КПВ продолжала утверждать: «Наша Партия и народ с решимостью ведут Вьетнам по социалистическому пути на основе марксизма-ленинизма и идеологии Президента Хо Ши Мина». На XI съезде КПВ (январь 2011 г.) в Программе строительства страны в период перехода к социализму (дополненной и развитой в 2011 году) мы вновь подтвердили: «Переход к социализму является стремлением нашего народа, это правильный выбор КПВ и Президента Хо Ши Мина, который соответствует тенденции развития истории».
Однако, что такое социализм и как осуществляется переход к социализму? Это то, что нас беспокоит, о чем мы размышляем, чтобы постепенно совершенствовать курс, точку зрения и способ реализации, что должно соответствовать общим правилам и конкретной ситуации Вьетнама.
В годы осуществления дела обновления страны на основе обобщения практических моментов и теоретических исследований КПВ постепенно правильнее и глубже осознавала социализм и переход к нему, постепенно преодолевала прошлое простое понимание, как отождествление конечной цели социализма и задачи предстоящего периода, односторонний акцент на производственных отношениях, равноправном распределении, неполное понимание о необходимости развития производительных сил в переходный период, непризнание существования разных секторов экономики, отождествление рыночной экономики и капитализма, отождествление правового государства и буржуазного государства…
На сегодняшний день, хотя существуют некоторые вопросы, требующие дальнейшего исследования, мы сформировали общее понимание: социалистическое общество, которое вьетнамский народ стремится создать, представляет собой общество богатого народа, общество сильной, демократической, справедливой и цивилизованной страны, которое принадлежит народу. Это общество, которое имеет высокоразвитую экономику, основанную на современных производительных силах и соответствующих прогрессивных производственных отношениях, имеет развитую культуру, пропитанную национальной идентичностью. Это общество, где люди имеют благополучную, свободную и счастливую жизнь, имеют условия для всестороннего развития, все народности Вьетнама равны, сплочены, уважают и помогают друг другу для совместного развития. Это и есть социалистическое правовое государство, принадлежащее народу, созданное народом и работающее на благо народа, возглавляемое КПВ. Это общество, которое имеет дружественные отношения и сотрудничает со странами по всему миру.
Для достижения этой цели мы должны: активизировать индустриализацию и модернизацию страны, связанную с развитием экономики знаний; развивать рыночную экономику с социалистической ориентацией; создавать передовую культуру, пропитанную национальной идентичностью, в сочетании с развитием человека; улучшать жизнь людей; следовать по пути социального прогресса и справедливости; надежно обеспечивать национальную оборону и безопасность, социальный порядок и безопасность; осуществлять внешнеполитический курс, направленный на независимость, самостоятельность, диверсификацию и мультилатерализацию отношений за мир, дружбу, сотрудничество и развитие; активно интегрироваться в международное сообщество; строить социалистическую демократию, развивать волю и силу великого национального единства в сочетании с силой эпохи; создать социалистическое правовое государство, принадлежащее народу, созданное народом и работающее на благо народа, построить чистую, всесторонне сильную партию и политическую систему.
Внедрение концепции развития рыночной экономики с социалистической ориентацией является фундаментальным и креативным теоретическим прорывом нашей Партии, важным теоретическим результатом, полученным после 35 лет проведения курса обновления, извлеченным из практики Вьетнама и выборочно – из мирового опыта. По нашему мнению, рыночная экономика с социалистической ориентацией – это современная рыночная экономика с международной интеграцией, которая полностью и синхронно действует в соответствии с правилами рыночной экономики, находится под управлением социалистического правового государства, возглавляемого КПВ, обеспечивает социалистическую ориентацию, направленную на достижение цели «богатый народ, сильная страна, справедливое, демократическое и цивилизованное общество».
Разработка концепции о рыночной экономике с ориентацией на социализм является основным творческим теоретическим прорывом нашей партии, и важным теоретическим результатом за 35 лет проведения курса «Дой Мой», исходя из вьетнамской реальности и выборочного извлечения мирового опыта. По нашему мнению, рыночная экономика с ориентацией на социализм — это современная рыночная экономика с международной интеграцией, которая осуществляется со соблюдением общих правил рыночной экономики в правовом социалистическом государстве под руководством КПВ. Все это нецелено на социализм, состоятельный народ, сильную страну, справедливое, демократическое и цивилизованное общество. Это новая модель рыночной экономики в истории развития рыночной экономики, подчиняющаяся правилам рыночной экономики и основывающаяся на принципах социализма, которые проявляются в трех аспектах: собственность, управление и распределение. Это не капиталистическая рыночная экономика и еще не полноценная социалистическая рыночная экономика (так как наша страна еще находится в переходном периоде).
В рыночной экономике с социалистической ориентацией существует множество форм собственности и секторов экономики. Секторы экономики, функционирующие в соответствии с законом, являются важными составляющими экономики, они равны перед законом, что обеспечивает долгосрочное развитие, сотрудничество и здоровую конкуренцию. Среди этих секторов государственный сектор экономики играет ведущую роль, в то время как коллективный и кооперативный секторы постоянно укрепляются и развиваются, частный сектор является важной движущей силой экономики, а сектор с иностранными инвестициями поощряется к развитию в соответствии со стратегиями и планированием социально-экономического развития. Дистрибьюторские отношения обеспечивают справедливость и создают мотивацию для развития, режим распределения выполняется в основном в соответствии с результатами труда, экономической эффективностью, а также с уровнем вложения капитала и других ресурсов и через систему социального обеспечения. Государство управляет экономикой с помощью законов, стратегий, планирования, планов, политики и материальных сил для ориентации, регулирования и содействия социально-экономическому развитию.
Основной чертой, важным свойством социалистической ориентации рыночной экономики Вьетнама является то, что экономика связана с обществом, экономическая политика унифицируется с социальной политикой, экономический рост идет рука об руку с социальным прогрессом и справедливостью на каждом этапе, в каждой политике и на протяжении всего процесса развития. Иными словами, не будем ждать, пока экономика достигнет высокого уровня развития, чтобы добиться прогресса и социальной справедливости, не пожертвуем социальным развитием и справедливостью ради экономического роста. Наоборот, экономическая политика должна направлять на социальное развитие, а социальная политика — на создание движущей силы для развития экономики. Мы выступаем за то, чтобы люди становились богатыми и устойчивым темпом ликвидировали бедность, заботясь о людях с трудностями и тех, которые служили стране. Это принципиальное требование, которое обеспечит здоровое, устойчивое развития с социалистической ориентацией.
Мы считаем культуру духовной основой общества, внутренней силой, движущей силой развития и защиты Родины, определяем, что синхронное и гармоничное культурное развитие с экономическим ростом и социальным прогрессом, справедливостью является основным направлением процесса построения социализма во Вьетнаме. Культура, которую мы создаем, представляет собой передовую культуру, пропитанную национальной идентичностью, единую культуру в разнообразии, основанную на прогрессивных и гуманистических ценностях, где марксизм-ленинизм и идеология Хо Ши Мина играют ведущую роль в социальной духовной жизни, где наследуются и развиваются хорошие традиционные ценности всех народностей в стране, впитывают квинтэссенцию культуры человечества, стремятся построить цивилизованное и здоровое общество во имя подлинных интересов и человеческого достоинства, со все более высоким уровнем знаний, нравственности, физической подготовки, образа жизни и эстетики. Мы определяем, что люди занимают центральное место в стратегии развития, культурное развитие, развитие человека являются целью и движущей силой дела обновления, развитие образования – подготовки кадров и науки – технологий является ведущей национальной политикой, охрана окружающей среды является одним из жизненно важных вопросов, факторов устойчивого развития, построение передовых, счастливых семей является здоровой и прочной ячейкой общества и реализация гендерного равенства является критерием прогресса и цивилизации.
Социалистическое общество — это общество, направленное на прогрессивные и гуманные ценности, основанное на общих интересах всего общества в гармонии с законными интересами людей, отличное с качественной стороны от других обществ, в которых конкурируют ради частных интересов отдельных лиц и групп. Таким образом, все это необходимо и достаточно для достижения социального консенсуса вместо социального противостояния и антагонизма. При социалистическом политическом строе отношения между Партией, Государством и народом являются отношениями между субъектами, у которых согласованы цели и интересы, все курсы Партии, политика, законы и деятельность Государства направлены на благо людей, рассматривают счастье людей как цель, к которой они стремятся. Политическая модель и общий рабочий механизм — это руководство Партии, управление Государством и принадлежность народу.
Демократия — это суть социалистического режима, цель и движущая сила построения социализма, построение социалистической демократии и обеспечение власти, действительно принадлежащей народу, являются важной и долгосрочной целью вьетнамской революции. Мы намерены непрерывно развивать демократию, строить социалистическое правовое государство, действительно принадлежащее народу, созданное народом и служащее народу, на основе союза между рабочими, крестьянами и интеллигенцией под руководством КПВ. Государство реализует право народа быть хозяином страны, а также является организатором осуществления кура Партии, имеет механизм, позволяющий людям осуществлять в полной мере непосредственное и демократическое право быть хозяином страны во всех сферах общественной жизни и участвовать в социальном управлении.
Мы понимаем, что социалистическое правовое государство, по сути, отличается от буржуазного правового государства в том, что верховенство права при капиталистическом режиме фактически является инструментом защиты интересов и служения буржуазии, а верховенство права при социалистическом режиме является инструментом для выражения и осуществления права народа быть хозяином страны, обеспечения и защиты интересов большинства людей.
Через правоохранительную деятельность Государство обеспечивает условия для того, чтобы народ был субъектом политической власти, для осуществления диктатуры со всеми действиями, не ущемляющими интересы Отечества и народа. В то же время мы определяем, что великое национальное единство является источником сил и решающим фактором для обеспечения устойчивой победы революционного дела во Вьетнаме, непрерывного продвижения равенства и солидарности между народами и религиями.
Глубоко осознавая, что руководство КПВ является решающим фактором успеха дела обновления и обеспечения развития страны в соответствии с социалистической ориентацией, мы уделяем особое внимание работе по строительству и упорядочению партийных рядов, считая это ключевой задачей, имеющей жизненно важное значение для Партии и социалистического строя. КПВ — авангард рабочего класса. КПВ родилась, существует и развивается на благо рабочего класса, трудящихся и всей нации. Правящая КПВ, возглавляющая всю нацию, признается всем народом в качестве его авангарда, и поэтому КПВ является авангардом рабочего класса и в то же время авангардом трудящихся и всей нации Вьетнама. Наша Партия решительно взяла марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина как идеологическую основу и указатель для революционных действий, принимая демократический централизм в качестве основного организующего принципа. КПВ руководит посредством программ, стратегий, ориентаций в политике и основных руководящих принципов, через пропагандистскую работу, мобилизационную и организационную работу, проверку и контроль, а также через образцовые действия своих членов, единое руководство кадровой работой. Осознавая риски для правящей партии, связанные с коррупцией, бюрократией, растратами и т. д., особенно в условиях рыночной экономики, КПВ определила требование — регулярное самообновление и самоисправление, а также борьба с оппортунизмом, индивидуализмом, коррупцией, бюрократией, растратами и т.д. внутри Партии, и во всей политической системе.
Дело обновления, включая развитие рыночной экономики с социалистической ориентацией, действительно принесло стране большие и хорошие изменения за последние 35 лет.
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Помимо достижений и положительных сторон, у нас также существует немало проблем и ограничений, и мы сталкиваемся с новыми вызовами в процессе развития страны.
В экономическом плане, качество роста, конкурентоспособность пока еще низка и неустойчива; отсутствие синхронной инфраструктуры; эффективность и способность многих предприятий, включая государственные, по-прежнему ограничены; окружающая среда во многих местах загрязнена; существует много недостатков в управлении и урегулировании рынка. В то же время конкуренция идет все сложнее в процессе глобализации и международной интеграции.
В социальном плане, разрыв между богатыми и бедными расширяется; качество образования, медицинского обслуживания и многих других государственных услуг по-прежнему остаются ограниченными; отмечается деградирование в культуре и социальной этике; преступность и социальные пороки всё еще развиваются. Особенно среди некоторых госслужащих и членов партии по-прежнему наблюдаются коррупция, расточительство и ухудшение политической идеологии и морального образа жизни. Тем временем, злые, враждебные силы постоянно находят все способы, чтобы вмешиваться, саботировать, дестабилизировать ситуацию, осуществлять сговор «мирное самоизменение» для уничтожения социализма во Вьетнаме.
Наша Партия осознает, что Вьетнам в настоящее время находится в процессе строительства и перехода к социализму. Наряду с достижениями и положительными сторонами всегда будут отрицательные и сложные моменты. Продвижение по пути социалистической ориентации — это процесс постоянной консолидации, усиления и продвижения социалистических факторов с тем, чтобы эти факторы могли во все большей степени доминировать, подавлять сопротивление и побеждать. Успех или поражение зависят, прежде всего, от правильности курса, политической храбрости, руководящих способностей и боевитости Партии.
В настоящее время мы продолжаем обновление модели роста, проводим экономическую реконструкцию экономики, уделяя больше внимания на качество и повышение устойчивости. Для этого нам необходимо осуществить следующие прорывные этапы: синхронное усовершенствование институтов развития, прежде всего, институты развития рыночной экономики с ориентацией на социализм; развитие людских ресурсов, особенно высококачественных ресурсов; построение синхронной и современной инфраструктуры и в экономическом, и в социальном плане (Документы XIII Съезда, том 2, стр. 337 — 338). В социальном плане мы продолжаем содействовать устойчивому сокращению бедности, улучшать качество здравоохранения, образования и других общественных услуг, а также улучшать культурную жизнь людей. Вся партия, весь народ и армия изо всех сил стараются изучать и придерживаться мыслей, морали и стиля Хо Ши Мина с решимостью предотвратить ухудшение политической мысли, морали и образа жизни части госслужащих и членов партии, в первую очередь, руководящие и управленческие кадры на всех уровнях, чтобы лучше реализовывать принципы создания Партии, чтобы сделать партийную организацию и государственный аппарат более чистыми, сильными, сохранить революционный характер, улучшить лидерские качества и боевую силу Партии.
И теория, и практика показывают, что построение социализма является тектоникой качественно нового типа общества, это не простое и не легкое дело. Это великая творческая деятельность, полная вызовов, трудностей. Поэтому, помимо определения правильных руководящих принципов и курсов, обеспечивающих руководящую роль Партии, необходимо активно продвигать роль творчества, поддержки и активного участия жителей. Сила народа — это безграничный источник успеха и развития.
С другой стороны, руководящая и правящая Партия, определяя политическое направление и принимая решения, не может только исходить из реальностей страны и своей нации, поэтому также необходимо изучать опыт других стран, реалии мира и эпохи. Мы должны более активно интегрироваться в мир, упорно придерживаться внешнеполитического курса на независимость, самостоятельность ради мира, сотрудничества и развития, на многосторонность и диверсификацию внешних отношений на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды.
Очень важно всегда твердо стоять на теоретической основе марксизма-ленинизма. Научный характер и радикальная революция марксизма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина — это устойчивые ценности, которые развиваются и реализуются революционерами. Они будут продолжать развиваться и жить как в революционной практике, так и в развитии науки. Нам необходимо впитывать, выборочно дополнять в духе критики и творчества последние достижения в идеологии и науке, чтобы наши доктрины всегда были актуальными, всегда продолжали вбирать в себя новую жизненную силу и дыхание эпохи, чтобы не было застоя, забвения и отсталости по сравнению с реальной жизнью.
Нгуен Фу Чонг
https://prorivists.org/inf_nguyen2021/ - полностью по ссылке
Нельзя не отметить, что многие тезисы президента Вьетнама близки по духу и содержанию позиции Си Цзиньпина на тему строительства социализма с китайской спецификой в Китае.
Стиль Хо Ши Мина отражается в скромности, простоте и требовательности к себе, в близости к народу и вере в него. Всё нужно делать в интересах народа, быть слугой народа, а не «народным чиновником» или «революционным чиновником».
Вьетнамская заметка о Хо Ши Мине https://prorivists.org/doc_hochiming2020/
PS. Плюс о том, как смотрят на перспективы развития социализма в Северной Корее через призму северо-корейского молодежного движения.