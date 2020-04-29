О чем нельзя говорить неполживым.
И опять все неполживые начали писать про бункер и про то, что Путин денег не раздал. При этом, они упорно игнорируют факт о том, что мы потихоньку выходим на плато при очень низких показателях смертности.
А игнорируют они его потому, что в этом случае придётся признать, что все было сделано правильно. Что подготовились. Что выбрали верный путь. Что самоизоляция дала положительный результат, который был бы ещё лучше, если бы не желание некоторых потусить на шашлыках да на митингах.
Много чего тогда пришлось бы признать.
А признавать не хочется. Масть не позволяет, да и от методичек, согласно контракту, отступать нельзя.
Вот и приходится концентрировать внимание на бункере со всеми вытекающими из этого аналогиями.
Вот и приходится выставлять себя глухими идиотами, которые упорно не хотят слышать и понимать сказанное.
Вот и приходится цепляться к мелочам, чтоб замылить главное.
Вот и приходится в очередной раз спекулировать на Дне Победы, скрупулёзно переводя затраты на салют в количество пенсий.
Вот и приходится жертвовать качеством своих проповедей, наполняя их какими-то совсем уж примитивными тезисами про «больные фантазии неадекватного лидера», которые пользуются успехом разве что у жителей соседней страны.
Потому что нельзя просто взять и сказать о том, что при условии сознательного поведения граждан на майские праздники сразу после их окончания страна начнёт постепенно возвращаться к обычному режиму.
Нельзя сказать, что нам понадобился всего месяц с небольшим для того, чтоб экспонента начала трансформироваться в плато.
Нельзя сказать и о том, что благодаря огромным усилиям, круглосуточной четкой, слаженной работе и невиданной доселе мобилизации, ценой огромных физических и моральных усилий нам удалось сохранить самое — человеческие жизни.
Нельзя сказать и о том, что ни один из прогнозов, которыми нас на протяжении нескольких месяцев ежедневно засыпали диванные эксперты, так и не сбылся.
Потому и приходится про бункер, про так и не сброшенные с вертолетов деньги, про «брошенных на произвол судьбы» представителей малого бизнеса из числа вебкам-моделей и примкнувших к ним бабулек с одной картофелиной, про «цифровой ГУЛАГ» и про прочие ужасы, которыми наполнена жизнь в «этой стране».
Ибо это — единственный способ хоть как-то оправдаться и сохранить лицо перед теми, кто искренне верил, что мы все обязательно скоро умрем если не от вируса, то от голода. Или от ожирения, полученного в результате затянувшегося на годы карантина.
Источник: https://news-front.info/2020/04/29/yuliya-vityazeva-o-chem-nelzya-govorit-nepolzhivym/
Статейка на столько низкопробная, что вопрос возникает сам собой: Бобка, не ты ли накропал?
Судя по всему вот автор:
https://vk.com/turandotttttt
Это точно не Боб?))
Опять все кругом дураки, а Россия идет особым путем. Путем отказа прямой помощи своим гражданам в отличии от остальных стран G20.
Отказ помощи – это политика Лукашенко – вируса нет, лишь бы была жива экономика, а все итоги инфекции спишем на патологии.
Причем тут Лукашенко? Нет карантина – нет помощи. Вроде все логично. Есть карантин – есть помощь. По крайней мере так решили двадцать стран на которых приходится 85 процентов мирового ВВП.
Нет самоизоляции – есть распространение инфекции и итоги сродни чуме средневековья.
У нас полно недалёких людей, кто то решил утилизировать их, Вы в помощники утилизаторов вызвались?
“Полно недалеких людей” – Ваш девиз. Это уже все поняли
Кстати, Вы купили билет на Марс?
«Шатлы улетают в полночь»…
Если это шутка, то я не могу найти контрольное слово “лопата”, после которого надо смеяться. Или это Вы бредовые фантазии уже прямо в клавиатуру транслировать начали.
Почему же бредовые?
Не убивать же тех, кто до конца не осознаёт то, что Земля меняется.
А лопаткой можно и песочек Марса поковырять.
Применив все своё мировоззрение друг против друга.
Эдакая банка с пауками в виде планеты в назидание.
Значит все же фантазии. Будьте реалистом, как Хохол: ГУЛАГ, фуфайка и кирзачи. Ваше светлое будущее с репрессиями несогласных уже рядом. Скоро за малую пайку позубоскалите и позлорадствуете.
А Вы все не понимаете)))
https://zen.yandex.ru/media/id/5cb0b1278feaf000b3dc9ba3/ambicioznye-plany-ilona-maska-po-kolonizacii-marsa-na-blijaishee-stoletie-5cb0f591cc595b00b3b84ccf
Они думают, что летят в рай, но судьбой уготовано стать реальным адом.
Помните видео про психологические эксперименты над животными?)
Вселенная какая там по счету?
Кто то придумал потеху отправиться в один конец на Марс – остальные подхватили)
Хотя, я больше склонен верить в то, что расчет на Луну (кто знает, что там на обратной стороне Луны)
Маск отправит меня на Марс? Видео не помню, какая вселенная не знаю. Видимо, бредите.
ГУЛАГ только избранным.
Только коммуниЗдам и подгавкивающим.
А остальным этот КАЙФ в кирзачах не светит.
Будут как Кот и подмяукивающие довольстваться обоссаными подьездами.
Да портретами врачей на мусорках.
ПАМЯТЬ фуле.
На большее не способны и подьезд ОТМЫТЬ тоже
И чего особого?
Мексика и Бразилия тоже прямой помощи гражданам не оказывает.
Аргентина и Турция тоже.
Что не так?
А почему?
Спроси и я отвечу
Что спросить? Зачем врете?
Бразилия отдает в помощь населению 30 млрд. долларов. Из них около 16,7 млрд. долларов направятся на выплату социальной помощи (особенно, пенсионерам, которые получать доп. пенсию), 12 млрд. долларов пойдут на поддержку бизнеса.
Да ты чё.
Так и Россия тоже и бизнесу и населению отдаёт в помощь. ))
Тоже миллиарды ))
Зачем врёшь?
Просто тебе цука МАЛО…….
Но если население Европы,Америки и Китая наделали вот Это…..
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B7%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE&lr=239&clid=2196598
То русские рукожопы только в клаву тыкать.
НЕТ ТАКОГО В РОССИИ.
Не забиты склады излишками а стоянки ненужными НОВЫМИ авто.
Не заработали ничерта.
Потому и помощь такая
Кто последний в очереди этой пародии?