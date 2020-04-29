О чем нельзя говорить неполживым.

И опять все неполживые начали писать про бункер и про то, что Путин денег не раздал. При этом, они упорно игнорируют факт о том, что мы потихоньку выходим на плато при очень низких показателях смертности.

А игнорируют они его потому, что в этом случае придётся признать, что все было сделано правильно. Что подготовились. Что выбрали верный путь. Что самоизоляция дала положительный результат, который был бы ещё лучше, если бы не желание некоторых потусить на шашлыках да на митингах.

Много чего тогда пришлось бы признать.

А признавать не хочется. Масть не позволяет, да и от методичек, согласно контракту, отступать нельзя.

Вот и приходится концентрировать внимание на бункере со всеми вытекающими из этого аналогиями.

Вот и приходится выставлять себя глухими идиотами, которые упорно не хотят слышать и понимать сказанное.

Вот и приходится цепляться к мелочам, чтоб замылить главное.

Вот и приходится в очередной раз спекулировать на Дне Победы, скрупулёзно переводя затраты на салют в количество пенсий.

Вот и приходится жертвовать качеством своих проповедей, наполняя их какими-то совсем уж примитивными тезисами про «больные фантазии неадекватного лидера», которые пользуются успехом разве что у жителей соседней страны.

Потому что нельзя просто взять и сказать о том, что при условии сознательного поведения граждан на майские праздники сразу после их окончания страна начнёт постепенно возвращаться к обычному режиму.

Нельзя сказать, что нам понадобился всего месяц с небольшим для того, чтоб экспонента начала трансформироваться в плато.

Нельзя сказать и о том, что благодаря огромным усилиям, круглосуточной четкой, слаженной работе и невиданной доселе мобилизации, ценой огромных физических и моральных усилий нам удалось сохранить самое — человеческие жизни.

Нельзя сказать и о том, что ни один из прогнозов, которыми нас на протяжении нескольких месяцев ежедневно засыпали диванные эксперты, так и не сбылся.

Потому и приходится про бункер, про так и не сброшенные с вертолетов деньги, про «брошенных на произвол судьбы» представителей малого бизнеса из числа вебкам-моделей и примкнувших к ним бабулек с одной картофелиной, про «цифровой ГУЛАГ» и про прочие ужасы, которыми наполнена жизнь в «этой стране».

Ибо это — единственный способ хоть как-то оправдаться и сохранить лицо перед теми, кто искренне верил, что мы все обязательно скоро умрем если не от вируса, то от голода. Или от ожирения, полученного в результате затянувшегося на годы карантина.

Источник: https://news-front.info/2020/04/29/yuliya-vityazeva-o-chem-nelzya-govorit-nepolzhivym/