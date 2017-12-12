Независимые СМИ ? Как западных журналистов подкупают спецслужбы

Зачастую слышно как запад любит говорить о независимых СМИ, которые якобы работают самостоятельно и не имеют отношения к государственной пропаганде, но так ли это на самом деле? Мы проанализировали события на эту тему за последнюю пару лет.

В 2014 году германский журналист Удо Ульфкотте заявил о своем сотрудничестве со спецслужбами, причем не только немецкими, но и ЦРУ:

«Я публиковал под своим именем статьи, написанные агентами ЦРУ и других разведывательных служб, в особенности — немецкой секретной службы… В один прекрасный день агенты BND явились ко мне в кабинет в Frankfurter Allgemeine во Франкфурте. Они хотели, чтобы я написал статью о Ливии и полковнике Муаммаре Каддафи… Они дали мне всю необходимую секретную информацию и попросили подписаться под статьей».

«Секретная информация» заключалась в том, что Каддафи строит завод по изготовлению химического оружия. Ульфкотте впоследствии признал свой проступок и даже написал книгу «Купленные журналисты»:

«Я делал неправильные вещи. Я делал их, чтобы манипулировать людьми, это была пропаганда. И мои коллеги тоже занимаются подобными вещами, потому что им заплатили. И речь идет о журналистах не только в Германии, но во всей Европе».

Не чураются западные СМИ и прямой лжи. Например, 20 мая 2014 года в немецкой газете ARD появилась заметка об убийстве двух жителей Красноармейска ополченцами, хотя это было дело рук украинских силовиков. Впоследствии ARD даже опубликовало опровержение, но информация-то уже прошла, со множеством перепостов и ссылок, и толку от этого опровержения? Государственный немецкий телеканал ZDF также внаглую подделывал материал: в «документальном» фильме о событиях в Донбассе сняли подставное лицо. Юрий Лабыскин, безработный из Калининграда, сыгравший эту роль, рассказывает:

«К вопросу, видел ли я русских военных, он меня готовил очень долго. Объяснял, как сформулировать, как рассказать… Требовал: „Дословно говори, как я тебе скажу: записывай… а потом мне перескажешь, и я уже буду тебя корректировать“».

Свежая новость: бывший руководитель студии ZDF в Бонне Вольфганг Херлес в эфире радиостанции Deutschlandfunk сделал заявление – власти давали указания «о чем говорить» еще со времен объединения ГДР и ФРГ:

«Тогда мы не могли говорить ничего негативного о новых федеральных землях. Сегодня нельзя говорить ничего плохого о беженцах. Такая правительственная журналистика ведет к тому, что люди перестают нам доверять».

Конечно, подобное происходит не только в Германии. Так, даже глава управляющего органа корпорации BBC Рона Фейрхед не выдержала:

«Общественность видит необходимость в независимом наблюдении и регулировании, и она хочет, чтобы этим занимался отдельный орган, представляющий налогоплательщиков, а не политиков, – заявила Фейрхед, отмечая „тенденцию некоторых комитетов ставить вопросы перед руководством BBC относительно редакционных решений“».

Эдвард Сноуден в интервью First Look Media указывал, что спецслужбы Великобритании активно вмешиваются в формирование «правильного» общественного мнения:

В ЦПС существуют программы, способные «корректировать» процессы онлайн-голосования, а также отслеживать публикации в соцсетях и в целом активность интернет-пользователей. Кроме того, сотрудники службы могут искусственно увеличить трафик того или иного сайта, «вскрывать» фото, защищенные настройками приватности, а также размещать поддельные сообщения в Facebook на страницах различных людей и перехватывать сообщения электронной почты…

Эдвард Сноуден

Впрочем, для того чтобы подкручивать результаты голосования в интернете, не обязательно быть сотрудниками спецслужб. Помнится, ког

Посмотреть полностью: < ![CDATA[ ]]> http://politrussia.com/world/chetvertaya-vlast-pod…< ![CDATA[]]>да в 2008 году заработал проект «Имя России», то работа счетчика голосования была весьма своеобразной: сам наблюдал, как за полтора часа у Сталина добавилось 34 голоса, а у Николая II — 21 тыс., при этом по всему интернету пишутся сообщения от голосовавших за Сталина на тему «голосовал, но счетчик не изменяется». Особенно умилило, когда на сайте появилась надпись «счетчик обрабатывает голос в течение нескольких минут», поэтому-то, мол, вы и не видите свой голос.

Вернемся к давлению спецслужб. За океаном та же картина: Human Rights Watch и Американский союз за гражданские свободы заявили, что секретные службы Америки не только прослушивают разговоры и читают переписку журналистов, но и оказывают давление на прессу в плане содержания публикаций. Кирилл Вишнепольский, главред Русского Newsweek, рассказывает:

«У нас был внутренний рецензент, западный человек, билингва, который для американцев читал каждый номер русского „Ньюсвика“. Каждую неделю я получал тот же отчет, что и американские издатели. И, безусловно, в каждом отчете автор журил нас за слишком узкий подход к политике, указывал на то, что мы недостаточно раскрыли „кровавость“ текущего режима».

Осенью прошлого года в США имел место скандал с «независимыми глобальными СМИ»: выяснилось, что журналистка телеканала CNN Элис Лаббот писала материалы по прямому указанию из Госдепа, на что журналист Крис Хеджес сказал, что все ведущие американские СМИ так или иначе связаны с политиками: им нужна эксклюзивная информация, а взамен исполняются политические заказы.

Причем дисциплина в этом плане очень жесткая. Помните, как в прошлом году с «Радио Свобода» выгнали Андрея Бабицкого? Известнейший оппозиционер, ветеран либеральной журналистики, активно пропагандирующий антироссийскую позицию во время наведения порядка в Чечне, и пр., и пр., просто опубликовал иллюстрацию ко всем известным фактам:

«Я снял на видео эксгумацию четырех тел — двух гражданских и двух повстанцев. По свидетельству местных, это были вовсе не ополченцы, а простые жители деревни Новосветловка. Их убили украинские добровольцы из батальона „Айдар“».

Бабицкий даже не прокомментировал материал, просто отправил материалы съемки в редакцию:

«Видео разместили на сайте. Сразу же у националистов, сидящих в украинской редакции „Радио Свобода“, случился приступ истерии. Произошел ужасный скандал. При этом, я выложил только видео, на котором было то, что я действительно видел. Не было никакого моего комментария».

Подобных иллюстраций к назначению правильного мнения можно подобрать множество. Вот еще одно, которое меня особенно впечатлило: в октябре прошлого года на канале CNN корреспондент Мэтью Чанс именовал террористов, действовавших в Беслане и Москве, «повстанцами»:

«Захват московского театра в 2002 году, когда чеченские повстанцы удерживали в заложниках весь зрительный зал. Российские спецподразделения применили загадочный смертоносный газ. В результате погибли 130 заложников».

«Повстанцы», ага. И виноват, конечно же, во всем спецназ. Не «повстанцы» же, правда ведь?

Не удивительно, что доверие к СМИ понижается. В США опрос, проведенный Rasmussen Reports, показал:

«Лишь 7% заявили о своем абсолютном доверии прессе и ТВ, тогда как 38% выразили недоверие и 60% назвали журналистов „в какой-то мере“ надежным источником информации».

Интересно сравнить с отечественными СМИ и отношением к ним граждан. К сожалению, опросы такого рода проводятся без дифференциации на группы, поэтому результаты получаются искаженными. Я лично ни разу не встречал откровенного вранья на солидных патриотических ресурсах (умолчания, понятно, бывают), а вот либеральные СМИ… В самом деле, как отвечать на вопрос: «Доверяете ли вы СМИ?»? Одно дело, скажем, RTили телеканал «Звезда», и совсем другое — «Эхо Москвы».

Согласно опросу ФОМ в апреле прошлого года, 57% опрошенных считают, что российские СМИ объективно освещают события в стране, что необъективно — 29% (что на 5% больше, чем в прошлом году). При этом треть респондентов считает, что информацию по некоторым темам допустимо искажать: военная тайна, работа спецслужб и обеспечение обороноспособности страны в целом. Показательно, что государственным СМИ доверяет 70% населения, негосударственным — лишь 11%. Думаю, неполживые журналисты увидят в этом «исконную тягу русских к рабству»; но если сравнить, кто чаще лжет и кто как подает информацию, причина станет очевидной.

Опрос ВЦИОМ в мае 2015 года показал, что основным источником новостей остается телевидение (62% населения), интернет — лишь для 16% респондентов, которым доверяет 20% опрошенных, а 23% «скорее доверяют». Впрочем, и здесь имеется аналогичное смешение: «55% россиян охотнее воспримут версию, преподнесенную в телеэфире; интерпретациям различных интернет-ресурсов, в том числе блогов и соцсетей, скорее поверят 18% россиян». Ну как можно смешивать солидные интернет-ресурсы или даже просто ответственные патриотические, такие как «Политическая Россия», и блогеров из Вконтакте?

Показательно, что уровень доверия к центральным российским СМИ остается на высоком уровне — три четверти доверяют и скорее доверяют центральному ТВ, каждый второй — центральной прессе и радио. А вот если в 2007 году зарубежным СМИ не доверяло только 7% опрошенных, в 2012-м — 19%, то в 2015-м — уже 50% (и «скорее не доверяют» еще 19%).

Что можно сказать в связи с вышесказанным? СМИ не зря называют «четвертой властью»: они имеют значительное влияние на массовое сознание. Не удивительно, что спецслужбы Запада активно используют их для формирования общественного мнения.

Честно говоря, реально непредвзятых СМИ в природе не существует: у каждого издания есть своя задача. Это нормально, просто надо анализировать предоставляемую информацию с учетом профиля издания: «это патриотический взгляд на ситуацию», а «это либеральное видение ситуации». Отвращение вызывает не предоставление информации в определенном ключе, а проституирование вида «своего мнения нет, как скажут, так и напишем».

Андрей Борцов