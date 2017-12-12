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Независимые СМИ ? Как западных журналистов подкупают спецслужбы

19:44. 12 декабря 2017 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:

Зачастую слышно как запад любит говорить о независимых СМИ, которые якобы работают самостоятельно и не имеют отношения к государственной пропаганде, но так ли это на самом деле? Мы проанализировали события на эту тему за последнюю пару лет.

В 2014 году германский журналист Удо Ульфкотте заявил о своем сотрудничестве со спецслужбами, причем не только немецкими, но и ЦРУ:

«Я публиковал под своим именем статьи, написанные агентами ЦРУ и других разведывательных служб, в особенности — немецкой секретной службы В один прекрасный день агенты BND явились ко мне в кабинет в Frankfurter Allgemeine во Франкфурте. Они хотели, чтобы я написал статью о Ливии и полковнике Муаммаре Каддафи… Они дали мне всю необходимую секретную информацию и попросили подписаться под статьей».

«Секретная информация» заключалась в том, что Каддафи строит завод по изготовлению химического оружия. Ульфкотте впоследствии признал свой проступок и даже написал книгу «Купленные журналисты»:

«Я делал неправильные вещи. Я делал их, чтобы манипулировать людьми, это была пропаганда. И мои коллеги тоже занимаются подобными вещами, потому что им заплатили. И речь идет о журналистах не только в Германии, но во всей Европе».

Не чураются западные СМИ и прямой лжи. Например, 20 мая 2014 года в немецкой газете ARD появилась заметка об убийстве двух жителей Красноармейска ополченцами, хотя это было дело рук украинских силовиков. Впоследствии ARD даже опубликовало опровержение, но информация-то уже прошла, со множеством перепостов и ссылок, и толку от этого опровержения? Государственный немецкий телеканал ZDF также внаглую подделывал материал: в «документальном» фильме о событиях в Донбассе сняли подставное лицо. Юрий Лабыскин, безработный из Калининграда, сыгравший эту роль, рассказывает:

«К вопросу, видел ли я русских военных, он меня готовил очень долго. Объяснял, как сформулировать, как рассказать… Требовал: „Дословно говори, как я тебе скажу: записывай… а потом мне перескажешь, и я уже буду тебя корректировать“».

Свежая новость: бывший руководитель студии ZDF в Бонне Вольфганг Херлес в эфире радиостанции Deutschlandfunk сделал заявление  власти давали указания «о чем говорить» еще со времен объединения ГДР и ФРГ:

«Тогда мы не могли говорить ничего негативного о новых федеральных землях. Сегодня нельзя говорить ничего плохого о беженцах. Такая правительственная журналистика ведет к тому, что люди перестают нам доверять».

Конечно, подобное происходит не только в Германии. Так, даже глава управляющего органа корпорации BBC Рона Фейрхед не выдержала:

«Общественность видит необходимость в независимом наблюдении и регулировании, и она хочет, чтобы этим занимался отдельный орган, представляющий налогоплательщиков, а не политиков, – заявила Фейрхед, отмечая „тенденцию некоторых комитетов ставить вопросы перед руководством BBC относительно редакционных решений“».

Эдвард Сноуден в интервью First Look Media указывал, что спецслужбы Великобритании активно вмешиваются в формирование «правильного» общественного мнения:

В ЦПС существуют программы, способные «корректировать» процессы онлайн-голосования, а также отслеживать публикации в соцсетях и в целом активность интернет-пользователей. Кроме того, сотрудники службы могут искусственно увеличить трафик того или иного сайта, «вскрывать» фото, защищенные настройками приватности, а также размещать поддельные сообщения в Facebook на страницах различных людей и перехватывать сообщения электронной почты…

Эдвард Сноуден

Впрочем, для того чтобы подкручивать результаты голосования в интернете, не обязательно быть сотрудниками спецслужб. Помнится, ког
Посмотреть полностью: < ![CDATA[]]>http://politrussia.com/world/chetvertaya-vlast-pod…< ![CDATA[]]>да в 2008 году заработал проект «Имя России», то работа счетчика голосования была весьма своеобразной: сам наблюдал, как за полтора часа у Сталина добавилось 34 голоса, а у Николая II  21 тыс., при этом по всему интернету пишутся сообщения от голосовавших за Сталина на тему «голосовал, но счетчик не изменяется». Особенно умилило, когда на сайте появилась надпись «счетчик обрабатывает голос в течение нескольких минут», поэтому-то, мол, вы и не видите свой голос.

Вернемся к давлению спецслужб. За океаном та же картина: Human Rights Watch и Американский союз за гражданские свободы заявили, что секретные службы Америки не только прослушивают разговоры и читают переписку журналистов, но и оказывают давление на прессу в плане содержания публикаций. Кирилл Вишнепольский, главред Русского Newsweek, рассказывает:

«У нас был внутренний рецензент, западный человек, билингва, который для американцев читал каждый номер русского „Ньюсвика“. Каждую неделю я получал тот же отчет, что и американские издатели. И, безусловно, в каждом отчете автор журил нас за слишком узкий подход к политике, указывал на то, что мы недостаточно раскрыли „кровавость“ текущего режима».

Осенью прошлого года в США имел место скандал с «независимыми глобальными СМИ»: выяснилось, что журналистка телеканала CNN Элис Лаббот писала материалы по прямому указанию из Госдепа, на что журналист Крис Хеджес сказал, что все ведущие американские СМИ так или иначе связаны с политиками: им нужна эксклюзивная информация, а взамен исполняются политические заказы.

Причем дисциплина в этом плане очень жесткая. Помните, как в прошлом году с «Радио Свобода» выгнали Андрея Бабицкого? Известнейший оппозиционер, ветеран либеральной журналистики, активно пропагандирующий антироссийскую позицию во время наведения порядка в Чечне, и пр., и пр., просто опубликовал иллюстрацию ко всем известным фактам:

«Я снял на видео эксгумацию четырех тел — двух гражданских и двух повстанцев. По свидетельству местных, это были вовсе не ополченцы, а простые жители деревни Новосветловка. Их убили украинские добровольцы из батальона „Айдар“».

Бабицкий даже не прокомментировал материал, просто отправил материалы съемки в редакцию:

«Видео разместили на сайте. Сразу же у националистов, сидящих в украинской редакции „Радио Свобода“, случился приступ истерии. Произошел ужасный скандал. При этом, я выложил только видео, на котором было то, что я действительно видел. Не было никакого моего комментария».

Подобных иллюстраций к назначению правильного мнения можно подобрать множество. Вот еще одно, которое меня особенно впечатлило: в октябре прошлого года на канале CNN корреспондент Мэтью Чанс именовал террористов, действовавших в Беслане и Москве, «повстанцами»:

«Захват московского театра в 2002 году, когда чеченские повстанцы удерживали в заложниках весь зрительный зал. Российские спецподразделения применили загадочный смертоносный газ. В результате погибли 130 заложников».

«Повстанцы», ага. И виноват, конечно же, во всем спецназ. Не «повстанцы» же, правда ведь?

Не удивительно, что доверие к СМИ понижается. В США опрос, проведенный Rasmussen Reports, показал:

«Лишь 7% заявили о своем абсолютном доверии прессе и ТВ, тогда как 38% выразили недоверие и 60% назвали журналистов „в какой-то мере“ надежным источником информации».

Интересно сравнить с отечественными СМИ и отношением к ним граждан. К сожалению, опросы такого рода проводятся без дифференциации на группы, поэтому результаты получаются искаженными. Я лично ни разу не встречал откровенного вранья на солидных патриотических ресурсах (умолчания, понятно, бывают), а вот либеральные СМИ… В самом деле, как отвечать на вопрос: «Доверяете ли вы СМИ?»? Одно дело, скажем, RTили телеканал «Звезда», и совсем другое — «Эхо Москвы».

Согласно опросу ФОМ в апреле прошлого года, 57% опрошенных считают, что российские СМИ объективно освещают события в стране, что необъективно — 29% (что на 5% больше, чем в прошлом году). При этом треть респондентов считает, что информацию по некоторым темам допустимо искажать: военная тайна, работа спецслужб и обеспечение обороноспособности страны в целом. Показательно, что государственным СМИ доверяет 70% населения, негосударственным — лишь 11%. Думаю, неполживые журналисты увидят в этом «исконную тягу русских к рабству»; но если сравнить, кто чаще лжет и кто как подает информацию, причина станет очевидной.

Опрос ВЦИОМ в мае 2015 года показал, что основным источником новостей остается телевидение (62% населения), интернет — лишь для 16% респондентов, которым доверяет 20% опрошенных, а 23% «скорее доверяют». Впрочем, и здесь имеется аналогичное смешение: «55% россиян охотнее воспримут версию, преподнесенную в телеэфире; интерпретациям различных интернет-ресурсов, в том числе блогов и соцсетей, скорее поверят 18% россиян». Ну как можно смешивать солидные интернет-ресурсы или даже просто ответственные патриотические, такие как «Политическая Россия», и блогеров из Вконтакте?

Показательно, что уровень доверия к центральным российским СМИ остается на высоком уровне — три четверти доверяют и скорее доверяют центральному ТВ, каждый второй — центральной прессе и радио. А вот если в 2007 году зарубежным СМИ не доверяло только 7% опрошенных, в 2012-м — 19%, то в 2015-м — уже 50% (и «скорее не доверяют» еще 19%).

Что можно сказать в связи с вышесказанным? СМИ не зря называют «четвертой властью»: они имеют значительное влияние на массовое сознание. Не удивительно, что спецслужбы Запада активно используют их для формирования общественного мнения.

Честно говоря, реально непредвзятых СМИ в природе не существует: у каждого издания есть своя задача. Это нормально, просто надо анализировать предоставляемую информацию с учетом профиля издания: «это патриотический взгляд на ситуацию», а «это либеральное видение ситуации». Отвращение вызывает не предоставление информации в определенном ключе, а проституирование вида «своего мнения нет, как скажут, так и напишем».

Андрей Борцов

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Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 6432 5616
    Вячеслав 12 декабря 2017 в 20:25 Ссылка Пометить
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    Словосочетание “независимые СМИ” (Средства Массовой Иудизации) сродни добродетельному педофилу… Сейчас никто и ничто независимым просто быть не может… Тем более в это дурацкое продажное время…

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