Как космический корабль-гигант повлияет на мировую экономику.

Компания SpaceX приближается к своей главной цели — созданию самого крупного в истории космического корабля Starship. Несмотря на некоторые неудачи на начальных этапах испытаний, почти наверняка SpaceX добьется успеха в этой работе, так как у компании есть необходимые ресурсы, которые значительно вырастут после коммерческого запуска созвездия спутников Starlink. Но важно ли появления корабля-гиганта для мировой экономики?

Космический корабль (КК) SpaceX Starship — уникальное сооружение с возможностями, которых не было ни у одного космического аппарата, включая пилотируемые шаттлы. Прежде всего, Starship, в отличие от шаттлов, будет взлетать на тяге 37 ракетных двигателей Raptor полностью многоразовой ракеты BFR. У этой транспортной системы не будет обтекателей, твердотопливных ускорителей и прочих одноразовых изделий. Благодаря этому несколько пусков BFR с КК Starship будут стоить, как один запуск меньшей по мощности одноразовой тяжелой ракеты SLS.

У самого корабля Starship шесть двигателей Raptor, при весе корабля около 100 тонн он сможет нести очень много топлива — до 1200 тонн. Это обеспечивает кораблю возможность совершать быстрые разгоны и торможения в регулярных рейсах, например, к Луне. SpaceX уже выиграла конкурс на транспортное снабжение окололунной станции Gateway. После появления Starship компания получит абсолютное превосходство в выводе габаритной и тяжелой полезной нагрузки, е перемещении между планетами, спутниками и астероидами.

Дело в том, что диаметр грузового отсека у Starship около 8 м, а длина — 19 м с возможностью расширения до 22 м. При этом у BFR регулируемая тяга двигателей, что позволит кораблю Starship выводить в космос хрупкие космические телескопы или геостационарные спутники. Более того, специальная система даст возможность не только выталкивать полезную нагрузку на заданную орбиту, но и снимать ее с орбиты, например для ремонта внутри грузового отсека или на Земле.

В полностью пассажирском варианте Starship предложит комфорт, ранее невиданный на космических кораблях. Благодаря этому путешествие на Марс станет доступно не только хорошо обученным космонавтам с крепкой психикой. Кроме того, чем больше корабль — тем он безопаснее благодаря многократному резервированию и возможности наращивать мощности жизнеобеспечения.

На Земле специальный вариант Starship планируется применять для быстрых межконтинентальных перелетов.

В настоящее время многие планы SpaceX выглядят сказкой, однако появление Starship привлечет в космос большие деньги. Аналогичным образом это произошло с коммерческим судоходством, когда в 1950-х годах появились первые крупные контейнеровозы. Через 50 лет глобальный флот таких судов достиг почти 7000. В данном случае появление больших контейнеровозов создало рынок дешевых морских перевозок, которым пользуются, в том числе, миллионы оналайн-покупателей.

Starship также может создать такой рынок, обеспечивая доставку добывающего оборудования на Луну и астероиды, предложить беспрецедентные услуги в сфере туризма и перемещения между планетами. Для многих компаний это станет возможностью для роста продаж. Например, для компании Maxar Technologies Ltd. (MAXR, NYSE) откроются возможности для увеличения выпуска космических аппаратов и робототехнических систем для строительства и ремонта в космосе.

На торгах 24 апреля акция MAXR стоила $10,07.

Источник: https://ffin.ru/market/future/88509/