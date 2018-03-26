В фантастических фильмах показывают, как космические корабли летят к планетам через астероидное поле, они ловко уклоняются от крупных планетоидов и ещё более ловко отстреливаются от мелких астероидов. Возникает закономерный вопрос: «Если пространство трёхмерное, не проще ли сверху или снизу облететь опасное препятствие?»

Задавшись этим вопросом можно найти много интересного о строении нашей Солнечной системы. Представление человека об оной ограничивается несколькими планетами, о которых старшие поколения узнавали в школе на уроках астрономии. Последние несколько десятилетий такую дисциплину не изучали вообще.

Попробуем немного расширить своё восприятие реальности, рассматривая существующую информацию о Солнечной системе (рис.1).

Рис.1. Схема Солнечной системы.

В нашей Солнечной системе существует астероидный пояс между Марсом и Юпитером Учёные, анализируя факты, больше склоняются к тому, что данный пояс образовался в результате разрушения одной из планет Солнечной системы.

Этот астероидный пояс не единственный, существует ещё две отдалённые области, называемые по именам астрономов, предсказавших их существование – Джерард Койпер и Ян Оорт – это Пояс Койпера и Облако Оорта. Пояс Койпера (рис.2) находится в диапазоне между орбитой Нептуна 30 а.е. и расстоянием от Солнца примерно в 55 а.е.*

По представлениям учёных астрономов Пояс Койпера, как и пояс астероидов, состоит из малых тел. Но в отличие от объектов пояса астероидов, которые в основном состоят из горных пород и металлов, объекты Пояса Койпера сформированы в своём большинстве из летучих веществ (называемых льдами), таких как метан, аммиак и вода.

Рис. 2. Иллюстрированное изображение Пояса Койпера

Через область пояса Койпера так же проходят орбиты планет Солнечной системы. К таким планетам относятся Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида и множество других. Ещё множество объектов и даже карликовая планета Седна имеет орбиту движения вокруг Солнца, но сами орбиты выходят за пределы пояса Койпера (рис.3). Кстати, орбита Плутона так же выходит из этой зоны. В эту же категорию попала и загадочная планета, у которой пока нет названия и говорят о ней просто – «Planet 9».

Рис. 3. Схема орбит планет и малых тел Солнечной системы выходящих за пределы пояса Койпера. Пояс Койпера обозначен зелёной окружностью.

Оказывается, на этом границы нашей Солнечной системы не заканчиваются. Существует ещё одно образование, это облако Оорта (рис.4). Объекты в Поясе Койпера и в Облаке Оорта, предположительно, являются остатками от формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад.

Рис. 4. Солнечная система. Облако Оорта. Соотношение размеров.

Удивительным в его форме являются пустоты внутри самого облака, объяснить происхождение которых официальная наука не может. Учёными принято делить облако Оорта на внутреннее и внешнее (рис.5). Инструментально существование Облака Оорта не подтверждено, однако многие косвенные факты указывают на его существование. Астрономы пока только предполагают, что объекты, составляющие облако Оорта, сформировались около Солнца и были рассеяны далеко в космос на раннем этапе формирования Солнечной системы.

Рис. 5. Строение Облака Оорта.

Внутреннее облако – это расширяющийся из центра луч, а сферическим облако становиться за пределами расстояния в 5 000 а.е. и край его находится примерно в 100 000. а.е. от Солнца (рис.6). По другим оценкам внутреннее облако Оорта лежит в диапазоне до 20 000 а.е., а внешнее до 200 000 а.е. Учёные предполагают, что объекты в облаке Оорта в значительной степени состоят из водяных, аммиачных и метановых льдов, но могут присутствовать и скалистые объекты, то есть астероиды. Астрономы Джон Матис (John Matese) и Даниэль Уитмир (Daniel Whitmire) утверждают, что на внутренней границе облака Оорта (30 000 а.е.) существует планета газовый гигант < ![CDATA[ ]]> Тюхе< ![CDATA[]]> и, возможно, она не единственный житель этой зоны.

Рис. 6. Схема расстояний объектов нашей планетарной системы от Солнца в астрономических единицах.

Если взглянуть на нашу Солнечную систему «издалека», то получается все орбиты планет, два астероидных пояса и внутреннее облако Оорта лежат в плоскости эклиптики. У Солнечной системы появляются чётко выраженные направления верха и низа, значит существуют факторы, определяющие такое строение. А с удалением от эпицентра взрыва, то есть звезды, эти факторы исчезают. Внешнее Облако Оорта образует структуру похожую на шар. Давайте «доберёмся» до края Солнечной системы и постараемся лучше понять её устройство.

Для этого обратимся к знаниям русского учёного Николая Викторовича Левашова.

В его книге «Неоднородная Вселенная» описывается процесс образования звезд и планетарных систем.

В космосе существует множество первичных материй. Первичные материи обладают конечными свойствами и качествами, из них может образоваться вещество. Наше пространство-вселенная образовано из семи первичных материй. Фотоны оптического диапазона на уровне микропространства являются основой нашей Вселенной. Эти материи образуют всё вещество нашей Вселенной. Наше пространство-вселенная только часть системы пространств, и оно находится межу двумя другими пространствами-вселенными отличающимися количеством первичных материй их образующих. Вышележащее имеет в своём составе 8, а нижележащее 6 первичных материй. Такое распределение материй определяет направление перетекания вещества из одного пространства в другое, от большего к меньшему.

При смыкании нашего пространства-вселенной с вышележащим образуется канал, по которому вещество из пространства-вселенной образованного 8-ю первичными материями начинает перетекать в наше пространство-вселенную образованного 7-ю первичными материями. В этой зоне происходит распад вещества вышележащего пространства и синтез вещества нашего пространства-вселенной.

В результате этого процесса в зоне смыкания накапливается 8-я материя, которая не может образовать вещество в нашем пространстве-вселенной. Это приводит к возникновению условий, при которых часть образовавшегося вещества распадается на составные части. Возникает термоядерная реакция и для нашего пространства-вселенной, образуется звезда.

В зоне смыкания, в первую очередь, начинают образовываться самые лёгкие и устойчивые элементы, для нашей вселенной это водород. На такой стадии развития звезда называется голубым гигантом. Следующим этапом формирования звезды становится синтез более тяжёлых элементов из водорода в результате термоядерных реакций. Звезда начинает излучать целый спектр волн (рис.7).

Рис. 7 Образование звезды. (Взято из книги Левашов Н.В. Неоднородная Вселенная. 2006. Гава 2.5. Природа образования планетарных систем. Рис.2.5.1.)

Нужно отметить, что в зоне смыкания синтез водорода при распаде вещества вышележащего пространства-вселенной и синтез более тяжёлых элементов из водорода происходит одновременно. В процессе термоядерных реакций, нарушается баланс излучения в зоне смыкания. Интенсивность излучения поверхности звезды отличается от интенсивности излучения в её объёме. Первичные материи начинают накапливаться внутри звезды. Со временем этот процесс приводит к взрыву сверхновой звезды. Взрыв сверхновой порождает продольные колебания мерности пространства вокруг звезды.Мерность– квантование (разделение) пространства в соответствии со свойствами и качествами первичных материй.

Во время взрыва происходит выброс поверхностных слоёв звезды, которые состоят в основном из наиболее лёгких элементов (рис.8). Только теперь, в полной мере, можно говорить о звезде как о Солнце – элементе будущей планетарной системы.

Рис. 8. Взрыв сверхновой. (Взято из книги Левашов Н.В. Неоднородная Вселенная. 2006. Гава 2.5. Природа образования планетарных систем. Рис.2.5.2.)

По законам физики продольные колебания от взрыва должны распространяться в пространстве во все стороны от эпицентра, если не имеют препятствий и мощность взрыва недостаточна для преодоления этих ограничивающих факторов. Материя, разлетаясь, должна себя вести соответствующим образом. Поскольку наше пространство-вселенная находится между двумя другими пространствами-вселенными, которые оказывают на него влияние, то продольные колебания мерности после взрыва сверхновой будут иметь форму аналогичную кругам на воде и создадут искривление нашего пространства повторяющее эту форму (рис. 9). Если бы такого влияния не было, мы наблюдали бы взрыв приближённый к сферической форме.

Рис. 9. Сверхновая звезда SN 1987A, 1990. Фото телескоп Hubble, проект NASA и ESA.

Мощности взрыва звезды недостаточно, чтобы исключить влияние пространств. Поэтому направление взрыва и выброса вещества будут задавать пространство-вселенная, в состав которой входит восемь первичных материй и пространство-вселенная сформированная из шести первичных материй. Более приземлённым примером этого может послужить взрыв ядерной бомбы (рис. 10), когда, из-за разности состава и плотности слоёв атмосферы, взрыв распространяется в определённом слое между двумя другими образуя концентрические волны.

Рис. 10. Фото взрыва ядерной бомбы.

Вещество и первичные материи, после взрыва сверхновой, разлетаясь оказываются в зонах искривления пространства. В этих зонах искривления начинается процесс синтеза вещества, а впоследствии образование планет. Когда планеты сформируются, то они компенсируют искривление пространства и вещество в этих зонах уже не сможет активно синтезироваться, но искривления пространства в виде концентрических волн останутся – это орбиты, по которым движутся планеты и зоны астероидных полей (рис. 11).

Чем ближе зона искривления пространства к звезде, тем перепад мерности более ярко выражен. Можно сказать, он более резкий, а амплитуда колебания мерности увеличивается с удалением от зоны смыкания пространств-вселенных. Поэтому ближние к звезде планеты будут меньшего размера и будут содержать большую долю тяжёлых элементов. Таким образом, устойчивых тяжёлых элементов больше всего на Меркурии и, соответственно, по мере убывания доли тяжёлых элементов идут – Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон. Пояс Койпера будет содержать преимущественно лёгкие элементы, как и облако Оорта, а потенциальные планеты могут быть газовыми гигантами.

Рис. 11. Образование планетарных систем. (Взято из книги Левашов Н.В. Неоднородная Вселенная.2006. Гава 2.5. Природа образования планетарных систем. Рис.2.5.4.)

С удалением от эпицентра взрыва сверхновой продольные колебания мерности, влияющие на образование орбит планет и формирование пояса Койпера, а также на образование внутреннего облака Оорта, затухают. Искривление пространства исчезает. Таким образом материя будет разлетаться сначала в пределах зон искривления пространства, а потом (как вода в фонтане) ниспадать с двух сторон, когда искривление пространства исчезнет (рис. 12).

Грубо говоря получится «шар» с пустотами внутри, где пустоты – это зоны искривления пространства, образованные продольными колебаниями мерности после взрыва сверхновой, в которых материя сконцентрирована в виде планет и астероидных поясов.

Рис. 12. Солнечная система. Схема.

Фактом, подтверждающим именно такой процесс образования Солнечной системы, является наличие различных свойств облака Оорта на разной удаленности от Солнца. Во внутреннем облаке Оорта движение кометных тел ничем не отличается от привычного движения планет. Они обладают стабильными и, в большинстве случаев, круговыми орбитами в плоскости эклиптики. А во внешней части облака кометы движутся хаотично и в разных направлениях.

После взрыва сверхновой и образования планетарной системы процесс распада вещества вышележащего пространства-вселенной и синтеза вещества нашего пространства-вселенной, в зоне смыкания, продолжается до тех пор, пока звезда вновь не достигнет критического состояния и не взорвётся. Либо тяжёлые элементы звезды повлияют на зону смыкания пространств таким образом, что процесс синтеза и распада прекратится – звезда погаснет. Эти процессы могут происходить миллиарды лет.

Поэтому, отвечая на вопрос, заданный в начале, о полёте через астероидное поле необходимо уточнить, где мы его преодолеваем внутри Солнечной системы или за его пределами. Кроме того, при определении направления полёта в космосе и в планетарной системе, возникает необходимость учитывать влияние соседствующих пространств и зон искривлений.

*а.е. - АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА, единица длины, применяемая в астрономии, для измерения расстояний в пределах Солнечной системы. Равна среднему расстоянию от Земли до Солнца; 1 астрономическая единица = 149,6 млн. км

Александр Каракулько