Эпоха трех Солнц
10:50. 22 марта 2018 Просмотров - 50 Один комментарий Опубликовал: brahman
Около 70 000 лет назад, маленькая красноватая звезда приблизилась к Солнечной системе и возмутила свой гравитацией кометы и астероиды. Астрономы из Мадридского университета Комплутенсе (Испания) и Кембриджского университета (Великобритания) подтвердили, что движение некоторых из этих объектов по-прежнему обусловлено этой звездной встречей.
Астрономы нашли новые доказательства вторжения в Солнечную систему звезды Шольца.
Звезда Шольца, названная в честь немецкого астронома, который ее обнаружил, приблизилась к Солнцу менее чем на один световой год. Сегодня звезда уже удалена на расстояние 20 световых лет, но 70 000 лет назад она вошла в облако Оорта, хранилище транснептуновых объектов на границе Солнечной системы. Детали открытия были освещены в 2015 году группой астрономов во главе с профессором Эриком Мамажеком из Университета Рочестера (США) в журнале The Astrophysical Journal Letters.
В wikipedia утверждается, что звезда Шольца прошла на расстоянии всего 52 000 а. е. (0,25 пк; 0,8 св. лет) от нашего Солнца. И судя по датировке события (даже по официальной науке), человек застал его.
Ученые проанализировали около 340 объектов Солнечной системы с гиперболическими орбитами (V-образными, а не типичными эллиптическими). Они обнаружили, что на траекторию некоторых из них до сих пор влияет сближение со звездой Шольца.
Звезда Шольца (двойная система, состоящая из красного и коричневого карликов) в момент сближения с Солнцем в представлении художника.
Звезда Шольца на самом деле представляет собой двойную систему, образованную небольшим красным карликом (9% массы Солнца), вокруг которого вращается менее яркий и маленький коричневый карлик. Вполне возможно, что наши предки рассмотрели в ночи их слабый красноватый свет. А может тогда их светимость была выше и на небе было видно три солнца. Не исключено, что и ночью было светло и климат был более ровный и теплый по причине повышенного излучения от объектов. И это могло длиться столетиями или даже тысячелетиями!
Может это объясняет теплый климат, буйство растительности и животного мира даже в приполярных областях?
Читаем новость дальше:
«Используя цифровое моделирование, мы вычислили радиант этих объектов. В принципе, можно было ожидать, что они равномерно распределены в небе, особенно если учесть, что их родина – облако Оорта, однако наша находка очень отличалась от прогнозов: статистически значимое накопление радиантов оказалось в направлении созвездия Близнецов, что соответствует встрече со звездой Шольца», – объясняет Карлос де ла Фуэнте Маркос.
Момент, когда эта звезда прошла вблизи от нас, и ее положение, вычисленные в 2015 году, совпали с данными нового исследования. «Маловероятно, что совпали и место, и время», — говорит Карлос Де Ла Фуэнте Маркос. Представленное моделирование предполагает, что звезда Шольца приблизилась всего на 0,6 светового года, что в исследовании 2015 года оценивалось как нижний предел сближения. Ученые уверены, что новые исследования и наблюдения подтвердят идею о том, что эта она сближалась с нами в относительно недавний период.
Источник
***
После прочтения этой научной новости вспомнилась информация из одного источника. Сейчас он признан экстремистской литературой. Если вкратце, там приведена хронология, древний календарь с ключевыми событиями:
От Времени Трёх Солнц (602 374 г. до н. э.), описываемого как астрономическое событие сближения Солнечной системы с краем рукава Галактики (?), в результате чего две ближайших звезды оказались видимы на небе Земли так же ясно, как и Солнце.
Текст приведен в качестве ознакомительного и не является пропагандой экстремистской литературы. В данном случае нас интересуют лишь цифры и события, описываемые в источнике, а не та информация, за которую издание по решению суда было признано таковым.
Датировка события иная, но само событие по количеству звезд совпадает. К этой информации можно относиться по-разному. Не буду заострять внимание, откуда автор взял огромный объем информации для написания не только книг, но и целого движения и своих лекций. Есть мнения, что это движение – проект, другие утверждают, что без изучения древних источников в спецхранах такое выдумать не смог бы даже больной разум. Сам он утверждал, что получил знания через хранителей. В свое время изучил много чего от этого источника. Мое мнение – там целый пласт информации по различным темам. Просто выдумать это невозможно. Но это отдельная тема и развивать ее не буду.
В комментариях прошу сдержанно высказываться по этому поводу. Предупреждаю, что посчитаю лишним к данной статье – буду удалять.
Идем дальше…
Данная новость дает еще повод подумать над катастрофичными событиями на Земле в следствии возмущения орбит комет и астероидов в облаке Орта и их последующих столкновений, падений на Землю. Именно это могло привести к ряду событий вымирания флоры и фауны. Подробнее про массовые вымирания.
Здесь может быть присутствовать и сдвиг полюсов планеты. И не только нашей. Например Уран «лег» на бок – его ось вращения почти параллельна плоскости эклиптики. А затухающие катастрофические последствия Земля могла испытывать вплоть до событий древней истории.
Астрономы пришли к выводу, что звезда Шольца прошла на расстоянии в 52 000 а.е. от Солнца при наличии данных о движении, нахождении парной звезды в настоящее время и о последствиях возмущенных орбит 340 транснептуновых объектов. Но в те далекие времена эти значения могли быть иными и соответственно датировка события и само расстояние прохождения объекта могли отличаться от выводов ученых.
Еще один факт, гипотеза, свзанная с этой новостью – это поиски звезды Немезиды:
Немези́да (лат. Nemesis) — гипотетическая труднообнаружимая звезда (красный карлик, белый карлик или коричневый карлик). Предполагается, что она обращается вокруг Солнца на расстоянии 50—100 тысяч астрономических единиц (0,8—1,5 световых лет), за пределами облака Оорта.
Эти данные совпадают с предполагаемым расстоянием прохода звезды Шольца.
Предположение о существовании спутника-звезды у Солнца было сделано в попытке объяснить наблюдаемую периодичность массовых вымираний биологических видов на Земле, которые, по мнению некоторых учёных, происходят примерно каждые 26 миллионов лет.
Документальный фильм про поиски Немезиды. Вопросом поиска такой звезды занимались вполне официально и продолжительное время.
Астрономы нашли новые доказательства вторжения в Солнечную систему звезды Шольца.
Звезда Шольца, названная в честь немецкого астронома, который ее обнаружил, приблизилась к Солнцу менее чем на один световой год. Сегодня звезда уже удалена на расстояние 20 световых лет, но 70 000 лет назад она вошла в облако Оорта, хранилище транснептуновых объектов на границе Солнечной системы. Детали открытия были освещены в 2015 году группой астрономов во главе с профессором Эриком Мамажеком из Университета Рочестера (США) в журнале The Astrophysical Journal Letters.
В wikipedia утверждается, что звезда Шольца прошла на расстоянии всего 52 000 а. е. (0,25 пк; 0,8 св. лет) от нашего Солнца. И судя по датировке события (даже по официальной науке), человек застал его.
Ученые проанализировали около 340 объектов Солнечной системы с гиперболическими орбитами (V-образными, а не типичными эллиптическими). Они обнаружили, что на траекторию некоторых из них до сих пор влияет сближение со звездой Шольца.
Звезда Шольца (двойная система, состоящая из красного и коричневого карликов) в момент сближения с Солнцем в представлении художника.
Звезда Шольца на самом деле представляет собой двойную систему, образованную небольшим красным карликом (9% массы Солнца), вокруг которого вращается менее яркий и маленький коричневый карлик. Вполне возможно, что наши предки рассмотрели в ночи их слабый красноватый свет. А может тогда их светимость была выше и на небе было видно три солнца. Не исключено, что и ночью было светло и климат был более ровный и теплый по причине повышенного излучения от объектов. И это могло длиться столетиями или даже тысячелетиями!
Может это объясняет теплый климат, буйство растительности и животного мира даже в приполярных областях?
Читаем новость дальше:
«Используя цифровое моделирование, мы вычислили радиант этих объектов. В принципе, можно было ожидать, что они равномерно распределены в небе, особенно если учесть, что их родина – облако Оорта, однако наша находка очень отличалась от прогнозов: статистически значимое накопление радиантов оказалось в направлении созвездия Близнецов, что соответствует встрече со звездой Шольца», – объясняет Карлос де ла Фуэнте Маркос.
Момент, когда эта звезда прошла вблизи от нас, и ее положение, вычисленные в 2015 году, совпали с данными нового исследования. «Маловероятно, что совпали и место, и время», — говорит Карлос Де Ла Фуэнте Маркос. Представленное моделирование предполагает, что звезда Шольца приблизилась всего на 0,6 светового года, что в исследовании 2015 года оценивалось как нижний предел сближения. Ученые уверены, что новые исследования и наблюдения подтвердят идею о том, что эта она сближалась с нами в относительно недавний период.
Источник
***
После прочтения этой научной новости вспомнилась информация из одного источника. Сейчас он признан экстремистской литературой. Если вкратце, там приведена хронология, древний календарь с ключевыми событиями:
От Времени Трёх Солнц (602 374 г. до н. э.), описываемого как астрономическое событие сближения Солнечной системы с краем рукава Галактики (?), в результате чего две ближайших звезды оказались видимы на небе Земли так же ясно, как и Солнце.
Текст приведен в качестве ознакомительного и не является пропагандой экстремистской литературы. В данном случае нас интересуют лишь цифры и события, описываемые в источнике, а не та информация, за которую издание по решению суда было признано таковым.
Датировка события иная, но само событие по количеству звезд совпадает. К этой информации можно относиться по-разному. Не буду заострять внимание, откуда автор взял огромный объем информации для написания не только книг, но и целого движения и своих лекций. Есть мнения, что это движение – проект, другие утверждают, что без изучения древних источников в спецхранах такое выдумать не смог бы даже больной разум. Сам он утверждал, что получил знания через хранителей. В свое время изучил много чего от этого источника. Мое мнение – там целый пласт информации по различным темам. Просто выдумать это невозможно. Но это отдельная тема и развивать ее не буду.
В комментариях прошу сдержанно высказываться по этому поводу. Предупреждаю, что посчитаю лишним к данной статье – буду удалять.
Идем дальше…
Данная новость дает еще повод подумать над катастрофичными событиями на Земле в следствии возмущения орбит комет и астероидов в облаке Орта и их последующих столкновений, падений на Землю. Именно это могло привести к ряду событий вымирания флоры и фауны. Подробнее про массовые вымирания.
Здесь может быть присутствовать и сдвиг полюсов планеты. И не только нашей. Например Уран «лег» на бок – его ось вращения почти параллельна плоскости эклиптики. А затухающие катастрофические последствия Земля могла испытывать вплоть до событий древней истории.
Астрономы пришли к выводу, что звезда Шольца прошла на расстоянии в 52 000 а.е. от Солнца при наличии данных о движении, нахождении парной звезды в настоящее время и о последствиях возмущенных орбит 340 транснептуновых объектов. Но в те далекие времена эти значения могли быть иными и соответственно датировка события и само расстояние прохождения объекта могли отличаться от выводов ученых.
Еще один факт, гипотеза, свзанная с этой новостью – это поиски звезды Немезиды:
Немези́да (лат. Nemesis) — гипотетическая труднообнаружимая звезда (красный карлик, белый карлик или коричневый карлик). Предполагается, что она обращается вокруг Солнца на расстоянии 50—100 тысяч астрономических единиц (0,8—1,5 световых лет), за пределами облака Оорта.
Эти данные совпадают с предполагаемым расстоянием прохода звезды Шольца.
Предположение о существовании спутника-звезды у Солнца было сделано в попытке объяснить наблюдаемую периодичность массовых вымираний биологических видов на Земле, которые, по мнению некоторых учёных, происходят примерно каждые 26 миллионов лет.
Документальный фильм про поиски Немезиды. Вопросом поиска такой звезды занимались вполне официально и продолжительное время.
Источник: sibved.livejournal.com
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Автор сильно тупит.
Наше Солнце находится на расстоянии в 18 кажется световых минут, и оно нас неплохо обогревает. Зимой правда заметно хуже :)
И тут к нам приблизились целых два Солнца, но очень маленьких, всего 9 процентов от нашего, и на расстояние аж в световой год, сравните 18 минут и год – разница есть ?! и по мнению автора стало теплей на Земле, даже и зимы стали тёплыми, аж в полярных областях. Мне конечно нечего сказать кроме одного очень плохого слова на букву Д, которое сразу же заменяется звёздочками. А зря заменяется. Потому что это не ругательство на автора, а это его краткая характеристика.